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Вместе против доллара: чем вызван активный интерес к саммиту БРИКС

19:59. 2 сентября 2017 Просмотров - 221 Нет комментариев Опубликовал:

Банки развития БРИКС готовы кредитовать проекты организации в национальных валютах. Об этом стало известно 1 сентября — за два дня до официального старта саммита глав Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Впервые за всю историю существования БРИКС интерес к мероприятию подогревается кулуарными инсайдами по финансовой тематике, главный из которых — курс на дедолларизацию экономик БРИКС. RT разбирался в дальнейших перспективах крупнейших развивающихся экономик.

Вместе против доллара: чем вызван активный интерес к саммиту БРИКС

Девятый по счёту саммит БРИКС стартует в китайском Сямэне в воскресенье, 3 сентября. В этом году — впервые за всю историю существования организации стран быстрорастущих экономик — интерес к мероприятию активно подогревали кулуарные инсайды по финансовой тематике.

Так, в пятницу, 1 сентября, стало известно, что банки развития стран БРИКС подписали соглашение о предоставлении кредитных линий в национальных валютах и меморандум о развитии сотрудничества по кредитным рейтингам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в китайской делегации.

Расширение использования национальных валют в расчётах и кредитах в странах БРИКС — это стратегия развития организации по части дедолларизации экономик, которая приведёт к созданию схемы новых резервных валют, считает руководитель Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.

«Идея создания рейтингового агентства БРИКС, которое выдавало бы рейтинги, объективные с точки зрения интересов бизнеса стран — участниц организации, вынашивается давно и активно лоббировалась Индией. Однако рейтинговое агентство — это дело довольно дорогое, поэтому сейчас решено ограничиться проведением этой работы по линии банков развития БРИКС», — пояснил RT Георгий Толорая.

Внимание к саммиту БРИКС приковано и благодаря опубликованной ночью 1 сентября на официальном сайте президента России статье Владимира Путина «БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнёрства».

Российский лидер подчеркнул, что страна заинтересована в углублении экономического взаимодействия в формате «пятёрки». Президент также считает, что за последнее время на пути к достижению этой цели были достигнуты немалые успехи, в том числе и за счёт особой роли Нового банка развития БРИКС (НБР БРИКС).

«Уже одобрено семь инвестиционных проектов в странах БРИКС на сумму около $1,5 млрд. В нынешнем году ожидается утверждение НБР БРИКС второго пакета инвестпроектов на общую сумму $2,5—3 млрд. Убеждён, что их реализация будет способствовать не только росту экономики, но и дальнейшей интеграции между нашими странами», — подчеркнул Владимир Путин.

В 2018 году НБР БРИКС планирует расширить выдачу займов до $4 млрд, заявил президент банка Кундапур Ваман Каматх агентству Reuters.

По глобальным экономическим оценкам эти суммы не столь велики, однако важную роль здесь играет старт профинансированных проектов, который означает начало реального сотрудничества в БРИКС, отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации Валерий Абрамов.

Изначально НБР создавался как альтернатива МВФ и Всемирному банку, но, по словам Валерия Абрамова, объём ресурсов и активов, сосредоточенных в банке, всё ещё не позволяет БРИКС оказывать кардинальное влияние на мировую финансовую систему.

Чем вызван активный интерес к саммиту БРИКС

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что совет директоров банка рассматривает вопрос о докапитализации структуры. Впрочем, в российском Минфине считают, что на сегодняшний день НБР располагает достаточной ресурсной базой, поэтому не нуждается в увеличении капитала. По словам директора департамента международных финансовых отношений Минфина Андрея Бокарева, капитал НБР БРИКС составляет $100 млрд, из которых $50 млрд ещё не распределены.
 
Примечательно, что совет директоров НБР БРИКС 30 августа одобрил кредиты на четыре проекта в Китае, Индии и России размером в $1,4 млрд, сообщает ТАСС. Из общей суммы России будет предоставлено $460 млн на проект по развитию и внедрению информационных технологий в судебную систему.
 
«К сожалению, банк БРИКС имеет очень ограниченный аппетит к инвестированию в Россию. С точки зрения риска — сегодня банк БРИКС предпочитает суверенный риск, то есть он готов брать риск других международных финансовых институтов, которые работают в России, — ЕАБР (Евразийского банка развития) или Международного инвестиционного банка», — сообщил в интервью RT первый заместитель председателя правления ВЭБа Николай Цехомский.  
По его словам, именно по этой причине сегодня все инвестиции в Россию банка БРИКС — это порядка $100 млн при вложениях ВЭБ в уставный капитал банка БРИКС в объёме $2 млрд.
 
В ожидании «золотого десятилетия»
 
 
 
В преддверии встречи стало известно, что Китай расширил список участников мероприятия и пригласил лидеров Мексики, Гвинеи, Таиланда, Египта и Таджикистана. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов.
«Китай инициирует усиление своей геополитической роли в Азии. Некоторые исследователи предсказывают вхождение в БРИКС Республики Корея и Вьетнама. Я полагаю, что приглашение на саммит других стран связано с возможностями расширения роли КНР в рамках соглашения группы БРИКС и в реализации своих геополитических интересов и инициатив», — пояснил Валерий Абрамов.
 
Известный экономист Джим О’Нил — именно он в 2011 году придумал термин БРИКС — опубликовал накануне статью в Huffington Post, где предсказывает к 2035 году обгон странами БРИКС «Большой семёрки» по базовым экономическим показателям. Высоких ожиданий в отношении БРИКС придерживаются и в Китае, где официальные власти используют термин «золотое десятилетие». Определение впервые озвучил 19 июня 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин во время приёма участников встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Пекине.
 
Как организационная структура БРИК (в 2011 году трансформировалась в БРИКС с включением в организацию ЮАР) оформился в 2006 году на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. Первый саммит лидеров БРИК прошёл в июне 2008 года в Екатеринбурге. С тех пор лидеры организации практикуют ежегодные встречи. Ранее саммит БРИКС состоялся в октябре 2016 года в Индии.

 

Метки: брикс
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