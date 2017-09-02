«Харви» сдул с американцев налет цивилизации

Георгий Бовт в статье «Гудбай, Америка, где я не был никогда», пишет том, как «очаровательна» страна его мечты. «Первый канал дозировал сериал (Урганта и Познера) по часу в неделю, чтоб зритель не шибко очаровывался», — пишет автор. Его восхищает «тотальная доброжелательность» и доверчивость американцев.

«Американское общество — это общество волонтеров. И альтруистов. Удивительно, сколь много денег и полномочий местные власти распределяют через НКО… И не воруют ведь!» – замечает Георгий Бовт. Далее автор пытается быть критичным. «Я бы мог написать много про то, что мне не нравится в Америке. Но, во-первых, и без меня полно охотников, во-вторых, не те времена, к чему усугублять».

Усугублять, конечно, не надо, но было бы чего. Практически все российские СМИ грешат перепечаткой англосаксонских новостей от Сороса и К°, которые прославляют американские демократический образ жизни, толерантность, Голливуд, технологии, ученых, идиотов и психопатов разных мастей… и так далее, и так далее. Попробуем все же оказаться в числе тех немногих «охотников», кто пишет правду об американском обществе.

Мародеры наводнили Хьюстон

Зрелость гражданского общества познается не когда все хорошо, а в испытаниях и трагедиях. USA Tuday публикует репортаж с места затопления и приводит слова некой Тиффани Дюрон из приюта для беженцев в зоне бедствия. «Она беспокоится о мародерах и хочет вернуться домой», – пишет газета. «Они (мародеры) уже ломились в дома моих соседей», – вспоминает беженка. Женщина рассказала корреспонденту, что собственными глазами видела, как мародеры грабили торговые центры города – Fiesta, Stop Game, Dollar Store и Auto Zone.

По словам прокуроров, за последние два дня арестованы 14 мародеров, пишет USA Tuday.

Местные источники (например, ресурс Сhron.com) сообщают, что к полудню 30 августа за мародерство в Хьюстоне и пригородах были арестованы более 40 человек. В городах Дикинсон и Техас-Сити к югу от Хьюстона грабитель ходил под видом пожарного и приглашал людей эвакуироваться. После «эвакуации» он проникал в дом и брал, что хотел. Издание добавляет, что жителям стоит опасаться также лже-полицейских и ложных членов благотворительных организаций. «Проверяйте их документы!» – бьют тревогу местные власти.

Другой техасский ресурс Heavy.com сообщает, что мародеры стреляли по волонтерам из Луизианы с целью украсть их лодки. Интересно, что при заходе на сайт газеты сбоку вылезает опрос: «Должен ли президент Трамп быть подвергнут импичменту?»

Каково, читатель? Вы поражены небывалым единством народа с властями в сей непростой час? Что же, после того как первая леди прибыла в зону бедствия на шпильках, желающих сказать «да» импичменту станет больше.

По сети гуляет видео, в котором два темнокожих американца вытаскивают вещи из магазина, пишет Dailycaller.com. В комментариях к ролику граждане соревнуются в расистских заявлениях и обвинениях в расизме. Одни клянут либералов, другие – консерваторов. Обе стороны сильно раздражены. Это к слову о толерантности и транспарентности. Они есть, но только на вывесках. Daily Caller замечает, что журналисты в Хьюстоне ожидают увидеть больше случаев мародерства, когда вода отступит.

О доброте и альтруизме очаровательных американцев

Газета Washington Post пишет , что магазины стали спекулировать на продаже воды и бензина. До $10 за галлон бензина и до $99 за упаковку пластиковых бутылок воды. «По состоянию на утро среды государственная прокуратура штата получила 684 жалобы от потребителей, большинство из которых касалось цен на бутилированную воду, топливо, бакалейные товары и другие предметы первой необходимости», – пишет газета.

«Этого не может быть!» – скажет, пожалуй, Георгий Бовт. Действительно, ну как может себя так вести «светлый град на холме», в котором живут люди-альтруисты. Оказалось, может – стоит только поставить суперцивилизованных добряков в нестандартную ситуацию. А что же будет в этом государстве, если ему придется платить по долгам, а халявные деньги от продажи долларов перестанут поступать в казну?

И последнее – насчет того, как образцовая нация учится на ошибках. Не так давно – в 2005 году – в подобной ситуации оказался Новый Орлеан. Тогда погибли 1800 человек, но 80% населения были эвакуированы до прибытия урагана «Катрина». При наступлении «Харви» власти Хьюстона (города с населением 2,3 млн человек) отказались от масштабной эвакуации. Приюты и дома были затоплены, а жители и журналисты жалуются, что людей, которые отвечают на экстренные вызовы, недостаточно.

Сколько будет человеческих жертв и каким окажется материальный ущерб, пока трудно сказать – тем более что на произвол урагана брошены опасные производства. На химзаводе Arkema в Кросби (30 км от Хьюстона) уже прогремели два взрыва: это нагрелась продукция предприятия – органические пероксиды. Без охлаждения они разлагаются и самопроизвольно возгораются, а рефрижераторы вышли из строя вместе с системой энергопитания, включая резервные генераторы. Во вторник всех людей в радиусе 2 км от Arkema эвакуировали, а вчера исполнительный директор завода признал, что взрывы неизбежны.

Источник: nashaplaneta.su