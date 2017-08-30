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Сводки от ополчения Новороссии 30 августа 2017

20:24. 30 августа 2017 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

НМ ЛНР провела батальонные тактические учения

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Карта обстрелов ВСУ, от НМ ЛНР за 30.08.2017

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ВСУ не соблюдают перемирие и ведут огонь по позициям Армии ДНР 

ВСУ не соблюдают перемирие и ведут огонь по позициям Армии ДНР  | Русская весна

ВСУ не соблюдают объявленное ранее «шклольное перемирие».

Об этом «Русской Весне» заявил заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«Вооруженные силы Донецкой Народной Республики строго соблюдают режим прекращения огня. 

В связи с принятием дополнительного соглашения о полном прекращении огня с 00 часов 25 августа, в преддверии наступающего нового учебного года, в соединениях и воинских частях функционируют рабочие группы из числа офицеров Министерства обороны и управления Народной милиции ДНР, которые наделены соответствующими полномочиями по ужесточению контроля неукоснительного соблюдения режима „тишины”. 

В случае применения оружия со стороны ВС ДНР старшие рабочих групп обязаны принять безотлагательные меры к прекращению огня и провести детальное разбирательство с наказанием всех виновных должностных лиц.

В тоже время отмечу, что украинская сторона не выполняет свою часть соглашений.

Обстрелы происходят систематически, при этом применяется артиллерия 152, 122 мм, танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Наиболее интенсивным обстрелам подвергается Ясиноватский район и территория Донецкого аэропорта», — сказал он.

«Сегодня в 14.25 в районе г. Ясиноватая в результате очередного обстрела из 82 мм минометов, гранатомёта СПГ-9 и стрелкового оружия со стороны боевиков 72-й отдельной механизированной бригады ВС Украины погиб 29-летний военнослужащий ВС ДНР.

Также ранее в этом районе под обстрел попала съемочная группа российского федерального телеканала „Россия 1”», — подчеркнул Басурин.

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Обстрелы не помешали освящению креста на Спартаке

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Сводка от Басурина: «Прошедшие сутки не принесли мир на Донбасс» (30.08.2017)

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Восстанавливаемый добрыми людьми дом бабушки из Крутой Балки вновь обстрелян ВСУ

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В Александровке относительно тихо, но 1 сентября ожидают с тревогой

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ВСУ, прикрываясь «школьным перемирием, укрепляют позиции на Станице Луганской

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