Откровенный бред. Экономист о мерах повышения производительности труда

Михаил Делягин рассказал НСН, что меры, предложенные Минэкономразвития, не повлияют на повышение производительности труда.

Минэкономразвития подготовило меры для повышения производительности труда в России. Предложение ведомства является частью плана по ускорению роста ВВП. Согласно прогнозам Минэкономразвития, производительность труда может увеличиться на 2,9% к 2020 году.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН заявил, что ведомство показало свою некомпетентность в данном вопросе. По мнению эксперта, систему поощрения производительности необходимо реформировать, только в этом случае можно будет наблюдать её рост.

«В минэкономразвития явно не подозревают, что производительность труда в масштабах экономики считается таким образом, что главным её фактором являются мировые цены на нефть, а не реальная производительность труда работников в России. Так что в данном случае, министерство вернулось к традиции откровенного циничного бреда», - пояснил эксперт.

По мнению экномиста, для того, чтобы повысить производительность труда, необходимо не стимулировать её, а сделать национальной идеей. Система, действующая в середине прошлого века, была наиболее работоспособна, считает Делягин.

«Для повышения производительности труда нужно вернуть систему стандартов, ввести систему законодательного поощрения производительности труда в каждом рабочем месяце. Также, нужно вернуть систему, которая существовала в нашей стране с конца 30-ых до конца 50-ых годов, когда очень эффективно поощрялось внедрение и рационализация предложений и изобретений. Скажем, экономический эффект за год в значительной части оставляли предприятию. Из этих денег половина делилась между изобретателем и начальником, который внедрил изобретение под свою ответственность. А другая половина распределялась между всеми, кто находился в цеху в момент внедрения этого изобретения. В результате поощрений изобретательности, повышение производительности труда стало национальной идеей в нашей стране», - подытожил собеседник НСН.

Ранее МЭР заявили, что зарплаты россиян растут в два раза быстрее, чем производительность труда в стране. Ведомство определило меры по улучшению ситуации. Так, в ведомстве предложили улучшить условия для бизнеса, создать федеральный центр компетенций и снизить административные барьеры.