Константин Никифоров. Котировки и оккупация

В связи с заявлением Трампа о расширении американского присутствия в Афганистане всплыла фигура Эрика Принса- основателя Blackwater, а ныне председателя Frontier Services Group, предложившего собственное решение “афганской проблемы”.

Сегодня Эрик Принс- исполнительный директор и председатель этой компании ( сайт компании

http://www.fsgroup.com/en/index.html .)

“Г-н Эрик Д. Принс назначен исполнительным директором и Председателем Компании с 10 января 2014 года. Он также является председателем Комитета по назначениям и членом Комитета по вознаграждениям Компании.

Г-н Принс является американским предпринимателем, филантропом ( !- К.Н.), военным ветераном и инвестором в области прямых инвестиций с деловыми интересами в Африке, Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Америке в области логистики, авиационных услуг, производства, развития природных ресурсов и энергетики. Он является основателем и председателем Frontier Resource Group, частной акционерной компании, действующей на африканском континенте в таких областях, как разведка, добыча ( полезных ископаемых) и энергетика. Г-н Принс является основателем Blackwater, глобальной частной охранной компании, которую он продал в 2010 году после успешного развития компании в течение более десяти лет в качестве ведущего поставщика решений в области глобальной безопасности и логистики для правительства США и других стран. Кроме того, г-н Принц купил президентские авиалинии Presidential Airways ( подробнее https://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_Airways_(charter) в 2003 году и превратил региональный бизнес в глобальный логистический и авиационный бизнес с парком более чем в 70 самолетов, работающими в Африке, на Ближнем Востоке и в Северной Америке; Он продал компанию в 2010 году. Г-н Принц получил образование в колледже Хиллсдейл. После окончания учебы он поступил в военно-морской флот США, где до 1996 года служил офицером военно-морского флота”.



Frontier Services Group зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже (0500HK) со штаб-квартирой в Гонконге и Пекине и офисами в Шанхае, Куньмине, Дубае, Мальте, Найроби и Кейптауне. FSG является ведущим поставщиком интегрированных услуг в области безопасности, логистики и страхования для клиентов, работающих на пограничных рынках. Бизнес делится на три подразделения: безопасность, логистика и страхование, ориентированные на три региона: «Африка», «Северо-Западный и Юго-западный районы», «Пояс и путь». Целевые рынки в Африке включают Кению, Сомали, Южный Судан и Демократическую Республику Конго. Северо-западный регион фокусируется на Пакистане, Афганистане, Казахстане, Узбекистане и Юго-Западном регионе, в основном обслуживает Мьянму, http://www.fsgroup.com/en/index.html



Среди акционеров Frontier Services Group Ltd присутствуют:

Название Доля (%)

CITIC Ltd. 19,26

Chun Shun Ko 18,14

FIL Investment Management (Singapore) Ltd. 4,53

Eric Dean Prince 2,11

Yat Kwan Chueng 0,17

FIAM LLC 0,11

FIL Investment Advisors (UK) Ltd. 0,05

FIL Investments (Japan) Ltd. 0,01

FIL Gestion SASU 0,01



Обращает внимание, что среди акционеров преобладают азиатские компании. Например, CITIC или Международная китайская инвестиционная корпорация по управлению имуществом

https://ru.wikipedia.org/wiki/CITIC— одна из крупнейших государственных инвестиционных корпораций Китая. Основана Жун Ижэнем в 1979, с согласия Дэн Сяопина. Штаб-квартира располагается в Пекине, в районе Чаоян. Основной целью компании с момента её создания стало привлечение иностранного капитала, использование передовых технологий и моделей ведения бизнеса, включая менеджмент. В настоящее время в CITIC Group входят 44 дочерние компании, в том числе банк (англ. China CITIC Bank), инвестиционная (англ. CITIC Holdings), трастовая (англ. CITIC Trust Co.) и торговая (англ. CITIC Merchant Co., Ltd) компании. Банковские операции представлены сразу в нескольких странах, в том числе в Китае, Гонконге, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.



В начале года сделали ставку на “Пояс и путь” ( One Belt, One Road). Размер запланированных инвестиций в размере $900 млрд. начиная от портов в Пакистане и Шри-Ланке до высокоскоростных железных дорог в Восточной Африке и о газопроводов, проходящих через Центральную Азию, завораживал.

Компания захотела получить часть инвестиционного “пирога”. Особое внимание уделялось порту Гвадар в Пакистане, который строит Китай. “По словам высокопоставленного китайского дипломата, стратегический порт Гвадар Пакистана, разрабатываемый Китаем в рамках инициативы стоимостью $50 млрд. , будет иметь уникальное место в амбициозном плане Пекина связать себя с ближневосточным рынком и расширить свое экономическое влияние в регионе. (Экономические времена)” ( конец цитаты).

На карте, приведенном на сайте компании, 4 страны выделены особо- это Пакистан, Шри- Ланка, Кения и Греция. Уж не маршрут ли морского наркотрафика заложен здесь?

В марте Эрик Принс заявил о намерении создать две тренировочные базы в Китае. Тренировка будет проводиться для солдат китайских частных армий, которые обеспечат безопасность объектов в рамках проекта «Один пояс — один путь», сообщила китайская газета Global times. Правда, с самого начала факт, что предложение сделал именно Принс, насторожило участников проекта и граждан Китая.

http://www.epochtimes.ru/ssha-gotovyat-ohranu-dlya-kitajskogo-proekta-odin-poyas-odin-put-99037368/

“Принс сообщил изданию, что …Frontier Services Group (FSG), намерена сотрудничать с Китаем в обеспечении безопасности вдоль северо-западного и юго-западного маршрутов «Одного пояса — одного пути». Именно этим он объяснил планируемое место расположения тренировочных баз — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (в 2017 году) и на территории провинции Юньнань (в 2018 году).



«Новый Шёлковый путь» стартует из этих двух регионов. Северная часть проекта включает Казахстан. Узбекистан, Афганистан и Пакистан. Южный коридор включает Мьянму, Таиланд. Лаос, Камбоджу.



Пакистанская провинция Белуджистан известна как неспокойный регион. Китай планирует проложить через неё дороги, магистрали и нефтепроводы…

По задумке, в Синьцзяне китайские силовики будут вести борьбу с боевиками из местного исламистского подполья и одновременно охранять китайских дипломатов и сотрудников компаний, работающих на Ближнем и Среднем Востоке. Вторая база в Юньнань обеспечит защиту интересов китайцев в странах Юго-Восточной Азии (Мьянме, Таиланде, Лаосе).



По словам Принса, проводить аналогии между FSG и его бывшей компаний Blackwater нельзя, поскольку старая компания выполняла грязную работу во время военной операции США в Ираке и была продана в 2010 году. Военные FSG не располагают оружием и будут тренировать китайских военных, обеспечивая им «логистическую и консультационную поддержку». Компания располагает небольшими самолётами и вертолётами.



Угрозы уйгурских боевиков



В начале марта уйгурские боевики, состоящие в террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России), пообещали вернуться домой в Китай и «отомстить за угнетённых» уйгуров. Это была первая прямая угроза ИГИЛ Китаю за всю историю.

«Рост уйгурского терроризма, скорее всего, поставит перед Пекином ряд вопросов относительно того, что сделать приоритетным в своей политике в Центральной Азии, Афганистане и за их пределами: безопасность Синьцзян-Уйгурского автономного района или геостратегические цели инициативы „Одного пояса и одного пути“», ― пишет Майкл Кларк в статье для The National Interest. Тренировочная база в Синьцзяне должна, по-видимому, разрешить эту проблему.



Китайцы за рубежом



Кроме охраны «Нового Шёлкового пути», китайские силовики после прохождения обучения будут обеспечивать безопасность китайских диппредставительств и граждан за рубежом.



По оценкам The Diplomat, почти 5 млн китайских граждан и более 16 тысяч крупных китайских компаний легально работают за рубежом. Только в китайских государственных компаниях и корпорациях за пределами Китая работают около 300 тысяч человек. Многие из этих людей и компаний работают с изрядной долей риска для жизни и безопасности.



Свыше 50 китайских сотрудников данных компаний были убиты с 2004 по 2012 год в горячих точках планеты, не говоря уже о пропавших без вести. За рубежом у Китая есть свои растущие из года в год коммерческие интересы, люди и объекты, транспортные маршруты, которые требуют охраны”( конец цитаты).

В доказательство серьезности намерений гонконгская группа пограничных служб (FSG), со-основанная бывшим подрядчиком военной службы США Эриком Принсом, приобрела 25 % акций китайского учебного заведения по безопасности. На ожидании возможного заключения контракта на сотрудничество акции Frontier Services Group пошли вверх. Но в итоге в Пекине с недоверием отнеслись к идее Принса, справедливо решив, что иметь с ним дело, это как изгонять Дьявола с помощью Сатаны. Вот в мае и обвалились котировки.

Принс- человек военный, среагировал мгновенно. И вот появилась его инициатива по Афганистану.

Кажется, идею Принс озвучил ранее, потому что ведущий программы на National Public Radio (NPR) Стив Инскип сразу в лоб спросил

http://www.npr.org/2017/07/24/538970956/blackwater-founder-backs-outsourcing-afghan-war-fighting-to-contractors

“Инскип: У вас был довольно провокационный способ описать вашу идею в The Wall Street Journal. Вы призвали назначить наместника – американского вице-короля в Афганистане, который, помимо прочего, руководил бы частной армией, как это когда-то было в Индии у британцев. Почему это хорошая идея?”

Принс: Нам нужно единство командования. Да, вы можете называть его наместником. Вы действительно можете назвать его кризис- управляющим – одним человеком, который отвечает за действия США. За 15 лет у нас было 17 разных командиров. Не было преемственности вообще. Это позволяет афганцам и пакистанцам с одной стороны играть против правительства США, находящегося на другой.

Инскип. А как насчет части частных военных подрядчиков? Почему они – если они будут играть более значительную роль в обучении или даже в участии в боевых действиях, почему они будут лучше, чем американские войска?



Принс: Ну, в стране уже около 25 000 человек, работающих по контракту. Начиная с поваров и работников МТО до людей, обеспечивающих работу баз и инструкторов.< ..> Большинство их служит полгода, иногда- девять месяцев..



Инскип: Вы хотите нанять людей, чтобы они пошли туда надолго?



Принс: Правильно, они буду встраиваться и жить с этими афганскими силами. Вы должны предоставить им ключевые средства – лидерство, интеллект, коммуникацию, медицинскую и материально-техническую поддержку, – чтобы те подразделения, на уровне батальона, в которых они станут служить, получили профессиональную поддержку, в которой так нуждаются.



…Существует огромный пул профессиональных ветеранов, которые могут выполнять эту миссию, ( включая участие в боевых действиях- К.Н.).



Если бы армия США могла отправить 4000 сержантов и выше, и я говорю о сержантах, прапорщиках и штатных офицерах, способных выполнить эту миссию… Одной частью афганских сил, которые действительно эффективны, афганский спецназ, потому что его бойцы обучены и наставляются подобным образом со стороны американских спецназовцев. Но только часть остальной афганской армии близка к этому уровню.



Инскип: Последнее: просто, пока у меня есть несколько секунд, я хочу, чтобы у вас был шанс ответить на этот вопрос, потому что некоторые люди зададут его. Требует ли ваша компания, Frontier Services Group, которая предоставляет логистические услуги и другие услуги в трудных местах, какую-либо часть этого бизнеса?



Принс: Frontier Service Group, ну, мы обеспечиваем топливом. Предоставляем базовую поддержку. Мы знаем, что это невооруженная работа, поэтому …



Инскип: То есть … вы хотите часть этого бизнеса, или это совершенно бескорыстное предложение, которое вы делаете?



Принс: Я, как налогоплательщик, не хочу тратить 50 миллиардов долларов. И как отец, я не хочу, чтобы мои сыновья выезжали за границу участвовать в плохо проведенной войне ( классное определение- К.Н.). И если FSG или любая другая компания, в которой я участвую, будут иметь возможность принять участие в торгах, абсолютно.”( конец цитаты)

Вот так, просто бизнес. Причем американские наемники впишутся в афганское общество на правах удельных князей. Начнется раздача земли?

Принс в этом вопросе не первопроходец. Голливуд, надо сказать, уже опробовал эту схему. Классный фильм “Игра по-крупному” (2008),анг. название War, Inc.

В главных ролях Хилари Дафф, Джон Кьюсак, Мариса Томей и Бен Кингсли.



“Действие фильма происходит в будущем, когда в вымышленной стране Туракистан в пустыне началась гражданская война из-за действий частной корпорации Tamerlane, которая принадлежит бывшему вице-президенту США. Бранд Хаузер — наёмный убийца, который нанят главой корпорации, чтобы убить президента конкурентов. Чтобы сделать это, он в качестве своего прикрытия помогает организовать шикарную свадьбу азиатской суперзвезды Йоники Бабиахи. Всё изменяется, когда безжалостный убийца влюбляется в сексуальную репортёршу Натали Хегалхуцен”.

Идея носится в воздухе. Соблазнится ли Белый дом?