Ядерные испытания в КНДР
09:25. 3 сентября 2017 Просмотров - 328 Один комментарий Опубликовал: brahman
МИД Японии и СМИ Южной Кореи прямо обвинили Северную Корею в том, что она никого не предупредив, провела подземные ядерные испытания.
Поводом для обвинений послужили подземные толчки магнитудой в 6,2 балла по шкале Рихтера. Американцы сообщают, что причиной толчков был взрыв.
Северная Корея в ответ сообщила, что сделает важное официальное заявление через некоторое время.
Япония потребовала созыва СБ ООН.
UPD: Китайцы сообщают, о повторном "землятресении" в районе ядерного полигона КНДР https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/c
UPD: "Ренхап" сообщает https://russian.rt.com/world/news/425837-s
UPD: КНДР официально заявила, что ядерные испытания прошли успешно и она ведет работы над созданием ядерных боеголовок, которые можно использовать для уже имеющихся межконтинентальных баллистических ракет.
UPD: Сообщение о испытаниях транслировалось по центральному ТВ КНДР. Там содержался пассаж, что Ким уже имеет термоядерную боеголовку, которую можно установить на МБР (например на Hwasong-14).
Ким Чен Ын осматривает боеголовку.
- А до Аляски долетит?
- Не факт, но до Гуама точно.
UPD: Предполагаемая мощность взорванного устройства могла составить 100 килотонн.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Молодец мужик,не заглядывает в рот амерам,не пресмыкается перед ними и не вякает много и без толку,как некоторые ,при этом надувая щеки для важности произносимого.