«Харви» сдул с американцев налет цивилизации
Георгий Бовт в статье «Гудбай, Америка, где я не был никогда», пишет том, как «очаровательна» страна его мечты. «Первый канал дозировал сериал (Урганта и Познера) по часу в неделю, чтоб зритель не шибко очаровывался», — пишет автор. Его восхищает «тотальная доброжелательность» и доверчивость американцев.
«Американское общество — это общество волонтеров. И альтруистов. Удивительно, сколь много денег и полномочий местные власти распределяют через НКО… И не воруют ведь!» – замечает Георгий Бовт. Далее автор пытается быть критичным. «Я бы мог написать много про то, что мне не нравится в Америке. Но, во-первых, и без меня полно охотников, во-вторых, не те времена, к чему усугублять».
Усугублять, конечно, не надо, но было бы чего. Практически все российские СМИ грешат перепечаткой англосаксонских новостей от Сороса и К°, которые прославляют американские демократический образ жизни, толерантность, Голливуд, технологии, ученых, идиотов и психопатов разных мастей… и так далее, и так далее. Попробуем все же оказаться в числе тех немногих «охотников», кто пишет правду об американском обществе.
Мародеры наводнили Хьюстон
Зрелость гражданского общества познается не когда все хорошо, а в испытаниях и трагедиях. USA Tuday публикует репортаж с места затопления и приводит слова некой Тиффани Дюрон из приюта для беженцев в зоне бедствия. «Она беспокоится о мародерах и хочет вернуться домой», – пишет газета. «Они (мародеры) уже ломились в дома моих соседей», – вспоминает беженка. Женщина рассказала корреспонденту, что собственными глазами видела, как мародеры грабили торговые центры города – Fiesta, Stop Game, Dollar Store и Auto Zone.
По словам прокуроров, за последние два дня арестованы 14 мародеров, пишет USA Tuday.
Местные источники (например, ресурс Сhron.com) сообщают, что к полудню 30 августа за мародерство в Хьюстоне и пригородах были арестованы более 40 человек. В городах Дикинсон и Техас-Сити к югу от Хьюстона грабитель ходил под видом пожарного и приглашал людей эвакуироваться. После «эвакуации» он проникал в дом и брал, что хотел. Издание добавляет, что жителям стоит опасаться также лже-полицейских и ложных членов благотворительных организаций. «Проверяйте их документы!» – бьют тревогу местные власти.
Другой техасский ресурс Heavy.com сообщает, что мародеры стреляли по волонтерам из Луизианы с целью украсть их лодки. Интересно, что при заходе на сайт газеты сбоку вылезает опрос: «Должен ли президент Трамп быть подвергнут импичменту?»
Каково, читатель? Вы поражены небывалым единством народа с властями в сей непростой час? Что же, после того как первая леди прибыла в зону бедствия на шпильках, желающих сказать «да» импичменту станет больше.
По сети гуляет видео, в котором два темнокожих американца вытаскивают вещи из магазина, пишет Dailycaller.com. В комментариях к ролику граждане соревнуются в расистских заявлениях и обвинениях в расизме. Одни клянут либералов, другие – консерваторов. Обе стороны сильно раздражены. Это к слову о толерантности и транспарентности. Они есть, но только на вывесках. Daily Caller замечает, что журналисты в Хьюстоне ожидают увидеть больше случаев мародерства, когда вода отступит.
О доброте и альтруизме очаровательных американцев
Газета Washington Post пишет , что магазины стали спекулировать на продаже воды и бензина. До $10 за галлон бензина и до $99 за упаковку пластиковых бутылок воды. «По состоянию на утро среды государственная прокуратура штата получила 684 жалобы от потребителей, большинство из которых касалось цен на бутилированную воду, топливо, бакалейные товары и другие предметы первой необходимости», – пишет газета.
«Этого не может быть!» – скажет, пожалуй, Георгий Бовт. Действительно, ну как может себя так вести «светлый град на холме», в котором живут люди-альтруисты. Оказалось, может – стоит только поставить суперцивилизованных добряков в нестандартную ситуацию. А что же будет в этом государстве, если ему придется платить по долгам, а халявные деньги от продажи долларов перестанут поступать в казну?
И последнее – насчет того, как образцовая нация учится на ошибках. Не так давно – в 2005 году – в подобной ситуации оказался Новый Орлеан. Тогда погибли 1800 человек, но 80% населения были эвакуированы до прибытия урагана «Катрина». При наступлении «Харви» власти Хьюстона (города с населением 2,3 млн человек) отказались от масштабной эвакуации. Приюты и дома были затоплены, а жители и журналисты жалуются, что людей, которые отвечают на экстренные вызовы, недостаточно.
Сколько будет человеческих жертв и каким окажется материальный ущерб, пока трудно сказать – тем более что на произвол урагана брошены опасные производства. На химзаводе Arkema в Кросби (30 км от Хьюстона) уже прогремели два взрыва: это нагрелась продукция предприятия – органические пероксиды. Без охлаждения они разлагаются и самопроизвольно возгораются, а рефрижераторы вышли из строя вместе с системой энергопитания, включая резервные генераторы. Во вторник всех людей в радиусе 2 км от Arkema эвакуировали, а вчера исполнительный директор завода признал, что взрывы неизбежны.
Источник: nashaplaneta.su
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Все, что из кирпича и бетона, стоит.
Остальное разрушено.
“Избранная” нация в шоке: орудут
мародеры и грабители, неграм наплевать
на бледнолицых. Другие набивают карманы
за счет цен, размещают рекламу в своих
интересах, используя общую беду.
Десятки миллиардов долларов,
истраченных Вашингтоном на пропаганду,
накрылись медным тазом. )
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Чтобы свои проблемы завуалировать удобно высмеивать чужих в т.ч. американцев. Высмеивание американцев началось, примерно, лет семь-шесть назад, как этап в информационной войне. На самом деле американцы далеко не глупые, очень дружные. Кстати, постоянно учатся. Например, медсестра в больнице сразу после учёбы получает очень большие деньги, у нас они, вроде, почти нищие. А дома и машины после ураганов восстанавливают полностью страховые компании. Лучшее можно от них взять, а плохое оставить им. У вас самих здесь проблем много, а вы проблемы в чужом огороде ищете.
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Таки как, поравалить?
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“…а вы проблемы в чужом огороде ищите.”
Это приказ или такое знание русского?
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Ударение на первую “и” (…Ищете)
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Таки – второе…
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Признаю ошибку, а Вы тут как тут
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Тут нет смысла озвучивать слова “американец” или “европеец”…”Чистоты”-это не прибавит.6 дней от цивилизации до антропофага, в условиях хаоса…большинства индивидуумов.Религиозность,послушание,аскетизм-слетает как пыль,если человек хочет жить.Это очень мощный природный механизм.Что там говорить о мародерстве.Я даже не знаю стоит ли считать бушменов более отсталыми перед,например,бельгийцами…6 дней…и большинство бельгийцев либо погибнет,либо станут хуже бушменов,а бушмены останутся собой.Чистота стихии…Что 1000 лет назад,что сейчас….Эффект один.
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Боюсь представить, что могло бы быть в России в таком случае.
Мародёры, они и в Африке, и в России, и Штатах – мародёры
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Не бойтесь:).90-е…нормальная тренировка для психики.В животное состояние не опустились.Почему…Были разобщены,но едины.Сейчас разобщение другого уровня.Личностного.Нет единения.Есть огромное количество индивидуальных очень умных долб..ов,которые не способны вместе даже бревно отнести самостоятельно.Кучка людей одной этногруппы,ведущих себя на своей земле,не как хозяин,а “на своем поле,как подпольщики”.Как особь…к человеческому царству имеющее слабое отношение.Это страшно,а не личная деградация,в критических условиях.
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пероксиды являются основой современных форм взрывчатки и ракетного топлива, они все ровно взорвутся ))