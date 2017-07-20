История деградации азбуки.

История сокращения и упрощения азбуки – это история потери человечеством своей разумности – от 100% задействованного мозга к 3%.

Наш современный язык — лишь тень, проекция древнего многомерного языка.

Чтобы затормозить и остановить процесс деградации, нужно вернуться к своим корням – научиться общаться образами.

Для этого необходимо просто познавать язык своих праотцов, становиться полноправными их наследниками.

Славянская азбука – уникальное явление среди всех известных способов буквенного письма. Она отличается от других алфавитов не только совершенным воплощением принципа однозначности графического отображения: один звук – одна буква. В этой азбуке, и только в ней, есть содержание. И в том вы сейчас убедитесь сами.

Для начала вспомним фразу: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Она известна каждому с детства и позволяет легко запомнить последовательность цветов радуги. Это так называемый акрофонический способ запоминания.

Каждое слово фразы начинается с той же буквы, что и название цвета: каждый – красный, охотник – оранжевый…

До реформы языка 1918 года каждая буква азбуки так же имела своё название. Каждая буква стояла на своём месте.

Русская азбука – это не только набор букв, соответствующих звукам, это ещё и целое послание к славянам.

Давайте же прочитаем послание наших предков нам, ныне живущим.

Рассмотрим три первые буквы азбуки – Аз, Буки, Веди.

Азъ – я.

Буки – буквы, письмена.

Веди – познал, совершенное прошедшее время от «ведети» – знать, ведать.

Объединяя акрофонические названия первых трёх букв азбуки, получаем следующую фразу: Азъ буки веде – Я знаю буквы.

Обратите внимание: Азъ – Я – первая буква в азбуке (а не последняя, как в современном алфавите). Потому что именно с меня и начинается мой Мир, моя Вселенная.

Азъ – это основа, начало. Основа всему – знание Бога и предков своих. То есть своих родителей, своих корней.

Глаголь Добро – говори, делай добро. Помните, как у Пушкина: «Глаголом жечь сердца людей». Глагол – это и слово, и дело одновременно. Глаголь – говори. Глаголю – говорю. Говорю – значит делаю. А что нужно делать? Добро.

Добро Есть Живите – делать добро – значит жить в труде, а не прозябать.

Зело – усердно, со рвением.

Земля – планета Земля, её обитатели, земляне. Живите Зело Земля. Живите зело землёю и на земле. Ибо она кормилица-матушка наша. Земля даёт жизнь.

И Како Люди Мыслите – Наш Он Покой. То есть как вы, люди, думаете – таков ваш мир. Вот вам закон отражения. Что посеешь, то и пожнёшь.

Рцы Слово Твёрдо. Говори слово твёрдо. Слово твоё должно быть твёрдым. Сказал – сделал.

Оук Ферт Херъ. Укъ – основа знания. Сравните: наука, учить, навык, обычай.

Фертъ – оплодотворяет.

Херъ – божественный, данный свыше. Сравните: немецкое Herr- господин, Бог, греческое – иеро – божественный. Английское – hero – герой, а также русское имя бога – Хорс. Знание – плод Бога, дар Божий.

Цы – точи, проникай, вникай, дерзай.

Цы – энергия жизненно важная, высшая структура. Отсюда значение слова «отцы» – от «Цы» идущие – от Бога идущие.

Червь – тот, кто точит, проникает.

Шта – что в значении «чтобы».

Ъ, Ь (еръ, ерь) – варианты одной буквы, она означала неопределённый краткий гласный, близкий к «э».

Слово «ъръ» означало сущее, вечное, сокровенное. Пространство-время, недоступное человеческому разуму, светоч, Солнце. «Ъръ», по всей вероятности, одно из наиболее древних слов современной цивилизации. Сравните египетское Ра – Солнце, Бог.

Само слово время содержит тот же корень, поскольку начальное «в» развилось именно из придыхания, с которым надо произносить «ъ» в начале слова. Многие исконно русские слова содержат тот же корень, например: утро – от Солнца (корень «ут» – оттуда, там), вечер – векъ Ръ – век Ра, истекающее время Солнца.

В смысле «пространство, Вселенная» от того же корня происходит русское «рама».

Слово «рай» означает: множество Солнц, т.е. обиталище бога Ра. Самоназвание цыган «ром, рома» – свободный, свободная, Бог – во мне, я – Вселенная. Отсюда же индийский Рама. В смысле «свет, светило, источник света»: клич «Ура!» означает «К Солнцу!». Яркий означает подобный солнечному свету, радуга и т.д.

Юсъ малый – свет, старорусское яс. В современном русском языке корень «яс» сохранился, например, в слове «ясный».

Ять (яти) – постичь, иметь. Сравните: изъять, взять и т.д.

Цы, черве, шта Ъра юсъ яти! Что означает: дерзай, точи, червь, чтобы Сущего свет постичь!

Совокупность приведённых выше фраз и составляет азбучное послание:

Азъ буки веде.

Глаголь добро есте.

Живите зело, земля,

И, иже како люди.

Мыслете наш он покой.

Рцы слово твёрдо.

Укъ фертъ херъ.

Цы, черве, шта ъра юсъ яти!

В современном переводе это звучит так:

Я знаю буквы.

Письмо – это достояние.

Трудитесь, усердно, земляне!

Как подобает разумным людям.

Постигайте мироздание.

Несите слово убеждённо!

Знание – дар Божий.

Дерзайте, вникайте…

Чтобы Сущего свет постичь!

До недавнего времени считалось, что Азбука – это просто буквы языка, расположенные в определённом порядке. То есть просто значки. И всё! Может быть, именно поэтому так легко и просто убирали буквы из русской Азбуки. А зачем нам так много. Вон англичане обходятся 26 буквами, и им хватает. Зачем нам 33? А тем более 49, как было первоначально.

Учёные, которые стремятся урезать Азбуку, не понимают многого (или понимают, но умышленно творят зло).

Ещё в древние времена наши предки рассматривали Азбуку как шифр творения. У многих народов Азбуки обожествлялись. Слово всегда воспринималось как начало творения, а буква была единицей, атомом творения. За каждой буквой стоял свой смысл, свой образ, своё значение.

В последнее время группа российский учёных (Г.С.Гриневич, Л.И.Сотникова, А.Д.Плешанов и другие) доказали, что в нашей Азбуке в зашифрованном виде содержатся знания о законах мироздания.

Что такое буква? Буква – это единица, это атом смысла. Буквы имеют определённую форму, графику. За каждой буквой стоит своя цифра, своё число. Ещё Пифагор утверждал, что у буквы и у цифры одинаковые вибрации.

С открытием торсионных полей стала известна ещё одна составляющая буквы. Так как каждая буква имеет свою форму, а форма создаёт торсионное поле, то буква содержит в себе определённую информацию поля Сознания.

То есть, урезая Азбуку, мы отключаемся от той или иной области общего информационного поля Вселенной, от общего поля Сознания. А это ведёт к деградации человека.

Каждая буква русской Азбуки является символом чего-либо.

Например, буква «Ж» – это символ жизни. Она означает соединение мужского и женского начал. И название она имела соответствующее – «Живёте».

То есть за каждой буквой у наших предков были определённые образы. А чрез образы они творили. Ведь мы уже знаем, что для того, чтобы создать что-либо, необходимо сформировать образ.

А какова нынешняя Азбука? Какие образы за буквами теперь?

А – арбуз. Б – барабан. В – ворона. … И так далее.

Азбука перестала быть живой, а язык стал без образов, т.е. безобразным.

Почему Тургенев писал о великом и могучем Русском Языке?

Да потому, что ещё в то время он таким и был, пока 23 декабря 1917 года не сделали русской Азбуке очередное «обрезание».

А подобных «реформ» было несколько. Первую реформу русской Азбуки сделали Кирилл и Мефодий в Х-ХI веках. Затем в 1709 году во времена Петра Великого, потом в 1735 году.

Есть ещё один интересный момент. До 1700 года каждая буква в Азбуке имела своё числовое значение. Например: А – 1, Д – 4, С – 200, и т.д. Арабские цифры были введены Петром Первым. До этого все числа обозначались буквами со специальным значком сверху – «титло».

Связь букв и цифр не случайна. Учёные пытаются её разгадать. Это ещё одна грань Азбуки, которую ведали наши предки. Получается, что Азбука – это система числовых кодов. И, произнося слова, мы общаемся с Космосом, со Вселенной. И Вселенная откликается на наши вибрации. Язык дан человеку не только для общения между собой, но и для общения с Космосом.

Уже давно доказано, что всё живое и даже неживое в этом мире реагирует на звуки. Звуки могут улучшить или тормозить рост растений, влиять на рост микроорганизмов. С помощью звука можно изменять сознание человека.

Наши предки пользовались Азбукой, подаренной Богом, а потому могли с помощью слова, звука создавать предметы. Они точно передавали вибрации этого предмета своим голосом. В индийских Ведах говорится, что в древности был особый язык «Девагари» – Язык Богов. Вспомните известную восточную сказку про Али-Бабу и 40 разбойников. В ней волшебная пещера открывалась особым заклинанием. С реформами языка мы утеряли большую силу, способность оказывать непосредственное влияние на Природу.

Есть и физическое объяснение влияния звуков на человека и окружающее пространство. Звук представляет собой высокочастотные колебания. В мозге эти колебания преобразуются в электромагнитные колебания. Кроме того, звуковая волна вызывает искривление пространства, порождая тем самым торсионные поля.

Все звуки делятся на шумы и тоны. Звуки с периодическими колебаниями – это тоны, с непериодическими – шумы. В речи только гласные звуки являются тонами, все согласные – с примесью шумов.

Если посмотреть на спектрограмму, то можно увидеть, что большей амплитудой и энергией обладают гласные звуки.

Получается, что чем больше в Азбуке гласных букв, тем больше энергетика языка, а значит, и энергетика народа.

Для сравнения: в древнерусском языке было 19 гласных букв. A сейчас – 10. почти вдвое снизилась энергетика языка, народа. Кому это было нужно? И ещё одну гласную букву пытаются убрать из Азбуки – букву Ё. Её просто опускают при написании. Как будто так и должно быть.

И ещё. Каждому гласному звуку соответствует свой цвет. Потому что цвет – это тоже вибрации, волны. Например, «А» – красный цвет, «Е» – светло-зелёный, «И» – синий, «О» – жёлтый. «У» – зелёный, «Ы» – коричневый, «Э» – оранжевый, «Ю» – бирюзовый, «Я» – розово-красный.

Вместе с цветом гласные звуки воздействуют на наши внутренние органы, так как каждый орган работает на определённой частоте. Не зря индийские мантры содержат практически все гласные звуки. А их распевание благотворно для организма.

Итак, мы с вами могли убедиться, как важно знать свой язык, свою историю, те образы, которые стоят за буквами. И как важно не просто произносить слова. А вкладывать в них яркие положительные образы. Это сделает вашу жизнь неизмеримо богаче.

Люди очень небрежно пользуются словом, пускают по ветру, ломают и переделывают его, не думая. Некоторые Слова теряют и просто забывают. Многие Слова направляют на разрушение человека, его души.

Только Человеку дано право выбора – созидать или разрушать. Нам от рождения дан самый дорогой дар – ДАР СЛОВА. Необходимо использовать этот дар в полной мере.

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