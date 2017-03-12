Scofield: Суета вокруг Роснефти. Дополнение

Рассмотрим ещё несколько эпизодов функционирования «Роснефти»:

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2012/04/05/zamenili_generala (05.04.2012) О том, что генерал-лейтенанта Сергея Мещерякова на посту начальника ДЭБ «Роснефти» сменил подполковник Нестеров, «Ведомостям» рассказали двое знакомых топ-менеджера. В приемной Нестерова «Ведомостям» подтвердили эту информацию. Представитель «Роснефти» от комментариев отказался. … В «Роснефти» Мещеряков проработал недолго – чуть больше года (до этого работал в дочернем банке компании, ВБРР). Вместе с ним из компании ушли несколько ключевых сотрудников ДЭБа, рассказывают собеседники «Ведомостей» (конец цитаты).

http://www.kommersant.ru/doc/1908491 (05.04.2012) До своего прихода в «Роснефть» в марте 2011 года Сергей Мещеряков трудился в подконтрольном ей Всероссийском банке развития регионов (ВБРР) на должности вице-президента, курирующего вопросы организации экономической и внутренней безопасности. Перед ВБРР господин Мещеряков делал карьеру в МВД — в 2003-2006 годах он был начальником департамента экономической безопасности министерства, а также главой департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. Источники «Ъ» и других СМИ не раз говорили, что Сергей Мещеряков был в числе силовиков, поддерживавших занимавшего тогда должность заместителя главы администрации президента Игоря Сечина (конец цитаты).

http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=10399 (19.11.2008) В 2004 году был создан Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПТ) МВД РФ. А в 2006 году его возглавил один из самых сильных представителей нового поколения российских милиционеров Сергей Мещеряков (до того возглавлявший Департамент экономической безопасности – ДЭБ Министерства внутренних дел). … Сергей Мещеряков работал в правоохранительных органах с 24 лет. Долгое время служил в налоговой полиции, а в июне 2003 года назначен начальником Главного управления по налоговым преступлениям МВД России. С февраля 2005 года по ноябрь 2006 года – возглавлял ДЭБ. … 14 ноября 2006 года генерал Мещеряков был Указом Президента Путина назначен начальником Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД РФ. Вместе с Мещеряковым из ДЭБ в ДБОПТ перешли отборные офицеры – так сказать, «личная гвардия» генерала. Сотрудники Оперативно-розыскного бюро (ОРБ) № 10, которым еще в ДЭБ поручались самые сложные и рискованные операции. В том числе – разгром бандформирования Джубы. … В «систему Мещерякова» входил не только ДБОПТ. Значительную роль в ней играли отдельные подразделения параллельных органов МВД. Например, управление по предотвращению организованной преступности в области экономической безопасности Следственного комитета при МВД РФ, которое в 2006 году возглавил генерал Игорь Цоколов – один из самых опытных и успешных следователей страны. … Но особо важным направлением в деятельности команды Мещерякова стала борьба с финансированием организованной преступности, которая, в свою очередь, подразумевала выявление и перекрытие каналов такого финансирования. Не секрет, что «топливом» оргпреступной деятельности был и остается так называемый «черный нал» – неучтенные денежные средства в различных валютах. Для получения таких средств использовались специальные банки, которые получили условное наименование «обнальных». Именно они превращали безналичные средства на счетах подставных фирм и организаций в тот самый «черный нал», который затем использовался для торговли наркотиками, оружием, обеспечения других незаконных операций. Разгром сети «обнальных» банков, без которых оргпреступная среда просто не может существовать, стал приоритетной целью команды Мещерякова. … В 2006 году по инициативе МВД РФ была отозвана банковская лицензия у коммерческого банка «Дисконт», через который было отмыто и обналичено свыше 41 млрд. руб. Наконец, в 2007 году ДБОПТ и Следственный комитет при МВД вышли на след крупного международного финансового мошенника, гражданина Украины Евгения Слуцкера, незаконно, как выяснилось, получившего российское гражданство и перемещавшегося по миру с российским паспортом на имя Евгения Двоскина. По данным оперативников и следствия, Двоскин-Слуцкер занимал крупную нишу на российском рынке «обнала» и отмывания денежных средств. Очень значительную роль в расследовании всех этих преступлений играли сотрудники того самого, легендарного ОРБ № 10 – Дмитрий Целяков и Александр Носенко. Большую предметную помощь профессиональным борцам с оргпреступностью тем временем оказывала общественная организация «Национальный антикоррупционный комитет», объединяющая свыше 100 известных политиков, политологов, юристов, депутатов Государственной Думы. Исполнительный директор организации Кирилл Кабанов занимался, фактически информационным обеспечением деятельности ДБОПТ и СК при МВД, помогая оперативникам и следователям готовить общественное мнение к разоблачению организованных преступных сообществ и методов их работы. Но вскоре у команды Мещерякова начались серьезные неприятности. Оказалось, что и банк «Дисконт», и Двоскин-Слуцкер имели высоких – и даже слишком высоких – покровителей в российских силовых структурах. Нити тянулись в Службу экономической безопасности (СЭБ) ФСБ РФ, причем на самый верх. Но и этим дело не ограничивалось. Оргпреступные группировки, агентами которых были и «Дисконт», и Двоскин-Слуцкер, располагали мощными связями даже в администрации Президента РФ! В этой связи говорят о таких влиятельных чиновниках, как Константин Чуйченко и Александр Беглов, хотя до получения формальных доказательств все это остается номинально лишь слухами. … Первый тревожный звонок прозвучал в ноябре 2007 г. Тогда российской журналистке с молдавским паспортом Наталье Морарь, профессионально занимавшейся расследованием деятельности банка «Дисконт» и других финансовых аферистов, на основании решения СЭБ ФСБ РФ запретили въезд в Россию. Потом, в июне 2008-го, ключевые сотрудники ДБОПТ, ближайшие соратники Сергея Мещерякова Дмитрий Целяков и Александр Носенко, были арестованы все той же СЭБ ФСБ РФ по обвинению в вымогательстве денежных средств, хотя событие преступления, т.е сам факт вымогательства, установлено не было! … В сентябре 2008 г. неожиданно вышел указ Президента РФ о ликвидации ДБОПТ МВД РФ и преобразовании его в Департамент по борьбе с экстремизмом. Сергей Мещеряков был отправлен в отставку. Нового места в системе МВД РФ ему до сих пор не предложили (конец цитаты).

Таким образом, С. Мещеряков при поддержке И. Сечина осуществлял атаку на инфраструктуру обналички, в которой нашлось место крупным чиновникам, генералам СЭБ ФСБ (главой службы в рассматриваемый период был А. Бортников) и операторам из криминальной среды (Джуба, Е. Двоскин).

Однако, Д. Медведев, став президентом, назначил А. Бортникова директором ФСБ, а ДБОПТ МВД РФ расформировал.

В связи с банком «Дисконт» был убит первый заместитель председателя Центробанка Андрей Козлов, хотя эту версию не стали рассматривать в суде (см. http://newtimes.ru/stati/others/f606bc804e011e189355b82ab7300536-frenkel-bez-duskonta.html ).

Издание «The New Times» сначала публиковало статьи Н. Морарь о связи банка «Дисконт» с главой СЭБ ФСБ А. Бортниковым, а потом опубликовало материал о том, как слушания по делу об убийстве А. Козлова сделали закрытыми, как только была упомянута связь с банком «Дисконт».

В статье говорится о том, что в конце марта 2006 г. А. Козлов передал в ДЭБ МВД (который тогда возглавлял С. Мещеряков) информацию о возможном отмывании средств через российские и иностранные банки целым рядом коммерческих организаций, а также физическими лицами.

Не позднее 04.04.2006 г. за А. Козловым началась слежка. 14.09.2006 г. он был убит.

Это был острый период, сопровождающийся множеством убийств:

13.09.2006 года в Ингушетии был смертельно ранен Бувади Дахиев (заместитель командира чеченского ОМОНа и сторонника отставки Р. Кадырова).

07.10.2006 г. в день рождения В. Путина была убита Анна Политковская.

18.11.2006 г. на Ленинском проспекте в Москве ликвидирован Мовлади Байсаров (командир спецотряда «Горец», сторонник отставки Р. Кадырова).

23.11.2006 г. умер от отравления А. Литвиненко.

http://forum-msk.org/material/fpolitic/782473.html (23.03.2009) Антон Суриков: «В СМИ развернулась дискуссия между Юлией Латыниной и Вадимом Речкаловым о технических подробностях исполнения убийства Анны Политковской. Выводы дискуссии – группа оправданных присяжными братьев Махмудовых контролировалась «вторым кольцом» и либо вовсе была отвлекающей группой, либо играла сугубо вспомогательную роль. Аналогичная схема ранее была предложена для рассмотрения в деле об убийстве банкира Козлова, ее легко реанимировать. … По делу же Козлова «второе кольцо» – это прямой эквивалент банка «Дисконт», за что Александр Бортников запретил въезд в РФ Наталье Морарь. Агентурное наполнение дел Политковской и Козлова вызывает прямую параллель с агентурным наполнением Беслана и Норд-Оста, открывает простор для дискуссий, в каком формальном статусе был Хайрулла, кем был Шамиль Басаев: агентом или «особой неофициальной связью», вновь поднимает тему, ставшую причиной скоропостижной смерти министра госбезопасности Чечни Турпала-Али Атгериева – взрывы домов в Москве карачаевской группой «скорее агента» Ачемеза Гочияева и «учения» в Рязани, где отличились, как было установлено, даже не агенты, а штатные сотрудники» (конец цитаты).

http://forum-msk.org/material/power/791180.html (31.03.2009) Антон Суриков: «Мовлади Атлангериев – единственный человек, который точно знает, в какой мере убийство Анны Политковской – дело рук его кураторов, а в какой – дело рук чеченских врагов Кадырова. Не удивительно, что узнать ответ на этот вопрос Кадырову было небезынтересно» [Мовлади Атлангериев 31 января 2008 года похищен у ресторана «Каретный двор» на Поварской улице] (конец цитаты).

Упомянутый в контексте Е. Двоскина и банка «Дисконт» Константин Чуйченко также оказался участником крупного конфликта:

https://www.novayagazeta.ru/articles/2011/12/01/47071-reshaly (02.12.2011) По утверждению нашего источника со Старой площади, мозговым центром «чистки» [в МВД] стали сокурсник Медведева по ЛГУ — начальник Контрольно-ревизионного управления администрации президента Константин Чуйченко и поддерживающий его генпрокурор Юрий Чайка. В свою очередь, союзу Чуйченко–Чайка противостоит глава президентской администрации Сергей Нарышкин, а также стоящие за его спиной вице-премьер Игорь Сечин и секретарь Совбеза Николай Патрушев. … По словам нашего собеседника со Старой площади, сигналом для атаки на «клан Нарышкина» послужила состоявшаяся 10 августа 2010 года в Сочи встреча Медведева с начальником КРУ Чуйченко. Тогда с экранов телевизоров главный контролер страны заявил, что «бюджетные средства расходуются крайне неэффективно, а цены томографов, которые у производителей стоят от 16 млн рублей, в итоге доходят до 90». В ответ глава государства со строгим видом потребовал разобраться с ситуацией. … В роли главного «мочильщика» оборотней в белых халатах выступил начальник ОРБ №10 ДЭБ МВД Денис Сугробов, впоследствии ставший новым начальником ГУЭБиК МВД (бывший департамент экономической безопасности). … Первый ответный удар по «клану Чуйченко» был нанесен 29 ноября 2010 года, когда прямо в своем кабинете на Старой площади арестовали начальника департамента контроля в социальной сфере КРУ администрации президента Андрея Воронина, а затем директора ФГУП «Дирекция единого заказчика-застройщика Росздрава» Вадима Можаева. … Второй удар пришелся по генпрокурору Чайке: 9 февраля 2011 года были арестованы владелец подпольных казино Иван Назаров и его компаньоны, а в СМИ попали многочисленные фото их совместных ресторанных посиделок с прокурорами. Так началось громкое дело о крышевании нелегальных игровых клубов. В итоге прокурор Подмосковья Мохов подал в отставку, его первый заместитель Игнатенко подался в бега, а еще несколько городских и областных прокуроров стали фигурантами уголовных дел. … Медведеву тогда срочно пришлось лететь в Сочи к Путину и «разруливать» ситуацию. Результатом стало заявление Медведева, что «нельзя нарушать Конституцию и делать выводы о виновности или невиновности лиц без объявлений приговора суда. И недопустимо давить на следствие, привлекая СМИ. Те, кто будет в этом замечен, будут уволены». Вечером того же дня с формулировкой «за допущенные недостатки в работе и нарушение служебной этики» отправили в отставку координатора наезда на Чайку замдиректора ФСБ Вячеслава Ушакова — одного из ближайших людей секретаря Совбеза и бывшего главы ФСБ Патрушева (конец цитаты).

https://www.novayagazeta.ru/articles/2011/09/26/46061-wikilubyanka (26.09.2011) В начале сентября на Лубянке случился большой переполох — чекисты усиленно ищут предателя в своих рядах. Поводом стал опубликованный в интернете опус некоего Глеба Власова (ник — vlad_tuh, зарегистрирован в Германии), в котором он заявил, что вершиной коррупционной пирамиды в российских силовых структурах якобы является ключевое подразделение ФСБ — управление собственной безопасности (9-е управление). … Напрашивается два вывода: либо в преддверии президентских выборов среди руководства Лубянки начались очередные интриги и кто-то сливает компромат на противоборствующие кланы. Либо УСБ ФСБ хотят отодвинуть от оперативного сопровождения уголовных дел, в которых фигурируют многомиллионные суммы. … Больше всех от Власова досталось могущественному первому заместителю начальника УСБ ФСБ генералу Олегу Феоктистову. … После ухода непотопляемого начальника УСБ ФСБ Купряжкина на повышение генералу Феоктистову прочили его место. Однако директор ФСБ Бортников неожиданно назначил главным особистом помощника министра обороны Сердюкова — Сергея Королева (ранее служил в питерском УФСБ). Впервые широкой публике генерал Феоктистов стал известен во время нашумевших уголовных дел по «Трем китам» (контрабанда мебели) и китайской контрабанде, поступавшей на склад в/ч 54729 (УМТО ФСБ). Тогда по поручению Путина выявлением коррумпированных чекистов занялась ФСКН (как не участвовавшая в войнах силовиков), а возглавил расследование генерал-лейтенант Александр Бульбов. ОРМ проходили в режиме повышенной секретности, и для скрытого наблюдения за контрабандистами в погонах были задействованы сотрудники наружки ФСКН, а телефонные разговоры прослушивал бывший замначальника 4-го отдела ФСКН Александр Гусев, на тот момент работавший частным детективом (по версии следствия). Какие тайны узнали топтуны и слухачи, остается только догадываться. Однако из ФСКН, нашпигованной фээсбэшной агентурой, произошла утечка информации, и Бульбова вместе со всей компанией арестовали. Генералу предъявили обвинения в незаконном проведении ОРМ, мошенничестве, получении взяток и продержали под стражей два года. Находясь в СИЗО, Бульбов сделал несколько громких заявлений, суть которых заключалась в следующем: уголовное преследование против него организовали контрабандисты из Находки и сотрудники чекистской «особки». При этом он упомянул фамилию генерала Феоктистова, руководившего тогда 6-й службой УСБ ФСБ. Что в итоге: Бульбов получил три года условно, прежнее руководство ФСКН в полном составе ушло в отставку, а оперативное сопровождение «весомых» контрабандных дел взяла на себя как раз «особка» — УСБ ФСБ. Так что вполне возможно, что среди отставных наркоборцев объявился мститель, который кропотливо собирал информацию и выдал ее в интернет. … Цитирую Власова: «В 2008 году общие интересы сблизили генерала Олега Феоктистова с только что назначенным первым заместителем начальника ДЭБ МВД генералом Андреем Хоревым. Хорев имел огромный поток входящих коррупционных денег. Ему и его людям платили все: банкиры и обнальщики, таможенники и контрабандисты, бюджетные мошенники и строители, и ему позарез нужна была надежная крыша. Олег Феоктистов стал не просто опекать Андрея Хорева в обмен на ежемесячное вознаграждение для себя и своих доверенных людей, но и нашел много точек соприкосновения с молодым генералом МВД. Сразу несколько источников с уверенностью подтвердили, что Андрей Хорев передает ежемесячно Феоктистову по 500 тысяч долларов США на оплату текущих услуг 9-го управления». … Первые обыски в подмосковных игровых клубах начались 9 февраля 2011 года. Через два дня были арестованы владелец казино Иван Назаров (Вощинин) и его компаньоны Гусева, Мамыев и Волков. Затем были отстранены от служебных обязанностей прокурор Подмосковья Мохов, его первый заместитель Игнатенко (сейчас в бегах), а также еще несколько прокуроров из подмосковных городов. Другие синие мундиры, просидев в СИЗО пару месяцев, стали сотрудничать со следствием и дали правдивые показания. Однако «очернитель» указывает, что игорный скандал никакого отношении к борьбе с коррупцией не имеет и является результатом конфликта между УСБ ФСБ и Генпрокуратурой. Вот что он пишет: «Весь конфликт разгорелся из-за нежелания начальника организационного управления Генпрокуратуры Юрия Синдеева договариваться с Олегом Феоктистовым. С учетом степени влияния Феоктистова практически на все правоохранительные органы страны независимое и самостоятельное положение Синдеева, имевшего огромное влияние в Генпрокуратуре и не желавшего, несмотря на неоднократные намеки, согласовывать свои действия с УСБ ФСБ, не могло закончиться для высокопоставленного прокурора бесследно, и 9-е управление пошло на прокуроров войной. Чтобы не светиться раньше времени, генерал Феоктистов договорился в сентябре 2010 года с Андреем Хоревым о том, чтобы тот на основании сфальсифицированных агентурных сообщений добился разрешения на прослушку телефонов окружения Синдеева с тем, чтобы наработать компрометирующий материал, достаточный для возбуждения какого-нибудь уголовного дела. Результат превзошел все ожидания, и уже к декабрю у Феоктистова была четкая и стройная картина крышевания подпольных подмосковных казино, из которой сделали впоследствии чуть ли не «дело века». Для возбуждения уголовного дела Феоктистов хитро использовал противоречия генпрокурора Чайки и председателя СК Бастрыкина, естественно, умолчав о своем конфликте с Синдеевым…» (конец цитаты).

Теперь сводим даты:

В сентябре 2008 года президент Д. Медведев упразднил ДБОПТ МВД РФ и С. Мещеряков был отправлен в оставку. Главным подразделением в МВД стал ДЭБ во главе с А. Хоревым, с которым сразу наладил взаимодействие О. Феоктистов.

В 2011 году С. Мещеряков уже работает в ДЭБ «Роснефти», а генерал О. Феоктистов через А. Хорева начинает атаку на подмосковных прокуроров и игорный бизнес (инфраструктура отмывания и обналички).

Т.е. генералы, близкие к И. Сечину долгое время работали против другой системы, не уступающей им по силовому потенциалу.

Противостояние не ограничивалось и не ограничивается сейчас границами РФ. Выше было отмечено, что команда С. Мещерякова разгромила «обнальщиков» Джубы. Об этом эпизоде стоит узнать дополнительные данные:

https://www.novayagazeta.ru/articles/2011/07/21/44537-who-is-mister-dvoskin (20.07.2011) Одним из первых, кто был вызван к руководству ДЭБ МВД наутро после убийства Козлова, был также майор Дмитрий Целяков, оперативник, вошедший в следственную группу Шантина. До перехода в Департамент МВД РФ по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ расформирован в конце 2008 года, в том числе в связи с описываемыми событиями), Целяков служил в ФСО, одно время был охранником председателя Конституционного суда В.Д. Зорькина. Он активно общался со многими финансистами из особой банковской сферы, «ставил их на ПТП» (прослушивание телефонных переговоров), пытался извлечь что-то вразумительное из хаотичных материалов «прослушек». В рамках одного из таких ПТП как раз минут через 30 после убийства Козлова был зафиксирован разговор между неким Джумбером Элбакидзе по кличке Джуба и еще одним персонажем по кличке Фламинго. Фламинго передал Элбакидзе разговор с сотрудниками ФСБ, которые якобы ему сказали, что «за убийство будет отвечать Френкель как самое слабое звено». Шантин допросил Френкеля в СИЗО в марте 2007 года в рамках своего дела, и тот сообщил, что действительно незадолго до убийства возможность устранения Козлова обсуждали с ним Двоскин и Иван Мязин (партнер Двоскина по банковской деятельности). Элбакидзе, как будет утверждать Целяков на суде, сотрудники ФСБ помогли уехать в Грузию, а они с Шантиным начали вплотную подбираться к Двоскину в рамках «дела дагестанских банков». … Слускера (Двоскина) и Элбакидзе (Джубу) Вячеслав Иваньков (Япончик) познакомил еще в США в конце 1990-х, а не в России в начале 2000-х годов, как считалось ранее. Это помогает понять, каким образом Двоскин (сам он тесную связь с Элбакидзе отрицает) так быстро оказался в центре империи незаконных банковских операций, давно устоявшейся в России ко времени его появления (конец цитаты).

Выше также отмечалось, что «Кирилл Кабанов занимался, фактически информационным обеспечением деятельности ДБОПТ и СК при МВД», а The New Times публиковала материалы Н. Морарь о причастности А. Бортникова к делу банка «Дисконт».

В 2010 году эти «связи» проявилось следующим образом:

11.06.2010 г. Виктор Черкесов был уволен с должности руководителя Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (Рособоронпоставка).

23-25.06.2010 г. состоялся официальный визит президента РФ Д. Медведева в США.

29.06.2010 г. в США по подозрению в шпионаже в пользу России были арестованы 10 человек, включая А. Чапман.

Через несколько дней журнал The New Times опубликовал статью И. Барабанова (мужа Натальи Морарь).

http://newtimes.ru/articles/detail/24229 (05.07.2010) Спустя пару часов после появления новости об аресте русских шпионов в США петербургский бизнесмен Вадим Глазков позвонил в Москву своему бизнес-партнеру банкиру Михаилу Завертяеву и рассказал сенсационные подробности того, чем на самом деле занимались задержанные в Америке российские граждане. Глава Петербургской топливной компании (ПТК) Глазков, работавший с 1984-го по 1992 год в органах КГБ, а затем вместе с Владимиром Путиным в питерской мэрии, сообщил Завертяеву, что 30 июня он прилетит на сутки в Москву и привезет с собой какие-то сенсационные документы. Суть изложенной им версии сводилась к следующему: главной целью шпионов была совсем не информация, а отмывка, легализация гигантских сумм, выводимых из России высокопоставленными чиновниками во главе чуть ли не с премьер-министром Владимиром Путиным. Это сообщил банкир Завертяев корреспонденту «Нового времени» вечером 29 июня в лобби-баре отеля «Петр I» на Неглинной улице, напротив Центробанка. … По его версии, сидевшие в США нелегалы и агенты якобы подчинялись вовсе не Службе внешней разведки, а ФСБ. Формировалась же она еще в 1990-х годах при участии преступного авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), убитого в Москве 9 октября 2009 года. «Задержанных можно разделить на три условные группы: старожилы, приступившие к работе еще при Япончике, более молодые «шпионы», вербовкой которых при помощи чекистов занимался финансовый аферист Евгений Двоскин, женатый на двоюродной сестре последней жены Япончика, и совсем молодые люди, которых привлек уже помощник Двоскина Иван Мазин, находившийся в США с января по май 2010 года», — утверждал банкир Завертяев. … В подтверждение версии должны были лечь документы, которые якобы и вез в Москву из Питера бывший чекист Вадим Глазков. Передать их журналистам он собирался при помощи бывшего капитана ФСБ, главы Национального антикоррупционного комитета и члена президентского совета по развитию гражданского общества Кирилла Кабанова. О чем были в двусторонних встречах извещены журналисты целого ряда влиятельных американских, британских и российских СМИ. … На момент подписания номера в печать единственным СМИ, связавшим арестованных в США российских нелегалов с покойным криминальным авторитетом Вячеславом Иваньковым и находящимся в международном розыске Евгением Двоскиным, оказался сайт информационного агентства «Росбалт», принадлежащего супруге бывшего главы Госнаркоконтроля генерал-полковника Виктора Черкесова, недавно уволенного с поста главы комиссии по поставкам вооружения (конец цитаты).

Сайт «The New Times» опубликовал необходимую версию и при этом подставил В. Черкесова, у которого был повод.

Возвращаемся к Джубе:

http://infoleaks.ru/?p=1435 (20.04.2016) Джумбер Элбакидзе — личность крайне интересная. Он родился в 1974 году в Тбилиси, в 1992 — 1993 годах воевал в Абхазии на стороне Грузии, потом перебрался в США, где получил хорошее образование. Молодой финансист в период с 1999 по 2002 год являлся советником по Восточной Европе тогдашнего сенатора США Джона Керри (указано в уголовном деле №248103). В этот же период времени бизнес-интересы Кавджарадзе тоже охватывали США. Учредителем ряда его фирм (в частности, «Факториал», «Стикс-1» и т. д.) выступала компания «ТС ТХ Интернешнл», зарегистрированная по адресу: 1072 Фолсом Стрит, РМВ 282, Сан-Франциско, СА 94103, США. Адрес очень интересный. Если посмотреть материалы МВД, ФНС и судебные акты — это настоящий центр российского бизнеса. В 1999 — 2006 годах на Фолсом Стрит, РМВ 282 были созданы десятки фирм (с руководителями с русскими именами и фамилиями), которым предприятия РФ поставляли несметное количество продукции (а потом требовали за эти сделки возврата НДС), выдавали займы и т. д. Проще говоря, прописавшиеся в то время в Сан-Франциско американские фирмы активно использовались для криминальных финансовых операций как по отмыванию денег и выводу их на Запад, так и для хищения бюджетных средств. Создателем этого «российского бизнес-центра» на Фолсом Стрит был Джумбер Элбакидзе. А Максим Кавджарадзе сначала стал его клиентом, а потом российским партнером. Учитывая то, как в США пристально относятся к финансовым потокам из Восточной Европы (не говоря уж о «грязных» деньгах), существование такого канала под «носом» американских спецслужб было невозможно. Если, конечно, они не контролировали его для своих целей. Еще занимая должность советника Джона Керри, Джумбер зачастил в Москву, а потом и вовсе решил остаться в России. У оперативников, которые впоследствии разрабатывали и прослушивали Элбакидзе, возникли подозрения, что к его появлению в РФ приложили свою руку спецслужбы США. … Элбакидзе поддерживал отношения с «криминальным генералом» Асланом Усояном (Дед Хасан). … Так или иначе, но легализоваться Джубе (так Элбакидзе звали друзья и коллеги) в России помог именно Максим Кавджарадзе. Будучи сенатором от Липецкой области, именно в этом регионе он «справил» Джумберу документы, необходимые для получения гражданства РФ. … Буквально за несколько лет Джуба выстроил в Москве теневую финансовую империю, которая отмывала и отправляла за рубеж миллиарды (ежедневный оборот $30 млн.), причем значительная часть этих денег уходила на Запад. Фактически Элбакидзе стал «боссом всех боссов» среди теневых финансистов, а его подчиненными по группировке являлись все впоследствии влиятельные подпольные банкиры: Евгений Двоскин, Иван Мязин, Алексей Куликов, Сергей Захаров, Петр Чувилин и Алексей Френкель. … «Отмывочная машина», которой помимо сенатора покровительствовало еще множество высокопоставленных персон, работала без сбоев, пока на ее пути не встали группа сотрудников МВД РФ и зампред ЦБ РФ Андрей Козлов. Как только Элбакидзе получал контроль над каким-то банком, чтобы использовать его для транзита денег на Запад, а потом «сжечь», в это кредитное учреждение приходили оперативники, следом проверяющие из ЦБ. «Машина» стала давать «сбои», в результате Джубе даже пришлось задействовать банки своих ближайших партнеров. Сначала это были «ВИП банк» и «Европроминвест» Френкеля (тут же попали по «удар» Козлова), потом — Альянс-банк Кавджарадзе и банк «Сенатор» Олега Рафановича. Впрочем, новые «площадки» Джубы быстро вычислили опера и подчиненные Козлова. Первые пришли туда с обысками, вторые — с проверками. А 14 сентября 2006 года Андрей Козлов был убит (за организацию преступления был осужден Френкель), а Элбакидзе срочно покинул Россию. Позже, 10 ноября 2006 года, в рамках того самого уголовного дела №248103 Джуба был объявлен в розыск. Впрочем, еще некоторое время он управлял «отмывочной» машиной. В архивах МВД РФ сохранилась интересная прослушка, сделанная 28 мая 2008 года в Bed Cafe на Пресненском валу. Там встретились Петр Юрьевич Чувилин (П. Ю.) и Сергей Захаров (С.). Основных тем для беседы несколько: 1. Захаров решил все свои проблемы в России с правоохранительными органами, а Элбакидзе только пытается, используя при этом свои связи, которые они называют «грузинский вариант». 2. Как окончательно «попилить» бизнес Элбакидзе и при этом не поругаться с американскими друзьями и с Кавджарадзе, который остается верен Джубе. Собеседники между собой называют сенатора «наш партнер грузин». В результате они сходятся во мнение, что Элбакидзе окончательно стал в России персоной нон грата и никто за него особо «биться» не будет. … Стоит отметить, что материалы МВД относительного деятельности Элбакидзе переполнены различными оперативными справками и «прослушками». Из них следует, что этот канал был не исключительно финансовым проектом Джубы, а хорошо организованным в США проектом. Вот, например, выдержка из справки одной из российских спецслужб: «Элбакидзе стал одним из крупных операторов по отмыванию денег, причем часть денежных средств направлял на поддержку режима Саакашвили». В другой справке сделан анализ переговоров Чувилина и Захарова, из которых был сделан вывод, что в мае 2008 года неизвестные лица в США (предположительно, представители спецслужб) и их помощники — проживающие в Америке выходцы из Грузии — срочно нуждались в крупных суммах для финансирования некой операции на территории бывшего СССР. В спецслужбах выделили следующие фрагменты переговоров: Чувилин: Просто меня там наш американский партнер попросил как бы увидеть и спросить. А, вообще, есть что-то или нет? Чувилин: Я вот абсолютно четко сегодня (28.05.2008) перезвоню в Америку и скажу, что никаких долгов больше сейчас здесь нет. Захаров: То есть сюда, если бы эти люди приехали я бы им… Чувилин: Так, а им и надо было сказать. Они вообще абсолютно вменяемые ребята, они американцы. А через три месяца после этого разговора, в августе 2008 года, грузинские войска атаковали российских миротворцев в Южной Осетии, началась война (конец цитаты).

Формат «пятидневной войны» принес новые возможности «Газпрому» и В. Шаманову, а также сбил проект по избранию Д. Маккейна президентом США, т.к. его фактически подставили в Грузии. В итоге президентом стал Б. Обама и уже 22.01.2009 года назначил Ричарда Холбрука, который был советником Д. Керри в ходе предвыборной кампании 2004 года, спецпредставителем США в Афганистане и Пакистане.

Р. Холбрук одним из первых прилетел поддержать М. Саакашвили в августе 2008 года, а перед этим наиболее запомнившимся его достижением были Дейтонские соглашения.

Таким образом, «генералы И. Сечина» выявляли не только «обнальщиков» – они ослабляли возможности крупной глобальной системы, которая в последние три года значительные усилия направила на «открытие» Ирана.

При этом, взаимодействие Р. Холбрука и М. Саакашвили возможно нашло свое отражение и в украинской активности экс-президента Грузии. В частности речь о конфликте НАБУ и ГПУ, т.е. о конфликте с финансово-силовым блоком П. Порошенко (см. http://apostrophe.ua/news/politics/2017-02-25/ekspert-rasskazal-o-prichine-konflikta-mejdu-nabu-i-sap/88031 и http://gordonua.com/news/politics/saakashvili-esli-by-nabu-imelo-polnuyu-politicheskuyu-nezavisimost-to-moglo-by-izmenit-sistemu-v-ukraine-165756.html ).

С учетом того, что с НАБУ работает СпН ГУР МОУ президенту Украины просто так от этого «грузино-американского фактора» не отмахнуться.

Также представляет интерес следующий момент: Джуба был вынужден покинуть РФ в 2006 году, а фактические занявшие его место «обнальщики» П. Чувилин и Г. Горбунцов в 2007 году познакомились с Дмитрием Захарченко. Знакомство обеспечил Дмитрий Забеднов, взаимодействовавший ранее с Захарием Калашовым. В итоге П. Чувилин, успевший поработать советником Р. Кадырова, первым дал показания на Д. Захарченко (см. http://pravosudija.net/article/scofield-arest-d-zaharchenko-i-konflikt-interesov-specsluzhb-chast-iv ).

Очень похоже, что в 2007 году команда И. Сечина-Н. Патрушева через возможности О. Феоктистова начала перевод обнально-транзитной инфраструктуры на себя. А в 2016 году им нанесли удар, задержав Д. Захарченко вместе со спецфондом.

Кроме того, Джуба работал с А. Усояном, которого 16.01.2013 года вывели из процесса снайперским выстрелом. Глобальной системе, в которую входили и В. Иваньков, и А. Усоян, потребовался новый оператор – иначе у Д. Керри было бы меньше козырей для общения в узких кругах на темы постсоветского пространства. И поэтому в Киргизии был срочно освобожден и VIP-рейсом перевезен в Грозный Азиз Батукаев.

Для понимания масштабности конфликтующих систем, посмотрим еще раз на сделку по продаже 19,5% акций «Роснефти»:

https://www.rosneft.ru/press/today/item/185433/ (25.01.2017) Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Главным исполнительным директором Glencore International AG Айваном Глазенбергом, главой суверенного фонда Государства Катар (QIA) Абдаллой Бен Мохаммедом аль-Тани и Главным исполнительным директором банка Intesa Sanpaolo S.p.A. Карло Мессиной. Во встрече принял участие Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин. Глава государства поблагодарил руководителей консорциума иностранных инвесторов за участие в интегральной приватизационной сделке 19,5% акций «Роснефти» «Хочу поздравить вас с завершением, закрытием сделки по приобретению 19,5% нашей ведущей нефтяной компании «Роснефть». Хочу вас поблагодарить за доверие, за ваше решение. Хочу выразить уверенность в том, что ваш бизнес в России будет развиваться, и будет развиваться успешно». Владимир Путин отметил, что после завершения сделки капитализация Компании выросла на 18%. «Так что вы уже заработали» – заявил Президент России, выразив надежду, что инвесторы продолжат развитие бизнеса в стране (конец цитаты).

http://www.rbc.ru/business/07/03/2017/58bf09879a7947457d3a28d0 (07.03.2017) Главный исполнительный директор англо-швейцарского сырьевого трейдера Glencore International Айван Глазенберг и представитель катарского суверенного фонда Qatar Investment Autority (QIA) могут войти в совет директоров «Роснефти», сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Эту же информацию подтвердил РБК собеседник в совете директоров «Роснефти» (конец цитаты).

http://www.kommersant.ru/doc/3229500 (01.03.2017) Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что участники рынка, а также рейтинговое агентство Fitch признали сделку по продаже 19,5% акций «Роснефти» прозрачной. Так господин Леонтьев ответил на слова бывшего министра финансов, главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, который назвал указал на «имиджевые риски» для России при совершении сделки. … «Деньги все видны. Деньги произошли от суверенного катарского фонда и от внешних кредиторов. Intesa, между прочим, все свои слова, которые могла, сказала: она даже не хочет синдицировать кредит, потому что не видит в этом необходимости»,— разъяснил пресс-секретарь «Роснефти» (конец цитаты).

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/01/679402-intesa-otlozhil (01.03.2017) «Роснефть» – очень надежный партнер, поэтому мы не привлекаем другие банки [к участию в синдицированном кредите], мы спокойны», – сказал председатель совета директоров «Банка Интеза» (российская «дочка» итальянской Intesa Sanpaolo) Антонио Фаллико в кулуарах Сочинского инвестфорума. Он добавил, что «14 банков заинтересованы [в участии в синдицированном кредите]», но кто они, из каких стран – он уточнить отказался. … 19,5% «Роснефти» обошлись нефтетрейдеру Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) в 10,2 млрд евро, 5,2 млрд евро выдал Intesa, 2,2 млрд евро – кредит неназванных банков, 2,5 млрд евро – средства QIA, 300 млн евро – средства Glencore. В середине февраля Фаллико отмечал, что Intesa хочет привлечь 2,5–3 млрд евро в рамках синдикации кредита для покупки акций «Роснефти», передавало Reuters. Почему планы изменились – представитель Intesa не ответил. … Синдикация кредита – это разделение не только рисков, но и доходности, отмечает один из контрагентов «Роснефти». Вполне возможно, что банк не хочет делить ее ни с европейскими, ни с российскими коллегами. Вопрос остается лишь в том, кто возьмет на себя риски и кто предоставит гарантии по кредиту, говорит источник. Между тем в среду «Роснефть» в отчете за 2016 г. сообщила, что выдала банкам поручительства на сумму до 9 млрд. евро сроком до 2022 г. Цель поручительства – обеспечение условий поставок и расчетов по договорам трейдинга углеводородами, отмечает представитель «Роснефти» (конец цитаты).

Intesa Sanpaolo – ключевой игрок в сделке. Что это за банк?

В 2007 году произошло слияние Banca Intesa и Sanpaolo IMI – новая структура стала называться Intesa Sanpaolo.

Banca Intesa был образован в 1998 году путем слияния Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (Cariplo) и Banco Ambrosiano Veneto.

Cariplo был образован 12 июня 1823 года в Ломбардо-Венецианском королевстве, образованном в 1815 году по решению Венского Конгресса. Управлялось королевство вице-королем из династии Габсбургов, как австрийское владение.

Banco Ambrosiano Veneto был образован в 1989 году слиянием Nuovo Banco Ambrosiano и Banca Cattolica del Veneto, основанного в 1892 году. С 1989 года пакетом акций Banco Ambrosiano Veneto владеет Crédit Agricole, основанный в 1894 году.

В свою очередь Nuovo Banco Ambrosiano фактически заменил Banco Ambrosiano (основанный в 1896 г.) после краха 1982 года, связанного с инфраструктурой Propaganda Due Личо Джелли (см. http://pravosudija.net/article/scofield-voyna-sistem-vatikan ).

Что касается Sanpaolo IMI, то банк (первоначально ломбард – monte di pietà) был образован в 1563 году братством Святого Павла (Compagnia di San Paolo).

Подобные структуры создавались Католической церковью в качестве альтернативы еврейской системе кредитования (Jewish money lending system). Отличительной особенностью были очень низкие процентные ставки. При этом, еврейские банки существовали вместе с monte di pietà, обладая собственной «клиентской базой».

Позднее братство стало собственником примерно 1/5 пакета акций банка, а одним из крупных держателей стал испанский Banco Santander.

Возвращаясь к объединенной структуре – Intesa Sanpaolo необходимо отметить, что филиалы банка, кроме Италии, находятся в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Сербии, Словении, Словакии, Венгрии, Румынии, Албании, Египте, Украине и России.

В каком-то смысле Intesa Sanpaolo полностью обеспечивает «Балканский маршрут» в той части, которая раньше принадлежала Австро-Венгерской империи Габсбургов.

Кроме того, Intesa Sanpaolo и Banco Santander входят в состав The Inter-Alpha Group of Banks, созданной в Европе в 1971 году, когда Ричард Никсон вынужденно начал переход к свободной конвертации валют (15.08.1971 г., временно запретив конвертацию доллара в золото).

http://www.larouchepub.com/russian/novosti/2010/b0495_sept_2010_inter_alpha.html (17.09.2010) Джовани («Молодые дома») или новая венецианская партия, хотели построить в Англии и Голландии морские державы по венецианским лекалам, в то время как Векки («Старые дома») держались за сохранение базы в Средиземноморье. Джовани начали перебираться по Рейну на север, в Германию, в Голландию и Англию, перемещая туда свои огромные финансы. Часто они меняли имена, усваивали традиции новой родины, но по своим методам и целям они оставались венецианцами. Они основали Банк Амстердама, Голландскую Ост-Индскую компанию и Британскую Ост-Индскую компанию. Последняя подмяла под себя Англию и создала Британскую империю. Как и Венеция в свое время, Британская империя существует за счет контроля денежных потоков и манипулирования национальными валютами. … Интер-Альфа Груп была создана как механизм использования уязвимости, появившейся из-за «освобождения» валют. Группа была создана из шести сравнительно небольших европейских банков, представлявших собой семейные капиталы – fondi – венецианской системы. У каждого из этих банков было внушительное отделение по «частному банковскому делу», то есть, обслуживанию богатых. Каждый из избранных банков представлял группу в одной из ведущих стран ЕЭС: Kredietbank в Бельгии, Nederlandsche Middenstandsbank в Голландии, Credit Commercial de France во Франции, Banco Ambrosiano в Италии, Williams & Glyns Bank (подразделение Royal Bank of Scotland) в Соединенном Королевстве, BHF в Германии. В 1972 году появился еще один – Privatbanken, Дания. … Банковская сеть Ротшильдов с момента ее возникновения во Франкфурте в конце 1700-х годов была венецианской операцией. Одним из первых спонсоров была семья Турн-и-Таксис из Баварии, руководители венецианской разведывательной службы и одно из влиятельнейших семейств австрийской империи Габсбургов. Венецианское наследие и есть подлинный источник разведывательной паутины Ротшильдов, о которой придумана масса легенд, а также источник ее финансовой мощи. … В этой среде возникли тьмы хеджевых фондов, частных акционерных фондов и других финансовых учреждений, составляющих скрытую часть Интер-Альфа Груп. … Новую схему картелей, названных «мировой компанией», предложил Джордж В. Болл (George W. Ball), ведущий банкир Леман Бразерс. … По словам Болла, новая мировая компания заменит «архаичную политическую структуру национальных государств» корпорациями, которые намного «эффективнее используют ресурсы». … Концепцию мировой компании стали выдавать за естественное проявление человеческого прогресса, в действительности это возврат к олигархии британской Ост-Индской компании и ее предшественников в сочетании с современными компьютерными технологиями и функционированием в рамках рынка. … Италия Муссолини, в значительной степени построенная усилиями венецианца графа Джузеппе Вольпи ди Мизурата, стала экспериментальной моделью корпоратистского государства, которую империя хотела навязать всему миру, моделью «мировой компании», составляющей сердцевину глобализации. … Наряду с переменами, происходившими в США, после арабо-израильской войны 1973 года возник спотовый рынок нефти. Спотовый рынок позволял манипуляторам по своему усмотрению взвинчивать цену на нефть, чем они и занимались, в результате в европейских банках аккумулировались огромные суммы «нефтедолларов». Нефтедоллары вместе с доходами от торговли наркотиками стали «чужими деньгами», с помощью которых финансировался захват США мировой компанией, и глобализация. … Финансирование скупки ссудно-сберегательных банков осуществлялось за счет высокодоходных спекулятивных облигаций на рынке, где царствовал Дрексел Бернхэм Ламберт со стабильным притоком денег от торговли наркотиками. «Бросовые» облигации также были использованы для финансирования рейдерских захватов многих крупных компаний. … Интер-Альфа сполна воспользовалась представившимися возможностями и расширилась за счет четырех банков между 1986 и 1989 гг., и в еще большей степени в 1990-х. В 1986 году присоединились San Paolo di Torino и Banco de Bilbao, первый занял место Banco Ambrosiano, а последний стал первым испанским членом. Через несколько лет, в 1988 году появился первый португальский член – Banco Espirito Santo. AIB (Allied Irish Bank) вступил в 1989 году. Национальный банк Греции присоединился в 1990 году, шведский Nordbanken в 1995, финский Merita Bank в 1997. Banco de Bilbao, к тому времени называвшийся Banco Bilbao Vizcaya, вышел из группы в 1998 году, его место немедленно занял Banco Santander. Кроме того, банки Интер-Альфа стремительно расширялись у себя дома, укрупнялись за счет слияний: Nederlandsche Middenstandsbank стал International Nederlanden Group (ING), Privatbanken, Nordbanken и Merita в результате серии слияний превратились в Nordea, Kreditbank превратился в KBC Group, San Paolo di Torino стал Intesa Sanpaolo, а Banco Santander поглотил нескольких испанских конкурентов. В 2003 году присоединилось несколько новых членов: австрийский Erste Bank, немецкий Hypovereinsbank (HVB) и французский Société Générale. HVB заменил учредителя BHF, который купил ING, а Société Générale заменил учредителя Crédit Commercial de France (CCF), который был куплен HSBC. HVB вышел из группы в 2005 году после поглощения банком UniCredit, а Commerzbank стал немецким членом группы. … По мере расширения глобализации империи, средние банки Интер-Альфа Груп стали глобальными игроками, а некоторые стали гигантами. Royal Bank of Scotland превратился в крупнейший мировой банк по величине активов, их сумма составила 3,5 триллиона долларов перед его крушением в 2008 году. Banco Santander, Société Générale, Intesa Sanpaolo и ING также стали мировыми гигантами, остальные пользуются региональным влиянием и заполняют специализированные ниши (конец цитаты).

http://www.larouchepub.com/russian/novosti/2010/b0072_dns_santander.html (19.02.2010) Линдон Ларуш отмечал: «Дело в том, что русских убедили, что есть море международных денег, накопленных в международных учреждениях, например в испанском банке Banco Santander, контролируемом Лондоном, и эти деньги станут доступными России, после того как англичане и эти ребята свернут шею Соединенным Штатам. … Их убедили поверить в ложь, в то, что у Banco Santander и тому подобных учреждений британской имперской системы действительно есть обширные ресурсы, которые обеспечат существование России после распада США. Я не согласен, чтобы дело пошло по этому пути. Я знал, не по цифрам, а по самой природе ситуации, что банк Сантандер и огромная империя, которую он построил в Южной Америке, особенно Бразилии, есть не что иное, как огромных размеров кукла, без серьезных, основательных активов». … В самом банке Сантандер имеется собственный проект БРИК, который ведет фонд Марчелино Ботина, личный фонд семейства Ботин, владевших банком Сантандер с его учреждения в 1857 году. С 2006 по 2009 год, фонд под руководством Эмилио Ботина, управляющего банка, проводил ежегодные встречи в штаб-квартире фонда в Мадриде. Каждый раз в центре внимания была конкретная страна БРИК, приглашались видные члены правительства и политики для частных обсуждений с членами фонда и испанскими политическими деятелями, какой должна быть ориентация той ли другой страны. Первый семинар в 2006 году был посвящен Китаю 21-го века, в 2007 году основной темой обсуждений была Индия, в 2009 году обсуждали «политические, экономические и стратегические корректировки курса, которые должна сделать Россия», а в 2009 году на форуме шла речь о «нарождающейся мировой державе» – Бразилии. … Что такое банк Сантандер? Невероятный рост в последние годы вывел этот банк по рыночной капитализации на первое место в еврозоне – недавно он обошел лондонский HSBC – и на девятое место в мире. Это также крупнейшая банковская группа в Латинской Америке, на него приходится 10% общих банковских активов в этом регионе, где основной вид экономической деятельности – торговля наркотиками. В 2007 году Сантандер также вышел на лидирующие позиции в лакомой бразильской банковской системе, где сегодня он контролирует 11% банковских активов. Номинально это старый испанский банк, основанный Эмилио Ботином Лопесом в 1857 году, сегодня им управляет правнук Ботина, Эмилио Ботин-Санс де Саутуола и Гарсиа де лос Риос – часто о нем пишут как о богатейшем человеке Испании. Но сегодня через Королевский банк Шотландии (RBS) банком управляет лондонский Сити, а также другие старые венецианские финансовые интересы, связанные со знаменитой страховой компанией Assicurazioni Generali, помогавшей привести к власти Бенито Муссолини. … Ботин тесно связан с британской монархией и финансовыми аристократами из ее кругов даже вне сферы RBS. Например, у Ботина обширные связи – деловые, социальные и прочие, – с генерал-майором Джеральдом Гросвинором, 6-ым герцогом Вестминстерским, по некоторым источникам богатейшим человеком в Великобритании и крупнейшим землевладельцем страны. Герцог – кузен королевы Елизаветы II, и «один из самых близких друзей принца Чарльза. Гросвинор – крестный отец принца Уильяма», как писала 12 марта 2008 года нью-йоркская Daily News. … Например, оба миллиардера, Ботин и Гросвинор, владеют огромными феодальными угодьями около города Сиудад Реал в испанской Кастилье – Ла Манше, в 100 милях от Мадрида, которыми пользуются исключительно для охоты. Поместье герцога Вестминстерского «Ла Гарганта» занимает 15 000 гектаров, время от времени там устраивают супер-приватные вечеринки принцы Вильям и Гарри. Поместье Ботина в 30 милях от герцогского, чуть меньше размерами, всего 11 000 гектаров. А в общей сложности, по сведениям ElDigitalCastillaLaMancha.es, в Кастилье-Ла Манше семь миллионов гектаров частных охотничьих угодий, 80% всей территории этой провинции, третьей по величине в Испании. В этот мир «нет доступа посторонним, власть, деньги и земля идут рука об руку. Бизнесмены, банкиры и аристократы управляют «высшим обществом», большинство их живет в Кастилье-Ла Манше», пишет испанское электронное издание. «На эти охоты можно попасть по приглашению. Охоту организует владелец, это неофициальные встречи партнеров по путешествиям и бизнесу, сама по себе охота – дело десятое». … В октябре 2007 года Сантандер завершил сделку с ABN Amro, что позволило ему выйти на лидирующие позиции в банковской системе страны – крупнейшей в Латинской Америке, экономически и географически. В результате сделки Сантандеру достался Banco Real, бывший филиал ABN Amro. В результате Сантандер стал третьим по величине банком бразильской банковской системы. Завершена энергичная деятельность Сантандер по «строительству республики Сантандер в Бразилии Лулы», как выразился Блумберг. Как в свое время писал EIR, Сантандер потратил почти миллиард долларов на избирательную кампанию Лулы и открыл кредитную линию на два миллиарда после того, как другие иностранные банки перестали кредитовать Бразилию, опасаясь, что Лула объявит дефолт по государственным долгам. В начале 2007 года Сантандеру удалось протолкнуть двух своих «бывших» работников, Мигуэля Хорхе и Марио Тороса, на важные посты, соответственно министра торговли и директора по денежной политике центрального банка. … Например: в 2009 году иностранный спекулятивный капитал наводнил бразильский рынок ценных бумаг (его объем за год вырос на 83%) и казначейских обязательств – по данным бразильского экономиста из сети Jubilee South чистый приток между мартом и октябрем 2009 года составил 80 миллиардов. Международные банки и спекулянты занимают деньги под нулевые проценты в США, Европе и Японии, а затем «инвестируют» их в бразильские государственные обязательства, всего под 8,75% годовых. Но это даже не полдела. Бразильская валюта, реал, в 2009 году подорожала на 27%. Это означает, что спекулянты, разместившие доллары в январе 2009 года в государственных бумагах, в конце года получили на 35,75% больше долларов, чем ввезли – 27% за счет удорожания реала и 8,75% процентов. За счет чего может получиться такая невероятная маржа? За счет бразильцев, которых безжалостно грабят для выплат по государственным обязательствам. … По мере того, как во второй половине 2007 года мировая финансовая система начала окончательно разрушаться, английские финансовые интересы начали использовать доверенный Сантандер для поддержки Сити. В конце 2007 года испанские банки, включая Сантандер, выпустили ценные бумаги, не имевшие сбыта, в основном это были токсичные активы из сектора недвижимости. Сделано это было с одной целью – для размещения их в Европейском центральном банке и получения новых займов, после того, как Европейский центробанк ослабил требования к закладываемому имуществу. По сути, эта операция вылилась в спасение Европейским центробанком испанских банков, а через них и их компаньонов за границей. … За 2007-2009 гг. Сантандер непосредственно вступил на британский рынок, особенно в обанкротившийся сектор недвижимости, используя в качестве платформы купленные в Великобритании банки Abbey, Bradford & Bingley, and Alliance & Leicester. По сообщениям газеты Guardian, к концу 2009 года на Сантандер приходилось до половины новых ипотечных договоров. Валовая сумма кредитов, включая перезакладывание собственности, составила до 20% от общего объема сделок. Сегодня у банка Сантандер 1300 отделений в Великобритании, он обслуживает 15% рынка банковских услуг для физических лиц. В январе 2010 года Эмилио Ботин заявил, что ставит своей целью сделать банк первым по величине банком Англии по объемам рынка, прибыльности и рентабельности (конец цитаты).

Assicurazioni Generali – третья в мире страховая компания. Была основана 26.12.1831 года в Триесте – на тот момент наиболее важном морском порте Австро-Венгерской империи Габсбургов.

Assicurazioni Generali – в 2006 году владела 7,54% акций Banca Intesa, который в 2007 году стал Intesa Sanpaolo.

http://www.espanarusa.com/ru/news/article/557788 (29.07.2015) Британский премьер Дэвид Кэмерон пригласил главу ведущего испанского банка Santander, Ану Ботин, войти в состав группы своих помощников по вопросам предпринимательства. Команда асессоров Кэмерона – Business Advisory Group – кроме Ботин, включает еще 18 специалистов в сфере бизнеса и финансов. Ана – дочь Эмилио Ботина, человека, превратившего вполне заурядный банк Santander в сегодняшнего финансового гиганта, имеющего филиалы во всех частях света. Одним из крупнейших отделений этой структуры является британское, которым Ана Ботин руководила с 2010 по 2014 годы. Именно во время своей работы на Туманном Альбионе испанка и обратила на себя внимание Кэмерона (конец цитаты).

Если Intesa Sanpaolo и банк Santander действуют в составе Inter-Alpha Group of Banks, то самый интересный вопрос в том, какую роль играет Investor Stewardship Group (см. https://www.isgframework.org/signatories-and-endorsers/ ) – это американский конкурент или это уже одна большая система?

Если британцы раскачали финансовую систему, то американцы начали быстро вклиниваться на рынок мусорных облигаций, чтобы успеть скупить побольше компаний. Вот в этом и могла быть роль «команды стервятников» из Drexel Burnham Lambert , так востребованных сейчас Дональдом Трампом (см. http://pravosudija.net/article/scofield-tramp-i-ego-komanda и http://pravosudija.net/article/scofield-voyna-sistem-stiven-faynberg ). Вопрос был в том, у кого окажется больше «быстрых денег». И спрос на наркотранзитные операции с последующей отмывкой через казино, отели и т.п. рос день за днем.

Сделка «Роснефти» с участием Intesa Sanpaolo – это важный шаг в сторону современных мировых финансовых игр (войн).

В совет директоров «Роснефти» с 2015 года входит Гильермо Кинтеро (см. https://www.rosneft.ru/governance/corpboard/item/175075/ ), который пришел из British Petroleum, где работал главой Стратегической производственной единицы по Ближнему Востоку и Пакистану BP p.l.c. group, а с 2010 по 2015 – он был президентом по региону – Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия.

Этот человек знает все о том, как в Латинской Америке действует банк Santander. Соответственно, Игорю Ивановичу было с кем проконсультироваться перед сделкой.

Что касается главного исполнительного директора Intesa Sanpaolo Карло Мессина (Carlo Messina), который возглавил банк в сентябре 2013 года, то важным моментом выступает его карьера в Banco Ambrosiano Veneto с 1995 года.

Хотя начинал он карьеру в Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL), основанном в 1913 году. В 1989 году банк был обвинен в том, что выделяет крупные несанкционированные займы Ираку, которые идут не на закупку продовольствия (в рамках программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие»), а на покупку оружия.

В 2006 году банк был приобретен BNP Paribas, основанным в 1848 году. Именно этот банк был уполномочен вести программу ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Этот банк имел отношение к российскому дефолту 1998 года (см. http://pravosudija.net/article/scofield-oruzheynye-barony-v-teni-partii-parnas-obzor-pressy ).

BNP Paribas, также как и банк Santander участвовал в приобретении структурных единиц ABN AMRO через голландский Fortis Bank Netherlands.

Кроме того, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. с 1960-х вел дела в Аргентине, а в 2006 году продал свою сеть HSBC Bank Argentina.

Assicurazioni Generali владела 8,7% акций банка, а Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – 14,75%.

http://old.zavtra.ru/content/view/1997-11-1863/ (17.11.1997) Антон Суриков: «В октябре в колумбийском городе Медельине, прогремевшим в свое время крупнейшим наркокартелем, собиралась группа лиц обсуждать проблему легализации наркотиков. По словам Эйтана Надельмана, директора “Линдерсмитовского центра”, спонсировал мероприятие “Фонд политики в области наркотиков” — организация, финансируемая Соросом. Вообще, во всем мире Колумбия прочно ассоциируется с наркобизнесом. Получаемые деньги нуждаются в “отмывании”. Здесь-то и всплывает фигура “филантропа”. В 1994 году связанный с Соросом колумбийский клан Гилински, используя финансовые возможности своего банка ”Банко Андино”, захватил контроль над вторым по величине банком страны “Банко де Коломбиа”. Как считает колумбийский криминолог Фабио Кастильо, оба этих банка имеют отношение к “отмыванию” “грязных денег” Калийского наркокартеля. К этой же категории Кастильо относит и самый крупный банк в стране “Банко Ганадеро”, 40 процентов акций которого в прошлом году было приобретено испанским “Банко Бильбао Бискайя” — близким деловым партнером принадлежащего Соросу фонда “Квантум” — нового собственника российского холдинга “Связьинвест”. В частности, испанский банк совместно с Соросом год назад купил в соседней с Колумбией Венесуэле крупнейший банк “Банко Провинциаль”. … Многим памятно, как несколько лет назад Сорос затеял масштабную игру против английского фунта стерлингов, серьезно поколебав его курс по отношению к немецкой марке. В итоге фунту пришлось покинуть Европейскую валютную систему, по поводу чего официальные лица ЕС выступили с намеками, что спекулировал “меценат” по указанию правительства США. Аналогичные обвинения высказывались также в связи с организацией “филантропом” искусственных финансовых кризисов в странах АСЕАН и, буквально на днях, в Гонконге. В частности, премьер-министр Малайзии Махатир Мохамед видит в действиях Сороса политическую подоплеку, а именно месть за то, что в состав АСЕАН была принята Бирма. По другой версии, однако, причиной гнева финансиста явился разгром бирманской армией бандформирований в провинции Шан, приведший к аресту их лидера Кхун Са, много лет находившегося в международном розыске за руководство наркобизнесом. Между тем, Сорос, по имеющимся данным, уже давно проявляет к проблемам “белой смерти”, мягко говоря, нездоровый интерес. Это, так сказать, — третья после “меценатства” и биржевых спекуляций и, по-видимому, главная ипостась поборника “открытого общества” (конец цитаты).

Так что CEO Intesa Sanpaolo Карло Мессина набирался опыта в «уполномоченных банках».

Неужели И. Сечина все-таки склонили к участию в сделке с той частью мировой системы, с которой его команда боролась ранее, преследуя Джубу и т.п.? К той части, которая связана с «открывателями Ирана» и Папой Римским Франциском?