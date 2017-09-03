Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего, Экономика

Откровенный бред. Экономист о мерах повышения производительности труда

15:36. 3 сентября 2017 Просмотров - 421 5 коммент. Опубликовал:

Откровенный бред. Экономист о мерах повышения производительности труда

Михаил Делягин рассказал НСН, что меры, предложенные Минэкономразвития, не повлияют на повышение производительности труда.

Минэкономразвития подготовило меры для повышения производительности труда в России. Предложение ведомства является частью плана по ускорению роста ВВП. Согласно прогнозам Минэкономразвития, производительность труда может увеличиться на 2,9% к 2020 году.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН заявил, что ведомство показало свою некомпетентность в данном вопросе. По мнению эксперта, систему поощрения производительности необходимо реформировать, только в этом случае можно будет наблюдать её рост.

«В минэкономразвития явно не подозревают, что производительность труда в масштабах экономики считается таким образом, что главным её фактором являются мировые цены на нефть, а не реальная производительность труда работников в России. Так что в данном случае, министерство вернулось к традиции откровенного циничного бреда», - пояснил эксперт.

По мнению экномиста, для того, чтобы повысить производительность труда, необходимо не стимулировать её, а сделать национальной идеей. Система, действующая в середине прошлого века, была наиболее работоспособна, считает Делягин.

«Для повышения производительности труда нужно вернуть систему стандартов, ввести систему законодательного поощрения производительности труда в каждом рабочем месяце. Также, нужно вернуть систему, которая существовала в нашей стране с конца 30-ых до конца 50-ых годов, когда очень эффективно поощрялось внедрение и рационализация предложений и изобретений. Скажем, экономический эффект за год в значительной части оставляли предприятию. Из этих денег половина делилась между изобретателем и начальником, который внедрил изобретение под свою ответственность. А другая половина распределялась между всеми, кто находился в цеху в момент внедрения этого изобретения. В результате поощрений изобретательности, повышение производительности труда стало национальной идеей в нашей стране», - подытожил собеседник НСН.

 

Ранее МЭР заявили, что зарплаты россиян растут в два раза быстрее, чем производительность труда в стране. Ведомство определило меры по улучшению ситуации. Так, в ведомстве предложили улучшить условия для бизнеса, создать федеральный центр компетенций и снизить административные барьеры.

Метки: в россии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-235 за 19 ноября 2011
... цивилизации, приобретающую, по мере усугубления ее экономических трудностей,... что на Западе столь откровенный бред сивой кобылы сегодня считается ...-то еще обосновывают это повышение цен?- Не знаю. ...в Боснии археолог-любитель (экономист по образованию) Семир ...
Связность и распад через призму социопатологии
... – типа ЕР – заставляют нести откровенный бред.Но мы ведь заранее знаем... «ПЛАТОН», и дважды проведённое повышение акцизов на топливо. При этом... – патриоты России – по крайней мере, часть из них точно не...то живут!И вот горе-экономисты заявляют, что у власти ...
Бэкграунд, выпуск-239 за 17 декабря 2011
... сверх всякой меры чернобыльских рентгенов ...Людовика ХVI выдающийся экономист - Тюрго, заняв...зимой аналитики прогнозируют повышение стоимости этого продукта...подобного рода сенсационные откровения и в настоящий... Когда вы такой бред слышите - проверяйте...
Бэкграунд, выпуск-262 за 23 июня 2012
... «о дальнейшем повышении благосостоянии народа».  ... за океаном! Бред самозабвенных мазохистов, ... мыслитель – российский экономист Михаил Хазин. ЦИТАТА...необходимо принимать ограничительные меры. Под ограничениями ...подобного рода сенсационные откровения и в ...
Глава 2. Истинная суть исторической катастрофы России конца ХХ столетия. Сокрытое предтече исторической национальной катастрофы России.
... экстренные необходимые меры и действия....проведения реформы была откровенной ложью, проявившей...патриотично настроенные учёные экономисты, что таковая ...бытия, на повышение уровня благосостояния ...это был нескрываемый бред безумствующих исполнителей, вовлечённых...
Часть 3 – Физика реалий. ПОСЛЕСЛОВИЕ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ПРОДОЛЖЕНИЯ...
... Лазеромобиль. Способ повышения КПД тепловых двигателей ...все верим разглагольствованию «экономистов» с высокими учёными... Никаких специальных мер по очистке ...становится поначалу настоящим откровением – какой простор ... чепуха и полный бред. Поверьте, большинство...

5 коммент.»

  • 1640 680
    Бабур 3 сентября 2017 в 16:11 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Может это будет Димон внедрять?

    Ответить
  • 12 10
    герасимов петр 3 сентября 2017 в 17:08 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    грамотные специалисты, а не переделкины с купленными дипломами. один из способов реально повысить производительность труда.

    Ответить
  • 540 370
    вельзевул 3 сентября 2017 в 17:49 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Насчёт роста зарплат-бред,ежу понятно что среднестатистические данные здесь не пляшут,выросла з\п у топманагеров.

    Ответить
  • 36 32
    толькоочнулся 3 сентября 2017 в 21:19 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Убитому бизнесу никакая производительность не нужна. А производству необходимых
    товаров требуется покупатель с деньгами отечественной валюты. На сей момент таковой
    в РФ не имеется. Бумага с обозначением рублей не есть валюта РФ.

    Ответить
  • 2034 1718
    Сергей 3 сентября 2017 в 23:31 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Орешкин такой же жук, как и уволенный Улюкаев. О том почему у нас ниже производительность труда, выше себестоимость продукции очень хорошо с цифрами и т. д. очень хорошо объясняет Константин Бабкин, сравнивая экономические показатели своих заводов в России и Канаде.
    Дело вовсе не в рабочих, не в организаторах производства и даже частенько не в оборудовании. При всех равных условиях производительность на Российских предприятиях ниже только за счёт бардака с отчётностью предприятий, правил ведения бухгалтерии и других подобных вещах, т. е. удобстве ведения бизнеса, необходимо держать огромный штат вспомогательного персонала, который не лодырничает, а пашет в поте лица, на себестоимость сильное влияние оказывает не стимулирующая производство и производительность налоговая политика, иностранные производители, предприятия “отвёрточной” сборки, на нашей территории, работают в более благоприятных условиях, чем свои собственные полного цикла.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>