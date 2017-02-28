Новости Украины и Новороссии 28 февраля 2017

Украина не приняла для нас ни одного закона: крымские татары объяснили любовь к России

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Специальный корреспондент телеканала «Звезда» Виктория Косогляденко встретилась с крымскими татарами, живущими на полуострове, и выяснила, почему те не хотят никуда переезжать. Ранее были опубликованы результаты опроса, согласно которому 82% крымских татар хотели бы остаться жить там, где живут сейчас.



Гюльнар Бекташева раньше могла лишь мечтать о собственной жилплощади. А сейчас уже планирует, как лучше расставить мебель в новой трехкомнатной квартире. Все новоселы одной из многоэтажек полуострова – крымские татары, семьи депортированных после войны граждан. Спустя десятилетия они вернулись на историческую родину. А чтобы было куда возвращаться, государство взяло на себя все обязательства по расселению и выделению жилья.



«К сожалению, во времена Украины не было принято ни одного указа в пользу крымских татар! С переходом в Россию мы получили быстрый указ президента о реабилитации. Этот указ любые деньги перевесит, наш народ ждал этого более 70 лет», – сказал член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Эскендер Билялов.



Школу на окраине Симферополя местные называют «школой четырех президентов». Столько руководителей сменилось при украинской власти, пока школа строилась, и каждый обещал достроить. Правда, никто так и не смог.



«У нас, если последний раз, школа в Бахчисарае строилась в 1976 году, а садик в 1972 году. Вы понимаете, какое наследство? Сейчас идут реконструкции и много всего делается. И с уверенностью можно сказать, что мы превзошли уже те цифры, которые были во времена Украины», – заявляет глава Бахчисарайского района Рефат Дердаров.



Сегодня в Крыму реконструируются и возводятся с нуля мечети. Так, большая соборная, которая сможет принять более трех тысяч человек, откроется через два года. В районе Бахчисарая строится мемориальный комплекс памяти жертв депортации. Для крымско-татарского народа он станет одним из главных памятников. А еще у татар наконец-то появилась возможность смотреть новости на родном языке. Создан телеканал, который вещает преимущественно на крымско-татарском.



Общие настроения на полуострове не изменились за три года после референдума. Для тех, кто постоянно проживает в Крыму, – это очевидно. А для всех остальных – теперь еще и подтверждено опросом. Данные, которые сегодня опубликовали социологи, говорят сами за себя.





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О как запел ахметовский прихвостень…

Я все ждал, когда же подстилки Ахметова, спрятавшиеся в Москве и жирующие и проводящие политику Ахметова начнут выть по поводу национализации предприятий олигарха в Республиках. И вот первый звоночек, нарисовался пан Николаша Левченко, бывший депутат от «Партии регионов», не сдержался Николаша, все искал очередной повод унизить Республики, а там еще и Ахметов дергает за хвост…

Это, тот прихвостень, который все рассказывает, как он переживает за Донбасс, при этом забывает рассказать, что он переживает не за Донбасс, а за свое имущество в Донецке.

За обвинения армии ДНР в сговоре с теми, кто блокирует железнодорожные пути, еще придется ответить. Мы запомнили все…

И как бы эти марионетки «Партии регионов» не рассказывали, что они за Донбасс, их гнилая натура, проданная олигарху Ахметову вылазит постоянно наружу.

Молодец Николаша, дорога на Донбасс тебе уже заказана…

Всему свое время…

Ваш Таксист

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Немного маразма

В 1946 году Сталин позвонил заместителю наркома ВМФ И. С. Исакову и сказал, что есть намерение назначить его начальником Главного Военно-Морского штаба, Исаков посчитал нужным предупредить: «Товарищ Сталин, я должен сказать Вам —у меня нет одной ноги». «Это единственный недостаток, о котором вы считаете нужным доложить?» — спросил Верховный. И, получив утвердительный ответ, заметил: «У нас раньше начальником штаба работал, можно сказать, вообще безголовый человек. Так что ваш недостаток не столь существенен».Рыжков приходит к Горбачеву:- Михаил Сергеевич, куры в стране дохнут!- Надо нарисовать перед каждой курицей черный квадрат.Через неделю:- Михаил Сергеевич, опять дохнут!- Впишите в черный квадрат желтый треугольник.Через неделю опять:- Михаил Сергеевич, все равно дохнут!- Тогда замените желтый на зеленый.Через неделю снова приходит Рыжков:- Михаил Сергеевич, все сдохли!- Жаль… У меня еще столько было новых идей!

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Аброськин опубликовал имена полицейских, перешедших на сторону Донецкой Народной Республики

фото:30seconds.com.ua

Глава так называемой Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин опубликовал имена бывших сотрудников правоохранительных органов, которые перешли на службу в ДНР. Об этом он написал в Facebook.

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Российский гумконвой прибыл в ЛДНР

Гуманитарный конвой МЧС России, 61-й по счету, прибыл сегодня в ДНР и ЛНР.

«Гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк. Разгрузка идет на двух складах», — сказали в ДНР. «Автомобили очередного, 61-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли на склады в Луганске, началась их разгрузка», — отметили в ЛНР.

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ООН и признании паспортов ЛДНР: «Важно, чтобы у людей были документы»

Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик нужны паспорта, однако это не должно мешать выполнению Минских соглашений.

Об этом рассказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, пишет RT.

«С одной стороны, важно, чтобы у людей были документы. Но с другой стороны, нельзя, чтобы предпринимались шаги, которые усложняют минский мирный процесс. Я не говорю, что это такой шаг — пожалуйста, не поймите меня неправильно. Но надо помнить, что главная задача — добиться урегулирования», — сказал Гранди.

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Прямая зрада

В штабе угольной блокады Донбасса заявили, что ультиматум ДНР и ЛНР выполнять не будут, блокаду не снимут, силовым попыткам снять блокаду будут препятствовать, с Гройсманом разговаривать не будут, а высшее руководство Украины зрадники.

Заявление штаба блокады.



Единство позиции Путина, Захарченко, Плотницкого и высшего руководства Украины в отношении блокады торговли на крови расставляет все по своим местам.

Сегодня через средства массовой информации был распространен ультиматум руководства так называемых ЛНР и ДНР организаторам торговой блокады. Российские наемники, убийцы украинских воинов требуют до 01.03.2017 прекратить блокаду торговли с оккупантами. Позднее до этих требований присоединился официальный Кремль, который устами пресс-секретаря Путина, Пескова, поддержал требования Захарченко и Плотницкого, и выразил удивление бездеятельностью украинской власти в отношении участников блокады торговли на крови.

Штаб заявляет про то, что подобное единство позиций руководства страны-агрессора и высшего руководства Украины свидетельствует не только про торговые отношения между ними во время войны, а и о прямой зраде интересов Украины.

Штаб заявляет про то, что прекращает какие-либо переговоры с премьер-министром Украины.

Штаб блокады призывает патриотов Украины прибыть на помощь гарнизонам редутов и планирует немедленно расширить географию блокады, перекрыв оставшиеся трассы, где еще осуществляется торговля на крови.

Штаб заявляет, что не остановит блокаду ни при каких обстоятельствах, до полного выполнения наших требований (освобождения пленных и запрета торговли с оккупантами со стороны государства), и готов противодействовать каким-угодно попыткам силового разгона со стороны зрадников Украины.

Вместе до перемоги!

Слава Украине!

https://www.facebook.com/shtab.blokady/?f ref=nf – цинк

PS. Так же:

1. С 1 марта на Украине до 90 копеек /1,68 (в зависимости от расхода) дорожает электроэнергия.

2. Аваков заявил, что в случае отдачи приказа, блокаду можно разогнать за 5 минут, но при этом в МВД уточнили, что блокада должна осуществляться "за исключением угля".

3. На территории ДНР уже вчера, "специально обученные люди" начали заходить на предприятия двойного налогового подчинения в рамках реализации спешно принятого закона об обязательной регистрации в ДНР.

4. На территории ЛНР не дожидаясь 1 марта, уже введены временные администрации на ахметовских предприятиях "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит" и ПАО "Краснодонуголь". Управлять ими будет ЗАО "Внешторгсервис".

5. "Самопомощь" Садового (за которым стоит Коломойский) заявляет, что поддерживает блокаду и что ее нельзя прекращать.

Если Порошенко в ближайшие пару дней не отыграет любым возможным способом назад, то в марте мы увидим эпичное "разграбление" империи Ахметова с обеих сторон линии фронта.



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Нацгвардия готова силой деблокировать Донбасс

фото из открытых источников

Если суд примет решение о деблокировании железной дороги на Донбассе, то Нацгвардия, как правоохранительное формирование, будет вынуждена участвовать в снятии блокады силой. Об этом командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров сообщил в интервью, опубликованном на официальной странице Нацгвардии.

"Вопрос блокады должен решаться в нормативной, юридически-правовой плоскости. Должно быть принято решение суда по деблокированию. Есть много составляющих… Мы, гвардия, вне политики. Мы правоохранительное формирование. Если законом прописано, что надо разблокировать, полиция принимает соответствующие меры, и если ее требования откажутся выполнять, уже мы – как силовая составляющая – будем вынуждены это сделать. Мы не боимся быть крайними. Правда, еще есть предложение, что если там депутаты блокируют, то в противовес тоже надо взять депутатов", – сообщил командующий Нацгвардии.

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Крупнейшие предприятия Донбасса дадут республикам деньги

ДНР и ЛНР объявили о переводе украинских заводов под свое управление – это позволит платить налоги республикам Новороссии, а не Киеву. В правительстве Украины эти планы назвали блефом, а один из хозяев предприятий, миллиардер Вадим Новинский в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что такое решение только поможет радикалам, устроившим блокаду Донбасса. Так ли это на самом деле?

В понедельник лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий создали штабы для контроля над переводом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление.

«Я издал указ о создании штаба, который будет регулировать права трудящихся», – заявил Захарченко, напомнив, что из-за организованной Киевом блокады в ДНР уже остановился Енакиевский металлургический завод и ряд других предприятий. «Эти предприятия надо запускать, думать о людях», – цитирует Захарченко РИА «Новости». Все предприятия, находящиеся в ДНР, перейдут в правовое поле ДНР с 1 марта, добавил Захарченко. «Это касается всех предприятий – и стадионов, и гостиниц», – уточнил он.

В понедельник утром главы обеих республик потребовали от Киева прекратить блокаду Донбасса к 1 марта. В противном случае они пригрозили вообще прекратить поставки угля Киеву, а также ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции. Захарченко и Плотницкий также отметили, что республики будут перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран. Захарченко предположил, что национализированные предприятия смогут наполнить до 70% бюджета ДНР и что на переориентацию на новые рынки уйдет «не меньше месяца-двух».

В свою очередь в правительстве Украины заявили, что Захарченко и Плотницкий блефуют, а организаторы блокады новость встретили с радостью. «Паника оккупационной «власти» – это лучшее доказательство того, что блокада болезненно бьет по карманам оккупантов. Чем хуже оккупанту – тем лучше Украине», – бодро отрапортовал штаб в своем Facebook.

«Льют воду на мельницу украинским радикалам»

Представители украинских властей по понятным причинам недовольны происходящим.

Один из тех, кого решение Захарченко и Плотницкого касается напрямую, – совладелец холдинга «Метинвест», депутат Верховной рады, миллиардер Вадим Новинский. В интервью газете ВЗГЛЯД миллиардер выразил недоумение в связи с планами ДНР и ЛНР перевести предприятия «на внешнее управление».

«Не понимаю, чего хотят люди на временно неподконтрольных Украине территориях добиться этим решением? У них там что, в Донецке и Луганске есть профессиональные команды управленцев, которые в состоянии обеспечить эффективную работу предприятий? Станет ли от этого внешнего управления лучше людям, работающим на них?» – удивляется бизнесмен. По словам Новинского, сейчас, в условиях остановки работы и блокады, собственники по-прежнему обеспечивают там выдачу заработной платы. Он ручается: пока сохраняется нынешнее положение дел, никакого социального взрыва на предприятиях, по крайней мере входящих в холдинг «Метинвест», не будет. «Люди ходят на работу, поскольку, помимо основного производства, там также ведутся ремонтные работы, есть множество других дел. Лично я сейчас не занимаюсь бизнесом, сосредоточившись на работе в Верховной раде, но все мои активы как на территории, подконтрольной Украине, так и на временно неподконтрольной территории находятся в руках профессиональных управленцев», – рассказал Новинский.

Депутат считает, что люди, затеявшие перевод предприятий на внешнее управление, на самом деле льют воду на мельницу украинских радикалов, устроивших блокаду Донбасса. «Они в таком случае могут с полным основанием утверждать, что добились своих целей и перекрыли экономические связи Донбасса с остальной Украиной. Не надо помогать этим преступникам оправдывать свои действия», – призвал Новинский.

Иначе говоря, если следовать этой логике, радикальные украинские националисты и сторонники республик Новороссии находятся по одну сторону баррикад.

«В России и так профицит угля»

В деловых кругах самой ЛНР тоже не уверены, что предприятия ДНР и ЛНР смогут эффективно работать после перевода под внешнее управление.

«Для крупных предприятий невозможно работать в «серой» экономической зоне. Хотя бы потому, что есть такая элементарная вещь, как международная сертификация по ISO, и предприятия невозможно сертифицировать в «серой зоне». Донецкие и луганские предприятия без международного сертификата не смогут работать даже с Россией», – посетовал в интервью газете ВЗГЛЯД бизнесмен из Луганска Андрей Недовес.

Кроме того, Недовес сомневается, что предприятия смогут выйти на рынки соседней России. «В России и так профицит угля. В одной Ростовской области находятся около десяти работающих шахт и четыре строящихся. Выбросить весь этот уголь на российский рынок нерентабельно. Вывезти уголь через южные порты для продажи на мировой бирже под российскими брендами, наверное, теоретически возможно. Но я лично не представляю, каким образом этот уголь получит сертификат происхождения на международной бирже», – пояснил он.

«Промышленность Донбасса, и в частности угольная промышленность – это, простите, не консервный завод. Это огромный бизнес, который, несмотря на свои масштабы и инертность, очень уязвим и не терпит каких-то резких движений. «Столкнуть» эту отрасль очень легко. В случае, если конфликт между Ахметовым и властями республик продолжится, и бизнесмен просто вывезет со своих предприятий 50 топ-менеджеров и перевезет их под Мариуполь на свою знаменитую турбазу – просто отдохнуть на пару месяцев, я уверен, что это просто парализует всю цепочку», – предположил предприниматель.

Кроме того, в республиках была возможность доказать эффективность национализации на примере госпредприятий, напомнил он. «Я не говорю о каких-то электропоставляющих производствах или предприятиях горводоканала, а именно о производствах. И этот эксперимент был не самым удачным. А взять под контроль такие предприятия, как ДТЭК «Ровенькиантрацит» или, например, «Свердловскуголь», не согласовав это с точки зрения международной юрисдикции, оторвав их от производственной цепочки, в том числе и внутри того же холдинга «Метинвест», и увязать их деятельность с аналогичными российскими предприятиями – это дело не одного десятилетия. О том, во сколько это удовольствие обойдется России, даже не стоит говорить», – отметил Недовес.

Бизнесмен также опасается, что национализация приведет к необходимости трудоустройства 50–60 тысяч рабочих, которые рискуют оказаться на улице.

«Перенаправить налоги в бюджеты республик»

Однако российские экономисты надеются на то, что Донбасс сможет включиться в российские рыночные цепочки.

«Никакой национализации и не планируется. Имеется в виду переход этих предприятий под внешнее управление. Это позволит избежать претензий со стороны собственников, но в то же время внешний управляющий будет решать, куда платить налоги, – пояснил газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. – Это даже не нарушает пункты Минских соглашений. Напомню, те же дочерние предприятия принадлежащего Ринату Ахметову Метинвеста платят налоги на Украину. Внешнее управление же поможет перенаправить налоги в бюджеты республик».

Абзалов напомнил: ранее на Украину поставлялся востребованный в энергетическом комплексе антрацит. На Украине донецкий антрацит требовался энергетике – на многочисленные ТЭС. Вторая логистическая цепочка была связана с металлургией. С территории Украины, подконтрольной Киеву, в народные республики поставлялся коксующийся уголь, который используется в металлургии. Кокс обеспечивал работу как металлургических комбинатов в ЛНР и ДНР, так, например, и металлургического комбината в Мариуполе. На территории собственно Украины кокса очень мало.

В России основная часть антрацитов сосредоточена в Кузбассе, рассказал Абзалов. «Часть этого угля можно закупать в Донбассе, это сократит транспортные расходы для южных регионов России. К тому же уголь в самопровозглашенных республиках существенно дешевле. Предприятия Кузбасса же в дальнейшем могут увеличить экспорт в Японию или в страны Юго-Восточной Азии. Россия будет поставлять непосредственно на территорию республик кокс, а металлургическая продукция, производящаяся в Донбассе, будет экспортироваться в Россию. В результате и республики получат крупные поступления в свой бюджет и сохранят рабочие места. А Украина лишится антрацита, найти альтернативные источники поставок при этом невозможно», – полагает российский эксперт. Ахметов же теперь, скорее всего, будет вынужден остановить работу своих заводов в Мариуполе.

Власти ЛНР уже публиковали примерный список предприятий, на которых теперь планируется ввести внешнее управление: ПАО «Алчевский металлургический комбинат», включая ПАО «Алчевсккокс», ООО ДТЭК «Свердловантрацит», ООО ДТЭК «Ровенькиантрацит», ПАО «Краснодонуголь», ЧАО «Аквасервис», ЧАО «Экоэнергия», Ветряной парк Краснодонский, Ветряной парк Лутугинский.

Что касается ДНР, то кроме Енакиевского металлургического, о котором уже сказал Захарченко, украинскому миллиардеру Ринату Ахметову там принадлежат Макеевский металлургический и Харцызский трубный завод, Зуевская ТЭС, шахта «Комсомолец Донбасса». Они-то, как ожидается, и могут подвергнуться национализации.

Ранее украинский журналист Сергей Головнев опубликовал копии документа с перечнем 18 предприятий, правда, не уточняя его происхождение. «Это план по созданию «перспективного холдинга «Метэнерго» на неподконтрольной Украине территории, – цитирует Головнева портал «Украина.ru». Кроме уже упомянутых, здесь также названы: Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, Комсомольское рудоуправление (объединяет около 100 предприятий), Донецкоблэнерго, Донецкий метзавод и Ясиноватский коксохим.

Никита Голобоков, Юрий Зайнашев, ВЗГЛЯД

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украина назвала нарушением Минска-2 ультиматум Захарченко и Порошенко

Взятие под контроль предприятий украинской юрисдикции властями ДНР и ЛНР будет якобы прямым нарушением минских договоренностей.

Об этом заявил т.н. «министр по Донбассу» Георгий Тука, пишет Интерфакс.

«Неприкосновенность украинских предприятий, в том числе и «Укрзализныци», было условием, достигнутым во время переговоров в Минске. То есть, если сейчас мы будем свидетелями того, что украинские предприятия, которые зарегистрированы на территории Украины, будут взяты под, как это они сказали, внешнее управление, то это будет прямое нарушение Минских договоренностей», — сказал он.

Однако о том, что украинский военные ежедневного нарушают мирный меморандум, обстреливая ДНР и ЛНР, он не упомянул.

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Украина: СБУ допросила Надежду Савченко из-за поездки в ДНР

Спецслужбы Украины допросили депутата Верховной рады Надежду Савченко в рамках уголовного дела о терроризме после ее визита в Донецкую Народную Республику, где она встречалась с украинскими пленными.

Об этом рассказал советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит, пишет РИА Новости.

«В рамках уголовного производства по статье «терроризм» допрашивалась в том числе и Надежда Савченко… Она не уполномочена от лица Украины вести переговоры с «террористами» она делает очень много пиара», — сообщил советник. «Мы видели, сколько там было российских СМИ, как готовили эту поездку и как ее преподносили. Фактически, это удар по нам всем» — прокомментировал Юрий Тандит.

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МЧС России сегодня отправит очередной гумконвой на Донбасс

Вторая с начала 2017 года и 61 с августа 2014 года автоколонна МЧС России с гуманитарным грузом отправится в Донбасс утром во вторник из Донского спасательного центра в Ростовской области.

Колонна проследует к границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» для прохождения всех таможенных процедур в соответствии с международным законодательством, пишет РИА Новости.

Согласно утвержденному графику, в Донбасс, где обострилась ситуация из-за участившихся обстрелов, 16 и 23 марта отправятся еще две колонны МЧС России с гуманитарным грузом.

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Украинские власти заявили об угрозе Авдеевки остаться без воды

фото из открытых источников

Глава так называемой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил в эфире "112 Украина" о том, что запасов воды для обеспечения Авдеевки на Донбассе хватит только на ближайшие пару дней.

Проблемы с водоснабжением на Донбассе начались после обстрелов в районе Донецкой фильтровальной станции, которая находится в нейтральной зоне на линии разграничения.

Однако Жебривский признался, что проводить ремонтные работы на станции пока не планируется – Киев использует ситуацию как повод для выдвижения требований.

Петр Норилов

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Порошенко предложил украинцам самим разобраться с Донбассом

Президента Украины Петра Порошенко в понедельник было не узнать. Или его подменили, или, скорее всего, он просто понял, что «старые пластинки» окончательно вышли из политической моды. Правда, кто ж ему сейчас поверит после того, как Порошенко столько раз обманывал буквально всех: от собственного электората до глав других государств. «И я как президент, и большинство украинского народа хотим одного — мира, чтобы не было войны», — заявил Порошенко в ходе рабочей поездки в Днепр (бывший Днепропетровск). И добавил: «Мы, украинцы, сами разберемся, каким образом нам обеспечить реинтеграцию Донбасса в мирную жизнь в Украине». При этом, как сообщает «Интерфакс», он отчитал украинских политиков, которые используют политические акции для продвижения идеи отказа от Донбасса. «Я их спрашиваю: а вы эти территории собирали, чтобы так ними разбрасываться? Вы понимаете, что там живут украинцы?» — поинтересовался президент Украины. Но в ответ тишина. Хотя на самом деле столько вопросов можно было бы задать господину Порошенко. К примеру, почему он лишь сейчас вдруг вспомнил, что на Донбассе живут украинцы? А кого уже который год в ежедневном режиме на востоке Украины обстреливают ВСУ по его приказу из практически всех видов вооружений? Чьи дети погибают в местных школах? Кого осколками убивают на улицах Донецка и других городов и сел ДНР и ЛНР? А если все же понял, что там живут украинцы, то почему не отдает приказ о немедленном прекращении боев и отводе вооружений от линии соприкосновения, как прописано в Минских соглашениях? Его ведь к этому призывает сейчас уже практически весь мир. А он, словно глухой, демонстративно печется о судьбах украинцев лишь на встречах с электоратом. На камеры Порошенко делает крайне миролюбивые заявления, а что потом? Обстрелы Донбасса ведь не прекращаются. Читайте также: ВСУ захватят Донбасс за месяц, — Турчинов Не менее странно и другое заявление президента Украины. «Мы, украинцы, сами разберемся…» — громогласно подчеркнул Порошенко. В чем разберетесь? Есть хоть один вопрос, в котором за последние три года господин Порошенко и компания сами разобрались? Украинский народ разве стал лучше жить? Безработных стало меньше? Уровень жизни выше? Зарплаты прибавились? Народ зимой в домах своих не мерзнет? Экономические реформы стартовали? С коррупцией справились? Все ведь в действительности наоборот. Смог ли Порошенко хотя бы собственных националистов усмирить? Нет. Смогли ли снять блокаду с Донбасса (сам ведь заявлял, что блокада противоречит национальным интересам страны)? Нет. Разобрался ли с местными олигархами? Нет. Навел ли порядок в стране? Нет. Так в чем, господин Порошенко, вы в состоянии разобраться? Даже у западных «друзей Украины» подобные утверждения вызывают плохо скрываемое раздражение. «Пластинку» уже действительно давно пора было сменить. Только вот первые украинские «скрипки» что-то продолжают фальшивить. А дирижер, видимо, вообще ноты дома забыл. Понятное дело, что на Украине разбираться в любой ситуации должны только сами украинцы. Но вот вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты явно не годитесь! Владислав Воробьев

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Вареники против блинов, уставший мост, космос

Главное, чтобы к сражению не подключились пельмени.

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Подготовка к «Евровидению», — в Сети высмеяли обрушение моста в Киеве

Обвал моста на Шулявке в Киеве, о котором сообщала «Русская Весна», вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей. Пока одна их часть возмущалась произошедшим, другая шутила. «Кто в курсе — Шулявскому мосту плынэкачу уже пели? Все-таки столько краски патриотичной на нем было, жуть!», «Подготовка к “Евровидению-2017” в европейской столице», «Я под Шулявским мостом именно в том месте позавчера припарковался и сходил в фастфуд. Предупреждали же, что эта быстрая еда опасна», «Главное, чтоб до “Евровидения” в Киеве остался хотя бы один мост», — иронизируют комментаторы. Читайте также: Кличко: Рухнувший в Киеве мост устал от времени (ВИДЕО)

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На Украине подсчитали убытки от блокады Донбасса

Блокада Донбасса наносит ощутимый урон украинской экономике, поэтому ситуация требует скорейшего решения. Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький. «Убытки страны нарастают как снежный ком от каждого непропущенного через линию разграничения вагона с металлом, рудой, готовой продукцией», — написал он на своей странице в соцсети. По его мнению, те, кто думают, что ситуация не наносит большого вреда экономике Украины и с блокадой «можно жить», серьезно заблуждаются. Из-за блокады бюджет недополучит от 2,5 до 3 миллиардов гривен (около ста миллионов долларов) за год, страна потеряет 2,5 миллиарда долларов валютной выручки и лишится 45 тысяч рабочих мест, подсчитал глава Федерации металлургов. Читайте также: Закон о национализации в ДНР вступил в силу

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План «украинского Маннергейма» по удушению Донбасса. Владимир Лепехин

В субботу по инициативе руководства ДНР состоялась видеоконференция трехсторонней контактной группы по Украине, в которой приняли участие члены Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ. Поводом для видеоконференции стал захват ВСУ Донецкой фильтровальной станции.

Видеоконференция ничего не дала ее инициаторам, но была использована украинской стороной для обвинений ополченцев в том, что они якобы сами обстреливали свою станцию, а ВСУ (разворотившие ДФС артобстрелами) хотят-де всего-навсего ее «отремонтировать».

По утверждению Виктории Талакиной, пресс-секретаря главы делегации ДНР на переговорах в Минске, украинская сторона отказалась от обязательств по отводу техники от линии соприкосновения, в том числе — в районе захваченной фильтровальной станции.

В воскресенье днем заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики покинули здание ДФС, но продолжают укреплять свои позиции в непосредственной близости от нее, удерживая станцию под контролем.

Замечу, что факт приближения ВСУ к данному стратегическому объекту еще в январе нынешнего года в нарушение Минских соглашений о прекращении огня признал заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг. Признание это, однако, не имело для Киева никаких политических и правовых последствий. Таким образом, сегодня уже никто не сомневается, что Минские договоренности зашли в тупик по той простой причине, что не соблюдаются тремя сторонами из четырех.

Порошенко выводит АТО на новый уровень

По факту Минский протокол от 5 сентября 2014 года оказался выгодным прежде всего Киеву, поскольку под прикрытием данного документа Украина перевооружилась и при молчаливой поддержке наблюдателей ОБСЕ методом вытеснения и многочисленных кровопролитных, но как бы локальных атак заняла ряд территорий Донецкой и Луганской областей.

Киев мог бы и дальше играть в Минские договоренности, изображая жертву, однако ситуация в мире после президентских выборов в США начала меняться, в результате чего у Минского формата стала протекать политическая «крыша» в лице Госдепа, и Украине понадобилось новое прикрытие.

Отсюда стремление Порошенко спровоцировать принципиально новую ситуацию в Донбассе, которая бы привела к вводу миротворцев НАТО на линию разграничения с ДНР-ЛНР.

Миротворцы НАТО (или ООН — без разницы) и есть то прикрытие, которое готовит Порошенко, активизируя танковые и иные атаки на Донбасс со стороны Авдеевки, но представляя это так, будто Авдеевка — объект нападения со стороны «боевиков» ДНР-ЛНР и российской армии.

Ввод западных миротворцев на Украину будет означать относительную победу Киева. Во всяком случае, так будут представлять дело Порошенко и его сторонники. Ключевым месседжем станет утверждение, что «Запад не дал нам добить сепаратистов и изгнать с территории Украины российские войска, а то бы…»

Ввод миротворцев на Украину избавит Киев от назревающей контратаки со стороны ополчения Донбасса и блокирует распространение сепаратистских настроений на другие территории украинской Новороссии. В этом случае можно будет также разоружить часть ВСУ и начать сворачивать АТО, участники которой представляют все большую угрозу для нынешней украинской власти.

Впрочем, такова мечта Порошенко. Оперативный же план Киева в отношении Донбасса заключается в другом. О наличии у украинского режима конкретного плана заявил в минувшее воскресенье глава МВД Украины Арсен Аваков, а вот раскрыл его содержание депутат Рады Парасюк, заявивший на днях, что Донбасс вернется на Украину, когда мы «отключим ему свет, газ, воду и все возможные энергоносители».

Минские соглашения становятся обузой для Европы

Берлин и Париж, в принципе, устроило бы сохранение Минских соглашений в их нынешнем виде, поскольку, ни к чему не обязывая европейскую сторону, они дают Германии и Франции рычаги давления на Россию.

Берлин и Париж мало заботит, что минские договоренности не выполняются, а люди на Украине продолжают убивать друг друга; еврочиновникам важно, чтобы была соблюдена проформа.

Проблема, однако, в том, что Минские соглашения как инструмент давления на РФ уже не работают даже в качестве проформы: в странах ЕС становится все больше политиков и общественных деятелей, отказывающихся терпеть лицемерие еврочиновников, чьи амбиции явно превышают их реальный вес в мировой политике.

Россию, не участвующую во внутриукраинских разборках, но привязанную к ним посредством объявления ей экономических санкций «за Крым», не может устраивать нынешняя конфигурация минского ультиматума, который, по сути, дает добро на насилие Киеву, но не дает права населению Донбасса на самозащиту.

Здесь следует учитывать, что Минские соглашения состоялись только благодаря доброй воле российского руководства, представившего в процессе подписания договоренностей в нормандском формате интересы ДНР-ЛНР и усадившего бандитствующий Киев за стол переговоров под надзор ведущих европейских политиков для соблюдения Украиной хоть каких-то понятий. Однако же добрая воля не может быть вечной в ситуации, когда стремление одной стороны Минских соглашений к миру раз за разом бесцеремонно перечеркивается другой их стороной, в то время как третья и четвертая стороны соглашения остаются как минимум безучастными.

Полагаю, что захват ВСУ Донецкой фильтровальной станции, в результате чего в целом ряде городов Донбасса возникли проблемы с водой, вписывается в логику целенаправленно организуемой Киевом блокады Донецка. Неслучайно ведь во время своего недавнего визита в Финляндию Порошенко сравнивал себя с маршалом Карлом Маннергеймом. Похоже, что Донецк постепенно превращается в аналог блокадного Ленинграда.

Порошенко окончательно похоронил Минские соглашения

Напомню, что полторы недели назад на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча министров иностранных дел стран нормандской четверки, в ходе которой, по утверждению главы МИД РФ Сергея Лаврова, участники встречи в очередной раз подтвердили свои намерения с 20 февраля сего года приступить к соблюдению режима прекращения огня в Донбассе и начать отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом министр иностранных дел РФ предупредил участников, что «на этот раз нельзя допускать срыва. Посмотрим, как стороны на это отреагируют».

Сегодня мы видим, что предупреждение Сергея Лаврова было проигнорировано Киевом. Напротив, ВСУ не только усилили атаки на города Донбасса, но разрушили, а затем захватили Донецкую фильтровальную станцию, тем самым нарушив не только соглашения о прекращении огня и отводе вооружений за линию соприкосновения, но также подписанные украинской стороной гарантии от 15 марта 2015-го о демилитаризации ДФС.

Таким образом, Минские соглашения не просто в очередной раз и нагло нарушены. Они растоптаны — и сегодня весь Донбасс в ожидании, чем ответит Киеву и нормандской четверке российская сторона.

Как бы и чем бы не ответила Москва Киеву и своим «партнерам» по нормандскому формату, можно предположить, что при всем своем титаническом терпении российское руководство вряд ли будет уговаривать Порошенко соблюдать подписанные им договоренности. Да и сам формат Минских соглашений наверняка уже в ближайшее время претерпит существенные изменения.

У России тоже есть свой план в отношении защиты населения Донбасса и принуждения Украины к миру, и, полагаю, что никакие «хромые утки» в лице Олланда и Меркель (не говоря уже о «циничных бандерах») не в состоянии блокировать его реализацию.

Лично у меня нет никаких сомнений в том, что блокада Донбасса в конечном счете провалится, как провалился 75 лет назад план удушения гитлеровцами Ленинграда, а вот киевский режим рискует остаться в скором времени без серьезной поддержки с чьей-либо стороны — один на один с рассерженными гражданами, непугаными националистами и брошенными на произвол судьбы людьми в камуфляже.

Владимир Лепехин, РИА

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Бытовые пропагандисты

Продолжение истории из киевской школы

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Ахметов и высшая справедливость. Игорь Димитриев

В разрыве Ахметова есть все-таки высшая справедливость.

Наши все постсоветские коммерсы должны понимать, что их ждет по итогам.

Можно сколько угодно делать вид, что эта вся шумная политика тебя не касается, сохранять нейтралитет и говорить, что «работаешь с креслом» — ну то есть, что тебе все равно, кто его занимает, и договориться можно с кем угодно. Все это можно рассказывать своей еврейской бабушке. А по итогам нейтралитета разорвут тебя обе стороны.

Потому что крупные капиталы в наших странах формируются точно не счет коммерческих талантов или рыночных преимуществ. Основной талант наших капиталистов — это близость к власти, которая дает доступ к распилу советских активов. И если уж вы под прикрытием политических реформ оторвали себе пару ярдов собственности, то изображать потом из себя швейцарский инвестиционный фонд и цивилизованный бизнес не надо.

Если эта политическая система, какая бы подоночная она ни была, принесла тебе успех, то уже держись за нее, защищай, вваливай бабки в ее стабильность. А не заигрывай с п*дорасами.

Да и вообще — это кидок в квадрате. Завод отжал, а когда его пришли у тебя забрать и продать на металлолом, изображаешь добропорядочного покупателя. Нет уж, дружок! Ты его отжал, и если потерял хватку, то уступай более зубастым и решительным парням, которые отобьются от любителей металлолома.

А постсоветским коммерсам в целом пора понять, что время их сверхвозможностей прошло, и если драться они не готовы, то пора все продавать, вынимать панамский паспорт, тихонечко сидеть на дачке и надеяться, что забудут. Хотя и то вряд ли. Священное право собственности там на вас не распространяется. Раскулачат как родные.

Игорь Димитриев

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Неправильные гены

Новости с оккупированных территорий.



Мэр города Красногоровка в подконтрольной Киеву части Донецкой области Олег Ливанчук рассказал в интервью online.ua, что большинство местных жителей поддерживают ополченцев ДНР.

"Есть здесь и проукраинские люди. Но на весь город я, может быть, человек 50 знаю тех, кто за Украину. Из десяти тысяч", — сказал он. По словам чиновника, на муниципальные праздники, такие, как День вышиванки, с украинскими флагами приносят лишь "человек десять". Антипатии к Украине Ливанчук объяснил "большим процентом тупого населения". "Гены ж не поменяешь. В генах многое зарождается. Вот тебе и генофонд. Его выводить надо, его размешивать надо", — заявил мэр. Ливанчук убежден, что власти должны "перевоспитывать" местных жителей и "заставлять любить Украину силой". В частности, он рассказал, что вынуждает учителей говорить только по-украински, хотя сам общается на русском языке.

Тем, кто говорит по-русски или высказывает недовольство Украиной, приходится писать объяснительные. По словам Ливанчука, завучу, которая жаловалась на обстрелы из-за украинских солдат, он приказал написать "сочинение" о том, как та "не любит Захарченко". "А потом она у меня отрабатывала: две недели ходила с флагом. Все мероприятия — а она с флагом ходит", — добавил градоначальник.

https://ria.ru/world/20170227/1488874651.h tml – цинк

https://m.online.ua/news/762933/ – первоисточник

PS. Достаточно наглядно показан оккупационный характер деятельности хунты на Донбассе, которая отыгрывается на местном населении пытаясь низвести его до уровня унтерменьшей в духе своих исторических предшественников.

Меня ни в малейшей степени не интересует судьба русского или чеха. Мы возьмем от других наций ту здоровую кровь нашего типа, которую они смогут нам дать. Если в этом явится необходимость, мы прибегнем к отбиранию у них детей и воспитанию их в нашей среде. Вопрос о том, процветает ли данная нация или умирает с голоду, интересует меня лишь постольку, поскольку представители данной нации нужны нам в качестве рабов для нашей культуры; в остальном их судьба не представляет для меня никакого интереса. (с) Гиммлер

Касаясь вновь приобретенных областей, следует заметить, что наша задача состоит не в том, чтобы ежедневно соскребать грязь с покоренного населения или пытаться воспитать у него привычку к немецкой аккуратности. Нам совершенно безразлично, моют ли они ежедневно шваброй свои дома или не моют. Наша миссия ведь не в том, чтобы осуществлять надзор за их каждодневной жизнью, а в том, чтобы гарантировать удовлетворение только наших собственных интересов. (с) Гитлер

На Украине нет фашизма (с) любой идиот



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СРОЧНО: В Киеве обрушился мост (+ВИДЕО, ФОТО)

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В Киеве обрушился Шулявский мост. Пострадал один автомобиль. Вечером в понедельник, 27 февраля, мост в Киеве продолжает осыпаться, но под ним все еще стоят частные машины. По информации, обвал задел один легковой автомобиль. По предварительным данным, люди не пострадали. Заезд на мост в настоящее время пока еще открыт, но перекрыто движение в направлении проспекта Победы. Кроме того, ограничено движение по улице Гетьмана от Шулявки до Индустриального моста. Пробка растянулась на несколько километров. Прибывшие на место спасатели собираются обрезать арматуру, на которой висят остатки бетонных блоков. Известно, что последняя реконструкция Шулявского моста проводилась около 30 лет назад. Читайте также: В Киеве пройдет «майдан проституток»

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