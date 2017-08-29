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Сводки от ополчения Новороссии 29 августа 2017

07:40. 29 августа 2017 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:

ЛНР: пожарная машина наехала на взрывное устройство, ранены спасатели

ЛНР: пожарная машина наехала на взрывное устройство, ранены спасатели | Русская весна

Пожарный автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Луганской народной республике в четверг, три спасателя получили ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.

«В ходе тушения загорания сухой травы в районе четвертого ствола шахты „Вергелевская“ пожарный автомобиль задним колесом совершил наезд на неустановленное взрывоопасное устройство, в результате чего трое спасателей получили ранения», — сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу.

«По данному факту ведется следствие. На месте работают сотрудники инженерно-саперного подразделения МЧС ЛНР, а также МВД», — уточнил собеседник агентства.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

МГБ ЛНР пресекло деятельность сектантов, помогавшим СБУ и неонацистам

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

МГБ ЛНР пресекло деятельность сектантов, сотрудничавших с СБУ и неонацистами (+ВИДЕО)

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МГБ ЛНР пресекло деятельность сектантов, сотрудничавших с СБУ и неонацистами (+ВИДЕО) | Русская весна

Сотрудники МГБ ЛНР пресекли деятельность незарегистрированной в Республике сектантской религиозной организации «Свидетели Иеговы», члены которой оказывали помощь СБУ и неонацистским группировкам.

Об этом сообщил заместитель министра государственной безопасности ЛНР Александр Басов.

«Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики пресечена деятельность незарегистрированной религиозной организации „Свидетели Иеговы“*, работающей на СБУ и неонацистские группировки», — сказал он.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данная организация не только действовала в нарушение законодательства Луганской Народной Республики, но и являлась активным агентом влияния Службы безопасности Украины в ЛНР. В ходе осмотра помещений, принадлежащих религиозной организации „Свидетели Иеговы“ в городе Луганске и городе Алчевске, обнаружены и изъяты агитационные материалы, содержащие нацистскую символику и атрибутику, а также листовки с призывами к сотрудничеству со спецслужбами Украины», — рассказал замминистра госбезопасности ЛНР.

«Ранее данные агитационные листовки СБУ и „Национального корпуса „Азов“ были расклеены в городе Алчевске», — отметил Басов.

«По имеющейся информации, организация „Свидетели Иеговы“ на территории Луганщины, временно оккупированной украинскими силовиками, оказывает содействие радикальным, неонацистским группировкам и другим военным формированиям, признанным террористическими, деятельность которых запрещена в ЛНР. В частности, данная религиозная организация передала одно из своих помещений в безвозмездное пользование экстремистской организации „Правый сектор“*», — сообщил он.

«В ходе обысков сотрудниками МГБ ЛНР также обнаружены электронные носители для распространения с материалами, сеющими ненависть и вражду, унижающими честь и достоинство человека по признакам принадлежности к религиозной группе. В настоящее время все печатные и электронные материалы, изъятые в офисах „Свидетелей Иеговы“, переданы для комплексной экспертизы и дальнейшего расследования», — добавил замминистра МГБ.

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* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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