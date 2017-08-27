Сводки от ополчения Новороссии 27 августа 2017

Бойцы Вооруженных сил ДНР не теряют времени зря и занимаются укреплением своих позиций, а также их обустройством, чтобы обеспечить себе максимальный комфорт.

Защитники Республики рассказали об обстановке на передовой, показали свой быт и боевые позиции.

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