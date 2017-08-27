Армия России модернизация, комплектование – Спрут-СДМ-1, БТ-3Ф (26 августа 2017 года)

Госиспытания "Спрут-СДМ-1" и БТ-3Ф

Госиспытания "Спрут-СДМ-1" начнутся в ближайшее время

Государственные испытания модернизированного "истребителя танков" для ВДВ России — самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ-1", как ожидается, начнутся в ближайшее время, сообщил гендиректор ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы" Альберт Баков.

Машина ждет приказа о госиспытаниях, которые, я думаю, начнутся в ближайшее время. Насколько я понимаю, программа испытаний уже утверждена — сказал А.Баков на форуме "Армия-2017", передает "Интерфакс".

В концерне "Тракторные заводы" агентству заявили, что модернизированный "Спрут", разработанный для ВДВ, может также заинтересовать морскую пехоту и Сухопутные войска РФ.

"Спрут-СДМ-1" сменит самоходную пушку предыдущей модификации — "Спрут-СД".

Основное вооружение — 125-мм пушка 2А75М высокой баллистики, способна вести огонь бронебойными, кумулятивными, осколочно-фугасными снарядами, а также управляемыми ракетами. В перспективе будет обеспечен дистанционный подрыв на траектории осколочно-фугасных снарядов. По огневой мощи "Спрут-СДМ-1" соответствует уровню основного российского танка Т-90.

Использованы фотографии: Bastion-karpenko

Бронетранспортер БТ-3Ф готов к испытаниям Минобороны

Концерн "Тракторные заводы" продолжает заводские испытания бронетранспортера БТ-3Ф, который создается по заказу ВС РФ в рамках опытно-конструкторской работы "Броня". Машина готова к испытаниям Минобороны России, передает "Военное.рф". Как заявил руководитель департамента по развитию военной техники концерна Сергей Котелевский, российские военные заинтересованы в новой машине. Он добавил, что БТ-3Ф создана на единых с БМП-3 узлах и агрегатах.

Почти все вопросы по созданию этого объекта проработаны, на базе БТ-3Ф можно создать новые машины боевого управления, связи, инженерные, медицинские, РЭБ и так далее – резюмировал Сергей Котелевский.

БТ-3Ф создавался для Индонезии. В ходе форума "Армия-2017" военная делегация страны посетила экспозицию "Тракторных заводов" и встретилась с разработчиками бронетранспортера. Индонезийские военные одобрили машину, теперь правительство страны должно утвердить ее закупку. По предварительной информации, индонезийские военные планируют начать закупки уже в 2018 году.

Боевая масса БТ-3Ф составляет 18,5 тонны, экипаж – 3 человека, десант – до 14 человек. Бронемашина обеспечивает защиту расчета, соответствующую требованиям STANAG-4569 Level.4 (защита от обстрела из стрелкового оружия калибра 14,5 мм с расстояния 200 метров).

Длина машины – 7 метров, ширина – 3,3 метра, высота – 3 метра. Силовая установка – дизельный двигатель мощностью 500 л.с., позволяющий развивать максимальную скорость 70 км/час, скорость на плаву – 10 км/час, запас хода по топливу – 600 км.

Машина вооружена дистанционно управляемым модулем вооружения ДПВ-Т с пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм. Возможно оснащение автоматическими гранатометами АГ-17А (30-мм) и АГ-40 (40-мм).

Использованы фотографии: военное.рф

Источник: nnm.me