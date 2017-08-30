Сводки от ополчения Новороссии 30 августа 2017

ВСУ не соблюдают объявленное ранее «шклольное перемирие».

Об этом «Русской Весне» заявил заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«Вооруженные силы Донецкой Народной Республики строго соблюдают режим прекращения огня.

В связи с принятием дополнительного соглашения о полном прекращении огня с 00 часов 25 августа, в преддверии наступающего нового учебного года, в соединениях и воинских частях функционируют рабочие группы из числа офицеров Министерства обороны и управления Народной милиции ДНР, которые наделены соответствующими полномочиями по ужесточению контроля неукоснительного соблюдения режима „тишины”.

В случае применения оружия со стороны ВС ДНР старшие рабочих групп обязаны принять безотлагательные меры к прекращению огня и провести детальное разбирательство с наказанием всех виновных должностных лиц.

В тоже время отмечу, что украинская сторона не выполняет свою часть соглашений.

Обстрелы происходят систематически, при этом применяется артиллерия 152, 122 мм, танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Наиболее интенсивным обстрелам подвергается Ясиноватский район и территория Донецкого аэропорта», — сказал он.

«Сегодня в 14.25 в районе г. Ясиноватая в результате очередного обстрела из 82 мм минометов, гранатомёта СПГ-9 и стрелкового оружия со стороны боевиков 72-й отдельной механизированной бригады ВС Украины погиб 29-летний военнослужащий ВС ДНР.

Также ранее в этом районе под обстрел попала съемочная группа российского федерального телеканала „Россия 1”», — подчеркнул Басурин.

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