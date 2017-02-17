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Счастье в России (I)

10:01. 17 февраля 2017 Просмотров - 213 Один комментарий Опубликовал:

Косолапая любовь. Любовные игры бурых медведей на фоне Ильинского вулкана. Курильское озеро, Камчатка. © Вадим Балакин

Каждый год на Best of Russia из множества частных историй и уникальных снимков рождается рассказ о большой и такой разной стране. Фотоконкурс организован московским Центром современных искусств «Винзавод» при поддержке Министерства культуры России и проводится уже в девятый раз. Одна из главных тем проекта, которая меняется ежегодно, — «специальная», в этом году она посвящена счастью и так и называется: «Займитесь счастьем!». Четыре других номинации: «Природа», «Архитектура», «Люди. События. Повседневная жизнь» и «Стиль».


Кижи. Карелия. © Александр Львов


В стране Ненеции. Кочевники тундры около своего чума. Полуостров Ямал. © Камиль Нуреев



Время одуванчиков. Мультиэкспозиция. Киржачский район, деревня Дубровка, Владимирская область. © Елена Несмеянова


Затерянный остров. Фотография сделана в ходе морской экспедиции с севера Сахалина на Шантарские острова. Остров является памятником природы местного значения. Вид с воды на остров Рейнеке, Хабаровский край. © Дмитрий Ковалев


Сладкий сон. Морской лев сладко спит на одной из скал мыса Кекурный. Камчатка, Тихий океан. © Денис Будьков


Не отдам! Лесные полевки сфотографированы в лесу недалеко от своей норки, которая находится под корнями дерева. Воронежская область. © Вадим Трунов


Северная сказка. Собака породы сибирский хаски. Укшозеро, Карелия. © Андрей Ершов


Озеро «Медвежий язык». Озеро на севере Ленинградской области. © Павел Богачев


Ночной Байкал. Передний план подсвечен фонариком. Байкал, север острова Ольхон. © Сергей Пестерев


Малахитовый бархат. Горы Домбая. Карачаево-Черкессия. © Амилия Григ


Любопытный тигирекский лис. Тигирекский государственный заповедник, Алтайский край. © Руслан Олинчук


Щенок нерпы. Фотография сделана зимой на озере Байкал. Молодая нерпа погналась за своим отражением в объективе fish eye. Бурятия, Северобайкальск. © Максим Русских


Припарковалась. Стоит себе на автобусной остановке. Устала, наверное, автобус ждет. Зун-Мурино, Бурятия. © Екатерина Медведева


По мотивам Айвазовского. Что выделяет картины Айвазовского — луч света, пробивающийся сквозь грозовые тучи. Крым, Балаклава. © Дина Бакеева


В Берендеевом царстве. Это медленнорастущее дерево всегда обильно покрыто густым свисающим мхом, а древесина его такая плотная, что тонет в воде. Самшит колхидский занесен в Красную книгу России. Мезмай, Краснодарский край. © Александр Федосов


Под юбками. Увидеть космос. Хабаровск. © Антон Шевченко


Пещерный Спасский храм. Свято-Спасская женская обитель — один из древнейших русских монастырей, основанный еще до официального принятия христианства на Руси. Воронеж. © Марина Логинова

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: красота, Россия, фото
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Один комментарий»

  • 2 0
    Гостья 17 февраля 2017 в 10:12 Ссылка Пометить
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    На Камчатке нет “Ильинского” вулкана…
    И отдыхает на скалах не морской лев, а морской котик

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