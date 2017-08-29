Сводки от ополчения Новороссии 29 августа 2017

Сотрудники МГБ ЛНР пресекли деятельность незарегистрированной в Республике сектантской религиозной организации «Свидетели Иеговы», члены которой оказывали помощь СБУ и неонацистским группировкам.

Об этом сообщил заместитель министра государственной безопасности ЛНР Александр Басов.

«Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики пресечена деятельность незарегистрированной религиозной организации „Свидетели Иеговы“*, работающей на СБУ и неонацистские группировки», — сказал он.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данная организация не только действовала в нарушение законодательства Луганской Народной Республики, но и являлась активным агентом влияния Службы безопасности Украины в ЛНР. В ходе осмотра помещений, принадлежащих религиозной организации „Свидетели Иеговы“ в городе Луганске и городе Алчевске, обнаружены и изъяты агитационные материалы, содержащие нацистскую символику и атрибутику, а также листовки с призывами к сотрудничеству со спецслужбами Украины», — рассказал замминистра госбезопасности ЛНР.

«Ранее данные агитационные листовки СБУ и „Национального корпуса „Азов“ были расклеены в городе Алчевске», — отметил Басов.

«По имеющейся информации, организация „Свидетели Иеговы“ на территории Луганщины, временно оккупированной украинскими силовиками, оказывает содействие радикальным, неонацистским группировкам и другим военным формированиям, признанным террористическими, деятельность которых запрещена в ЛНР. В частности, данная религиозная организация передала одно из своих помещений в безвозмездное пользование экстремистской организации „Правый сектор“*», — сообщил он.

«В ходе обысков сотрудниками МГБ ЛНР также обнаружены электронные носители для распространения с материалами, сеющими ненависть и вражду, унижающими честь и достоинство человека по признакам принадлежности к религиозной группе. В настоящее время все печатные и электронные материалы, изъятые в офисах „Свидетелей Иеговы“, переданы для комплексной экспертизы и дальнейшего расследования», — добавил замминистра МГБ.

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* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.