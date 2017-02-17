Счастье в России (I)
10:01. 17 февраля 2017 Просмотров - 213 Один комментарий Опубликовал: brahman
Косолапая любовь. Любовные игры бурых медведей на фоне Ильинского вулкана. Курильское озеро, Камчатка. © Вадим Балакин
Каждый год на Best of Russia из множества частных историй и уникальных снимков рождается рассказ о большой и такой разной стране. Фотоконкурс организован московским Центром современных искусств «Винзавод» при поддержке Министерства культуры России и проводится уже в девятый раз. Одна из главных тем проекта, которая меняется ежегодно, — «специальная», в этом году она посвящена счастью и так и называется: «Займитесь счастьем!». Четыре других номинации: «Природа», «Архитектура», «Люди. События. Повседневная жизнь» и «Стиль».
Кижи. Карелия. © Александр Львов
В стране Ненеции. Кочевники тундры около своего чума. Полуостров Ямал. © Камиль Нуреев
Время одуванчиков. Мультиэкспозиция. Киржачский район, деревня Дубровка, Владимирская область. © Елена Несмеянова
Затерянный остров. Фотография сделана в ходе морской экспедиции с севера Сахалина на Шантарские острова. Остров является памятником природы местного значения. Вид с воды на остров Рейнеке, Хабаровский край. © Дмитрий Ковалев
Сладкий сон. Морской лев сладко спит на одной из скал мыса Кекурный. Камчатка, Тихий океан. © Денис Будьков
Не отдам! Лесные полевки сфотографированы в лесу недалеко от своей норки, которая находится под корнями дерева. Воронежская область. © Вадим Трунов
Северная сказка. Собака породы сибирский хаски. Укшозеро, Карелия. © Андрей Ершов
Озеро «Медвежий язык». Озеро на севере Ленинградской области. © Павел Богачев
Ночной Байкал. Передний план подсвечен фонариком. Байкал, север острова Ольхон. © Сергей Пестерев
Малахитовый бархат. Горы Домбая. Карачаево-Черкессия. © Амилия Григ
Любопытный тигирекский лис. Тигирекский государственный заповедник, Алтайский край. © Руслан Олинчук
Щенок нерпы. Фотография сделана зимой на озере Байкал. Молодая нерпа погналась за своим отражением в объективе fish eye. Бурятия, Северобайкальск. © Максим Русских
Припарковалась. Стоит себе на автобусной остановке. Устала, наверное, автобус ждет. Зун-Мурино, Бурятия. © Екатерина Медведева
По мотивам Айвазовского. Что выделяет картины Айвазовского — луч света, пробивающийся сквозь грозовые тучи. Крым, Балаклава. © Дина Бакеева
В Берендеевом царстве. Это медленнорастущее дерево всегда обильно покрыто густым свисающим мхом, а древесина его такая плотная, что тонет в воде. Самшит колхидский занесен в Красную книгу России. Мезмай, Краснодарский край. © Александр Федосов
Под юбками. Увидеть космос. Хабаровск. © Антон Шевченко
Пещерный Спасский храм. Свято-Спасская женская обитель — один из древнейших русских монастырей, основанный еще до официального принятия христианства на Руси. Воронеж. © Марина Логинова
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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