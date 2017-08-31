Война уже здесь – она подкралась незаметно, но тем хуже для нас
Мы с вами ходим по улицам, по которым идут, бредут, ползут на карачках разные люди. И от разных людей часто слышится: «Только бы не было войны!» И далее идут сказочки, что все, может, повернется к лучшему… обойдется… может, Путин изменится, станет другим….
Те, кто год из года ждет падения доллара – уподобились бабушкам у подъезда, которые судачат про его повышение и понижение, что вот-вот рухнет треклятый – и всем наступит счастье…
Но война уже здесь… И если пойдет так дальше, то следующие поколения могут и не вспомнить, что такое Русь. Какова ее сила, красота, мощь.
Война идет невидимая. А те, кто ее не видят – очередные жертвы.
Когда вы получаете квиток из ЖКХ с убойными цифрами – это уже часть войны.
Когда вы подержали в руках «зарплату» и тут же отдали ее и у вас даже не хватило на самое насущное – это тоже часть войны.
Когда ваш ребенок разучился мыслить и истерично блеет, как стадо, издевающееся над бедными или теми, у кого телефон старой модели – это тоже часть этой войны.
Когда ваша выросшая дочь идет «на прослушивание» и ей предлагают пройти его через постель – тоже часть войны.
Когда вам дали гектар земли на Дальнем Востоке, а все остальное поделили между дикими капиталистами и бешено ворующими чиновниками – это тоже часть той же войны.
Она не придет приметным образом. Не прилетят «22 июня ровно в 4 утра» те, кто будут нас явно бомбить.
Они уже здесь. Они уже разбомбили предприятия, создававшиеся веками. Порушили отношения, вытачивавшиеся тысячелетия. Испоганили и присвоили земли, бывшие нашим хозяйством с незапамятных времен.
Захватчики, их пособники, их шавки, их гауляйтеры – давным-давно здесь.
И эта война ведется именно против нас. Тысячи лет враг наш зарился на нашу землю, стремился покорить наш народ и уничтожить наши отношения – три составляющие, скреплявшие единую Русь.
Тысячи лет земля наша не давала покоя тем, кто плохо спит без золотого навоза. Тысячи лет они оттачивали самое совершенное невидимое оружие – организационное оружие, которое воздействует на отношения в обществе. И они изменились.
Сегодня выросла пропасть между тем, как жил русский народ, и тем, как живет сейчас. Сегодня на дворе самое тяжелое иго – духовное и моральное, которое меняет человека, делает его не самим собой. Правоохранитель перестает защищать свой народ. Врач начинает наживаться на здоровье. Учитель уже выпускает не самостоятельно мыслящих людей, а кретинизированных игроков в лотерею – угадал верный ответ, не угадал…
И выйти из этого положения можно, только восстав из той смертельной ямы, куда мы упали. Восстать и пойти вновь по нашему тернистому пути, желая превратить свою землю в землю правды, а не в территорию права чужой частной собственности, которое несет нам только разорение и смерть.
Юрий Екишев
loading...
хороший и верный текст ,а толку?-у них схвачено и оплачено,у нас констатация факта,а ,мне кстати, впервые понравилось выступление Кургиняна у Соловьва от 30,09,2017 о культуре вообще и серебрянниковых в частности.
loading...
Был у нас шанс, мы его упустили. А “восставать” некому, массовая дебилизация успешно завершается. Значит мы, в отличие от предыдущих поколений, заслуживаем своей участи.
loading...
т.е. Путина и его команды,многие(на ЯП) усматривают в этом спасение России,а вы видите другую кандидатуру?
…”Россия находится в долгой рецессии, отмечает Bloomberg, и для выхода из нее необходимы структурные реформы, которые в сегодняшней России подразумевают разгосударствление экономики. «Два предшественника Орешкина — нынешний председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и президент Сбербанка Герман Греф — не смогли ослабить давление государства на бизнес», — замечает агентство.
Орешкин разрабатывает третий официальный проект реформ для России — наряду с председателем Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным и бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Помимо этого, его влияние заметно растет: Орешкин был ключевой российской фигурой саммита G20 в Гамбурге, перевел под свой контроль Росстат, а также заменит министра финансов Антона Силуанова в Группе Всемирного банка.
Для Орешкина министерский пост может стать трамплином к вершинам власти, говорит научный руководитель alma mater министра — НИУ ВШЭ — Евгений Ясин. «Он может когда-нибудь стать премьер-министром, — считает Ясин. — Он еще очень молод». Впрочем, оговаривается патриарх российских экономистов, «стремясь учесть желания Путина, [Орешкин] может не удержать четкую линию реформ»…..