Древние подземные убежища

Во многих регионах земного шара имеются древние сооружения, неизвестно кем и с какой целью созданные. Учитывая ограниченные технические возможности наших предков, просто невозможно поверить, что они построены людьми каменного или бронзового века.

В Турции (Каппадокия) обнаружен огромный комплекс подземных городов, расположенных на нескольких ярусах и соединенных тоннелями. Подземные убежища сооружены неизвестным народом в незапамятные времена. Эрик фон Дэникен в книге «По следам всемогущих» так описывает эти убежища: «…были обнаружены гигантские подземные города, рассчитанные на многие тысячи жителей. Наиболее известные из них находятся под современной деревней Деринкую. Входы в подземный мир спрятаны под домами. Тут и там на местности встречаются вентиляционные отверстия, ведущие далеко вглубь. Подземелье прорезано тоннелями, соединяющими помещения. Первый от деревни Деринкую этаж занимает площадь четыре квадратных километра, а помещение пятого этажа вмещают десять тысяч человек. По оценкам, в этом подземном комплексе могут одновременно поместиться триста тысяч человек.

Только подземные сооружения Деринкую насчитывают пятьдесят две вентиляционные шахты и пятнадцать тысяч входов. Самая большая шахта достигает глубины восемьдесят пять метров. Нижняя часть города служила резервуаром для воды…

На сегодняшний день в этой местности обнаружены тридцать шесть подземных городов. Не все они имеют масштабы Каймакли или Деринкую, но их планы были тщательно разработаны. Люди, хорошо знающие эту местность, считают, что здесь существует еще множество подземных сооружений. Все известные на сегодняшний день города соединены между собой тоннелями».

Эти подземные убежища с огромными каменными задвижками, складами, кухнями и вентиляционными шахтами демонстрируются в документальном фильме Эрика фон Дэникена «По следам Всемогущих». Автор фильма предположил, что древние люди прятались в них от некой угрозы, исходившей с небес.

Пустыня Сахара. Под её поверхностью скрыты многокилометровые тоннели.

Во многих регионах нашей планеты существуют многочисленные загадочные подземные сооружения непонятного для нас предназначения. В пустыне Сахара (оазис Гат) у алжирской границы (10° западной долготы и 25°северной широты) под землей расположена целая система тоннелей и подземных коммуникаций, которые вырублены в скальной породе. Высота главных штолен 3 метра, ширина – 4 метра. В некоторых местах расстояние между тоннелями составляет менее 6 метров. Средняя длина тоннелей – 4,8 километра, а общая их протяженность (вместе с вспомогательными штольнями) составляет 1 600 километров! Современный тоннель под проливом Ла-Манш выглядит детской забавой по сравнению с этими сооружениями. Существует предположение, что эти подземные коридоры предназначались для водоснабжения пустынных районов Сахары. Но было бы гораздо проще прорыть оросительные каналы на поверхности земли. К тому же в те далекие времена климат в этом регионе был влажным, выпадали обильные осадки – и особой нужды в орошении земель не было.

Вход в один из тоннелей.

Чтобы прорыть эти ходы под землей, необходимо было извлечь 20 миллионов кубометров скальной породы – это во много раз превышает объем всех построенных египетских пирамид. Труд поистине титанический. Осуществить строительство подземных коммуникаций в таком объеме с применением даже современных технических средств почти невозможно. Ученые же относят эти подземные коммуникации к пятому тысячелетию до н. э., то есть к моменту, когда наши предки только научились строить примитивные хижины и пользоваться каменными орудиями труда. Кто же тогда построил эти грандиозные тоннели и для каких целей?

В первой половине XVI в. Франциско Пизарро обнаружил в перуанских Андах вход в пещеру, закрытый скальными блоками. Он располагался на высоте 6770 метров над уровнем моря на горе Хуаскаран. Спелеологическая экспедиция, организованная в 1971 году, осматривая состоящую из нескольких уровней систему тоннелей, обнаружила герметичные двери, которые, несмотря на свою массивность, легко поворачивались, открывая вход. Пол подземных ходов вымощен блоками, обработанными таким образом, чтобы исключить скольжение (тоннели, ведущие к океану, имеют наклон около 14°). По различным оценкам, общая протяженность коммуникаций составляет от 88 до 105 километров. Предполагается, что ранее тоннели вели к острову Гуанапе, но проверить эту гипотезу достаточно сложно, потому что ходы заканчиваются озером соленой морской воды.

В 1965 году в Эквадоре (провинция Морона-Сантьяго), между городами Галаквиза, Сан-Антонио и Йопи, аргентинец Хуан Морич обнаружил систему тоннелей и вентиляционных шахт общей протяженностью несколько сотен километров! Вход в эту систему выглядит как аккуратный вырез в скале, размером с амбарные ворота. Тоннели имеют прямоугольное сечение с изменяющейся шириной и иногда поворачивают под прямым углом. Стены подземных коммуникаций покрыты своеобразной глазурью, словно они обработаны каким-то растворителем или подверглись воздействию высокой температуры. Интересно, что у выхода не обнаружено отвалов породы из тоннелей.Подземный ход последовательно приводит к подземным платформам и огромным залам, расположенным на глубине 240 метров, с вентиляционными отверстиями шириной 70 сантиметров. В центре одного из залов размером 110×130 метров расположен стол и семь тронов из неизвестного материала, похожего на пластик. Там же обнаружен целую галерею больших золотых фигур, изображающих животных: слонов, крокодилов, львов, верблюдов, бизонов, медведей, обезьян, волков, ягуаров, крабов, улиток и даже динозавров. Исследователи нашли также «библиотеку», состоящую из нескольких тысяч металлических тисненых пластин размером 45×90 сантиметров, покрытых непонятными знаками. Священник отец Карло Креспи, который проводил там археологические исследования с разрешения Ватикана, утверждает, что все находки, вынесенные из тоннелей, «относятся к дохристианской эпохе, а большая часть символов и доисторических образов древнее времен Потопа».

В 1972 году Эрик фон Дэникен встретился с Хуаном Моричем и уговорил его показать древние туннели. Исследователь согласился, но с одним условием – не фотографировать подземные лабиринты. В своей книге Дэникен пишет:

«… Чтобы мы лучше поняли происходящее, наши проводники заставили нас пройти последние 40 км пешком. Мы очень устали; тропики измотали нас. Наконец мы подошли к холму, имеющему много входов в глубины Земли.

Выбранный нами вход был почти невидимым из-за закрывающей его растительности. По ширине он был больше железнодорожной станции. Мы прошли по туннелю, имевшему примерно 40 м в ширину; его ровный потолок не выказывал никаких признаков соединяющих устройств.

Вход в него располагался у подножия холма Лос-Тайос, и, по крайней мере, первые 200 м шли просто вниз в направлении центра массива. Высота туннеля равнялась примерно 230 см, имелся пол, частично покрытый птичьим пометом, слоем примерно 80 см. Среди мусора и помета все время попадались металлические и каменные фигурки. Пол был сложен из обработанного камня.

Мы освещали себе дорогу карбидными лампами. Никаких следов копоти в этих пещерах не было. Говорили, что, по преданию, их обитатели освещали дорогу золотыми зеркалами, отражавшими солнечный свет, или системой собирания света с использованием изумрудов. Это последнее решение напоминало нам принцип лазера.

Стены покрыты тоже очень хорошо обработанными камнями. Восхищение, вызванное постройками Мачу-Пикчу, уменьшается, когда видишь эту работу. Камень гладко отполирован и имеет прямые кромки. Ребра не скруглены. Места соединения камней едва заметны. Судя по некоторым лежавшим на полу обработанным блокам, оседаний не было, поскольку окружаюшие стены закончены и полностью отделаны. Что это – неаккуратность создателей, которые, закончив работу, оставили за собой куски или они думали продолжить свое занятие?

Стены почти полностью покрыты рельефами животных – как современных, так и вымерших. Динозавры, слоны, ягуары, крокодилы, обезьяны, раки – все направлялись к центру. Мы нашли вырезанную надпись – квадрат с закругленными углами, со стороной примерно 12 см. Группы геометрических фигур варьировались между двумя и четырьмя единицами различной длины, выглядевшими размещенными в вертикальной и горизонтальной форме. От одного к другому этот порядок не повторялся. Является ли это системой счисления или компьютерной программой? Мы вспомнили и о радиосхемах.

На всякий случай экспедиция была экипирована кислородоподающей системой, но она не понадобилась. Даже сегодня вертикально врезанные в холм вентиляционные каналы хорошо сохранились и выполняли свою функцию. При выходе на поверхность некоторые из них накрыты крышками. Извне их обнаружить трудно, лишь иногда среди групп камней показывается бездонный колодец.

Потолок в туннеле низкий, без рельефа. Внешне он выглядит как сделанный из грубого обработанного камня. Тем не менее, на ощупь он мягкий. Не может быть! Мы снова прикоснулись к нему – в самом деле, ощущение нас не обманывало. Вдруг начали понимать, что мы как бы в другой атмосфере. Жара и сырость исчезли, делая путь легче. Мы дошли до стены из обработанного камня, которая разделила наш путь. По обе стороны широкого туннеля, по которому мы спускались, открывался путь к более узкому проходу. Мы перешли к одному из тех, который шел налево. Позднее мы обнаружили, что другой проход вел в том же направлении. Этими проходами мы прошли примерно 1200 м, и только для того, чтобы найти каменную стену, закрывавшую наш путь. Наш проводник без усилия протянул руку к какой-то точке, и одновременно открылись две каменные двери шириной 35 см.

Затаив дыхание, мы остановились у зева огромной пещеры с размерами, которые невозможно определить невооруженным взглядом. Одна сторона была высотой около 5 м. Размеры пещеры составляли примерно 110×130 м, хотя ее форма не прямоугольная.

Проводник свистнул, и разные тени пересекли «жилую комнату». Летели птицы, бабочки, никто не понял куда. Открылись различные туннели. Наш проводник сказал, что эта Большая Комната всегда остается чистой. Повсюду на стенах нарисованы животные и вычерчены квадраты. Причем, все они соединяются друг с другом.

В середине Жилой Комнаты стоял стол и несколько стульев. Мужчины садятся, откинувшись на спинки; но эти стулья для людей более высокого роста. Они сконструированы для статуй, высотой примерно 2 м. На первый взгляд, стол и стулья сделаны из простого камня. Однако если прикоснуться, то они окажутся из пластического материала, почти изношенного и совершенно гладкого. Стол размером примерно 3×6 м поддерживается только цилиндрическим основанием диаметром 77 см. Толщина верха около 30 см. По одной его стороне стоят пять стульев, по другой – шесть или семь.

Если коснуться внутренней части крышки стола, то чувствуется текстура и холод камня, заставляющие думать, что он покрыт неизвестным материалом.

Сначала, считая наш визит законченным, проводник повел нас к еще одной скрытой двери. И снова две секции камня открылись без усилий, давая вход еще в одно жилое помещение, но меньшего размера. В нем была масса полок с томами, а в середине между ними проход, как на современном книжном складе. Они тоже были сделаны из какого-то холодного материала, мягкие, но с краями, которые почти резали кожу. Камень, окаменевшее дерево, дерево или металл? Трудно понять.

Каждый такой том был 90 см высотой и 45 см и содержал около 400 обработанных золотых страничек.

Эти книги имеют металлические обложки в 4 мм толщиной, и цветом они темнее, чем сами страницы. Они не сшиты, но скреплены как-то иначе. Неосторожность одного из посетителей обратила наше внимание на еще одну деталь. Он схватил открытый том, беря одну из металлических страниц, которая, несмотря на толщину в доли миллиметра, была крепкая и ровная. Тетрадь без обложки упала на пол и при попытке ее поднять морщилась как бумага.

На каждой странице была гравировка, такая ювелирная, что кажется, будто написано чернилами. Может, это подземное хранилище какой-то космической библиотеки?

Страницы этих томов разделены на различные квадраты со скругленными углами. Здесь, возможно, намного легче понять эти иероглифы, абстрактные символы, а также и стилизованные человеческие фигурки – головы с лучами, руки с тремя, четырьмя и пятью пальцами. Среди этих символов один похож на большую вырезанную надпись, найденную в музее церкви Богоматери в Куэнке. Наверное, она принадлежит к золотым предметам, предположительно унесенным из Лос-Тайос. Она имеет 52 см в длину, 14 см в ширину и 4 см в глубину, с 56 различными знаками, вполне могущими быть алфавитом. Некоторые считают, что текст книги этой библиотеки следует читать группами фраз.

Посещение Куэнки оказалось очень важно для нас, потому что можно было увидеть предметы, выставленные отцом Креспи в церкви Богоматери, а также выслушать легенды о местных белых богах, светловолосых и голубоглазых, время от времени бывавших в этой стране.

В своих белых туниках они походили на североамериканских хиппи, если не считать бородатых лиц. Местожительство их неизвестно, хотя предполагается, что обитали они в неизвестном городе близ Куэнки. Хотя темнокожее коренное население считает, что они приносят счастье, но боится их мысленной силы, так как те практикуют телепатию и, как говорят, могут бесконтактно левитировать предметы. Их средний рост 185 см у женщин и 190 – у мужчин. Им определенно подойдут стулья Большой Жилой Комнаты в Лос-Тайос…».

Многочисленные иллюстрации удивительных подземных находок можно увидеть в книге фон Дэникена «Золото богов». Когда Хуан Морич сообщил о своей находке, для исследования тоннелей была организована совместная англо-эквадорская экспедиция. Ее почетный советник Нейл Армстронг сказал по поводу полученных результатов: «Признаки человеческой жизни под землей были найдены, и это, возможно, окажется главным всемирным археологическим открытием века». После этого интервью информации о загадочных подземельях больше не поступало, а район где они расположены, ныне закрыт для посещения иностранцев.

Убежища для защиты от катаклизмов, обрушившихся на Землю во время ее сближения с нейтронной звездой, а также от всевозможных бедствий, которые сопровождали войны богов, строились на всем земном шаре. Дольмены, которые представляют собой своеобразные каменные блиндажи, перекрытые массивной плитой и с небольшим круглым отверстием для входа, предназначались для тех же целей, что и подземные сооружения, то есть служили в качестве убежища. Эти каменные строения находят в разных частях света – Индии, Иордании, Сирии, Палестине, Сицилии, Англии, Франции, Бельгии, Испании, Корее, Сибири, Грузии, Азербайджане. При этом дольмены, расположенные в разных уголках нашей планеты, удивительно похожи друг на друга, словно изготовлены по типовому проекту. Согласно преданиям и мифам различных народов, их строили карлики, а также люди, но у последних постройки получались более примитивными, поскольку они использовали грубо обработанные камни.

При строительстве этих сооружений иногда использовались гасящие колебания прослойки под фундаментом, которые защищали дольмены от землетрясений. Например, древнее сооружение, расположенное в Азербайджане около села Горикиди, имеет два демпфирующих яруса. В египетских пирамидах тоже обнаружены камеры, заполненные песком, которые служили для этих же целей.

Дольмен у посёлка Каменный Мост.

Поразительна и точность подгонки массивных каменных плит дольменов. Даже с помощью современных технических средств собрать дольмен из готовых блоков очень сложно. Вот как А. Формозов описывает в книге «Памятники первобытного искусства» попытку перевезти один из дольменов: «В 1960 году решено было перевезти из Эшери какой-нибудь дольмен в Сухуми – во двор абхазского музея. Выбрали самый маленький и подвели к нему подъемный кран. Как ни закрепляли петли стального троса к покровной плите, она не двигалась с места. Вызвали второй кран. Два крана сняли многотонный монолит, но поднять его на грузовик им оказалось не по силам. Ровно год крыша лежала в Эшери, дожидаясь, когда в Сухуми прибудет механизм помощнее. В 1961 году с помощью нового механизма все камни погрузили на автомашины. Но главное было впереди: собрать домик заново. Реконструкция осуществлена лишь частично. Крышу опустили на четыре стены, но развернуть ее так, чтобы их края вошли в пазы на внутренней поверхности кровли, не смогли. В древности плиты были пригнаны друг к другу настолько близко, что клинок ножа между ними не пролезал. Теперь тут остался большой зазор».

В настоящее время в различных регионах планеты обнаружены многочисленные древние катакомбы, неизвестно когда и кем вырытые. Существует предположение, что эти подземные многоярусные галереи образовались в процессе извлечения камня для строительства зданий. Но зачем было затрачивать титанический труд, выдалбливая блоки из крепчайших горных пород в узких подземных галереях, когда поблизости имеются такие же горные породы, причем располагающиеся непосредственно на земной поверхности?

Древние катакомбы найдены под Парижем, в Италии (Рим, Неаполь), Испании, на островах Сицилия и Мальта, в Сиракузах, Германии, Чехии, Украине, Крыму. Российским Обществом Спелеологических Исследований (РОСИ) проведена огромная работа по составлению Кадастра искусственных пещер и подземных архитектурных сооружений на территории бывшего Советского Союза. В настоящее время уже собраны сведения о 2 500 объектах катакомбного типа, относящихся к различным эпохам. Самые древние подземелья датируются 14 тысячелетием до н. э (урочище Каменная Могила в Запорожской области).

Парижские катакомбы – сеть извилистых искусственных подземных галерей. Их общая протяженность – от 187 до 300 километров. Самые древние тоннели существовали еще до Рождества Христова. В эпоху Средневековья (XII век) в катакомбах стали добывать известняк и гипс, в результате этого сеть подземных галерей была значительно расширена. Позже подземелья использовались для захоронения умерших. В настоящее время под Парижем покоятся останки около 6 миллионов человек.

Подземелья Рима, возможно, очень древние. Под городом и его окрестностях найдено более 40 катакомб, вырубленных в пористом вулканическом туфе. Протяженность галерей, по самым скромным оценкам, составляет от 100 до 150 километров, а возможно, и превышает 500 километров. Во времена Римской империи подземелья использовались для погребения умерших: в галереях катакомб и многочисленных отдельных погребальных камерах насчитывается от 600 000 до 800 000 захоронений. В начале нашей эры в катакомбах располагались церкви и часовни раннехристианских общин.

В окрестностях Неаполя обнаружено около 700 катакомб, состоящих из тоннелей, галерей, пещер и секретных ходов. Самые древние подземелья датируются 4 500 годом до н. э. Спелеологи обнаружили под землей водопроводы, акведуки и цистерны для воды, помещения, где ранее хранились запасы продуктов. В годы Второй мировой войны катакомбы использовались в качестве бомбоубежищ.



Одной из достопримечательностей древней мальтийской культуры считается Гипогей – подземное убежище катакомбного типа, уходящее на несколько этажей в глубину. На протяжении веков его выдалбливали в твердой гранитной породе при помощи каменных орудий. Уже в наше время на нижнем ярусе этого подземного города исследователи обнаружили десятки тысяч человеческих скелетов. Назначение этого сооружения до сих пор остается загадкой.

Возможно, загадочные подземные сооружения использовались людьми в качестве убежищ от различных катаклизмов, происходивших на Земле неоднократно. Сохранившиеся в различных источниках описания грандиозных сражений между инопланетянами, происходивших в далеком прошлом на нашей планете, наводят на мысли о том, что подземелья могли служить бомбоубежищами или бункером.