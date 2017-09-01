Подземный город Деринкую

В Каппадокии насчитывается около 50-ти подземных городов,и город Деринкую (в переводе с турецкого — «Тёмный колодец») — один из них . Некоторые из них уже полностью исследованы,некооторые начали исследовать, следующие ждут своей очереди. Деринкую самый известный и самый исследованный из этой группы подземных городов древности.

Есть очень известный подземный город Саклыкент. Это еще называют — “Невидимый город”.Но если его можно назвать городом чисто символически, то Деринкую настоящийподземный город. Город в полном смысле этого слова. Его территорию даже можно назвать огромной! Город занимает площадь около 4-х кв. км, уходя под землю на глубину примерно 55 м.

Исследователи считают,что город может имеет 20 этажей,или около этого,однако пока им удалось исследовать лишь 8 из них. Также исследователи и историки предполагают, что в Деринкую могло одновременно проживать до 50 тысяч жителей!

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По мнению историков, основание подземного города было начато еще хеттами около 2 000 лет до н.э. С какой целью они начали это подземное строительство, до сих пор остается загадкой.

Первые христиане переделали,перестроили и довели до совершенства начатое хеттами. Для них подземный город стал надежным убежищем от римлян,преследяющих приверженцев христианской веры и от нападок кочевых племен и просто шаек разбойников и отщепенцев,видевших в Каппадокии лакомый кусочек,ведь через нее проходил оживленный торговый маршрут.

В подземном городе для жизнеобеспечения в совершенстве было продумано все необходимое. Жители обустроили 52 вентиляционные шахты, даже на нижних уровнях дышится легко. Вод по этим же шахтам сливалась на шлубину до 85 м, достигала грунтовых вод и служила колодцами,одновременно остужаю температуру,которая держалась на уровне + 13 — +15 С даже в самые жаркие летние месяцы. Залы,туннели,комнаты,все помещения города были хорошо освещены.

На верхних первом и втором этажах города располагались церкви,места для молитв и крещения, миссионерские школы, амбары,кладовые, кухни, столовые и жилые помещения со спальными комнатами, хлева,загоны для скота и винные погреба. На третьем и четвертом этажах — оружейные склады,комнаты охраны. ,церкви и храмы, мастерские,различные производственные помещения. На восьмом этаже — «Зал для конференций»,место общего сбора для выбранных представителей семей и общин.Здесь собирались для решения жизненноважных вопросов и принятия глобальных решений.





Мнения разошлись у историков по поводу того,жили ли здесь люди постоянно или периодически. Мнения расходятся,и ученые не могут придти к одному. Одни ученые считают, что жители Деринкую выходили на поверхность только для сельскохозяйственных работ. Другие уверены, что они жили на поверхности,в небольших деревушках поблизости, и прятались под землю только во время набегов.

В любом случае, Деринкую имеет множество подземных потайных ходов (600 или больше), которые имели выход на поверхность в различных потайных спрятанных и строгозасекреченных местах, в том числе, и в хижины и постройки наземных деревушек и селений.

Обитатели Деринкую максимально позаботились о том, чтобы защитить свой город от проникновения и захвата. В случае опасности нападения,все ходы или маскировались,или заваливались огромными валунами, сдвинуть которыеможно было только только изнутри. Невероятно представить,но даже если бы захватчики каким-то образом смогли захватить первые этажи, система охраны и защиты была продумана таким образом, что все входы и выходы на нижние этажи намертво блокировались.

К тому же, не зная город, захватчики запросто могли заблудиться в бесконечных виляющих лабиринтах,многие из которых специально заканчивались ловышками или тупиками. А местноы жители,не вступаю в столкновения, могли или спокойно переждать катаклизм на нижних этажах, или же при желании выбраться на поверхность в других местах через туннели нижних этажей. Некоторые подземные туннели имели невероятныю протяженность и достигали десяти километров!!! Как ,например, в таком же подземном городе Каймаклы.

Каким же образом древним людям без машин и механизмов,без знания инженерии, удалось создать такой грандиозный подземный город в скале?

Ответ прост — благодаря весьма необычайным свойствам туфовых пород,из которых состоят эти скалы — изнутри они очень хорошо поддаются обработке, а под воздействием воздуха за несколько месяцев приобретают огромную прочность и твердость. На протяжении веков люди,однажды случайно заметив эту природную способность камня, использовали эту особенность Каппадокии для своекй защиты, для создания пещерных жилищ или подземных городов.

В Деринкую население вело активную жизнь вплоть до VIII века. Затем долгие века город был заброшен и забыт, практически утерян. Причины,по которым жители покинули подземные города невыяснена. Вероятнее всего,это произошло из-за появления пороха и других взрывоопасных веществ,в связи с чем проникновение в подземные города облегчилось,а защита стала уже не такой надежной.

Подземный город случайно обнаружили 1963 году. Местные фермеры и крстьяне, не понимая истинную историческую ценность найденного, использовали под склады и места хранения овощей эти хорошо вентилируемые помещения. Это происходило до тех пор, пока городом не занялись ученые и исследователи. Через некоторое время его стали использовать в туристических целях.

Для осмотра доступна лишь малая часть — около 10% города. Но даже и этогои этого вполне достаточно для незабываемых ярких впечатлений! В целях безопасности закрыты все лишние и малоисследованные туннели и ходы. По маршруту расставлены указатели. Заблудиться и потеряться просто невозможно. Неудобства естественно остались. Это — узкие, низкие коридоры (высота свода всего 160-170 см). Передвигаться по марштруту приходится на полусогнутых ногах. Маршрут так же осложняет и лестница,ведущая с самого нижнего из исследованных этажа. Каменная лестница из 204 ступенек , которую сложно осилить.

Вход в подземный город Деринкую находится в одноэтажном здании одноименного селения, находящегося посреди плоскогорья на высоте 1355 м над уровнем моря в 26 км к югу от Невшехира.

Деринкую («Тёмный колодец») открыт к осмотру ежедневно с 8.00-17.00 ч. Стоимость посещения — 10 лир. Добраться туда можно автобусом из Аксарая, ходящим раз в день. Или долмушем, курсирующим каждые 30 мин, из Невшехира.

В подземном городе Деринкую сохранились многочисленные комнаты, залы, вентиляционные шахты и колодцы. Между уровнями города в полу высечены небольшие отверстия для связи между соседними этажами. Комнаты и залы подземного города, согласно опубликованным источникам и пояснительным табличкам, использовались как жилые помещения, кухни, столовые, винодельни, склады, амбары, стойла для скота, церкви, часовни и даже школы.

В подземном городе Деринкую в совершенстве было продумано все необходимое для жизнеобеспечения. Воздухом город насыщают 52 вентиляционные шахты, поэтому даже на нижних уровнях дышится легко. Воду получали из тех же шахт, поскольку, уходя на глубину до 85 м, они достигали грунтовых вод, служа колодцами. До 1962 года население поселка Деринкую удовлетворяло потребность в воде из этих колодцев. Для предотвращения отравления во время нашествия врагов выходные отверстия некоторых колодцев закрывались. Помимо этих тщательно оберегающихся колодцев с водой были и специальные вентиляционные шахты, искусно замаскированные в скалах.

Температура воздуха в подземном городе Деринкую держится на уровне + 13 +15 С. Все залы и туннели достаточно хорошо освещены. На первых этажах города располагались места крещения, миссионерские школы, склады, кухни, столовые, спальные комнаты, хлева для животных и винные погреба. На третьем и четвертом этажах - оружейные склады. Здесь же находились церкви и храмы, мастерские и т.д. На восьмом этаже - »Зал для конференций». Имеется информация, что в подземном городе было даже кладбище.

По поводу того, жили ли в подземном городе Деринкую люди постоянно или периодически, мнения исследователей расходятся. Одни из них утверждают, что жители подземного города выходили на поверхность только для возделывания полей. Другие говорят, что они жили в наземном селении и прятались под землю только во время набегов. В любом случае, город имеет множество потайных ходов (около 600), которые имели выход на поверхность в различных местах, в том числе, и в наземные хижины.

Обитатели Деринкую позаботились о том, чтобы максимально защитить город от проникновения захватчиков. В случае опасности ходы в подземелья заваливались огромными валунами, сдвинуть которые могли изнутри 2 человека. Даже если бы захватчики и смогли попасть на первые этажи города, его план был продуман так, что ходы в подземные галереи наглухо блокировались изнутри огромными каменными колесами-дверьми. И даже если бы враги смогли преодолеть их, то, не зная потайных ходов и плана лабиринтов, им было бы очень сложно выбраться обратно на поверхность. Существует точка зрения, что подземные ходы специально строились с таким расчетом, чтобы запутать непрошеных гостей.

Вот что пишет А.В. Колтыпин

То, что нам удалось увидеть в подземном городе Деринкую, во-многом не соответствует господствующему среди археологов и историков мнению как о времени строительства подземного города (I тысячелетие до н.э. - X в. н.э.), так и о его предназначении (подземные убежища, используемые в качестве временного укрытия). Фотоотчет с комментариями о посещении Деринкую смотрите и читайте ниже. Смотрите также продолжение в разделе «Корки и налеты вторичных минералов на стенах и сводах подземных городов Турции».

Нам также удалось увидесь на нижнем, 8-м этаже Деринкую большое помещение (церковь?) в виде креста, которое отчасти напоминает по форме »Пещеру Колумбариум» Мареши в Израиле. С учетом того, что в скальном городе Чавушин нами было обнаружено множество вырезанных в подземных помещених символов солнца (крест тоже является символом солнца), это может говорить о том, что строители данных подземных сооружений были последователями солнечных богов.

Сразу после входа, на первом этаже подземного города Деринкую, попадаешь в удивительный подземный мир, «пахнущий седой стариной» (глубокой древностью). Опытным взглядом геолога обращаешь внимание на выветрелые поверхности стен и покрывающие их корки и пленки вторичных образований, а также волнистую рифленую поверхность пола с маломощными наносами известковистых оотложений, свидетельствующие о том, что подземные сооружения довольно долгое время были затоплены водой. Об этом не говорится ни в одном опубликованном источнике о Деринкую и других подземных городах Каппадокии. Зато, то же самое мне приходилось неоднократно видеть в Мареше, Бет Гаврине, Сусие и других подземных сооружениях Израиля. На центральном фото - темные «ячеистые» стены на заднем плане - современная стена из цемента

Подземный город Деринкую представляет собой сложную разветвленную систему комнат, залов, тоннелей и колодцев, расходящихся вниз (перекрыты решетками), вверх и в стороны. Не мудрено, что случайно оказавшиеся в этом подземном лабиринте вскоре теряли всякую ориентацию. В Деринкую и Озконаке значительная площадь поверхности стен и потолков покрыта зелеными образованиями. Наше изучение их показало, что они разнородны. В одних случаях это минеральные, по-видимому, из соединений меди, пленки и корки, в других - современные мхи и лишайники, широко распространенные под лампами

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Продолжение сказанного выше. На центральном фото на переднем плане слева - современная лестница, на заднем фоне справа (темная «ячеистая» часть) -современная бетонная стена. Это говорит о том, что подземные города Каппадокии достраиваются вплоть до нашего времени. Сейчас это делается для удобства туристов. А допускал ли кто-нибудь мысль о том, что туристов по этим городам могли водить еще 10 тысяч, 100 тысяч или пару миллионов лет назад?

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Слева- один из уходящих вниз подземных тоннелей. В центре и справа - перекрывавшее его круглое каменное колесо-дверь. Обратите внимание на степень вторичных изменений стен, покрытых зелеными, в этом случае, минеральными образованиями, и на покрывающую каменное колесо-дверь довольно толстую (около мм) серую корку вторичных минералов. В верхней части колеса минеральная корка частично отслоилась, обнажив коричневую поверхность туфа (игнимбрита), из которого колесо было сделано. Все это говорит о большом возрасте данного участка стены и колеса

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Слева - еще одно покрытое серой минеральной коркой каменное колесо-дверь. Оно лежит на перекрывающих пол подземного зала более поздних (известковистых?) отложениях. Рядом с колесом-дверью находится покрытый такой же серой коркой явно рукотворный прямоугольный блок и фрагмент коричневой плиты. Оба этих предмета погружены в известковистые отложения. Это может свидетельствовать о том, что они лежали здесь до того, как подземный город Деринкую был затоплен водой. В центре - другое каменное колесо-дверь в пазе в стене. И колесо и стена покрыты довольно толстым налетом минеральных отложений и несут на себе явные признаки древности. Справа - каменное колесо-дверь, показанное в верхнем ряду, более мелким планом

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Еще тоннели и помещения подземного города Деринкую

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И еще. Слева на правом фото - современная стена

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Так называемый «Зал для конференций» на нижнем, 8-м, этаже подземного города Деринкую. Виды с разных сторон

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Уходящие вниз тоннели на нижних уровнях подземного города Дерикую. Лестница на полу тоннеля на правом фото (как и во многих других местах), по-видимому, вырезана позднее стен и потолка тоннеля из принесенных водой известковистых (?) отложений. То же самое неоднократно наблюдалось мной в Мареше, Бет Гавринеи других подземных сооружениях Израиля. На фото в центре - на дне тоннелей и залов подземного города Деринкую широко развиты образования типа волно-прибойной ряби, менее вероятно, карров (продуктов деятельности подземных вод) в тонком слое перекрывающих пол отложений, скорее всего, известняков, ангидритов или гипсов. Опять-таки, такие структуры очень широко развиты в подземных сооружениях Израиля

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Горные породы, в которых вырублены подземные сооружения Деринкую. По всей вероятности, игнимбриты

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Характер вторичных изменений игнимбритов (?) на стенах подземных сооружений. На левом фото стена покрыта довольно толстой коркой серых вторичных минералов (кварц?). В ней сохранились округлые выбоины и линейные следы от зубил, которые, по-видимому, вскрывают первичную коричневую породу (хотя, нельзя исключить, что, наоборот, они покрыты окислами и гидроокислами железа). На среднем фото вся стена покрыта окислами и гидроокислами железа. Наконец, на правом фото игнимбриты покрыты тонкой пленкой зеленых (медных) вторичных минералов. Я отобрал пробы вторичных минералов для химического анализа, который может быть проведен при появлении спонсора

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На фото слева хорошо видны следы от зубил в игнимбритах (?). На фото в центре видно, что зубила пробивали корку вторичных минералов (во впадинах -неизмененный игнимбрит?, на гребнях - измененная порода). На фото справа также хорошо видно, что вторичные окислы и гидроокислы железа откладывались в трещинах в породе и следах (впадинах) от зубил

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Слева и справа - еще два зала подземного города Деринкую. Обратите внимание на пол этих и других помещений, на котором широко развиты образования типа волно-прибойной ряби, менее вероятно, карров в тонком слое перекрывающих пол отложений - скорее всего, известняков, ангидритов или гипсов. На центральном фото -поверхность ряби на полу подземелья крупным планом.

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Слева и в центре - помещение (церковь?) со сводчатым потолком на нижнем открытом для посетителей 8-м уровне, построенная по крестообразному плану. Справа -городок Деринкую