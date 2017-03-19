Новости Украины и Новороссии 19 марта 2017

Поляки жестко выступили против мигрантов из Украины

В Польше прошла акция праворадикалов, которые не c проукраинской миграционной политикой правительства, передает «Польское радио».

Представители и сторонники, в частности «Национально-радикального лагеря» (ONR) и «Всепольской молодежи» протестовали перед зданием канцелярии премьер-министра против восточной иммиграционной политики правительства и против приезда украинцев в ​​Польшу.

На взгляд участников демонстрации наступает «украинизация польского рынка труда».

«По нашему мнению, это продолжение политики Гражданской Платформы. В 2016 году в Польшу приехало более миллиона украинцев. На взгляд ONR происходит постепенная украинизация польского рынка труда», — заявил представитель ONR Томаш Калиновский.

Украинско-польские отношения сейчас находятся в упадочном состоянии. Высказывания националистов двух стран вызвало друг к другу взаимное недоверие. Неоднократно подливал масло в огонь и президент Украины Петр Порошенко, позволяя себе делать неосторожные высказывания в адрес Польши.

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Львовский мусор подбирается к Киеву (ФОТО)

Львовский мусор продолжает своё увлекательное путешествие по Украине. На этот раз четыре фуры с отходами самого культурного и европейского города Украины разгрузились прямо на асфальт посреди поселка Буда-Полидаровская Ивановского района Киевской области. «Ну что, украинцы, не нравились вам донецкие? Встречайте львовских. Кучи львовского мусора в Киевской области. Захвативший власть на Украине, коллективный Львов, метит территорию. Чем может, тем и метит», — комментируют ситуацию в социальных сетях. Как сообщала «Русская Весна», мусор из Львова везут уже на Донбасс — на оккупированную Украиной территорию ДНР. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Львовский мусор добрался до Донбасса (ФОТО)

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Участник АТО: “Я таких женщин наворачивал на гусеницы”

Это перемога, господа! Теперь можно смело сказать, что Запад добился своего и европейские ценности уже и в рейсовых автобусах на подконтрольной Порошенко территории Украины!



Разве могли наши бабушки и дедушки слышать такие речи победителей после Великой Отечественной!? Нет конечно. Зато теперь в каждый дом можно ждать подобных героев-евроинтеграторов. Жаль только, что в автобусе он оказался без гусениц – а то бы намотал.

Единственное, что вызывает искреннее возмущение – водитель и пассажиры почему-то не поддержали героя. А даже наоборот. Наверное, это был спейрейс для скрытых сепаратистов. Надо пробить номер по базе и проверить, а вдруг так свозят на секретные базы агентов Путина, готовясь покуситься на святое – на власть таких вот героев правящего пока еще режима. Наматывающего на свои гусеницы землю когда-то самой мирной и самой богатой Республики бывшего СССР.



Впрочем, с такими героями, долго “наматывальщики” не протянут – гусеницы друг у друга украдут.



Тут и сказочке конец. И им самим с такими “хероями”.

Внимание присутствует ненормативная лексика

Михаил

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Короткая память украинцев

Характерной чертой современного общества является его короткая память. Поток информации настолько плотен, что смывает из памяти события даже недельной давности, а за ними уносит в пустоту аргументы, факты, цифры. И мы невольно поддаемся бурному потоку: снова бросаем в воду новые доводы и снова их уносит река времени, не оставляя от наших усилий и следа. Так, легкий всплеск о том, что кто-то где-то о чем-то булькнул. Особенностью нынешней общественной полемики на Украине является не столько аргументированность той или иной стороны, сколько непрерывность потока этих реальных или выдуманных аргументов. И, конечно, настроенные на единую мутную волну СМИ Украины будут с централизовано поставленной задачей справляться лучше, нежели оппонирующие им одинокие энтузиасты, взывающие к остаткам разума. На то они и есть «средства массовой информации», чтобы массово разить. Рядовой гражданин еще с советских времен воспитан в уверенности, что в газете или на телевидении работают «солидные люди», которые несут важную общественную функцию, проверяют полученную информацию и борются за «свободу слова». Пользуясь этой наивной доверчивостью, укросми преступно использовали своё влияние для отравления общества откровенной ложью, человеконенавистнической пропагандой, фальсификацией экономических показателей. А потом, вдобавок, и сами уверовали в собственное враньё. И вот здесь начинается наиболее интересное: революционизированный украинский обыватель поначалу слепо верил «демократическим» СМИ. Приветствовал репрессии против новоявленных «врагов народа», бомбардировки «сепаратистов» и зверское уничтожение их детей — презренных «личинок колорадов», взамен терпеливо ждал, что его примут в Европу и назначат любимой и самой высокооплачиваемой женой. Ан нет: время идет, благосостояние рядового украинца неумолимо тает, равнодушная Европа вычесывает собственные проблемы, а с фронта — даже во время якобы перемирия — потоком идут похоронки. Разрыв между унылым бытием и высокопатриотической картинкой из СМИ неуклонно нарастает и украинские журналисты начинают вынужденно подтягиваться к реальной жизни, поскольку конечный потребитель стремительно уходит от них в область альтернативной информации — от «вражеских» сайтов до уличных слухов. Правда о неутешительном положении в стране чрезвычайно неохотно, дозированно, но неуклонно просачивается сквозь дымовую завесу ура-патриотизма. И вдруг выясняется, что стране бушуют чудовищные эпидемии смертельно опасных болезней — от туберкулеза до гепатита С, происходит обвальный рост уличной преступности, живут десятки тысяч беспризорников, умирает промышленность, произошло падение уровня жизни населения в два-три раза. Попросту говоря, жизнь после государственного переворота для подавляющего количества обычных граждан Украины стала не просто хуже, а значительно хуже, и украинцы — согласно опросу института Гэллапа — являются самой несчастной нацией на территории бывшего СССР. И просвета не предвидится. Что же делает в таком случае почти изобличенный майданщик, вроде вышеперечисленных персонажей, которые раньше подстрекали наивного обывателя на «революцию» — сметать всё немедленно, собственноручно уничтожать своё и отдавать родной дом на разграбление чужим. Он действует в классической манере знаменитого киевлянина Паниковского: «Пилите, Шура, пилите — они золотые». И пока тугодумный Шура Балаганов соображает, почему же украденные гири оказались чугунными, а не золотыми, тысячам хитрых майданщиков-паниковских приходит на помощь вот та самая «короткая память» нашего информационного общества. Обозленные, растерянные люди забывают, кто и чего говорил вчера, кто врал, подстрекал, предавал… У них есть каждодневный повод для споров и выяснения отношений. А завтра укросми им подбросят новый. И истинным виновникам трагедии в шуме пустых споров «а ты кто такой!» можно спокойно отсиживаться до бесконечности. Потому-то они продолжают говорить и действовать — в расчете на свою безнаказанность и нашу короткую память. В расчете, что за информационным шумом сиюминутных новостей мы забудем о главном, изначальном вопросе: кто первым нарушил закон и поднял оружие против сограждан? Кто устроил кровавую бойню в Киеве и на Донбассе, кто убивал в Харькове, Одессе и Мариуполе? Взамен мы обсуждаем сегодняшние тирады пошлого клоуна Саакашвили или вчерашнюю опухлость морды лица Порошенко. Всякие нелепые паяцы назойливо мельтешат перед нашими глазами, заслоняя собой главных организаторов спланированного государственного переворота и истинные проблемы бьющейся в конвульсиях страны. Без настоящего мира восстановление страны невозможно. А необходимое условие мира в том, что инициаторы братоубийственной войны и виновные в массовом истреблении сограждан должны понести законное наказание. Иначе истинное примирение состояться не может, без торжества закона государство Украина не срастется. А торжество закона — это наказание преступников. В противном случае, стихийное возмездие может принять чудовищные формы партизанщины, бесконечной мести и политических убийств. Мы должны четко знать сами и дать прочувствовать остальным: у преступлений против человечности нет срока давности. Читайте также: «Ты должна мою жопу целовать!» — пьяный «герой АТО» напал на женщину в маршрутке (ВИДЕО 18+) Константин Кеворкян

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На Украине из-за блокады Донбасса с апреля вырастет оптовая цена на электроэнергию

Оптовая стоимость электроэнергии увеличится на Украине с 1 апреля на 1% вместо утвержденного ранее снижения на 5,8%, говорится в материалах Национальной комиссии по госрегулированию сферы энергетики и коммунальных услуг.

Как заявил глава комиссии Дмитрий Вовк, причиной повышения цены станет блокада Донбасса, и связанная с этим необходимость обеспечения стабильной работы энергосистемы страны, что потребует импорта энергетических марок угля. «Несомненным на сегодня является дефицит угля и необходимость покупать его границей по цене до 100 долларов за тонну», – отметил Вовк, передает ТАСС. В начале марта стало известно, что Киев с начала года закупил в России каменного угля и антрацита на 247 млн долларов, что составляет 69,1% от общего импорта. Украина оказалась под угрозой энергетического кризиса после того, как радикалы устроили торговую блокаду Донбасса. Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Блокада Донбасса показала отсутствие власти в Украине и запустила процесс махновщины в регионах, — политолог (ВИДЕО)

Блокада Донбасса продемонстрировала крайнюю слабость власти на Украине и подталкивает радикалов к махновщине, заявил руководитель политических программ Украинского Института Будущего Юрий Романенко. По его словам, ситуация с блокадой показала, что «если можно оставить поезд из России или ОРДЛО, то завтра можно задаться, что если несправедлива контрабанда лесом с Венгрией или Румынией, то почему бы не поставить редуты в Черновцах или Чопе?» Таким образом, слабость власти подталкивает к тому, чтобы украинские «патриоты» начали ставить «редуты», выполняющие функции таможенных постов. «Когда в стране есть несколько сот тысяч человек, которых называют силовиками и эти силовики не могут реализовать монопольное право государства на насилие, то это означает, что власти нет», — резюмировал Романенко. Читайте также: Порошенко от свержения отделяло полчаса

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Отмой памятник, скотина

Прикладной патриотизм или гимн упоротости наших “СМИ”

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День добровольца. Дети

Просто праздник

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Парасюк и его сестра «взрывают» сеть: «Бонни и Клайд по-украински»

Украинцы высмеяли «героя майдана», нардепа Владимира Парасюка.

Причиной этого стал снимок, на котором Парасюк вместе со своей сестрой позирует с оружием. При этом нардеп одет в шорты и футболку, а его сестра к платью с цветочным узором обула черные туфли. Фотосессия происходила на фоне сельского дома.

«Бонни и Клайд по-украински», «Что за хуторской прикид», «В мире животных», «Львовские Бонни и Клайд за час до ограбления отделения «Сбербанка» во Львове. Через час пуля охранника поразит Бонни в попу, а Клайд из сострадания добьёт девушку (ну, чтоб не мучилась. Мотоцикл с коляской — мешок с рублями как раз в неё)», «Кошмар.Такие сейчас депутаты», — прокомментировали фотографию пользователи.

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Криминальный «букет» Киева: как украинские власти занялись пиратством

Насильственный захват власти, антиконституционный вооруженный переворот, геноцид мирного населения, убийства, незаконное изъятие имущества. Для полного криминального «букета» киевскому режиму не хватало только пиратства. И вот этот досадный пробел, наконец, оказался ликвидирован.

На днях стало известно о конфискации в Одессе танзанийского судна Sky Moon, экипаж которого работал на торговых маршрутах в Черном море, заходя, в том числе, в крымские порты. Этого для флибустьеров оказалось достаточно: дело в том, что Киев требует согласования с ним любого посещения этого российского региона, а несоблюдение данного условия карается специально выдуманной для такого случая статьей уголовного законодательства. Именно так судно, занимавшееся вполне мирными перевозками на черноморских маршрутах, попало к самостийным пиратам сначала в плен, а затем и стало их полноценным трофеем.

Море раздора

Решение о конфискации судна принял один из районных судов Одессы, при этом государство обогатилось за счет изъятия не только корабля, но и перевозимого им груза — около трех тысяч тонн технической соды. Похоже, в нынешних экономических условиях стране действительно не до жиру, раз приходится довольствоваться и таким «уловом». Однако решение о конфискации товара (читай — законодательно оправданном грабеже) было обставлено со всеми формальностями: с приговором, с уголовной статьей, с общественным порицанием в СМИ…

Интересно, что под удар украинской Фемиды попал целый интернациональный экипаж. Судовладельцами Sky Moon выступили граждане Молдавии и Румынии, а моряки были наняты в Сирии. Все три страны – не из разряда чрезвычайно богатых. Для сирийцев возможность подзаработать в качестве моряков – и вовсе один из немногих способов прокормить свои семьи в условиях разрухи в их стране. Однако Киев эти деликатные подробности, похоже, не смутили. Вердикт об изъятии судна и груза оказался бескомпромиссным, а предлог — «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее» — не подлежащим обсуждению.

Пока неизвестно о реакции судовладельцев, а также хозяев и заказчиков перевозимого груза на эту историю. Также ничего не слышно о дальнейшей судьбе моряков, пострадавших от действий черноморских пиратов. По некоторым сведениям, каждому из них был присужден штраф в 1700 гривен (чуть больше 3,5 тысячи рублей). В то же время, украинские власти заявляют о готовности найти и привлечь к ответственности владельца груза, а также строго указать властям Чехии, на территории которой, как выяснилось, была зарегистрирована фирма, владевшая данным судном.

«Майдан» подкрался незаметно

Морские ультиматумы, связанные с Крымом, можно отнести ко все тем же фантомным болям — попыткам инвалида почесать свой палец на ампутированной ноге. Не счесть предупреждений и нот, которые украинские власти выдвигают за несогласованные с ними полеты над крымским небом, проходы кораблей, ведение хозяйственной деятельности в территориальных водах у Крымского побережья.

С одной стороны, все эти потуги можно отнести к имитации бурной деятельности столоначальников из плеяды творцов «революции достоинства», с другой — попытки давления на моряков вполне реальны. В частности, на сегодня известно о как минимум 38 «наездах» властей Украины на экипажи иностранных судов, посещавших порты Крыма — Керчь, Феодосию, Севастополь. В частности, подобной «обструкции» подвергались экипажи турецкого сухогруза «Kanton», сингапурского танкера-газовоза «Knebworth», рыболовного траулера «Cheremosh», приписанного к Севастополю. Морякам было выдвинуто стандартное обвинение в нарушении порядка захода в порты Крыма, въезда и выезда на «временно оккупированную» территорию и выписан штраф.

К счастью, никаких серьезных действий в отношении судов и их экипажей не предпринималось, за исключением назначения все того же штрафа в 1700 гривен (который, кстати говоря, никто и не торопится оплачивать). На Украине сегодня вообще исполнение законов, мягко говоря, хромает. Что говорить, если тот же газовоз «Knebworth» заходил в порты на одесском побережье не менее десятка раз и никогда его визиты не вызывали даже малейших претензий со стороны таможенников и пограничников, несмотря на то, что капитан не скрывал фактов захода в порты Крыма.

Ситуация изменилась после того, как на эту «зраду» обратило внимание некое волонтерское движение «Майдан иностранных дел». Эта группа «патриотов» скрупулезно вычислила весь перечень судов, совершавших заходы в крымские порты, после чего инициировала возбуждение уголовных дел против их экипажей. Одновременно была развернута массированная информационная кампания в СМИ, сопровождавшаяся обвинениями в адрес коррумпированных украинских портовых начальников. Интересно, что особый накал деятельность упомянутого «Майдана» приобрел с приходом в руководство Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили. Сейчас, после того как он ретировался со своего поста, разоблачения «майдановцев» несколько стихли.

Тем не менее на настоящий момент производство по фактам захода в морские порты Крыма ведется Украиной в отношении 117 иностранных судов. Sky Moon стал жертвой как раз такого «расследования». «Патриоты» требуют показательных жертв, заявляя о необходимости принятия жестких мер, в том числе – ареста судов, что должно стать «четким сигналом для нарушителей, которым придется более тщательно взвешивать возможные негативные последствия работы с оккупированной территорией».

Более того, упомянутый «Майдан иностранных дел» призывает власти подавать иски в международные суды, где требовать ни много ни мало — ареста судов-нарушителей не только на Украине, но и во всех портах мира.

Монетизация патриотизма

Говорить с безумцами спокойным, рассудительным тоном, приводить им какие-либо доводы и аргументы – заранее бессмысленно. И все же стоит хотя бы попробовать. Консультирующий юрист Ольга Фролова напоминает, что в настоящее время существует целый ряд документов, регламентирующих процедуру ареста морских судов. Это и Международная конвенция, и Кодекс морского мореплавания, и законодательства государств, ведущих морскую деятельность.

«Основанием для ареста могут стать требования, которые возникли по одному или нескольким обстоятельствам, — отмечает эксперт. — Среди них есть нанесение убытков в результате столкновения судна с иным судном или другим препятствием, нанесение вреда здоровью, авария, утрата или частичное повреждение груза. Но в любом случае вначале необходимо выяснить, правомочен ли произведенный арест, ведь он затрагивает имущественные права».

Международная конвенция, о которой упоминает юрист, или Конвенция по морскому праву, была принята ООН в 1982 году. Она объединяет принципы и правовые нормы, устанавливающие режим морских пространств и регламентирующие отношения между государствами по вопросам использования морского пространства. Конвенция подписана 167 и ратифицирована 147 государствами, в число которых входит и Украина. Статья 92 Конвенции гласит, что «торговое судно в открытом море подчиняется исключительной юрисдикции государства своего флага, и в его законную деятельность не вправе вмешиваться никто, кроме случаев, когда судно занимается пиратством или работорговлей или ведет несанкционированное вещание на территорию иностранных государств». Эти обстоятельства, согласно Конвенции, и могут служить основанием для ареста.

К слову, вопросы, имеющие отношение к этому процессу, закреплены и в украинском национальном морском праве, в частности, в принятом в 1995 году Кодексе торгового мореплавания Украины. Согласно этому документу, основанием для принятия решения об аресте может быть заявление любого лица, имеющего требования по праву собственности и иным имущественным правам на судно, его эксплуатацию или коммерческое использование. Однако, ничего из вышеперечисленного к судам, арестованным в украинских портах, не подходит. Репрессивные меры здесь были приняты по выдуманным предлогам, по наскоро выдуманным статьям уголовного законодательства.

Стоит также добавить, что в 1999 году в Женеве была принята Международная конвенция об аресте судов – емкий и совершенно конкретный свод правил, оговаривающих эти вопросы. Но и в нем нет ни одного основания, на которые можно сослаться, комментируя нынешние действия украинских властей. Ольга Фролова замечает, что зачастую арест используют для получения выгоды: например, чтобы убрать с рынка конкурента или для преднамеренного банкротства компании…

«Мы имеем место с неприкрытой «монетизацией» патриотизма», — констатирует эксперт.

Флибустьеров — за борт

На фоне государственного пиратства заявить о себе пытаются на Украине и «пираты-общественники». Так, лидер националистов Ленур Ислямов в эфире телеканала ATR заявил о готовности формировать отряды катеров, которые будут контролировать морские пути, идущие в Крым. В том числе — «инспектировать» проходящие суда.

«Мы взяли это под контроль, и будем блокировать порты. У нас есть такие возможности, есть батальон, у которого есть катера. У нас есть технические возможности, и мы к этому готовимся», — заявил Ислямов.

Естественно, что ни от одного из представителей власти столь откровенное криминальное заявление, фактически признание в преступной деятельности международного масштаба, порицания не получило.

«На самом деле можно раскрутить целую карусель задержаний судов, — полагает известный эксперт в области морского права, редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко. — Дело может дойти до конфискации корабля и посадки в тюрьму всего экипажа».

Интересно, что российские власти никаких препятствий украинским морякам, желающим посещать российские порты, не чинят. По имеющимся сведениям, только в 2015 году корабли под желто-голубым флагом совершили свыше тысячи судозаходов в порты нашей страны.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Калашников полагает, что Украина сейчас будет последовательно пытаться устраивать подобные провокации на Черном море.

«Однако нам, России, есть что противопоставить», — отмечает депутат.

Свидетельством тому могут служить и действия российских пограничников, которые уже не раз давали понять потенциальным пиратам Незалежной о бесперспективности их вылазок в отношении морских объектов нашей страны. Достаточно вспомнить историю с попытками украинских ВМС повлиять на деятельность морской буровой платформы «Таврида». В марте прошлого года поиграть мускулами перед российскими нефтяниками решили фрегат «Гетман Сагайдачный» и водолазное судно «Почаев». По некоторым сведениям, с борта последнего даже раздались автоматные очереди в сторону платформы. Однако после того как в районе конфликта появилось сторожевое судно погранслужбы российского ФСБ, корабли с неудавшимися флибустьерами на борту поспешили экстренно ретироваться.

Дмитрий Сергеев, телеканал «Звезда»

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В Верховной Раде назвали «идиотизмом» решение Порошенко по блокаде Донбасса

Совсем недавно Порошенко утверждал, что перекрытие железнодорожного сообщения с Донбассом грозит дестабилизацией внутриполитической ситуации на Украине. И вот теперь он принял решение о полной остановке транспортного сообщения «с оккупированными территориями».

Нестор Шуфрич, депутат Верховной рады Украины: «Мы, с одной стороны, осуждаем блокировку отдельных регионов Донбасса, а потом сами же ее и организовываем! Это идиотизм, другого слова нет».

Киевский политолог Алексей Якубин такой политический кульбит объясняет просто. По его словам, Порошенко руководствовался следующим принципом: если нельзя победить, то давайте возглавим.

Директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев со своей стороны заявил, что блокада в конечном итоге оказалось выгодной для самих провозглашенных республик.

Андрей Ермолаев: «По-моему, Захарченко принадлежит еще один тезис о том, что ничто так не смогло укрепить идею республики, как блокада. И это сермяжная правда».

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Климкин: мы вернем свободу крымчанам

Глава украинского МИДа Павел Климкин высказался по поводу третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией. По его словам, “три года назад у крымчан отобрали свободу”.



“Насчёт свободы не может быть компромиссов. Мы её вернём совместно”, — написал министр в своём Twitter, добавив к записи тэг “Крым — это Украина”.

Правда, сами крымчане так не думают. Ранее в Интернете появился текст поздравления главы Крыма Сергея Аксенова.

“Это не просто важный государственный праздник. Это день нашего возвращения домой, живая история Крымской весны. Каждый из нас ощущает свою личную причастность к этой истории”, — говорится в поздравлении.

Аксенов напомнил, что жители полуострова единодушно высказались за возвращение в состав РФ.

Признают это и на Западе. При этом Украину все никак не отпускают фантомные боли по поводу вернувшегося на родину Крыма. Сейчас она не может поверить, например, что высказывание британского лорда Ричарда Блэфа о российском Крыме — правда. Слова лорда о том, что Москва исполнила волю крымчан, привели в бешенство работников посольства Украины в Лондоне.

Они были настолько ошарашены, что даже позвонили лорду и попросили уточнить, то ли он имел в виду. Оказалось, что да. В интервью Блэф заявил, что считает полуостров российским.

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