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Таинственные подземные города

22:24. 30 января 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

egyptian-pyramids

Страсть к пещерам осталась у человека с давних времен. На протяжении всей истории развития цивилизации мы зарывались под землю в поисках безопасного местечка: примитивные землянки прошлого, средневековые подземные города, современные бункеры — и таинственные, закопанные на двести метров вглубь мегаполисы, где сегодня гуляют лишь призраки.

8 таинственных подземных городов

Деринкую

На территории Каппадокии разбросано несколько мелких подземных селений, но Деринкую значительно выделяется среди всех остальных. Археологи датируют этот лабиринтообразный комплекс VIII веком до Рождества Христова. Под землей Деринкую уходит вниз на целых 18 уровней. В таком убежище беглецам нечего было опасаться долгой осады — совершенно самодостаточный мегаполис мог существовать и без поставок с поверхности. Удивительно, но огромное сооружение было найдено лишь в 1960, притом совершенно случайно.

8 таинственных подземных городов

Наур

На севере Франции расположен еще один подземный город. Около пяти километров туннелей и примерно 400 отдельных жилищ спрятаны на 50 метров под лесистым плато. В третьем веке нашей эры римляне устроили тут карьер. Во времена Средневековья заброшенная каменоломня была расширена местным людом: при постоянных войнах и шатающихся по всей Европе наемниках такой тайник был просто необходим. Пещеры Наура вмещали до трех тысяч жителей, которые могли вести привычную жизнь — в городе были собственные часовни, конюшни, колодцы и пекарни.

8 таинственных подземных городов

Соляная шахта Величка

Целых семь веков, с XIII по XX люди разрабатывали это гигантское соляное месторождение, прокапываясь все глубже в недры земли. Очищенные уровни обживались и обустраивались, так что в итоге шахта превратилась в настоящий подземный дворец в целых 7 ярусов. Максимальная глубина достигает 200 метров, а тоннели Величке тянутся на целых 300 километров.

8 таинственных подземных городов

Лалибэла

В XII-XIII веках Эфиопией правила династия Загве, хорошо известная европейцам благодаря одному единственному царю. Гебре Мескель Лалибэла в народе был прозван Святым за сдержанность в еде и поистине царскую амбициозность. Путешествие в Иерусалим поразило африканского правителя до глубины души — вернувшись на родину, он принялся строить точную копию Вечного города. Конечно, гроба Господня тут не было, зато под Лалибэлой уходили в глубину земли обширные катакомбы.

8 таинственных подземных городов

Орвието

Расположенный на вершине холма городок Орвието известен своими белыми винами и прекрасной архитектурой. Однако, основные достопримечательности спрятаны под землей. Рыть первые лабиринты начали в этой местности еще древние этруски. На протяжении многих веков люди расширяли и улучшали подземное убежище, пока не превратили его в настоящий город.

8 таинственных подземных городов

Петра

Пожалуй, это самый известный в мире подземный город. Строго говоря, формально Петру назвать подземной нельзя, поскольку ее знаменитые храмы были вырублены умелыми зодчими прямо в скале. Город был выстроен на пересечении караванных путей и процветал, пока ушлые римляне не показали местным племенам более удобные и безопасные торговые маршруты по воде.

8 таинственных подземных городов

Берлингтон

Перенесемся из пыльного прошлого в сравнительно недавние времена. Холодная война (грозившая в любой момент стать самой что ни на есть горячей) привела к появлению массы подземных убежишь — бункеры строили даже в Австралии. Специальный центр Берлингтон находился прямо под Коршем: под землей планировалось спасать самых важных парламентариев. На это дело Британия скупиться не стала. В конце 1950 года комплекс на 4000 человек (офисные помещения, кафе, телефонная станция, медицинские учреждения и даже своя студия BBC) был готов. Разобрали Берлингтон только в 2004 году.

8 таинственных подземных городов

Подземный Пекин

В 1960-70-х годах угроза ядерной войны была для Китая вполне реальной. Под столицей решили соорудить гигантское убежище. Вообще-то, определение его гигантским будет скорее приуменьшением: миллион китайцев мог прожить здесь полгода, не испытывая особых проблем с продовольствием и теснотой. Тут даже кинотеатр с катком были!

Источник:http://www.fresher.ru

Метки: история, наука, образование
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