Загадки Хара-Хоры. Древние пещеры или подземные лабиринты [Северный Кавказ]

Древние пещеры или подземные лабиринты – что скрывают кавказские горы?

Подземные и скальные города – таинственные, но не такие уж редкие сооружения. Любознательным туристам и исследователям хорошо известны пещерные поселения Каппадокия на территории нынешней Турции и высеченные в скалах города Крыма. Подземными лабиринтами богат и ещё один красивый горный край – Кабардино-Балкария. Старики на Кавказе живут долго, а к их словам относятся с большим уважением и передают их от поколения к поколению. Из кавказских преданий мы узнали о таинственных подземных городах и спрятанных в них сокровищах, а также о снежных людях – местные называют их «алмасты» – которые до сих пор встречаются в горах. Подземными пещерами Северного Кавказа интересовалась и самая мистическая организация ХХ века – «Аненербе». Мы уже не узнаем, что искали в пещерах немцы – вход в мифологический Асгард или бесценные сокровища, но тайны подземелий им разгадать не удалось. На протяжении многих веков люди, исследующие лабиринты Хара-Хоры, мистическим образом погибают. А вход в пещеры словно кто-то охраняет: таинственная сила или вполне земные люди, которые не хотят, чтобы спрятанное в подземельях было обнаружено. Экспедиция Клуба путешественников «Достояние Планеты» решила встретиться с местными старожилами, самостоятельно изучить пещеру у горы Хара-Хора и определить, действительно ли она имеет искусственное происхождение и какие загадки скрывает. Источник: http://dostoyanieplaneti.ru

* Дополнительная информация:

На сайте «Пища Ра» вы найдете подробнейший рассказ об артефактах и свидетельствах древнейшей истории человечества. - http://www.peshera.org