Константин Никифоров. Корейский полуостров

Ситуация в Северной Корее зависит от фракционной борьбы в компартии Китая

http://www.epochtimes.ru/situatsiya-v-severnoj-koree-zavisit-ot-fraktsionnoj-borby-v-kompartii-kitaya-99041221/

“Строгое предупреждение Дональда Трампа северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну привлекло пристальное внимание всего мира, но жёсткие заявления президентов никогда не останавливали Северную Корею от накопления ядерного арсенала.



Правящая семья Ким игнорировала жёсткие заявления бывших президентов США Джорджа Буша и Барака Обамы и продолжала проводить испытания баллистических ракет и ядерного оружия.



История ядерного вооружения Северной Кореи показала, что результаты фракционной борьбы в руководстве компартии Китая, а не воинственные заявления президентов США в конечном итоге определят, продолжит ли Пхеньян свою ядерную программу.



Чтобы лучше оценить угрозу ядерной эскалации на Корейском полуострове, следует уделять пристальное внимание действиям китайского лидера Си Цзиньпина против политической фракции во главе с бывшим лидером компартии Китая Цзян Цзэминем, который имеет тесные связи с северокорейской диктатурой.



Ким и Цзян



С момента вступления в должность в 2012 году Си пытается консолидировать власть и ликвидировать фракцию Цзяна, которая почти два десятилетия правила в стране.



Китай в эпоху Цзяна (1989–2012 гг.) характеризовался длительным периодом бурного экономического роста, но также и коррупцией, клептократией и жестоким преследованием Фалуньгун, одной из крупнейших духовных групп Китая.



Возможно, одним из самых невыявленных аспектов эпохи Цзяна были его тёплые личные отношения с руководством КНДР.



Покойный северокорейский диктатор Ким Чен Ир встретился с Цзяном в Пекине в 2004 году. Двух коммунистических лидера сфотографировали в братских объятиях. В 2010 году глава аппарата безопасности и ближайший соратник Цзяна Чжоу Юнкан посетил военный парад в Северной Корее. Три члена фракции Цзяна, входящие в нынешний состав Постоянного комитета Политбюро, — Чжан Дэцзян, Чжан Гаоли и Лю Юньшань — совершили громкие дипломатические поездки в Северную Корею, а двое из них даже учились в северокорейском институте.



По-видимому, Цзян использовал свои личные отношения с семьёй Ким и традиционный статус «большого брата», чтобы повлиять на сроки ядерных испытаний Пхеньяна, когда надо было отвлечь внимание от членов фракции или избежать международного осуждения за нарушения прав человека (подробная информация в конце статьи).



По словам эксперта по делам Китая Дунь Цзе, «Цзян Цзэминь использовал ядерные угрозы Северной Кореи, чтобы отвлечь внимание США от нарушений прав человека в Китае, а также противостоять политическим атакам со стороны других фракций коммунистической партии Китая».



В отличие от высокопоставленных членов фракции Цзяна, Си ни разу не посетил нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына, но несколько раз встречался с Пак Кын Хе, бывшим президентом Южной Кореи. Американские официальные лица говорят, что Си «открыто унизил» Кима во время встречи Си и Трампа в апреле этого года, сообщает The New York Times.



Диссоциация руководства Си с руководством Кима и хорошие отношения с администрацией Трампа, похоже, объясняют готовность китайских властей прекратить импорт северокорейского угля — важнейшего экономического компонента китайско-северокорейской торговли — и поддержку резолюции Совета Безопасности ООН, которая сократила годовой экспортный доход Северной Кореи в размере трёх миллиардов на треть.



Фракционная борьба и ядерная эскалация



В преддверии XIX съезда компартии Китая, который пройдёт этой осенью, Си предпринял несколько крупных шагов, направленных на дальнейшее ослабление влияния фракции Цзяна.



После шквала политических назначений в первой половине 2017 года более половины китайских провинциальных лидеров и депутатов стали сторонниками Си. А в начале 2012 года ставленники Цзяна доминировали в рядах провинциальных лидеров.



В конце июля этого года Си устранил Сунь Чжэнцая, члена Политбюро и назначенного преемника от фракции Цзяна на поcт китайского лидера. Спустя несколько дней Си продвинул 138 военных генералов и провёл большой военный парад, не пригласив партийных старейшин.



Президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин 7 апреля в усадьбе Мар-а-Лаго в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Фото: JIM WATSON/AFP/Getty Images



Фракция Цзяна может попытаться подтолкнуть Ким Чен Ына к дальнейшим ядерным провокациям, чтобы скомпрометировать руководство Си, которое, по мнению многих наблюдателей, фактически контролирует Пхеньян. Вера в то, что Си может обуздать Северную Корею, если только он этого пожелает, могла бы побудить Трампа принять меры против китайского режима путём расследования предполагаемого хищения Китаем интеллектуальной собственности США.



Однако запрос Трампа мог бы использоваться фракцией Цзяна для объединения несогласных внутри партии — в основном недовольных высокопоставленных чиновников, вынужденных жить менее демонстративно из-за антикоррупционной кампании Си.



Телефонный звонок Си Трампу 11 августа по северокорейскому вопросу, скорее всего, был направлен на предотвращение торговых действий США до тех пор, пока Си не устранит фракцию Цзяна.



Поскольку Си будет предпринимать дальнейшие действия против фракции Цзяна в течение следующих двух месяцев, можно ожидать, что Северная Корея продолжит бряцать ядерным оружием.



Северокорейские ядерные испытания и предшествовавшие им политические события в Китае



Первое ядерное испытание КНДР: 9 октября 2006 года



Март 2006 года: три китайских правозащитника выступили с предложением разоблачить принудительное изъятие органов у последователей Фалуньгун в Китае.



Май 2006 года: два китайских военных корабля открыли огонь по судну, на котором находился Ху Цзиньтао, осматривающий китайский флот в Жёлтом море. Гонконгские СМИ сообщили об этом инциденте только шесть лет спустя.



Июнь 2006: глава Шанхая Чэнь Лянъюй, которого Цзян Цзэминь прочил в преемники Ху, отдан под следствие по распоряжению Ху.



Сентябрь 2006 года: Чэнь снят с поста.



Второе ядерное испытание КНДР: 25 мая 2009 года



Апрель 2009 года: Ху Цзиньтао проинформирован о попытке покушения на него в преддверии многонационального марш-парада в Циндао с участием 29 стран. Гонконгские СМИ сообщили о предполагаемой попытке.



Третье ядерное испытание КНДР: 12 февраля 2013 года



Декабрь 2012 года: Си Цзиньпин заявляет на встрече в честь 30-летия конституции Китая, что ни одна группа или отдельные личности не должны обладать привилегией нарушать конституцию и закон, и что любое неконституционное поведение должно быть расследовано.



Январь 2013: Мэн Цзяньчжу, директор Комиссии по политическим и правовым вопросам, объявил на рабочей конференции, что китайский режим закроет свою систему трудовых лагерей.



Четвёртое ядерное испытание КНДР: 6 января 2016 года



Декабрь 2015 года: более 200 000 китайских граждан подали уголовные иски против Цзян Цзэминя за преследование Фалуньгун.



Декабрь 2015 года: Си Цзиньпин продвигает лояльных к нему военных.



3 января: Си критикует партийных старейшин, которые продолжают оставаться политическими деятелями после выхода на пенсию. Аналитики говорят, что Си имеет в виду Цзяна.



Пятое ядерное испытание КНДР: 9 сентября 2016 года