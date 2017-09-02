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Крым из космоса: уникальные снимки Керченского моста

18:50. 2 сентября 2017 Просмотров - 426 Один комментарий Опубликовал:

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Увидеть Крымский мост с невероятных ракурсов? Почему бы и нет! Российский космонавт Сергей Рязанский опубликовал в своем Instagram уникальные кадры строительства. Украинским недоброжелателям желаю убедиться лично и отправиться в срочном порядке язву залечивать. Мост не фикция, как им того хотелось.

Фотографии были сделаны во время нахождения Рязанского на борту Международной космической станции. На них можно увидеть и недавно установленную на мост железнодорожную арку. Космонавты давно следят за процессом строительства, поражаясь его масштабам и сложности задач, поставленных перед строителями.

«За строительством моста через Керченский пролив следим и мы с борта Международной космической станции. В начале этой недели была установлена одна из самых сложных конструкций – железнодорожную арку весом в 6 тысяч тонн подняли на фарватерные опоры на высоте 35 метров над уровнем моря. На фотографиях, как раз, ее отчетливо видно».

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Фото: sergeyiss / instagram

Несколько дней назад на опоры поставили и закрепили железнодорожную арку Крымского моста, которая весит порядка 6000 тонн. Больше сотни специалистов приняли участие в этой операции: инженеры, моряки, сотрудники НИИ и обычные мотостроители.

Под аркой даже прошло первое судно – сухогруз «Святитель Алексей», проследовавший из Азовского моря в Черное. Все обошлось без происшествий, строго по плану. Блогеры после этого в социальных сетях написали, что арку «освятили», ведь сухогруз был назван весьма символично. Поэтому проклятия украинских русофобов арку не затронули.

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Все, что остается теперь властям в Киеве, жаловаться да страдать из-за успехов в России в Крыму. Сложно врать, тщетно надеяться, что крымчане когда-нибудь захотят вернуться. Незалежная – это падение на самое дно, а Россия – движение вперед, к тому будущему, что мы так привыкли называть светлым. И мы никому не позволим нам навредить…

Метки: из космоса, крым, Крымский мост, соцсети, фотографии
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