Сводки от ополчения Новороссии 27 августа 2017
- 03:30 Армия ДНР укрепляет и оборудует свои позиции — репортаж с линии фронта (ВИДЕО).
- Вчера 22:42 ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения 26 августа 2017.
- Вчера 20:34 С Днем Шахтера! Поздравление с передовой.
Армия ДНР укрепляет и оборудует свои позиции — репортаж с линии фронта (ВИДЕО)
Бойцы Вооруженных сил ДНР не теряют времени зря и занимаются укреплением своих позиций, а также их обустройством, чтобы обеспечить себе максимальный комфорт.
Защитники Республики рассказали об обстановке на передовой, показали свой быт и боевые позиции.
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ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения 26 августа 2017
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С Днем Шахтера! Поздравление с передовой
Завтра Донбасс отмечает один из главных праздников региона – День шахтера. С профессиональным праздником своих коллег поздравляют бойцы армии ДНР, имеющие за плечами горняцкий стаж. Когда-то они добывали главное богатство Донбасса – уголь. А сегодня, с оружием в руках стоят на защите его рубежей.
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