Константин Никифоров. Котировки и оккупация

В связи с заявлением Трампа о расширении американского присутствия в Афганистане всплыла фигура Эрика Принса- основателя Blackwater, а ныне председателя Frontier Services Group, предложившего собственное решение “афганской проблемы”.

Сегодня Эрик Принс- исполнительный директор и председатель этой компании ( сайт компании

http://www.fsgroup.com/en/index.html .)

“Г-н Эрик Д. Принс назначен исполнительным директором и Председателем Компании с 10 января 2014 года. Он также является председателем Комитета по назначениям и членом Комитета по вознаграждениям Компании.

Г-н Принс является американским предпринимателем, филантропом ( !- К.Н.), военным ветераном и инвестором в области прямых инвестиций с деловыми интересами в Африке, Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Америке в области логистики, авиационных услуг, производства, развития природных ресурсов и энергетики. Он является основателем и председателем Frontier Resource Group, частной акционерной компании, действующей на африканском континенте в таких областях, как разведка, добыча ( полезных ископаемых) и энергетика. Г-н Принс является основателем Blackwater, глобальной частной охранной компании, которую он продал в 2010 году после успешного развития компании в течение более десяти лет в качестве ведущего поставщика решений в области глобальной безопасности и логистики для правительства США и других стран. Кроме того, г-н Принц купил президентские авиалинии Presidential Airways ( подробнее

https://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_Airways_(charter) в 2003 году и превратил региональный бизнес в глобальный логистический и авиационный бизнес с парком более чем в 70 самолетов, работающими в Африке, на Ближнем Востоке и в Северной Америке; Он продал компанию в 2010 году. Г-н Принц получил образование в колледже Хиллсдейл. После окончания учебы он поступил в военно-морской флот США, где до 1996 года служил офицером военно-морского флота”.



Frontier Services Group зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже (0500HK) со штаб-квартирой в Гонконге и Пекине и офисами в Шанхае, Куньмине, Дубае, Мальте, Найроби и Кейптауне. FSG является ведущим поставщиком интегрированных услуг в области безопасности, логистики и страхования для клиентов, работающих на пограничных рынках. Бизнес делится на три подразделения: безопасность, логистика и страхование, ориентированные на три региона: «Африка», «Северо-Западный и Юго-западный районы», «Пояс и путь». Целевые рынки в Африке включают Кению, Сомали, Южный Судан и Демократическую Республику Конго. Северо-западный регион фокусируется на Пакистане, Афганистане, Казахстане, Узбекистане и Юго-Западном регионе, в основном обслуживает Мьянму,

Среди акционеров Frontier Services Group Ltd присутствуют:

Название Доля (%)

CITIC Ltd. 19,26

Chun Shun Ko 18,14

FIL Investment Management (Singapore) Ltd. 4,53

Eric Dean Prince 2,11

Yat Kwan Chueng 0,17

FIAM LLC 0,11

FIL Investment Advisors (UK) Ltd. 0,05

FIL Investments (Japan) Ltd. 0,01

FIL Gestion SASU 0,01



Обращает внимание, что среди акционеров преобладают азиатские компании. Например, CITIC или Международная китайская инвестиционная корпорация по управлению имуществом