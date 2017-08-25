Армия России модернизация, комплектование (24 августа 2017 года)

Краткий обзор новостей армии Российской Федерации за 24 августа 2017 года

Минобороны получит еще две бригады "Искандер-М"

Минобороны и Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) подписали дополнительное соглашение на поставку двух бригадных комплектов ракетных комплексов "Искандер-М", передает ТАСС

Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Юрий Борисов и генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин.

Дополнительная закупка двух бригадных комплектов ракетных комплексов "Искандер-М" на сумму более 20 млрд руб. проводится для повышения огневых возможностей Сухопутных войск — отмечается в сообщении

Также Минобороны России получит крылатые высокоточные ракеты к "Искандерам-М" для поражения особо важных целей, защищенных средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Контракт на поставку ракет подписали замминистра обороны РФ Юрий Борисов и генеральный директор — генеральный конструктор ОКБ "Новатор".

Крылатые ракеты являются современными образцами высокоточного оружия и значительно повышают ударные возможности ракетного комплекса "Искандер-М". Они предназначены для поражения особо важных, высокозащищенных средствами ПВО и ПРО целей в оперативной глубине — отмечается в сообщении

"Искандер-М" — оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.

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Замминистра обороны: ГОЗ-2017 выполнен на 43-48%

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов представил свежие данные по государственному оборонному заказу на текущий год. По словам Юрия Борисова, в общей сложности ГОЗ-2017 выполнен более чем на 43% по поставкам серийных образцов вооружений и более чем на 48% по ремонту и сервисному обслуживанию техники.

Напомним, что в минувшем году Государственный оборонный заказ был реализован на 97%. Невыполнение ГОЗ в объёмах 3% в Минобороны считают неплохим показателем, исходя из сравнительного уровня прошлых лет, когда ГОЗ удавалось выполнять на 85-90% в лучшем случае.

Насколько успешным можно считать выполнением ГОЗ на 43 и 48 процентов по итогам почти 8 месяцев текущего года, — вопрос открытый.

В самом военном ведомстве говорят о том, что выполнение идёт планово и что основные поставки в войска традиционно осуществляются во второй половине года.

Юрия Борисова цитирует портал «Вести. Экономика»:



На выполнение Гособоронзаказа в 2017 г. выделяется более 1,4 трлн руб., Минобороны планирует выполнить задания в части стратегических вооружений на 100%, тогда как в 2016 г. гособоронзаказ выполнен на 97%.

Ранее в МО РФ представляли данные о том, что на предприятиях оборонно-промышленного комплекса размещено до 90% всего ГОЗ-2017. Оставшиеся 10% будут размещаться в оставшиеся до конца года месяцы.

При этом планируется, что на начало 2018 года уровень современных вооружений в войсках составит 62%. Напомним, что целевые показатели к 2020 году – не менее 70%.

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Глава корпорации рассказал о вооружении ПАК ДА

Основным оружием перспективного авиационный комплекс Дальней авиации (ПАК ДА) станут ракеты «воздух-поверхность», но также он будет вооружен и ракетами «воздух-воздух», передает Интерфакс сообщение гендиректора «Корпорации тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова.

Там будут ракеты "воздух-воздух", но основная часть – ракеты "воздух-поверхность". Конечно, будем стараться сделать, чтобы оружие на ПАК ДА, к тому времени, как он будет, обладало новыми характеристиками, — сказал Обносов на форуме «Армия-2017».

Он отметил, что «ракеты класса "воздух-воздух" будут предусмотрены для защиты самолета, но все-таки основная боевая нагрузка дальних бомбардировщиков – это ракеты "воздух-поверхность"».

На вопрос о планах использования гиперзвукового оружия на ПАК ДА, Обносов ответил: «Конечно, это планируется».

Все наше оружие достаточно адаптивное, то есть оно должно применяться с любого носителя. Нет такого, чтобы одна ракета должна использоваться только на одном типе самолета, — сказал он.

В среду гендиректор ПАО "Туполев" Александр Конюхов сообщил агентству, что опытный образец ПАК ДА планируется построить в 2021-2022 годах.

Я думаю, что мы выкатим первый опытный образец уже в 2021-2022 гг. Насчет первого вылета пока сказать не могу, — сказал Конюхов.

Ранее глава «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь сказал «Интерфаксу», что компания согласовала с военными облик ПАК ДА.

Мы защитили эскизно-технический проект и приступаем к опытно-конструкторским работам, заявил он, указав на важность синхронизации комплекса работ по планеру, системам и двигателю на эту машину, — сказал он.

Российские "Тигры" вооружат 30-мм пушкой

Российская Военно-промышленная компания в ближайшие месяцы начнет опытно-конструкторские работы по созданию бронеавтомобилей "Тигр", которые будут вооружены 30-миллиметровой пушкой и смогут выполнять боевые задачи в автоматическом режиме.

Как рассказал на военно-промышленном форуме "Армия-2017" генеральный директор ВПК Александр Красовицкий, работы по модификации бронеавтомобиля проходят под кодом "Барс" и ОКР по ним будут начаты в ближайшие 2 — 3 месяца.

Модифицированные "Барсы" смогут выполнять боевые задачи в беспилотном режиме под управлением внешнего оператора на расстоянии до километра. — сообщил Красовицкий

Кроме того, по словам гендиректора ВПК, сейчас открыты ОКР "Атлет" по созданию нового поколения "Тигров". Пока сообщается, что новая машина будет рассчитана на 10 человек, у бронеавтомобиля будет повышена минная и баллистическая стойкость.

Александр Красовицкий также сообщил, что Египет намерен приобрести у России 50 бронеавтомобилей "Тигр" для министерства внутренних дел страны. По словам гендиректора контракт может быть подписан в ближайшее время, передает ТАСС

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На «Арми-2017» представили радиостанцию 6-го поколения

Ярославский радиозавод (входит в концерн РТИ) показал на форуме «Армия-2017» новые радиостанции, в том числе шестого поколения, передает ТАСС сообщение пресс-службы РТИ.

«На "Армии-2017" под брендом концерна "РТИ" ярославское предприятие демонстрирует 18 новейших образцов радиоаппаратуры. В их числе семь единиц аварийно-спасательной аппаратуры (радиолокационный спасательный ответчик "Дрейф", аварийные радиобуи и другое) и 11 радиостанций тактического звена управления КВ-, УКВ- и СВЧ- диапазонов», – говорится в релизе.

В частности, речь идет о Р-187-П1, являющейся портативной радиостанцией 6-го поколения, выпускающейся серийно.

Ожидается, что стенд завода посетят представители главного управления связи Вооруженных сил РФ, ВМФ и Росгвардии.

«Уже можно предположить, что наибольший интерес участников и гостей "Армии-2017" вызовут изделия собственной разработки Ярославского радиозавода: корабельная радиостанция Р-620 и модернизированные бортовые авиационные радиостанции Р-862М1 и Р-863М1», – отметили в компании.

Такие выставки, как "Армия-2017" позволяют заказчику воочию познакомиться с предприятиями, выпускающими военную технику. На стенде Ярославского радиозавода традиционно работают специалисты с основательной инженерной подготовкой, способные ответить на любые вопросы потенциальных потребителей нашей продукции. Мы не ставим задачу заключить на выставке новые контракты, но мы должны максимально ярко представить свое предприятие. На таких форумах мы ежегодно подтверждаем свои лидерские позиции среди производителей профессиональной техники связи, — цитирует пресс-служба гендиректора радиозавода Сергея Якушева.

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Минобороны РФ сообщило о закупке БМПТ "Терминатор"

Российская армия впервые закупит боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и модернизированные БМП-3 с боевым модулем "Эпоха", сообщил в четверг замминистра обороны Юрий Борисов в ходе подписания договоров.

Минобороны впервые получит боевые машины поддержки танков "Терминатор" и модернизированные БМП-3 с боевым модулем "Эпоха" — заявил Борисов, открывая церемонию подписания государственных контрактов на форуме "Армия-2017", передает РИА Новости.

Также Минобороны РФ и «Уралвагонзавод» подписали контракты о поставках новых танков Т-90М. Кроме этого «Уралвагонзавод» (УВЗ) должен будет провести работы по капитальному ремонту с модернизацией танков Т-72Б, Т-80БВ и Т-90.

Документы подписали замминистра обороны РФ Юрий Борисов и глава УВЗ Александр Потапов. Общая сумма контрактов превышает 24 млрд рублей.

Современный образец БМПТ-72 «Терминатор-2» выполнен на шасси Т-72 и впервые показан в 2013 году. Машина массой 44 тонны вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс «Атака») и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д.

Российские военные БМПТ ранее не закупали. Машина ограниченно поставлялась на экспорт (10 единиц купила армия Казахстана).

«Эпоха» — перспективный необитаемый боевой модуль, продемонстрированный в экспозиции форума «Армия-2017». Включает 57-миллиметровую автоматическую пушку низкой баллистики ЛШО-57 и противотанковый ракетный комплекс «Корнет», а также перспективный комплекс «Булат» с малогабаритными управляемыми ракетами, предназначенными для поражения огневых точек и легкой боевой техники противника.

https://topwar.ru/123357-mi…

ПАК ФА будет нести, в том числе, противолокационные ракеты

Истребитель Су-57 (ПАК ФА) будет нести более 10-ти ракет, в том числе противолокационные, передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора «Корпорации тактическое ракетное вооружения» Бориса Обносова.

У нас на стенде стоит одна из ракет для ПАК ФА — Х-58УШКЭ внутрифюзеляжная противолокационная ракета. Вторая ракета, которая стоит на стенде – это модульная Х-38 с различными головками самонаведения. Помимо этого истребитель будет нести еще около десятка ракет, — сказал Обносов на форуме «Армия-2017».

Он подчеркнул, что «эффективность авиационного комплекса во многом определяется вооружением, которое он несет».

Оружие должно обеспечивать живучесть человека, который управляет самолетом. А это зависит от того, что оружие имеет большую дальность, способно обнаруживать врага на больших расстояниях, обладает нужной точностью, малозаметностью. Поэтому, конечно, по всем этим направлениям мы стараемся работать, в том числе совместно с ОАК, — сказал гендиректор.

По его словам, специфика вооружения для ПАК ФА – «это внутрифюзеляжное размещение, чтобы снизить заметность самолета, а также улучшить его летные характеристики и аэродинамику».

Ранее обносов сообщал, что «первый этап создания авиационных средств поражения для истребителя пятого поколения планируется завершить в 2017 году». Он отмечал, что «отставаний в сроках разработки авиационных средств поражения и проведении работ по их адаптации на носитель в целом нет».

Спецназ ЦВО получил на вооружение капсульные бронеавтомобили «КАМАЗ»

В соединение специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Самарской области, по Гособоронзаказу поступили первые 17-ти тонные капсульные автомобили КАМАЗ-5350-379, имеющие противопульную стойкость и защищенность от осколочно-фугасного воздействия, сообщила "Военному обозрению" пресс-служба Центрального военного округа.

Автомобиль выполнен из специальной стали А3 и оснащен бронестёклами, что обеспечивает пятый класс защиты по Госту. Кабина трехместная бронированная, цельнометаллическая со спальным местом. Модуль многофункциональный, смотровые окна оборудованы бойницами в количестве восьми штук. На крыше модуля установлены два круглых аварийных люка, внутри подвесные сиденья, независимые воздушные отопители, фильтровентиляционное устройство. Количество поступившей техники в сообщении не указывается.

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В Южно-Сахалинске построят новый военный госпиталь

Руководитель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов при посещении Сахалина отметил «удручающее состояние военного госпиталя в Южно-Сахалинске», передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы правительства региона.

Федотов в целом дал положительную оценку происходящим в Сахалинской области изменениям, однако обозначил и ряд проблем. Одна из них – удручающее состояние военного госпиталя в Южно-Сахалинске. Здание еще японской постройки вызвало справедливые нарекания. Оно заметно обветшало и начинает представлять опасность, как для сотрудников учреждения, так и для пациентов, — рассказали в пресс-службе.

На замечание главы СПЧ заместитель командующего войсками ВВО Сергей Долотин ответил, что «строительство нового госпиталя запланировано в следующем году, по этому поводу уже есть соответствующее решение Минобороны».

Ранее сообщалось, что на Сахалин прибыла делегация во главе с Михаилом Федотовым. Члены делегации «осмотрели ряд социальных и военных объектов региона, встретились с населением, ознакомились с ситуацией по переселению из ветхого и аварийного жилфонда».

По данным пресс-службы Федотов поддержал совместное решение Минобороны и правительства Сахалинской области «о передаче в муниципальную собственность военных городков на Сахалине». По его мнению, это «позволит местной власти приступить к благоустройству военных городков и решить много застарелых вопросов».

https://topwar.ru/123341-ht…

Три строящиеся новые подлодки для ТОФ получили имена

Третья, четвертая и пятая дизель-электрические подлодки проекта 636.3, строящиеся для Тихого океана, получат имена «Магадан», «Уфа» и «Можайск». Об этом сообщил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

"Флот решил, что корабли получат имена "Магадан", Уфа" и "Можайск". Как будет называться шестая субмарина, пока не определено". — отметил Пономарев, передает ТАСС. Ранее первые две лодки этой серии, заложенные в июле, получили имена «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов».

Контракт на шесть лодок проекта 636.3 для нужд Тихого океана был подписан в сентябре 2016 года. Ранее, с 2010 года, петербургские «Адмиралтейские верфи» выполняли контракт на постройку шести таких субмарин для Черноморского флота. На данный момент все эти лодки сданы флоту, две последние («Колпино» и «Великий Новгород») в августе 2017 года начали переход в Севастополь.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием субмарин проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире. Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения — 300 метров, а подводное водоизмещение — около четырех тысяч тонн. Экипаж подлодки состоит из 52 человек, она может находиться в автономном плавании в течение 45 суток.

Особенностью проекта 636.3 является оснащение лодок комплексом ударного ракетного вооружения «Калибр», а также обновленное радиоэлектронное оборудование.

https://topwar.ru/123325-tr…

Источник: nnm.me