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В затопленном Хьюстоне началось мародерство и грабежи (+ФОТО)

06:40. 31 августа 2017 Просмотров - 418 Нет комментариев Опубликовал:
В затопленном Хьюстоне началось мародерство и грабежи (+ФОТО) | Русская весна

Министерство внутренней безопасности США предупредило жителей Хьюстона о появлении воров, переодетых в форму ведомства, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление одного из подразделений МВБ.

По данным ведомства, грабители выводят людей из домов, сообщая им, что их жилища якобы находятся под угрозой затопления в связи с ураганом «Харви». МВБ* просит жителей внимательнее относиться к тем, кто стучит в их дверь, и проверять у этих людей документы.

Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. По данным на вечер вторника, до 20 тысяч жителей Техаса оставались в убежищах из-за стихии.

Наводнение было вызвано ураганом «Харви», который затем ослаб до тропического шторма. Как ожидается, разрушения от «Харви» могут быть масштабнее, чем от урагана «Катрина» в 2005 году, от которого серьезно пострадал штат Луизиана.

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* Министерство внутренней безопасности США (англ. Department of Homeland Security, DHS) — один из исполнительных департаментов правительства США.

В затопленном Хьюстоне началось мародерство и грабежи (+ФОТО) | Русская весна
В затопленном Хьюстоне началось мародерство и грабежи (+ФОТО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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