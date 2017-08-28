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Сводки от ополчения Новороссии 28 августа 2017

16:46. 28 августа 2017 Просмотров - 346 Нет комментариев Опубликовал:

Ясиноватая подверглась мощному обстрелу со стороны ВСУ

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ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 24 июля 2017

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Басурин: За сутки по территории ДНР выпущено почти 50 снарядов и мин

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ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР около 30 боеприпасов

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СРОЧНО: Порошенко со страшным лицом прибыл на Донбасс обсудить войну (ФОТО)

 

Только что стало известно, что Порошенко прибыл на Донбасс для обсуждения оперативной ситуации в зоне вооруженного конфликта.

«Верховный Главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко прибыл в Краматорск Донецкой области с рабочей поездкой, где провел совещание с военными по оперативной ситуации в зоне проведения “АТО”», — сообщает пресс-служба через президентский сайт.

«Во время совещания был заслушан доклад о ситуации», — говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что вид у Порошенко сильно нездоровый, лицо опухшее, под глазами большие круги.

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СРОЧНО: Порошенко со страшным лицом прибыл на Донбасс обсудить войну (ФОТО) | Русская весна
СРОЧНО: Порошенко со страшным лицом прибыл на Донбасс обсудить войну (ФОТО) | Русская весна
СРОЧНО: Порошенко со страшным лицом прибыл на Донбасс обсудить войну (ФОТО) | Русская весна
СРОЧНО: Порошенко со страшным лицом прибыл на Донбасс обсудить войну (ФОТО) | Русская весна
СРОЧНО: Порошенко со страшным лицом прибыл на Донбасс обсудить войну (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Иловайском котле на нас напала огромная военная группировка из РФ, — Матиос (ВИДЕО)

В Иловайском котле на нас напала огромная военная группировка из РФ, — Матиос (ВИДЕО) | Русская весна

Причиной позорного провала ВСУ под Иловайском стали не ошибочные приказы украинского командования, а «прямое вторжение огромной военной группировки РФ».

По крайней мере, именно так утверждает главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, пытаясь оправдать поражение, имевшее место в августе–сентябре 2014 года. 

«Неверно отданные приказы, в данном случае, не могут быть основой той трагедии, которая наступила. У нас, несмотря на проведение АТО, на территории своей страны, без посягательства на соседей, произошло прямое вторжение огромной группировки Российской Федерации.

В этом заключалась ментальная ошибка, мировоззренческая… И я бы не поверил, что произойдет вторжение. На это вторжение никто не рассчитывал», — живописует «ужасы российской агрессии» Матиос, который, как и другие украинские военачальники никак не может смириться с тем, что ВСУ три с лишним года сталкиваются с отчаянным отпором простых дончан, взявших в руки оружие.

«Но когда колонны боевой техники регулярных российских войск зашли в тыл группировке в Иловайске и охватили город, вот тогда наступило понимание, что у нас нечем их спасать», — уверяет украинцев Матиос. 

«Россияне сказали: сдайте оружие, мы вас отпускаем. Все знают, что все отказались. Шла борьба за почти 800 человек, которые могли выйти из Иловайска. К сожалению, с Иловайска вышли гораздо меньше человек. Только нами установлено 300 лиц, попавших в плен», — сокрушается главный военный прокурор.

В завершение, Матиос «пообещал российскому министру обороны, генералам Генерального штаба РФ, генералу Богдановскому, который отдал непосредственный приказ на расстрел украинских бойцов из крупнокалиберного оружия», заочный суд на Украине и обвинительный приговор.

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СРОЧНО: В Луганске убиты два депутата Народного Совета ЛНР

СРОЧНО: В Луганске убиты два депутата Народного Совета ЛНР | Русская весна

В ночь на 27 августа в Луганске были убиты два депутата Народного Совета ЛНР.

По факту дерзкого преступления возбуждено уголовное дело, которое находится на личном контроле у генпрокурора Республики.

Как сообщили в Генпрокуратуре ЛНР, убийство произошло в частном доме в Луганске в ночь с 26 на 27 августа.

«В Каменнобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа текущего года в частном домостроении произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами Народного Совета ЛНР», — сообщил на сегодняшнем брифинге заместитель генпрокурора ЛНР Григорий Цевенко.

Сейчас в Республике проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и розыска убийц.

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Четвертое лето Донбасса

Ольга Вязовская, представитель Общественной организации Вече на Донбассе о помощи и реабилитации пострадавших во время войны.

Заканчивается очередное военное лето. А это значит,что мы снова выжили. И это самое главное! Сбор урожая, подготовка детей к школе и ВУЗам, заготовки на зиму овощей и дров-угля , утепление домов- это те самые бытовые моменты из которых и складывается жизнь!!! И хорошо,что мы об этом думаем, делаем, готовимся. Значит мы строим БУДУЩЕЕ.

 
Но есть категория людей,у которых только один критерий и только один приоритет в жизнь- здоровье.
Раненые. Господи, сколько же их! И никакие " перемирия" не сокращают колличество пострадавших. Военные, гражданские, взрослые и дети, мужчины и женщины. Все они ГЕРОИ! И им очень нужна ПОМОЩЬ!!!
Ежедневно к нам обращаются люди,с просьбами о помощи в лечении. А я вынуждена отказывать! Нет ресурсов! Сейчас стало модно выкладывать отчеты о каждом своем шаге. Наверное это правильно, так больше помощи. Но если я буду писать о каждом своем шаге- мои посты станут длиной в рассказ Чехова. Поэтому стараюсь ознакомить Вас только с ключевыми моментами нашей работы- сложные операции, дорогостоящие медикаменты и медоборудование.


Друзья,не оставляйте наших подопечных без помощи! Подарите им надежду на то,что их ждут еще многие лета ! И я очень надеюсь,что это было последнее ВОЕННОЕ ЛЕТО в жизни Донбасса! Остальные будут мирными и спокойными!!!!

Оказать помощь:

Для банковских карт и с телефона:

1. Карта Сбербанка 4276 3801 6680 6872 Владимир Орлов
2. Яндекс Деньги 410014744876811

3. Пополнение счета мобильного МТС (не Киви) +79780454589

4. Счет PayPalcapitanbrig@gmail.com

5. Вебмани: рубль R697532829749, доллар Z152768828719

Полные реквизиты МОО Вече, в том числе для юридических лиц здесь…

Последние отчеты:

1. Сбор помощи пострадавшей от обстрелов ВСУ Виктории Магер (сбор еще открыт),

2. МОО Вече и помощь бойцам Донбасса

3. Отчет по доставке помощи ЦСН МВД ЛНР

4. Беспилотники для Донбасса

5. МОО Вече и помощь защитникам Донбасса

6. Донбасс: помощь раненым бойцам!

отчеты за предыдущие года вы можете найти в разделе Гуманитарный сектор и на официальном сайте МОО Вече

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ВСУ обстреляли территорию детского лагеря в Ясиноватой

ВСУ обстреляли территорию детского лагеря в Ясиноватой | Русская весна

Минувшей ночью украинские «освободители» обстреляли Ясиноватую. Под огнем ВСУ оказалась территория детского лагеря «Лесная сказка». 

«В 23:36 было (зафиксировано) попадание в склад дров на территории пионерлагеря по улице Курортная, 27, в результате чего горели хозпостройки», — рассказали ДАН в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что лагерь давно не функционирует. Данные о пострадавших в результате обстрела не поступали.

Всего за минувшие сутки противник 33 раза нарушил режим прекращения огня.

«За прошедшие сутки ВС Украины 33 раза нарушили режим прекращения огня. Применялась артиллерия, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие», — сообщили в оперативном командовании ДНР утром 28 августа.

Под огнем ВСУ оказались семь прифронтовых населенных пунктов Республики и их окрестности. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что с полуночи 25 августа в Донбассе вступило в силу новое соглашение о перемирии. Оно было согласовано в Минске участниками Контактной группы в преддверии нового учебного года, в связи с чем получило название «школьное». Однако полноценное перемирие так и не наступило, хотя в первые часы напряженность на линии фронта снизилась.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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