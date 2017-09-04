БРИКС – к новым горизонтам стратегического партнёрства

4–5 сентября в городе Сямэнь в Китае состоится очередной, IX саммит БРИКС. В этой связи считаю важным представить подходы России к сотрудничеству в рамках этого крупного и авторитетного объединения, поделиться своим видением перспектив дальнейшего взаимодействия.

Хотел бы сразу отметить высокую эффективность работы Китая в качестве страны-председателя БРИКС в этом году, что позволило вместе добиться серьёзного продвижения по всем ключевым направлениям партнёрства – политическому, экономическому, гуманитарному. Добавлю, что «пятёрка» заметно укрепила свои позиции в мире.

Важно, что деятельность нашего объединения строится на принципах равноправия, уважения и учёта мнений друг друга, консенсуса. В БРИКС никто никому ничего не навязывает. Когда подходы не во всём совпадают, ведётся терпеливая, кропотливая работа по их сближению. Такая открытая, доверительная атмосфера способствует успешной реализации поставленных задач.

Россия высоко ценит сложившееся в формате «пятёрки» разноплановое взаимодействие. Конструктивное сотрудничество наших стран на международной арене направлено на формирование справедливого многополярного мироустройства, на создание равных для всех стран возможностей для развития.

Россия выступает за более тесную внешнеполитическую координацию государств БРИКС, прежде всего в ООН и «Группе двадцати», а также в других международных структурах. Очевидно, что, только объединив усилия всех стран, можно обеспечить стабильность на планете, найти пути урегулирования острых конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке. Отмечу, что во многом благодаря действиям России и других заинтересованных государств в последнее время сложились предпосылки для улучшения ситуации в Сирии. По террористам нанесён мощный удар, созданы условия для начала процесса политического урегулирования и возврата сирийского народа к мирной жизни.

Вместе с тем борьба с террористами в Сирии, в других странах и регионах должна быть продолжена. Россия призывает не на словах, а на деле приступить к формированию широкого антитеррористического фронта на общепризнанной международно-правовой основе при центральной роли ООН. И в этом отношении мы, естественно, дорожим поддержкой и содействием со стороны партнёров по БРИКС.

Не могу обойти вниманием и ситуацию на Корейском полуострове, которая в последнее время обострилась и балансирует на грани масштабного конфликта. По мнению России, расчёт на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен. Необходимо решать проблемы региона путём прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий. Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика – это путь в никуда.

Вместе с китайскими коллегами мы разработали «дорожную карту» урегулирования на Корейском полуострове, призванную способствовать поэтапному снижению напряжённости, созданию механизма прочного мира и безопасности.

Россия выступает за расширение взаимодействия стран БРИКС и в сфере глобальной информационной безопасности. Предлагаем сообща сформировать соответствующую международно-правовую базу сотрудничества, а в перспективе разработать и принять универсальные правила ответственного поведения государств в этой области. Важным шагом могло бы стать заключение межправительственного соглашения БРИКС по международной информационной безопасности.

Напомню также, что по инициативе России в 2015 году на саммите в Уфе была принята и успешно реализуется Стратегия экономического партнёрства БРИКС. Рассчитываем на предстоящей встрече в Сямэне обсудить новые масштабные задачи сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, производственной кооперации.

Наша страна заинтересована в углублении экономического взаимодействия в формате «пятёрки». За последнее время на этом направлении достигнуты практические успехи. Прежде всего, отмечу начало операционной деятельности Нового банка развития (НБР). Уже одобрено 7 инвестиционных проектов в странах БРИКС на сумму около 1,5 миллиарда долларов. В нынешнем году ожидается утверждение НБР второго пакета инвестпроектов на общую сумму 2,5–3 миллиарда долларов. Убеждён, что их реализация будет способствовать не только росту экономики, но и дальнейшей интеграции между нашими странами.

Россия разделяет озабоченность государств БРИКС несправедливостью современной глобальной финансово-экономической архитектуры, которая не учитывает возросший экономический вес развивающихся стран. Вместе с партнёрами мы готовы и далее продвигать реформы в области международного финансового регулирования, сообща содействовать преодолению чрезмерного доминирования ограниченного числа резервных валют. Добиваться более сбалансированного распределения квот и голосов в МВФ и Всемирном банке.

Уверен, что страны БРИКС будут и далее консолидированно выступать против протекционизма и новых барьеров в мировой торговле. Дорожим сложившимся в «пятёрке» консенсусом по этому вопросу, что позволяет последовательно отстаивать основы открытой, равноправной и взаимовыгодной многосторонней торговой системы, укреплять роль ВТО как ключевого регулятора международной торговли.

Созданию эффективных механизмов по поощрению здоровой конкуренции служит российская инициатива о развитии сотрудничества по линии антимонопольных ведомств стран БРИКС. Речь идёт о разработке комплекса мер по сотрудничеству в сфере противодействия ограничительным деловым практикам крупных транснациональных корпораций и трансграничным нарушениям правил конкуренции.

Хотел бы привлечь внимание и к российскому предложению об учреждении Платформы энергетических исследований БРИКС. На наш взгляд, это позволит наладить информационно-аналитическую и научно-исследовательскую деятельность в интересах стран «пятёрки», а в перспективе – содействовать реализации совместных инвестиционных энергопроектов.

Актуальная задача – активизация сотрудничества стран БРИКС в области малого и среднего предпринимательства. На наш взгляд, необходимо интегрировать национальные интернет-ресурсы малого и среднего бизнеса, на которых можно было бы размещать кросс-ссылки и другую коммерческую информацию, обмениваться данными о надёжных партнёрах.

Россия выступает в пользу формирования государственно-частного диалога «Женщины и экономика». Имеется в виду перевести на постоянную основу дискуссии с участием представителей деловых и экспертных кругов, женских ассоциаций, а также государственных структур стран БРИКС. Первое заседание Диалога состоялось 4 июля 2017 года в г. Новосибирске на полях Международного конгресса женщин БРИКС и ШОС. Прорабатывается вопрос о создании Женского делового клуба БРИКС, представляющего собой сеть профессионального общения женщин-предпринимателей с использованием специализированного электронного информационного ресурса.

В качестве приоритетного направления сотрудничества рассматриваем совместную работу в области науки, техники, инноваций, передовой медицины. Здесь у наших государств большой потенциал в виде развитой взаимодополняющей научной базы, уникальных технических разработок, квалифицированных специалистов, огромных рынков для наукоёмкой продукции. На предстоящем саммите намерены обсудить с партнёрами комплекс мер по сокращению угроз от инфекционных заболеваний, созданию новых лекарственных препаратов для профилактики и борьбы с эпидемиями.

Весьма перспективным видится взаимодействие в гуманитарной сфере. В плане реализации Соглашения между правительствами стран БРИКС о сотрудничестве в области культуры рассчитываем на участие партнёров в международных конкурсах молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» и «Детская Новая волна». Нами выдвинута также инициатива и о создании общего телеканала стран «пятёрки».

Россия выступает за углубление партнёрства БРИКС в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Вместе с коллегами готовы и далее способствовать демократизации и укреплению здоровых начал в мировых делах на прочной основе международного права. Уверен, что Сямэньский саммит стимулирует активность наших стран в поиске ответов на вызовы XXI века и выведет взаимодействие государств «пятёрки» на качественно новый уровень.

Искренне желаю читателям вашего издания, всем гражданам стран БРИКС здоровья и благополучия.