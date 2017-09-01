Природа азбуки

- Предыдущая раса людей достигла знаний о мире, освоила знания электромагнитных полей, освоила смысл живого процесса, и передала основу этих знаний новой расе людей, нашей расе. Оставшиеся люди прежней волы эволюции составили азбуку, научили сложению букв и цифр, основе всякой памяти и накопления знаний. В последовательности букв – символов звука они отразили последовательное творение – происхождение мира Вселенной.

- Современный анализ генетического аппарата людей планеты показывает наличие исходного центра расселения – Средне-Русская возвышенность. К югу от этого центра растут негроидные свойства генов, а к востоку – монголоидные свойства. Археология изначального общего языка указывает на это же место, о чём скажем ниже;

- Реальный факт смены поколений не только в пределах одной расы, но и смены целых рас, когда необходимо учить говорить и обучать грамоте и знаниям всех новорожденных;



Исследование позволяет ответить на важный вопрос – «почему всё названо так, как названо?». Реально существующая идея дипольного – единого плана строения всех форм материи обусловлена единым языком энергоинформационного взаимодействия.



Спектры излучения каждого атома – это их визитная карточка, они индивидуальны, как отпечатки пальцев человека. Скорость звуковой волны (гиперзвука) на уровне атомов велика [???], и приближается к скорости электромагнитной волны, и всегда следует за ней. Частота колебаний звуковой волны отображает динамику мышления.

Энергетический смысл звуков русской речи вытекает из единого представления о творении Мира, из смыслового звучания речи и названий букв старославянского языка. Творение мира во всех религиях мира излагается почти одинаково, и построение азбуки славянского языка соответствует этому порядку творения, о чём мы увидим ниже.

В истории Египта, истории Индии говорится о том, что люди с высоко развитой культурой и умением многое делать пришли с Севера, когда началась очередная фаза опускания и затопления полярного дыхала планеты после окончания ледникового периода в средней полосе Земли. Хорошо известно, что рост земного шара сопровождается разломом коры планеты вдоль рифтовой долины по всему Атлантическому дну океана.



Люди конца предыдущей расы жили на Северных территориях современного Ледовитого океана, когда его в полном объёме ещё не было. Со временем разлом коры движется на Север, образовался Датский пролив, и воды Атлантики стали постепенно заполнять котловины, образованные хребтами им. М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева и др. И люди стали переселяться на другие территории. Этот процесс был длительным. В этот механизм роста планетного тела вмешивается ритм оледенений, и потому исторические события разной длительности оказались перемешенными в сознании современных людей.

Со временем, чтобы сохранить древнее знание о происхождении жизни во Вселенной, жрецы создали азартные игры типа домино и карты, спрятав в них тайное знание. Аналогично были созданы азбуки, звуковое содержание букв которых вошло во все имена и названия. Людей научили правильно пользоваться звуками, которыми проникнуты все живые процессы. Тем самым была сохранено ЗНАНИЕ о звуковой технологии творения материальных форм в процессе эволюции Вселенной.

В физике отмечается универсальный принцип: если некая система приведена в состояние возбуждения, то энергия возбуждения, пройдя сложный путь по всей системе, обязательно вернётся в точку начального возбуждения.



Это так называемый эффект возврата энергии возбуждения, эффект ФПУ – Ферма – Паста – Улама. Вынужденное излучение строго когерентно (родственное, сохраняет память фазы начального развития) с вынуждающим излучением, что приводит к удвоению исходного импульса возбуждения. Отсюда проистекает назначение всех форм материи – усиливать исходную энергию возбуждения живого процесса вдвое, для современных людей – это в течение времени периода Зодиакального года – около 25 920лет.

В лингвистике проблема универсального праязыка – энергии возбуждения развития звуковой речи – постоянно находится в центре внимания. Признаки этого универсального языка в наибольшей степени сохранились в разговорном русском языке, для которого он был родным языком с самого начала.

По сообщению американского журнала «В мире науки», №10, 1989 года, стр.90, ежегодно в мире по вопросу археологии языка выходит около двух тысяч работ. Чем вызван такой интерес? Дело в том, что метод археологии языка позволяет проникнуть в самые, казалось бы, недоступные глубины возникновения человеческой цивилизации, в начало процесса возбуждения развития расы людей на планете. Интересны в этом плане результаты исследований, проведённых американскими учёными-лингвистами.

Приняв за лексическую основу язык северных, центральных и южноамериканских индейцев, они подвергли компьютерной обработке данные по всем языкам земли и нашли, что все без исключения языки имеют общий лексический базис. Это значит, что лексика служит информационному общению не кому как вздумается, а по закону энергоинформационного поля планеты, и ему соответствует. Единый ДИПОЛЬНЫЙ план строения всех живых форм, в том числе и людей, способствует универсальному их взаимодействию с единым полем Земли – энергоинформационному взаимодействию.

Лингвистический анализ показал наличие самой разветвлённой, большой и хорошо изученной индоевропейской группы языков. Это свидетельствует в пользу того, что говорящие на этих языках народы имеют общее происхождение, и что некогда, в момент возбуждения жизни эволюционного процесса человечества, много тысячелетий тому назад, они были единым пранародом с единым праязыком, соответствующим молчаливому электромагнитному излучению. Звуковая волна всегда сопровождает электромагнитную волну.

«По единому мнению специалистов участок поисков [места возбуждения эволюции]должен находиться где-то между Чёрным морем и равнинами вблизи Волги и Приуралья. Советским археологами уже найдены такие места, отвечающие многим предъявлявшимся требованиям» – констатирует упоминавшийся ранее журнал «В мире науки».



АРКАИМ – так назвали его археологи по имени рядом находившейся горы. Всё это говорит в пользу того, что эволюционная волна возбуждения процесса расселения людей по планете, созданию многих народов, должна вернуться в исходную точку, и язык должен снова стать единым, со знанием энергетического смысла звуков речи. И этим местом является нынешняя территория России и русская речь. При коммуникации информационное состояние системы постоянно уточняется, шлифуется до совершенств исходного возбуждения.

Энергетический смысл слова АРКАИМ: «А» – жизненная сила (Свет, электромагнитная волна). «Р» – ритм, «КА» – энергетический двойник, контур, в пределах которого происходит формирование вещественной формы. «И» – способность зарождать, оплодотворять. «М» – способность воспроизводить, порождать. Итак, слово АРКАИМ – жизненная сила ритма зарождения и воспроизводства в пределах данного места.

Слоги РО, РА И РУ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РО, РА и РУ – три ключевых слога русского языка. РОД, Природа, Родина, Русь, Россия, Русский, бог РА, главная река России, река РА (Волга), радость, радуга. Вся ПРИРОДА.

«РО и РУ врата или отверстие, то место в небесах [и на Земле], откуда произошёл или был рождён первичный свет; «РО» синоним космической утробы» – согласно «Теософскому словарю», составленному Е.П.Блаватской. Место, откуда пришли Шумеры и Египетские боги – это Урал. Призывный клич «УРА!» существует только у русских по духу своему.



Раскатистый звук «Р» не могут произнести многие из других наций. Утроба современного человечества – это «РО» Россия, сюда же и вернётся заключительный этап эволюции людей нынешнего периода развития. Анализ генетических изменений у разных наций показывает наличие единого центра расселения – Средне-Русскую возвышенность. Сюда же указывает и лингвистическая археология в поисках единого праязыка.

Тот факт, что только в русском языке эти слова и слоги являются обычными, говорит о том, что они первородные, что первичным языком всех людей индоарийской расы был русский язык по своему звучанию. Обращаем внимание на слово – по звучанию, ибо ПРИРОДНЫЕ звуки являются ОБЩИМИ жизненными силами, а символы букв – звуков разные, они возникли при расселении потока людей с Севера от смешенных браков.

В русской (старославянской) азбуке – глаголице – все буквы имеют своё имя, своё название, то есть несут некий смысл. Благодаря этому смыслу русская глаголица выглядит как послание об образовании мира, расшифрованное в последовательном смысловом содержании звуков – букв азбуки. На эту тему написано и говорено достаточно много, мы же остановимся только на энергетическом смысле каждого звука, обозначенного буквой современного русского языка.



Звук есть волна, а буквенные символы могут быть разными при обозначении одних и тех же звуков в историческом пути развития. Гласных звуков немного, всего пять, да ещё пять кратных гласных и одна самая таинственная гласная, обозначаемая буквой «Ы». Итого – одиннадцать гласных звуков-сил, то есть одна треть от всех букв современного языка. Гласные звуки – это свободные колебания, несущие информационный смысл на постоянном фоне согласных звуков.

Звуковая речь – «мать всех искусств, основа всякой памяти», говорил Прометей словами Эсхила в трагедии «Прометей прикованный». Речь формирует главное – память об изучаемых явлениях Природы. Все предметы, все тела и явления в Природе названы словом, которое несёт информацию, записанную положением вектора электрического поля в структурах нейронных сетей каждым информационным сигналом от органов ощущения. Чтобы сохранить память, нейроны всегда работают, активность их повышается с момента закрытия глаз даже в бодрствующем состоянии, и при отключении всех органов чувствования во время сна.

Волна звука возбуждает электромагнитную волну мысли в нейронных системах, и этот процесс обратимый. Поэтому буквы русского языка при их звучании несут энергетический смысл, они раскрывают смысл каждого слова с позиции их энергетического содержания. С учётом обратимости, любая электромагнитная волна сопровождается звуком, звуковой волной. С этим явлением связан весь мистицизм звуков.

Сочетание звуков в членораздельной речи является закономерным явлением, а не произвольным или случайным. Символы – буквы отдельных звуков и их комбинаций подвержены изначальной зависимости в логической их последовательности в азбуке, так же, как подвержены зависимости сами звуки в их общей звуковой волне.

Звучание предмета, вещества, формы материи соответствует внутреннему их строению от микромира до макромира. В 15 веке Леонардо да – Винчи сформулировал то, что в Природе установлено как закон: звуковые волны одной и той же частоты одинаковы по строению для всех источников звуков. Поэтому символы – буквы звуков могут быть разными, а выражаемые ими звуки одни и те же.



Согласные и гласные звуки есть результат работы нейронов памяти мозга, управляющими мышечными системами канала воздушного потока: горлом, ртом, губами. Поэтому речь носит смысловую окраску и выражает собою уровень развития человека, а мысль становится творящей силой.

По аналогии – Г. Мозли сформулировал закон, он установил естественный ряд химических элементов по линиям рентгеновского спектра – каждый химический элемент имеет строгий и неизменный порядок частотного спектра. Линии спектра одинаково смещаются от элемента к элементу в общем ряду элементов.



Химические элементы разные, а выражаемые ими спектры индивидуальные, одинаковые, в каких бы соединениях молекул они не были (рис.1).



Согласно спектру излучаемых частот ядрами атомов, корень квадратный из частоты линий рентгеновского спектра пропорционален атомному номеру (величине электрического заряда) химического элемента.



Поэтому ядро атома последнего элемента каждого периода становится ядром первого элемента следующего периода, повторяя щелочные свойства первого элемента предыдущего периода. Кто был последним, становится первым в новом периоде жизни, и всё повторится заново. Таков закон СФЕР или периодов развития цивилизаций человечества.





Рис.1. Спектры излучения и поглощения атомов: натрия, водорода, гелия

Так первые элементы каждого периода формируют ряд с одинаковыми свойствами. То же самое относится ко вторым и третьим, и т.д. элементам каждого ряда.



Звуки являются следствием воздействия электромагнитных волн на электрически заряженные оболочки атомов, формируя их тонкую структуру разложения спектра, поэтому свойства звуков повторяют периодические свойства электромагнитных излучений и свойств атомов. Отсюда и закон природы о необходимости называть вещи своими именами. Каждый атом имеет своё звучание.

Структура или строение системы из атомов определяется как результат действия излучения на заряженные частицы, результат от расщепления волны на составляющие, каждой из которых соответствует свой атом со своими свойствами.



Чтобы все вещи были подобны самому Творцу (его мыслям), следовало бы признать подлинным и наиважнейшим Началом всего – рождение, в том числе и рождение всего Космоса. Приступая к построению вещественных форм, Абсолют с помощью своих мысленных образов и числовых соотношений колебаний привёл в возбуждение всю фотонную среду космического пространства. Сформировался общий микроволновый фон (континуальный), на котором генерируются свободные волны мыслей Творца, на основе которых формируются вещественные формы.

Деление как акт порождения лежит в основе ДВОЙСТВЕННОСТИ, двух Начал, принимающих участие в едином процессе – процессе жизни. Звук становится средством информационного общения и построения сложных структурных систем. Атомы творит структуру вещества согласно их звуковой комбинации.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОВ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ АЗБУКИ из 33 букв

Звук «Я» как только малая часть «ЙА» от единого целого «А» Абсолюта – это последняя буква в азбуке, носит смысл той малой части целого, из которой начинает зарождаться новое целое «А», новая азбука.

Поэтому неправы те, кто принимают «А» или «АЗ» «РАЗ» за «Я». Со звука «А» начинается процесс жизни, а звуком «Я» – «ЙА», высокочастотной составляющей изначального «А», заканчивается один период живой волны развития и начинается новый.

История преподносит нам смену одного начертания букв-символов звуков и их сочетаний от Санскрита, славянских черт и резов, рун, глаголицы, кириллицы до современного алфавита. Неизменными остаются только сами звуки и способ их запоминания в структуре памяти, и технология формирования из них слов речи.



Глаголица как Азбука славян и руссов построена по типу смыслового текста-послания людям, в котором переданы сведения эволюции космической жизни, сотворения мира по типу воспроизводства генетической памяти. Азбука составлена теми, кто хорошо знал закон эволюции живого процесса в Космосе и назначение людей для Земли.

Смысловая и энергетическая нагрузка букв АЗБУКИ живого русского языка

Напомним ещё раз, что начертание букв в азбуках Санскрита, рун, глаголицы, кириллицы и современной – разное, но энергетическое и смысловое содержание отображаемых ими звуков одно и то же. Азбука развёртывает процесс творения живых материальных форм, эволюцию Вселенной – воспроизводство генома и источников электрической энергии для него.



Слово АЛФАВИТ – несёт смысл «основы жизни».



Слово АЗБУКА обозначает «электромагнитную волну Света, модулированную звуковой волной Бога (мыслью) в форме духовной сущности. И потому азбука представляет собой «Основу божественного творения жизни посредством воплощения мысли как духовной энергии, воплощение электромагнитной волны в форму вещества.

Звук -А- Цвет красный.

Звук «А» имеет своё имя в глаголице [Аз], [АС], [АЗЫ], ОСНОВЫ, [р-р-р-Аз], что означает – первый, первое Начало АБСОЛЮТНОГО знания. Начало действия излучения АБСОЛЮТА. «А» - первая фаза проявления первичной ТВОРЯЩЕЙ энергии, выражаемой звуком «У». «УА» - первое проявление универсума, Бог или АБСОЛЮТ проявился в виде электромагнитных излучений «А» – Света. Свет является силой жизни, и потому звук «А» – носит смысл энергии жизни, СВЕТА.

«АУ» – обращение заблудившегося к Богу, чтобы найти выход. «УА» – кричит новорожденный в живое пространство людей. «РА» – бог, излучение Солнца, излучение жизненной энергии Солнца, радость, радуга. «РАЗ» несёт смысл – формы действия света «Р», сопровождаемого звуком, звуковой волной «З», когда всё оживает и принимает осмысленность существования, смысл бытия «А» – раз и навсегда.

Звук «А» обозначает мысль как энергию жизни, принцип или основу живого процесса как процесса творения посредством мышления. Это невидимая истина, невидимое и вездесущее электромагнитное излучение, с него всё начинается в ряду фазовых превращений до плотного состояния вещества. Фазовые превращения обратимы, и идут в последовательности: электромагнитные излучения – ОГОНЬ или плазма – газ – жидкость – твёрдое. И обратно: твёрдое – жидкое – газообразное – ОГОНЬ или плазменное – электромагнитное.

В обратном процессе распада плотное состояние вещества выдаёт квант высокочастотного электромагнитного излучения Я [ЙА] – последняя буква азбуки, замыкающая процесс одного периода жизни, высокочастотный зародыш открывает новую волну эволюции с того же звука – буквы «А». Обращаем внимание на то, что каждый период эволюции состоит из двух полупериодов – активного и пассивного, полупериода обучения и полупериода запоминания и сохранения в памяти, полупериода анализа и полупериода синтеза, с сохранением итогов периода в последовательности фазовых переходов.

«А» – отображает звук и его смысл большой мистической силы, мантра АУМ. Этот звук и его начертание отражают ТРОИЦУ в единстве, включающего «Б, В, Г». Бытиё «Б»,наполненное знанием «В», готовое «Г» мыслью своею творить через произнесение слов,входят в состав ЕДИНОГО «А», триединство «А» Абсолюта.

Звуковая мембрана внутреннего уха человека настроена в резонанс именно на звук «А». «Символом жизни» назван египетский крест АНКХ, являющийся символом электромагнитной волны, его носят все боги (как творящие силы) в левой руке. Установлено, что для восполнения энергии человеку необходима лучистая энергия (жизненная сила) в размере 85-87%, и только 15-17% в виде грубой пищи. РА – излучение жизненной энергии как мыслей Солнца.

Итак, первая буква азбуки русского языка – «А» (АЗ, РАЗ) обозначает единую энергию жизни в виде электромагнитных волн, то, с чего всё и начинается, и чем заканчивается. «А» – АБСОЛЮТ, абсолютная мысль как источник жизни.

АМИНЬ – истинно так; энергия АМЕН или «сокрытый», невидимое, но вездесущее электромагнитное излучение. Непосредственно «А» – это единый Бог, АБСОЛЮТ. Он проявил свою волю через излучения, первичные излучения спектра Света, ставшие «Б» – богами или подвижными божественными силами, группами гармоник числом 7, по числу групп спектра Солнца.

Расшифруем слово АТОМ. «А» – энергия жизни, «Т» – тут, «О» – структура памяти ОГНЯ, «М» – способность порождать или воспроизводить копию самого себя. Итак, АТОМ– это энергия жизни, сконцентрированная в структуре памяти ОГНЯ, способная воспроизвести саму себя в точной копии.



Это значит, что вопреки устоявшемуся мнению о самодостаточности атома, атом способен к воспроизводству, это передаётся всем последующим по сложности формам материи. Отсюда проистекает представление о живом Космосе. «Б» – «В» – «Г» – бегущая весть горения живого огня. Живой процесс это живой (буква Ж) огонь в действии.

Звук -Б-

Б -имеет своё имя в глаголице – [БУКИ, БОГИ]. «Б» – это божественная душа звука«А». БАБА – двойная душа. Слово «БА» в египетской мифологии обозначает «душу» при чтении слова слева – направо. При обратном чтении, справа – налево, получаем слово «АБ», то есть название материального тела – сердце по-египетски. Звуковой ряд из букв азбуки демонстрирует собою акт творения материальных форм, если читать от «А» к «Я». «РА» – истечение жизненной силы. Обратное чтение «АР» – плод этой силы.

Способ же чтения написания слов (строчек текста) слева – направо и справа – налево отражает два процесса в одном написании: чтение слева – направо имеет смысл творение форм, а справа – налево даёт представление о готовой или совершенной форме, способной к распаду с выделением духовной энергии.



Чтение слева – направо даёт информацию о духовной сути данного названия (имени), о частоте собственных колебаний (имени Бога). Любой предмет воспринимается нашими органами чувствования в форме излучений от предмета, мы воспринимаем информацию о предмете, а не сам предмет. Чтение справа – налево даёт представление о самом предмете, о форме материи. Повторим: БА – душа, АБ – сердце. Русское БАБА – двойное БА, двойная душа.

Звук «Б» – является выражением «бегущей волны Света», свободной мысли, бега, свободного или избирательного перемещения электромагнитной волны в пространстве, способность переносить энергию и информацию.



Звук «Б» придаёт гласному звуку «А», силе жизни, суть души, суть бытия мысли, БЫТЬ чем-то или кем-то, индивидуальную частоту собственных колебаний. «Б», боги бегущие – это спектр частот единого излучения, спектр собственных частот колебаний. Звук «Б» – вместилище или дом для семейства частот, частотного спектра, дающего единство «А». Определяет бытиё, быть кем-то или чем-то согласно мысли звука «А». Звук «Б» – бытиё, свободная волна информации, быть свободной.

Таким образом, имеем последовательность из двух букв. Мысль как Жизненная энергия «А» обретает смысл души «Б» – Бога, смысл быть одухотворённой, обрела функцию движения, бега, бегущей свободной волны с собственной частотой колебаний, именуемой Богом, божественной силой или именем Бога. Частота собственных колебаний – это душа или имя Бога. Мысль дала начало движению, началу колебательного процесса пространства-времени.