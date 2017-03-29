Новости Украины и Новороссии 29 марта 2017

Источник назвал стоимость сделки по продаже украинской «дочки» Сбербанка

Сумма сделки по продаже украинской «дочки» Сбербанка составила примерно 130 миллионов долларов, на цену повлияли санкции против российских банков и блокирование офисов радикалами. Такую цифру называет издание «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники. «Это сопоставимо с капиталом украинского ПАО „Сбербанк“, который, согласно международной отчетности за январь-сентябрь 2016 года, составляет 144 миллиона долларов. Все средства, по словам источников „Ъ“, поступят покупателю сразу после вступления в силу договора купли-продажи», — говорится в статье. Сбербанк 27 марта анонсировал продажу украинской «дочки» консорциуму инвесторов, состоящему из латвийского Norvik Banka и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума стал Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников заявил, что после приобретения бывший дочерний банк начнет функционирование под его брендом. Читайте также: «Ласкаво просимо»: в Киеве разблокировали «Сбербанк» (ФОТО, ВИДЕО) Источник издания рассказал, что Сбербанк начал переговоры с инвесторами еще в конце 2016 года. Первоначальная стоимость сделки была выше, но украинские санкции против российских банков и блокирование их отделений в разных городах Украины сильно повлияли на итоговую цену. Сбербанку пришлось идти на уступки, чтобы достичь договоренности по продаже, пишет газета. Киев в марте ввел санкции против пяти структур российских банков сроком на год, им запретили выводить капиталы за пределы Украины. Российские госбанки ищут пути выхода с украинского рынка. Читайте также: Донецк — будущая витрина для Украины (ВИДЕО)

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Всемирный банк вслед за МВФ «кинул» Украину на деньги

Причины решения не уточняются

Всемирный банк перенес сроки утверждения проекта для Украины, который предполагает выделение займа в $150 млн.

Источник также сообщил, что проект по займу планировалось утвердить без обсуждения, то есть по упрощенной процедуре, 31 марта.

Однако позднее в организации было разослано уведомление о том, что высшее административное руководство Всемирного банка запросило обычный порядок обсуждения проекта, которое будет проходить на заседании совета директоров 2 мая. Причины решения не уточняются.

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Половина россиян выступает за признание и присоединение республик Донбасса

Каждый четвертый житель РФ (25%) считает, что Россия должна признать ДНР и ЛНР, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости. Практически столько же россиян (24%) считают, что Россия должна присоединить республики. Большинство опрошенных (30%) полагают, что РФ должна не вмешиваться и соблюдать нейтралитет, а 4% уверены, что Россия должна помочь Киеву восстановить контроль над Донбассом. При этом 9% опрошенных выступают за помощь ЛНР и ДНР в расширении автономии в составе Украины, 8% затруднились ответить. Большинство опрошенных центром граждан (78%) слышали о транспортной блокаде, которую ввел Киев в отношении ЛНР и ДНР. При этом 30% респондентов хорошо разбираются в этом вопросе, а 48% слышали об этих событиях урывками. Около четверти россиян (22%) впервые узнали о блокаде от сотрудников ВЦИОМ. Большинство опрошенных (20%) уверены, что в условиях блокады Россия должна выжидать и ничего не предпринимать. За помощь жителям республик выступают 15%, 7% уверены, что РФ должна вести переговоры с властями Украины, чтобы решить ситуацию мирным путем. За присоединение ДНР и ЛНР к России выступают 4% опрошенных. Затруднились ответить 37% респондентов. «Россияне в оценке событий на Украине становятся жестче и категоричнее. Очевидно, они не только устали от агрессивных действий соседа, но и не верят в скорое разрешение проблем как между нашими странами, так и между Киевом, с одной стороны, и Донбассом/Луганском — с другой. Все это порождает запрос на определение нового статуса ДНР и ЛНР», — прокомментировал результаты исследования руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 19-20 и 22-23 марта 2017 года. Сотрудники центра обзвонили 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Читайте также: ВАЖНО: Под Донецком идет мощный бой, ВСУ ведут огонь из артиллерии

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Украинские «волонтеры» продают тела погибших боевиков «АТО»

Украинские «волонтеры» развернули широкомасштабный «бизнес» по продаже останков военнослужащих ВСУ родственникам.

К настоящему времени установлено более 100 подобных фактов.

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Внешняя торговля Украины: подсчитали – прослезились. Ольга Шелкова

Предметом особой гордости либералов и евроинтеграторов всегда была экспортная ориентированность украинской экономики, ее открытость миру. Действительно, около 60% ВВП Украины приносит экспорт. Не нужно быть экономистом, чтобы понять: состояние внешней торговли Украины напрямую связано с уровнем жизни в стране и состоянием ее экономики. А сама внешняя торговля является вопросом национальной безопасности. Если сравнить результаты внешнеторговой деятельности Украины в постмайданный период, впору застрелиться.

Для сравнения. В 2013 г. общая сумма украинского экспорта составила 63 млрд. долл., по итогам 2016 г. страна «наторговала» на 36,3 млрд.

А в 2012 г., когда еще не было скачек на майдане, объем экспорта составил 68,8 млрд.

При этом экспорт продолжает падать, потеряв за прошлый год 4,3%. В денежном выражении страна заработала на 1,8 млрд. долл. меньше.

Если проанализировать причины столь плачевного состояния дел, сразу же видно, что потери экспортных доходов обусловлены сознательным отказом Украины от торговли с СНГ.

Часть ЕС во внешней торговле Украины выросла с 26,5% в 2013 г. до 37% в 2016-м. За этот же период времени доля стран СНГ упала с 34,8% до 16,6%. Но радоваться успехам евроинтеграции рано. С 2013 по 2016 год общий объем экспорта на европейском направлении снизился на 17%. А экспорт в СНГ за тот же период упал на 73%, в Россию на 76%. Именно здесь и следует искать «пропавшие» из внешнеторговых доходов 27 млрд.

Нужно отметить, что киевская власть решила не останавливаться на достигнутом. Одним из приоритетов развития Украины киевский режим по-прежнему считает «усиление независимости от России». Как отмечает, например, «Европейская правда», количество областей, где экспорт в СНГ превышает европейский, сократилось с восемнадцати до четырех.

Вот уж, действительно, есть чему радоваться.

Но «европейцев» крайне беспокоит [удивляет] тот факт, что торговые отношения с традиционными партнерами не только не искоренены, но и продолжают развиваться.

«Европейская правда» пишет: «Доля экспорта в СНГ не только остается высокой в восточных приграничных областях (кроме Донбасса), но и растет в одной из них — на Черниговщине… Гораздо больше удивляет другое — рост импорта из СНГ на 34%. В частности, в Волынской области этот импорт вырос более чем в 8 раз (!), в Черкасской области более чем вдвое, а в Черновицкой на 86%. В прошлом году Украина ввела ограничения на импорт ряда товаров из РФ. Как результат, поставки из России упали почти на треть — на 31,3%. Зато растет импорт из других стран-членов ЕАЭС: из Беларуси (на 13,4%), Армении (11,4%) и Казахстана (15%). Ухудшение торгового сальдо с регионом СНГ — проблема, ответ на которую нужно дать как можно скорее». Не пишут, но, видимо, хотят чуть ли не команду блокаторов имени Семенченко-Парасюка позвать.

Если проанализировать структуру экспорта, становятся видны масштабы деградации украинской экономики.

В 2016 г. заработала хваленая ассоциация Украины с ЕС. В итоге на фоне потери рынков СНГ доля сельского хозяйства в общем экспорте страны выросла с 22% в 2013 г. до 42% в 2016 г. Доля металла в экспорте уменьшилась до 22%, а продукция машиностроения снизилась с 20 до 15%.

За три «революционных» года экспорт сырьевых минеральных ресурсов сократился более чем в 4 раза – с $7,5 млрд. до $1,7 млрд. При этом даже экспорт черных металлов, который раньше превышал $17 млрд., упал до $7,6 млрд., а продукция из этого вида сырья вообще почти не вывозится. Проблемы в промышленности повлияли негативно на экспорт продукции машиностроения, который сократился почти втрое — до $3,8 млрд.

Лишь за прошлый год экспорт промышленных товаров снизился в металлургическом комплексе на $1,2 млрд. (на 12%), в химической промышленности на $577,1 млн. (на 22,7%), в машиностроении на $439,3 млн. (на 9,2%). Эти данные совершенно не удивляют, поскольку основными потребителями промышленной продукции Украины традиционно являлась Россия и другие партнеры по СНГ.

В Европе же страна ничего нового не нашла. Как вынуждены отметить даже записные евроинтеграторы, «несмотря на ряд экономических шоков, в сравнении с 2013 г. «товарная корзина» экспорта в ЕС изменилась очень незначительно». Европейцев по-прежнему интересуют лишь самые примитивные товары. Как и в 2013 г. Нэнька поставляет в Европу подсолнечное масло, кукурузу, рапс, жмых, руду. Да, еще и вершину инженерного творчества – электрические провода. Ради этого действительно стоило уничтожать авиационную, ракетную и судостроительную промышленность.

Пропагандисты европейского выбора пытаются найти какие-то копеечные поставки готовой продукции, чтобы убедить граждан в том, что «все идет по плану». Но доля потребительских товаров в поставках в Европу составляет всего 13%, а 84% — товары промежуточного потребления, т.е. то же сырье и полуфабрикаты. Не удалось «накормить Европу».

При этом, как и прогнозировалось, началась масштабная экспансия европейских товаров на украинский рынок. Даже при гаитянском уровне покупательной способности населения Украины ЕС в 2016 г. нарастил импорт на 17,6%, или на 2,466 млрд. евро. В итоге на внешней торговле Украина за год заработала лишь $337 млн.

За насквозь идеологизированную внешнеторговую политику страна платит страшную цену. По сравнению с 2013 г. ВВП Украины в долларовом выражении сократился на 100 млрд. долл. В 2014 г. промпроизводство рухнуло на 10,7%, на следующий год еще на 13,4%. Потеряны целые сектора промышленности – авиастроение, производство автомобилей, ракетостроение, высокотехнологичная часть ВПК.

Возникает вопрос, что же в такой ситуации еще держит экономику на плаву? Как ни парадоксально, все та же Россия.

Во-первых, РФ, как бы ни пыталась украинская власть задушить остатки торговли, по-прежнему занимает первое место среди торговых партнеров Украины. В 2016 г. товарооборот между странами составил 8,6 млрд. долл., а украинский экспорт 3,59 млрд.

Во-вторых, сгладить негативное сальдо внешней торговли товарами позволил Украине экспорт услуг. На транзите газа и других энергетических ресурсов Киев заработал $2,7 млрд., что на 15% превышает показатель 2015 г. Вторым источником дохода стали IT-услуги.

Далеко не секрет, кому именно принадлежит текущий по украинским трубам газ, как и тот факт, предприниматели какой именно страны являются главными работодателями для украинских компьютерщиков. Не США же с их Microsoft.

В-третьих, сохраняя на данный момент некоторую зависимость от украинских поставщиков, РФ продолжает закупать украинские двигатели и турбины через третьи страны. Например, «Мотор-Сич» продает двигатели АИ-222 странам-покупателям российского самолета Як-130.

Высокой остается доля продаж России плоского проката, ферросплавов, труб, турбореактивных и турбовинтовых двигателей, газовых турбин, электрических двигателей и генераторов, трансмиссионных валов и подшипников, воздушных и вакуумных насосов, воздушных и газовых компрессоров и прочего.

Именно эти остатки экономических связей продолжают удерживать многие украинские предприятия от окончательного банкротства. Вспомним и тот факт, что РФ является ведущим инвестором украинской экономики, продолжая даже в условиях жесточайшего кризиса кредитовать финансовый сектор Украины.

Заглядывать в будущее украинской внешней торговли страшно, но всё же попробуем. При сохраняющихся тенденциях ничего хорошего ее не ждет.

Киевский режим своими руками пытается уничтожить то, что еще приносит экспортные доходы. Многолетние газовые войны уже привели к тому, что после 2019 г. Украина может потерять большую часть газового транзита, а вместе с ним и транзитные доходы.

Усиливающаяся санкционная война с РФ приведет к дальнейшему падению не только торговли с Россией, но и со странами СНГ, которые оказались отрезанными от Украины из-за транзитных ограничений, введенных Россией после блокады националистами российских грузовиков. Впрочем, падает торговый оборот не только со странами Закавказья и Центральной Азии. По сравнению с 2013 г. экспорт в Белоруссию просел на 54%, в Молдову на 47%.

Рост националистических настроений в ЕС также не сулит Киеву перспектив на европейском рынке. Европа оказалась явно не готова приобретать украинскую готовую продукцию и инвестировать в промышленную кооперацию. Потому «евроинтеграторам» остается только молиться на хороший урожай кукурузы, подсолнечника и рапса, попутно пытаясь втюхать на польские прилавки пару банок томатной пасты и десяток бочек меда. От большего Евросоюз благоразумно отгородился квотами.

Наконец, разнузданность радикалов уничтожает даже те сектора экономики, которые еще могут приносить стране валютную выручку. Блокада Донбасса уже привела к потере Украиной контроля над промышленными гигантами, расположенными на территориях ДНР и ЛНР. В свою очередь, национализация этих предприятий и введенное республиками угольное эмбарго не может не сказаться на состоянии металлургии и химической промышленности, которые наряду с сельским хозяйством являются основными источниками внешнеторговой прибыли. Пока еще всех последствий разрыва с Донбассом внешняя торговля не почувствовала, но они не за горами.

Герой греческой мифологии царь Мидас своим прикосновением все превращал в золото. Киевская же власть превращает все, к чему ни прикоснется, в руины.

Однако время после майданной революции показало, что существовавший во время Российской империи и СССР народно-хозяйственный комплекс проявляет удивительную живучесть. Занятость населения, кооперационные связи, промышленная и транспортная инфраструктура, высокотехнологичные производства – факторы, которые не подвластны даже нынешним украинским властям.

Ольга Шелкова, «Одна Родина»

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Не дам стреножить военных, — Порошенко хочет сделать командиров ВСУ неподсудными

Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко заявил о том, что Порошенко инициировал возобновление работы специальных военных судов. Цеголко пишет об этом на своей странице в Facebook. «Президент выступил с инициативой восстановить специальные военные суды в соответствии с существующими международными практиками. Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские. По крайней мере, сейчас, пока идет эта ужасная коварная гибридная война. Справедливость безусловно должна быть достигнута в суде, но решение военных судов не будут ставиться под сомнение нашими военнослужащими». Читайте также: ВАЖНО: В Артемовск тайно прибыла спецкоманда ВСУ для эксгумации сотен погибших под Дебальцево солдат С такой инициативой Порошенко выступил после вынесения судом приговора в отношении генерала ВСУ Назарова, которого признали виновным в халатности. Последствием «халатности» украинского генерала стало крушение Ил-76 под Луганском, когда погибли 49 человек. Назаров по решению суда получил 7 лет колонии. Порошенко: «Прежде всего, как верховный главнокомандующий, не могу молчать после приговора одного из гражданских судов, который приговорил боевого генерала к заключению на семь лет. Наши военные выполняют свой долг защищать Украину. Иногда ценой собственной жизни. Стреножить их (украинских военных) судебными решениями было бы глупо с точки зрения обеспечения обороноспособности и безопасности». Фактически Порошенко предлагает неподсудность для украинских военных из числа командного состава. Ведь вряд ли нужно предполагать, что по какой-то иной причине он решил инициировать создание специальных военных судов, которые, как показывает, к примеру, юрпрактика ВС США, выносят до 90% оправдательных вердиктов в адрес собственных военнослужащих. Читайте также: На Украине убивают, потому что мы свободная демократическая страна, — Ковтун (ВИДЕО)

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Документальная драма: почему украинские чиновники запасаются паспортами других государств

До 28 марта Верховная рада должна была рассмотреть законопроект «О гражданстве», внесённый Петром Порошенко. Президент Украины предложил лишать национального паспорта всех, у кого обнаружат гражданство другой страны. Инициатива вызвала нервную реакцию в кабинетах власти, и профильный комитет парламента отказался работать с проектом. Большая часть депутатов и чиновников являются гражданами как минимум одного государства ЕС. Эксперты говорят, что второй паспорт позволяет уйти от уголовного преследования на родине. Почему украинская элита не верит в Украину — разбирался киевский корреспондент RT. Украинские парламентарии пошли против президента Петра Порошенко. В середине марта глава государства внёс в парламент законопроект, который предусматривает санкции в отношении лиц с двойным гражданством. Если документ вступит в силу, любой житель страны обязан будет сдать второй паспорт — или Украины, или другой страны. На это ему дано полгода. Такие же требования предъявляются и к иностранцам, которые получили украинское гражданство. Законодатели против Народные депутаты, согласно требованиям законодательства, должны рассмотреть этот документ в течение 14 дней, то есть до 28 марта. Но проект даже не выносили в сессионный зал, поскольку его отказался рассматривать профильный комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. «Насколько мне известно, на комитет собралось недостаточно людей, их число не соответствовало кворуму, и поэтому он не был проведён. Я глубоко убеждён, что вопрос о двойном гражданстве и о лишении мандатов тех депутатов, которые имеют двойное гражданство, должен быть рассмотрен поскорее и внесён в зал. Я не могу сделать этого без решения комитета, но это моя позиция», — заявил спикер парламента Андрей Парубий. Двойное гражданство на Украине официально запрещено Конституцией, но это требование никто не соблюдает. По предварительным расчётам, два паспорта есть примерно у пяти миллионов украинцев, основная масса которых живут вдоль западных границ страны. Венгрия, Польша и Словакия охотно предоставляют им гражданство. Отдельная категория — чиновники, депутаты, министры, которые получают паспорта одной из стран ЕС либо Великобритании. Например, у находящегося под следствием экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова нашли паспорта Венгрии и Великобритании. Назначение Насирова в своё время одобрила экс-министр финансов Наталья Яресько, которая имеет гражданство США. В ближайшее время ей предстоит заниматься улучшением экономики Пуэрто-Рико. «На одном из допросов внефракционный депутат Андрей Артеменко заявил, что является гражданином Канады. На удивлённый вопрос следователя, может ли он это подтвердить, депутат сказал: конечно, в следующий раз принесу документы», — заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. Он также показал журналистам копию канадского паспорта Артеменко. «К сожалению, мы имеем множество фактов, когда люди, наделённые властью, получают гражданство других стран. Это, на мой взгляд, недопустимо. Многие из них являются секретоносителями: им предоставляется доступ к государственной тайне», — настаивает глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Возможность сбежать Удастся ли Петру Порошенко повлиять на парламентариев — большой вопрос. Народные избранники не намерены вводить норму, которая может существенно ухудшить их положение. «К нам обращаются многие чиновники, которые спрашивают, как можно получить вид на жительство и гражданство стран ЕС. Одни открывают там компании, другие — приобретают недвижимость», — рассказывает RT директор элитного украинского агентства недвижимости, который попросил не называть его имени. Почему властная верхушка так держится за второй паспорт? «История с бегством Виктора Януковича показала, что ситуация в стране может стать опасной для многих нынешних министров или депутатов. При сегодняшнем уровне коррупции любой из них может сесть за решётку. В таком случае второй паспорт может выручить. А благосостояние обычных украинцев сейчас волнует этих людей меньше всего», — рассказал RT источник в «Народном фронте». Показательный пример — бегство в Великобританию олигарха Александра Онищенко, у которого есть греческий паспорт. Из-за рубежа он регулярно публикует всё новые и новые сенсации о политической жизни Украины. Однако правоохранители не могут вернуть его на родину. Не паспортом единым Впрочем, хорошим тоном в кругах украинской политической элиты сегодня считается не только обладание двойным гражданством. Как показало электронное декларирование, большая часть украинских чиновников, депутатов, судей, включая главу Нацбанка Валерию Гонтареву, хранят свои сбережения не в гривне, а в иностранной валюте. Читайте также: «Как же стыдно за наших»: что украинцы везут из Египта (ФОТО) Кристина Урсу

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Илья, будь осторожен ради всех нас

Пожалуйста…

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