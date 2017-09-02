Вместе против доллара: чем вызван активный интерес к саммиту БРИКС
Банки развития БРИКС готовы кредитовать проекты организации в национальных валютах. Об этом стало известно 1 сентября — за два дня до официального старта саммита глав Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Впервые за всю историю существования БРИКС интерес к мероприятию подогревается кулуарными инсайдами по финансовой тематике, главный из которых — курс на дедолларизацию экономик БРИКС. RT разбирался в дальнейших перспективах крупнейших развивающихся экономик.
Девятый по счёту саммит БРИКС стартует в китайском Сямэне в воскресенье, 3 сентября. В этом году — впервые за всю историю существования организации стран быстрорастущих экономик — интерес к мероприятию активно подогревали кулуарные инсайды по финансовой тематике.
Так, в пятницу, 1 сентября, стало известно, что банки развития стран БРИКС подписали соглашение о предоставлении кредитных линий в национальных валютах и меморандум о развитии сотрудничества по кредитным рейтингам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в китайской делегации.
Расширение использования национальных валют в расчётах и кредитах в странах БРИКС — это стратегия развития организации по части дедолларизации экономик, которая приведёт к созданию схемы новых резервных валют, считает руководитель Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.
«Идея создания рейтингового агентства БРИКС, которое выдавало бы рейтинги, объективные с точки зрения интересов бизнеса стран — участниц организации, вынашивается давно и активно лоббировалась Индией. Однако рейтинговое агентство — это дело довольно дорогое, поэтому сейчас решено ограничиться проведением этой работы по линии банков развития БРИКС», — пояснил RT Георгий Толорая.
Внимание к саммиту БРИКС приковано и благодаря опубликованной ночью 1 сентября на официальном сайте президента России статье Владимира Путина «БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнёрства».
Российский лидер подчеркнул, что страна заинтересована в углублении экономического взаимодействия в формате «пятёрки». Президент также считает, что за последнее время на пути к достижению этой цели были достигнуты немалые успехи, в том числе и за счёт особой роли Нового банка развития БРИКС (НБР БРИКС).
«Уже одобрено семь инвестиционных проектов в странах БРИКС на сумму около $1,5 млрд. В нынешнем году ожидается утверждение НБР БРИКС второго пакета инвестпроектов на общую сумму $2,5—3 млрд. Убеждён, что их реализация будет способствовать не только росту экономики, но и дальнейшей интеграции между нашими странами», — подчеркнул Владимир Путин.
В 2018 году НБР БРИКС планирует расширить выдачу займов до $4 млрд, заявил президент банка Кундапур Ваман Каматх агентству Reuters.
По глобальным экономическим оценкам эти суммы не столь велики, однако важную роль здесь играет старт профинансированных проектов, который означает начало реального сотрудничества в БРИКС, отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации Валерий Абрамов.
Изначально НБР создавался как альтернатива МВФ и Всемирному банку, но, по словам Валерия Абрамова, объём ресурсов и активов, сосредоточенных в банке, всё ещё не позволяет БРИКС оказывать кардинальное влияние на мировую финансовую систему.