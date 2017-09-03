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Ядерные испытания в КНДР

09:25. 3 сентября 2017 Просмотров - 328 Один комментарий Опубликовал:


МИД Японии и СМИ Южной Кореи прямо обвинили Северную Корею в том, что она никого не предупредив, провела подземные ядерные испытания.
Поводом для обвинений послужили подземные толчки магнитудой в 6,2 балла по шкале Рихтера. Американцы сообщают, что причиной толчков был взрыв.
Северная Корея в ответ сообщила, что сделает важное официальное заявление через некоторое время.
Япония потребовала созыва СБ ООН.

UPD: Китайцы сообщают, о повторном "землятресении" в районе ядерного полигона КНДР https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201709030921-exko.htm Магнитуда – 4,6.
UPD: "Ренхап" сообщает https://russian.rt.com/world/news/425837-severnaya-koreya-zayavila-ob-uspeshnom-ispytanii-vodorodnoi, что проводились испытания водородной бомбы.
UPD: КНДР официально заявила, что ядерные испытания прошли успешно и она ведет работы над созданием ядерных боеголовок, которые можно использовать для уже имеющихся межконтинентальных баллистических ракет.
UPD: Сообщение о испытаниях транслировалось по центральному ТВ КНДР. Там содержался пассаж, что Ким уже имеет термоядерную боеголовку, которую можно  установить на МБР (например на Hwasong-14).


Ким Чен Ын осматривает боеголовку.
- А до Аляски долетит?
- Не факт, но до Гуама точно.

UPD: Предполагаемая мощность взорванного устройства могла составить 100 килотонн.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ким чен ын, кндр, США, южная корея, ядерное оружие
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Один комментарий»

  • 426 386
    Владимир 3 сентября 2017 в 15:06 Ссылка Пометить
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    Молодец мужик,не заглядывает в рот амерам,не пресмыкается перед ними и не вякает много и без толку,как некоторые ,при этом надувая щеки для важности произносимого.

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