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Сводки от ополчения Новороссии 31 августа 2017

09:12. 31 августа 2017 Просмотров - 521 Нет комментариев Опубликовал:

Двух испанских журналистов выдворили из Украины за репортажи о том, как ВСУ бомбят мирное население Донбасса

Двух испанских журналистов выдворили из Украины за репортажи о том, как ВСУ бомбят мирное население Донбасса | Русская весна

Испанские журналисты Антониу Памплиегу и Мануэль Анхель Састре были выдворены из Украины в Нидерланды.

Об этом сообщает испанское издание Еl Мundо.

По информации издания, их выслали из страны в пятницу, 25 августа, после 20 часов ожидания в аэропорту. Репортерам запретили въезд в Украину до 2020 года.

Так, в 2015 году Памплиегу и Састре были включены в список граждан, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Их уличили в распространении неправдивой информации о действиях подразделений ВСУ, в частности «бомбардировке» Первомайска в 2014 году и «затоплении» шахт Донецкого угольного бассейна. После протеста испанского правительства Украина отменила санкции в отношении европейских журналистов в мае 2016 года.

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Типичная Украина: в Днепропетровске обстреляли детскую больницу (ФОТО, ВИДЕО)

Типичная Украина: в Днепропетровске обстреляли детскую больницу (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В среду, 30 августа, в Днепропетровске обстреляли детскую областную клиническую больницу № 1. Сотрудники больницы утверждают, что это происходит не впервые.

Об инциденте сообщил ряд местных СМИ. 

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На фото: Разбитые в результате обстрела окна

Медучреждение обстреляли в ночь на 30 августа.


На фото: Отверстие от пули

Сотрудники больницы, придя утром на работу, увидели разбитые стекла в окнах.


На фото: Главврач общается со следователем

«Сегодня утром при обходе мы обнаружили прострелы в окнах, расположенных в манипуляционной приемного отделения и на лестничной клетке. Кроме этого, было повреждено окно в здании административно-хозяйственной части», — говорит главврач детской областной клинической больницы Владимир Ивашина.


На фото: На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

Как отмечает главврач, подобные инциденты случаются не впервые.

«Это не первый такой случай, они повторяются с завидной регулярностью с 13 апреля этого года. Безусловно, мы обращались в полицию, так как это и моральный ущерб, и материальный. Стоимость замены окон с учетом сегодняшних повреждений – около 9 000 гривен», — сказал Владимир Ивашина.


На фото: Правоохранители предполагают, что стреляли из пневматики

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. С весны этого года мы обращались в полицию уже раз шесть, составляли акты, но результата никакого не было. Стреляют по окнам  с интервалами 2-3 недели по ночам – в период с 10.00 до 1.00.

Обстреливали и стационар, где лежат дети, и здание хозяйственной части. Мы просили полицию обеспечить дневное и ночное патрулирование территории больницы. И нам ответили, что это будет выполняться», — рассказывает завхоз больницы Ирина Коломоец.


На фото: Стекло, разбитое пулей

В сегодняшнем происшествии потерпевших не было. Однако завхоз вспомнила, что во время обстрела этой весной в палате, в окно которой попала пуля, находилась мать с маленьким ребенком, и чудом никто не пострадал.


На фото: Пострадали окна и хозяйственного здания
 

На фото: Повреждение окна хозчасти

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