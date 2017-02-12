Ядерное безрассудство: как ракетные пуски КНДР отразятся на безопасности в регионе

Запустив в Японское море баллистическую ракету, КНДР не только нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, но и провоцирует США и их союзников на контрмеры. Эти ответные действия могут заключаться в наращивании американского военного присутствия в Южной Корее и Японии и рикошетом ударят по интересам России и Китая в регионе. RT проанализировал последствия демонстрации Пхеньяном своего ядерного потенциала.

Запуск ракеты произошёл в воскресенье в 07:55 по местному времени (01:55 мск) с полигона вблизи города Кусон провинции Пхёнан-Пукто. По разным данным, ракета пролетела от 350 до 500 км и упала в Японское море, не достигнув экономической зоны Страны восходящего солнца.

Южнокорейские власти предполагают, что запуск был осуществлён с мобильного ракетного комплекса BM25 «Мусудан», который оснащён одноимёнными ракетами средней дальности. Стратегическое командование Вооружённых сил США (STRATCOM) также сообщило об испытании ракеты средней дальности, но не уточнило её тип.

«Мусудан» — новинка северокорейской оборонной промышленности, продемонстрированная 10 октября 2010 года на военном параде в честь 65-летия Корейской трудовой партии.

Ракета «Мусудан» внешне напоминает снятые более 20 лет назад с вооружения советские Р-27 и способна пролететь 2500—4000 км. Весьма вероятно, пуск в ночь на 12 февраля был неудачным, так как ракета преодолела лишь несколько сотен километров. Однако официального подтверждения этой информации нет.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, северяне произвели восемь пусков «Мусудана», включая нынешний, и только один был удачным. Предыдущее испытание состоялось 16 октября 2016 года с полигона вблизи Кусона и не увенчалось успехом.

Японская телекомпания NHK со ссылкой на источник в правительстве сообщила о том, что КНДР запустила не «Мусудан», а ракету класса «Нодон», дальность которой оценивается в 1500—2000 км.

Послание Трампу

Произведённый КНДР пуск стал первым с момента прихода Дональда Трампа в Белый дом. Испытание прошло в тот момент, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ вёл переговоры с президентом США во Флориде.

МИД Южной Кореи уверен, что испытанием ракеты Пхеньян подаёт сигнал новому хозяину Овального кабинета. Как считают в Сеуле, северяне не только пытаются продемонстрировать свои возможности, но и выражают «протест против новой администрации США».

Во Флориде американский лидер заверил Абэ в военно-политической поддержке. «Я просто хочу, чтобы все понимали и точно знали, что Соединённые Штаты Америки поддерживают Японию, это великий союзник, на 100%», — отметил Трамп на пресс-брифинге.

Сам Абэ назвал запуск северокорейской ракеты «абсолютно неприемлемым» и расценил его как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают КНДР проводить такие испытания. По его словам, позиции Токио и Вашингтона по противодействию Пхеньяну полностью совпадают.

«Во время переговоров президент Дональд Трамп заверил меня, что США всегда, на 100% будут на стороне Японии. И тот факт, что сейчас господин Трамп стоит рядом со мной, — прямое тому подтверждение», — сказал журналистам Абэ.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило о том, что администрация Трампа обсудит варианты ответных мер на запуск ракеты. Речь пойдёт об усилении санкционного режима и военного присутствия США в регионе. Также команда Трампа намерена активнее воздействовать на Китай, который критикует любые военные меры в отношении КНДР.

7 февраля официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Пекин категорически против запланированного размещения в Южной Корее противоракетного комплекса THAAD. «Наша позиция по этому вопросу не изменится», — подчеркнул дипломат.

Реальные и мнимые угрозы

Предвыборная программа Трампа предусматривала устранение северокорейской угрозы. Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно обещал нанести превентивный удар по территории США в случае «агрессии» против его страны.

Пхеньян оправдывает свои действия правом на защиту суверенитета и территориальной целостности.

Как ранее рассказывал RT, ракетно-ядерная программа не представляет реальной опасности для заокеанской державы. В ближайшие 10—15 лет КНДР будет неспособна создать баллистическую ракету дальностью 10—12 тыс. км. Согласно экспертным оценкам, максимальная дальность северокорейских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) составляет 7—8 тыс. км.

Усилия северян направлены на разработку компактной МБР для подводной лодки. Однако аналитики сомневаются, что союзники США выпустят такую субмарину из Японского моря. Носитель ядерного оружия с большой вероятностью будет уничтожен при выходе из порта.

При этом качество всех ракет КНДР хромает. Случаев успешных испытаний за последние годы — единицы. Северокорейские ракеты не оснащены нормально работающей системой управления и потому не могут точно поражать цели, являясь достаточно лёгкой мишенью для современных средств ПРО.

Тем не менее ракетно-ядерная программа успешно развивается, несмотря на жесточайшие санкции Совбеза ООН. С приходом к власти Ким Чен Ына в 2011 году КНДР обрела ракеты средней дальности и теперь держит в страхе Южную Корею и Японию. Также КНДР увеличила запасы урана и оружейного плутония, которые используются для производства боеголовок.

Опасения соседей северян, в отличие от США, вполне обоснованны. Сеул находится в 24 км от границы с КНДР и гипотетически может быть уничтожен из реактивных систем залпового огня и других артиллерийских установок.

Кроме того, Пхеньян может ударить по приграничным городам ракетами малой дальности «Хвасон-5», которые являются копиями списанных советских Р-17 (SCUD B) и могут нести ядерные боезаряды.

В меньшей степени КНДР представляет угрозу для Японии и расположенных в этой стране американских военных баз. Однако развитие программы ракет средней дальности и один успешный пуск «Мусудана» — несомненно, повод для беспокойства Токио.

Как считают некоторые эксперты, ситуация осложняется тем, что США, Южная Корея и Япония не располагают достоверными данными о возможностях Пхеньяна. Оппоненты КНДР опираются на информацию, полученную со средств наблюдения, и потому вынуждены строить гипотезы.

Деятельность иностранной разведки на территории Северной Кореи по понятным причинам сталкивается с колоссальными трудностями. США и союзники лишены необходимого уровня доступа к секретным военным документам — наиболее достоверным источникам о ракетно-ядерном потенциале.

Недостаточные разведданные и залихватские антиамериканские высказывания Ким Чен Ына позволяют преувеличивать масштаб реальной угрозы и оправдывать меры военного характера, которые в итоге подрывают национальную безопасность Китая и России.

Скупые плоды дипломатии

После запуска северокорейской ракеты средней дальности и.о. президента Республики Корея Хван Гё Ан созвал экстренное заседание национального оборонного совета. Глава государства заявил о подготовке «равнозначного» ответа.

«Наше правительство вместе с международным сообществом делает всё возможное, чтобы обеспечить соответствующий ответ и наказать Север», — отметил Хван Гё Ан.

Не уточняется, что конкретно имел в виду южнокорейский лидер. Однако очевидно, что испытание ракеты, пусть и неудачное, играет на руку сторонникам военных мер, одним из которых являются США, обязанные защищать своих союзников.

В течение 2017 года в республике будет размещён противоракетный комплекс THAAD. В Москве опасаются, что он станет частью глобальной системы ПРО, которой США окружают Россию.

В Китае обеспокоены не меньше, чем в РФ. Трамп не скрывает, что рассматривает Поднебесную как угрозу номер один для гегемонии Соединённых Штатов. Пекин небезосновательно полагает, что радары и пусковые установки THAAD могут быть в итоге развёрнуты в сторону китайской границы.

С другойс тороны, Россия и КНР солидарны с США и их союзниками в том, что ракетно-ядерная программа КНДР дестабилизирует ситуацию в регионе. В рамках противодействия Москва и Пекин отказались от контактов с Пхеньяном по военной линии и поддерживают инициативы по введению новых санкций в Совете Безопасности ООН.

Однако плоды дипломатических усилий пока выглядят весьма скудными. По сути, Северная Корея «подставляет» Россию и Китай и провоцирует рост радикальных настроений в свой адрес.

Действия Пхеньяна дают основания США увеличивать военное присутствие в Южной Корее и Японии, что рикошетом бьёт по безопасности России и КНР.

Начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван Коновалов в беседе с RT отметил, что запуск ракеты средней дальности — это прежде всего сигнал Ким Чен Ына новому президенту США. По его словам, КНДР продолжит курс на создание более совершенных ракетных систем.

«Подобное поведение Пхеньяна чревато большими проблемами для нас и всего мирового сообщества. Демонстрация военной мощи не является чем-то нормальным, особенно на фоне удручающего состояния северокорейской экономики», — добавил Коновалов.

В то же время эксперт считает, что ситуацию с КНДР нельзя оценивать однозначно: «Можно по-разному относиться к режиму в Северной Корее, но ядерное оружие — это действительно инструмент сдерживания и противовес США в регионе. Если бы его не было, то КНДР постигла бы судьба Ливии и Ирака».

Алексей Заквасин, Кристина Хлусова, RT

Источник: news-front.info