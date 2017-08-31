Война уже здесь – она подкралась незаметно, но тем хуже для нас

Мы с вами ходим по улицам, по которым идут, бредут, ползут на карачках разные люди. И от разных людей часто слышится: «Только бы не было войны!» И далее идут сказочки, что все, может, повернется к лучшему… обойдется… может, Путин изменится, станет другим….

Те, кто год из года ждет падения доллара – уподобились бабушкам у подъезда, которые судачат про его повышение и понижение, что вот-вот рухнет треклятый – и всем наступит счастье…

Но война уже здесь… И если пойдет так дальше, то следующие поколения могут и не вспомнить, что такое Русь. Какова ее сила, красота, мощь.

Война идет невидимая. А те, кто ее не видят – очередные жертвы.

Когда вы получаете квиток из ЖКХ с убойными цифрами – это уже часть войны.

Когда вы подержали в руках «зарплату» и тут же отдали ее и у вас даже не хватило на самое насущное – это тоже часть войны.

Когда ваш ребенок разучился мыслить и истерично блеет, как стадо, издевающееся над бедными или теми, у кого телефон старой модели – это тоже часть этой войны.

Когда ваша выросшая дочь идет «на прослушивание» и ей предлагают пройти его через постель – тоже часть войны.

Когда вам дали гектар земли на Дальнем Востоке, а все остальное поделили между дикими капиталистами и бешено ворующими чиновниками – это тоже часть той же войны.

Она не придет приметным образом. Не прилетят «22 июня ровно в 4 утра» те, кто будут нас явно бомбить.

Они уже здесь. Они уже разбомбили предприятия, создававшиеся веками. Порушили отношения, вытачивавшиеся тысячелетия. Испоганили и присвоили земли, бывшие нашим хозяйством с незапамятных времен.

Захватчики, их пособники, их шавки, их гауляйтеры – давным-давно здесь.

И эта война ведется именно против нас. Тысячи лет враг наш зарился на нашу землю, стремился покорить наш народ и уничтожить наши отношения – три составляющие, скреплявшие единую Русь.

Тысячи лет земля наша не давала покоя тем, кто плохо спит без золотого навоза. Тысячи лет они оттачивали самое совершенное невидимое оружие – организационное оружие, которое воздействует на отношения в обществе. И они изменились.

Сегодня выросла пропасть между тем, как жил русский народ, и тем, как живет сейчас. Сегодня на дворе самое тяжелое иго – духовное и моральное, которое меняет человека, делает его не самим собой. Правоохранитель перестает защищать свой народ. Врач начинает наживаться на здоровье. Учитель уже выпускает не самостоятельно мыслящих людей, а кретинизированных игроков в лотерею – угадал верный ответ, не угадал…

И выйти из этого положения можно, только восстав из той смертельной ямы, куда мы упали. Восстать и пойти вновь по нашему тернистому пути, желая превратить свою землю в землю правды, а не в территорию права чужой частной собственности, которое несет нам только разорение и смерть.

Юрий Екишев