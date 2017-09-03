Откровенный бред. Экономист о мерах повышения производительности труда
Михаил Делягин рассказал НСН, что меры, предложенные Минэкономразвития, не повлияют на повышение производительности труда.
Минэкономразвития подготовило меры для повышения производительности труда в России. Предложение ведомства является частью плана по ускорению роста ВВП. Согласно прогнозам Минэкономразвития, производительность труда может увеличиться на 2,9% к 2020 году.
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН заявил, что ведомство показало свою некомпетентность в данном вопросе. По мнению эксперта, систему поощрения производительности необходимо реформировать, только в этом случае можно будет наблюдать её рост.
«В минэкономразвития явно не подозревают, что производительность труда в масштабах экономики считается таким образом, что главным её фактором являются мировые цены на нефть, а не реальная производительность труда работников в России. Так что в данном случае, министерство вернулось к традиции откровенного циничного бреда», - пояснил эксперт.
По мнению экномиста, для того, чтобы повысить производительность труда, необходимо не стимулировать её, а сделать национальной идеей. Система, действующая в середине прошлого века, была наиболее работоспособна, считает Делягин.
«Для повышения производительности труда нужно вернуть систему стандартов, ввести систему законодательного поощрения производительности труда в каждом рабочем месяце. Также, нужно вернуть систему, которая существовала в нашей стране с конца 30-ых до конца 50-ых годов, когда очень эффективно поощрялось внедрение и рационализация предложений и изобретений. Скажем, экономический эффект за год в значительной части оставляли предприятию. Из этих денег половина делилась между изобретателем и начальником, который внедрил изобретение под свою ответственность. А другая половина распределялась между всеми, кто находился в цеху в момент внедрения этого изобретения. В результате поощрений изобретательности, повышение производительности труда стало национальной идеей в нашей стране», - подытожил собеседник НСН.
Ранее МЭР заявили, что зарплаты россиян растут в два раза быстрее, чем производительность труда в стране. Ведомство определило меры по улучшению ситуации. Так, в ведомстве предложили улучшить условия для бизнеса, создать федеральный центр компетенций и снизить административные барьеры.
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Может это будет Димон внедрять?
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грамотные специалисты, а не переделкины с купленными дипломами. один из способов реально повысить производительность труда.
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Насчёт роста зарплат-бред,ежу понятно что среднестатистические данные здесь не пляшут,выросла з\п у топманагеров.
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Убитому бизнесу никакая производительность не нужна. А производству необходимых
товаров требуется покупатель с деньгами отечественной валюты. На сей момент таковой
в РФ не имеется. Бумага с обозначением рублей не есть валюта РФ.
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Орешкин такой же жук, как и уволенный Улюкаев. О том почему у нас ниже производительность труда, выше себестоимость продукции очень хорошо с цифрами и т. д. очень хорошо объясняет Константин Бабкин, сравнивая экономические показатели своих заводов в России и Канаде.
Дело вовсе не в рабочих, не в организаторах производства и даже частенько не в оборудовании. При всех равных условиях производительность на Российских предприятиях ниже только за счёт бардака с отчётностью предприятий, правил ведения бухгалтерии и других подобных вещах, т. е. удобстве ведения бизнеса, необходимо держать огромный штат вспомогательного персонала, который не лодырничает, а пашет в поте лица, на себестоимость сильное влияние оказывает не стимулирующая производство и производительность налоговая политика, иностранные производители, предприятия “отвёрточной” сборки, на нашей территории, работают в более благоприятных условиях, чем свои собственные полного цикла.