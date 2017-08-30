Сводки от ополчения Новороссии 30 августа 2017
- 19:56 НМ ЛНР провела батальонные тактические учения.
- 19:26 Карта обстрелов ВСУ, от НМ ЛНР за 30.08.2017.
- 17:32 ВСУ не соблюдают перемирие и ведут огонь по позициям Армии ДНР .
- 15:40 Обстрелы не помешали освящению креста на Спартаке.
- 15:12 Сводка от Басурина: «Прошедшие сутки не принесли мир на Донбасс» (30.08.2017).
- 14:28 Восстанавливаемый добрыми людьми дом бабушки из Крутой Балки вновь обстрелян ВСУ.
- Вчера 21:33 В Александровке относительно тихо, но 1 сентября ожидают с тревогой.
- Вчера 21:22 ВСУ, прикрываясь «школьным перемирием, укрепляют позиции на Станице Луганской.
НМ ЛНР провела батальонные тактические учения
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Карта обстрелов ВСУ, от НМ ЛНР за 30.08.2017
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ не соблюдают перемирие и ведут огонь по позициям Армии ДНР
ВСУ не соблюдают объявленное ранее «шклольное перемирие».
Об этом «Русской Весне» заявил заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин.
«Вооруженные силы Донецкой Народной Республики строго соблюдают режим прекращения огня.
В связи с принятием дополнительного соглашения о полном прекращении огня с 00 часов 25 августа, в преддверии наступающего нового учебного года, в соединениях и воинских частях функционируют рабочие группы из числа офицеров Министерства обороны и управления Народной милиции ДНР, которые наделены соответствующими полномочиями по ужесточению контроля неукоснительного соблюдения режима „тишины”.
В случае применения оружия со стороны ВС ДНР старшие рабочих групп обязаны принять безотлагательные меры к прекращению огня и провести детальное разбирательство с наказанием всех виновных должностных лиц.
В тоже время отмечу, что украинская сторона не выполняет свою часть соглашений.
Обстрелы происходят систематически, при этом применяется артиллерия 152, 122 мм, танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Наиболее интенсивным обстрелам подвергается Ясиноватский район и территория Донецкого аэропорта», — сказал он.
«Сегодня в 14.25 в районе г. Ясиноватая в результате очередного обстрела из 82 мм минометов, гранатомёта СПГ-9 и стрелкового оружия со стороны боевиков 72-й отдельной механизированной бригады ВС Украины погиб 29-летний военнослужащий ВС ДНР.
Также ранее в этом районе под обстрел попала съемочная группа российского федерального телеканала „Россия 1”», — подчеркнул Басурин.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Обстрелы не помешали освящению креста на Спартаке
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сводка от Басурина: «Прошедшие сутки не принесли мир на Донбасс» (30.08.2017)
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Восстанавливаемый добрыми людьми дом бабушки из Крутой Балки вновь обстрелян ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В Александровке относительно тихо, но 1 сентября ожидают с тревогой
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ, прикрываясь «школьным перемирием, укрепляют позиции на Станице Луганской
К оглавлению | Источник: www.youtube.com