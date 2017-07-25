Открытое письмо. «О состоянии стрелкового и иного оружия в нашей стране»

Отечество в опасности!

В настоящее время в России, идет активная подготовка и принятие на вооружение нового стрелкового комплекса к экипировке «Ратник», который выглядит и задуман не плохо: отличная броня и шлем, но не доводится до ума и страдает от кучи детских болячек и несуразностей, (все факты в ссылках!), а МО РФ, рассматривает варианты принятия на вооружение автоматов и/или пулеметов на замену АК-74/РПК-74/АКСУ-74, калибра 5,45\39 мм, и возможно ПК/ПКМ\ «Печенег» – 7,62\54, как уже не отвечающих требованиям к оружию для профессиональной армии России 21 века.

В целом постановка вопроса верна, действительно упомянутое оружие было разработано для массового производства и эксплуатации в условиях глобальной ядерной войны, с минимальными требованиями к пользователю и максимальным запасом прочности и пригодности. Сегодня же бои армии ведущих государств ведут в условиях локальных конфликтов и войн, против армий развивающихся государств или полу – партизанских и подобных им формирований, наподобие конфликтов в Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке, Донбассе. Здесь, относительно стрелкового оружия для военнослужащих этих стран и конфликтов, на первый план выходит моментальная боевая эффективность,- это когда оружие применяется в основном одиночными выстрелами, в коротких боестолкновениях, как правило, высокопрофессионально подготовленными бойцами, (хотя бы с одной стороны) действующими в составе слаженного компактного подразделения, оснащенного мощными средствами защиты, наблюдения и обнаружения противника, вдобавок сами военнослужащие, как правило, защищены личными средствами защиты высокого класса, к примеру, бронежилетами класса – «6а», что уже сегодня гарантируют от не пробития всей номенклатурой боеприпасов 5.45\7.62\39 мм 5,56\45 мм и 7,62\51\54 мм, – практически в упор! (не пробитие с 10 метров!). И уже на подходе экзоскилеты и еще более серьезные средства индивидуальной защиты, гарантирующие полную защиту от всего существующего в войсках стрелкового оружия, вплоть аж до 12,7 мм! Исходя из этих условий, МО РФ к новому стрелковому оружию предъявляет вполне адекватные требования, действительно нужно точное и подверженное необходимому «улучшайзингу» оружие, для применения «здесь и сейчас», с применением различного «навеса» вроде оптики, коллиматоров, фонарей, ручек, сошек и т.д. Возможно даже с рассмотрением о принятии на вооружение калибров 6,5\39мм \ 6,8\43 мм или 6\49мм («Град»), это правильно, но проблема в том, что МО ведет речь не о 5-10, или пусть даже 50 тысячах стволов для профи, которые, конечно же, обязательно нужны! Речь идет о вооружении профессиональной армии страны и возможно всех наших союзников! А это минимум под 0,5-1 млн. стволов! Плюс миллиарды патронов к ним! С заводов, которых сегодня нет! Вот здесь и надо призадуматься, а велико ли будет преимущество нового российского « распиаренного ствола», типа АК-12/15/АЕК в случае, если через 1-5 лет, как утверждают некоторые аналитики, России придется воевать с НАТО на Украине или в Средней Азии, и пусть, если не на прямую, а под вывеской частных или иных массовых полу – армий, как сейчас в «Новороссии»?

Сегодня, этот конфликт решается еще советским оружием с обеих сторон и «стволы» не имеют решающего значения в его исходе, большее значение имеет организация и управление, но вот статистика конфликта в Афганистане, Сирии и Ираке, уже говорит о том, что новые «апгрейды» стрелкового оружия блока НАТО, позволяют наносить противнику, вооруженному в основном советским оружием и его клонами, в разы больший ущерб, конечно же, из-за отсутствия средств защиты у оппонентов, но и в значительной мере за счет выучки, точности, избирательности огня и уверенности стрелков в своей защитной экипировке. Следовательно, если в конфликте с НАТО или его «филиалами», нам будет противостоять обученный солдат, экипированный по их стандартам, а значит, при примерном паритете защиты, основными факторами для нас опять будут – не качество наших стволов, а опять потребуется массовый героизм, самопожертвование и конечно выучка (что проблематично при полноценной войне), потому как предлагаемые на конкурс варианты автоматов АЕК-971\973(А-545) , АН-94 «Абакан», АК-12, АДС, – не дают решающего «преимущества ствола» над одноклассниками в НАТО, вынуждая при этом наше государство потратить, для принятия их на вооружение, колоссальные средства! Так ли нужны эти стволы, если в руках профессионального бойца (не призывника!) они лишь на 10-20% эффективнее существующего и это значение снижается постоянно, из-за постоянного роста возможностей защитного снаряжения и экипировки потенциального противника? (может, проще пересмотреть наставление по стрельбе и увеличить на порядок расход патронов при обучении л\с?) Попадать из «новых автоматов», в перспективе, возможно будут действительно чуть ли не в два раза чаще, но поражать то противника,- уже нет! Ведь НАТО уже с 01.01.2017 г. полностью переходит на бронники «6а»! И что делать? Артиллерией? Так снарядов нет! Все уничтожили! И оснастки нет, чтоб производить! «Эффективные собственники» пришедшие в оборонку полностью уничтожили мобилизационные мощности по производству боеприпасов!

Вся оснастка для массового мобилизационного производства снарядов\мин всех калибров, доставшаяся нам ценой страшных жертв и крови сдана в металлолом! А новой нет и нет даже планов её производства! Нет планов моб\развертывания производства б\п на реальных производственных мощностях! А ведь чтоб только произвести оснастку для моб\периода, нужны месяцы и годы! Во времена СССР, согласно мобилизационных планов, был учтен каждый станок на каждом предприятии и каждый был включен в потенциальную цепочку производства военной продукции! Где такие планы для существующего сегодня станочного парка? Их нет! Как проводить мобилизацию мощностей? Каких? Где изыскания на сей счет? И не надо кивать на запад, там избыток мощностей и они производят даже всю номенклатуру боеприпасов наших калибров, а мы торгуем советским наследством, уничтожая свой оборонный потенциал! Работают только экспериментальные производства, но они могут обеспечивать только минимум по научным изысканиям, производственно-войсковые испытания боеприпасов или учения! Производя максимум в тысячах, а для войны нужны миллионы и миллиарды!

Мы тратим в Сирии последние резервы, которые не пополняются! НАТО через два года доедет до Москвы без всяких проблем, они просто ждут, когда мы потратим все боеприпасы! Даже патронных заводов, сегодня, по сути, осталось два, а нужно минимум восемь! (Луганск не в счет). И они потихоньку сворачивают свои мощности! Новые не строят и не дают строить! Это страшная тайна , которую, видимо, не решаются сообщить В.Путину! Хотя все данные у Генштаба и Военной контрразведки есть! Нет резервов и запасов снарядов\мин\патронов вообще, никаких! Топили баржами, жгли и взрывали склады 20 лет! Пусто! Даже с учетом складов в Приднестровье!

Сегодня запасов всех боеприпасов в стране, как на 2-3 дня Курской битвы! Всего, и патронов и снарядов\мин всех калибров, ко всему! Генштаб в ужасе, – но молчит! Как устраивать панику и противоречить Президенту, если «официально мы всех побеждаем!» Но как быть через год-два, когда НАТО развернет свои дивизии? Что, в рукопашную ночью? А встречный огонь? А время на маневр?

Получается, что еще и к моменту начала массового поступления в войска «нового» автомата\пулемета, Во -первых, у нас банально не будет патронов, а во вторых, рост защиты потенциального противника (с 2017 г.- «6а») гарантированно «съест» все возможные дивиденды от его принятия! Ладно, оставим вопрос о моб\резервах и производстве боеприпасов, вернемся к вопросу о массовом автомате. Даже если удастся развернуть производство патронов, то опять надо будет придумывать очень дорогой «супер-пупер» патрон или прицел, которые вряд ли получат массовость, а в серьезной «заварухе», опять будем уповать на мороз, снег, грязь, песок, на отсутствие «памперсов – сникерсов» и «батареек» у врага, и снова,- на героизм, выучку и самоотверженность наших солдат….или опять изобретать новый «ствол-патрон»? А деньги? А время? Они у нас будут?

Как говорится «истина, где-то рядом» и «слава богу» у нас уже все есть, просто надо достать с полки и стряхнуть пыль.

Однозначным условием, при принятии на вооружение нового «ствола», вернее комплекса автомат\патрон, должен быть резкий скачек скорости пули и как следствие, - точности, пробивного действия и настильность при стрельбе, потребующее полного обновления всей защитной экипировки солдат НАТО, а это колоссальные расходы и время, в которые мы вгоним потенциального противника!, плюс его солдат будет деморализован знанием своей незащищенности, плюс мы заставим потенциального противника выбросить колоссальные средства на поиск адекватного ответа!

В России всегда хватало гениев но, к сожалению, дальновидных руководителей и чиновников – профессионалов с головой,- дефицит. Иначе как объяснить, что уже фактически существующая в металле и успешно прошедшая испытания еще 60 лет назад, по жесточайшим требования СССР к массовому оружию, конструкция автомата Д.И. Ширяева АО-27, с подкалиберным, оперенным боеприпасом (конструкторы В.П. Грязев, П.А. Фадеев, А.Г. Шипунов и Д.И. Ширяев), с минимальной скоростью пули более 1060 м\с, даже не рассмотрена в принципе! А ведь это именно то, что и делает «новый ствол» прорывным! Американцы потерпели крах с такими конструкциями. Автоматы у них не стреляли, а если стреляли, то даже близко не могли соперничать с обычным оружием по параметрам пользования и прицельной стрельбы, а Ширяев сделал и прошел Госкомиссию! Тогда конечно никто о профессиональной армии в СССР и подумать не мог, а от «броников» в 16 – 32 кг, бойцы что СССР, что НАТО шарахались как черт от ладана. Естественно такую диковину, с таким пробитием (БТР, - насквозь!), на вооружение не приняли, хотя внятных аргументов, кроме слов,- «очень дорого»!, никто не привел, а ведь последующий переход на калибр\патрон 5,45мм,- фактически обошелся в те же деньги!

Вот так, оказывается комплекс «ствол-патрон» уже есть и ему 60 лет! Его просто надо довести с учетом нынешних и будущих задач, введя пластиковую гильзу (ее конструкторы не довели до ума – рухнул СССР) и надо дать всем КБ время на доводку изделий и боеприпаса под новые требования и объявить в следующем году новый конкурс, приняв на вооружение действительно «крутой» единый комплекс «ствол-боеприпас» поля боя. И раз проводим всероссийский конкурс, то надо включить туда все стрелковое оружие, плюс крупнокалиберные пулеметы, автоматические и подствольные гранатометы. Пора и «Корд» и АГС заменить, на что то, в 1,5-2 раза легче и\или эффективнее! За одно, неплохо опять «полазить по полкам», вспомнить про конструкторов на вроде Симонова, Драгунова, Коробова, Барышева и Р.Робинсона, – они ведь сделали множество «прорывных изделий» много десятилетий назад!

А теперь главное, что нужно сегодня, как говорится, «доделать» эти образцы под сегодняшние требования и технологии. Сегодня в оружейном и технологическом «тренде» – пластиковая гильза, как средство удешевления и возможность облегчить боекомплект. Здесь у нас сплошной плюс, так как особой доработки боеприпасу не нужно, замена гильзы на пластиковую, – не проблема, а ее к стати, можно даже удлинить, чтобы сохранить или увеличить навеску пороха, при сохранении оригинального внешнего диаметра, плюс даже не стальная а вольфрамовая стрелка. Все это позволит выиграть до 10-30% веса боекомплекта, а это много! Поиграв с рецептурой пороха можно получить 10-20% прирост импульса, при минимальной отдаче, что еще повысит скорость пули-стрелки и ее настильность, а значит, можно будет говорить и о замене всей номенклатуры 5,45\39, 7,62\39 и 7,62\54 мм на единый боеприпас в автомате, ручном и едином пулемете! То, что не вышло с 6\49 мм! Игра стоит свеч! Даже если говорить о едином пулемете (ПК\ПКМ), во первых, это облегчит сам пулемет на 40-60% и практически более чем вдвое уменьшит вес боезапаса, если добавить тканево-пластиковый короб и пластиковую ленту, значит можно будет брать боеприпасов много больше, а их как известно, для боя много не бывает! Да и сам, какой ни будь «Нью-Печенег», «Корд» или «Нью-РПД», с доброй сотней-другой патронов, получится не тяжелее РПК-74М с магазином на 30 патронов! А на сколько меньше, станут греться стволы! Да еще и вырастет гарантированный настрел (без износа) под 50-100 т. выстрелов на ствол! А как упростится снабжение войск! Сегодня в «поле», у ВС РФ, имеются 4 ствола, 3,5 типов - ПК , СВД и АК\РПК , с как минимум двумя калибрами и патронами, плюс набор ремкомплектов и запчастей. А если единый патрон для всех? (НАТО - склоняется к этому) А если вариантов «стволов» останется меньше, вроде пары АК74/РПК(ПУ-21, ПУ-2)Корд/Токарь-2 и плюс «снайперка» мотострелкового отделения? Или вместо нее обойдемся сменным матчевым стволом к автомату? Патрон то можно оставить один! Конечно, работать далее 600-800 м такая снайперка не будет, нужен «болт» 8.6 – 12.7 мм, но ведь из СВД и сейчас дальше 500-600 м никто и не стреляет! А какой колоссальный выигрыш получит МО при логистике и снабжению войск! Конечно, многие возразят, мол, без «станкача» типа ПК с лентой,- никак!, и ПУ-2 и «Поплин» слишком сложны,… но натовцы так не считают и приняли универсальный пулемет отделения (под ленту и магазин) FN«Миними» \ М249!. Можно и другим путем, оставить отдельный единый пулемет (А смысл? Если патрон одинаков?), а в отделении сохранить унификацию, и магазинный тип питания, как АК\РПК. Тогда, раз «ленте» в отделении не место, а повышать огневую мощь надо, – пора вспомнить о существующей «подвижной каретке», - РПК – СП №3(как у пишущей машинки , только снизу, где у РПК магазин или тот же Корд\Токарь -2) куда можно вставить 3-4-ре 30-45шт. магазина и тогда «недопулемет» превратится в «лютый» ствол! И самое главное, все это уже испытано и проверено еще в СССР, а это гарантия качества! Осталось только пыль стряхнуть!(ну или принять новый Корд -5.45\«Токарь-2» или типа него) Далее, вопрос сбалансированной автоматики. Да, важный вопрос, но если разобраться, то для стрельбы из автомата очередями с «ходу»….больше подходит пулемет! Для бойца – это скорее 1-2-3 прицельных выстрела в одну цель, за 1-3 секунды остановки и изготовки, а потом бегом дальше!, потому как очередь в 10 патронов с ходу, это или от страха или с целью напугать, а в таком случае, сбалансирован ствол или нет,- результат один, вернее никакого! Значит вопрос со сбалансированной автоматики вопрос открытый, здесь стоит вспомнить и двух темповые автоматы, они как раз и дают 1-2-3 пули в точку прицеливания, сходу, за те 1-3 секунды! Пора и их достать с полки и вспомнить, что Г.А. Коробов, еще более 50 лет назад все эти вопросы решил, совместив в одном стволе и то и это! (ТКБ-072 и ТКБ – 0111) именно его автоматы породили «АЕКи и Абаканы»! Причем, говорят, уступающие оригиналу! Ну не было у гения своего «большого человека», что бы «протолкнуть» свои гениальные творения! Так может пора абстрагироваться от заслуженного бренда «Калашникоф фо рева!» и переосмыслить наше наследие, без оглядки на авторитеты и их «толкателей» в лице Рогозина и Чемезова? Понятно, что заводы и КБ как скандальные бабы, будут «клясть друг друга», и у каждого друзья в «коридорах власти»! Но цена неверного решения, может быть очень высока для нашей страны и ее союзников. Может Президенту РФ, как Главе Военно – Промышленной Комиссии, «трахнуть» кулаком по столу и заставить собрать в одном образце все лучшее, что создано за 100 лет? А начнут «ныть», про интеллектуальную собственность и «права» конструкторов, – мол хочется «медаль на грудь» и «бабла» за «эксклюзив!» и на «распил», – то надо напомнить , что все права на это оружие принадлежат государству и оно само решает как ими распорядиться, для получения максимального эффекта.

Все это особенно актуально, так как в настоящее время на Западе идут интенсивные испытания новых пулеметов с пластиковой гильзой и лентой, но из за того, что они пока используют стандартные пули от 7,62\51 и 5,6\45, боеприпас получается цилиндрическим, и толстым как батарейка, телескопическим, с «утопленной» пулей, легким, при длине примерно как у 5,6\45, или меньше, но в 1,5-2 раза большего диаметра гильзы, что не очень хорошо для размеров боекомплекта. Для пулемета с лентой сойдет, а для автомата , - не очень, так как в стандартного размера магазин на 30 патронов поместится в лучшем случае половина, а больше ,- только при расширении магазина и части ствольной коробки в 1,5 раза, а это пусть и не на много, но прилично увеличивает вес и габариты оружия.

Вот и получается, что Россия «не ждано не гадано» оказалась единственной, у которой есть действительно почти готовый «новый» комплекс, - автомат-патрон, хоть ему и 60 лет! Нельзя «профукать» это преимущество, рано или поздно Запад «прочухает», гладя на свои танковые БОПСы и 40 мм-е телескопические «бофорсы», – что вместо пули 7,62 или 5,6 мм, в пластик надо пихать стрелку,3-4 мм и весом 2-3 гр, ведь пуле, что 5,6мм, что 7,62 мм не нужен радио взрыватель, для подрывов и поджогов есть другое – более пригодное оружие.

Некоторые «эксперты» начнут причитать, «мол, слабое останавливающее действие!», так стрелку надпилим (уже есть!), чтоб сломалась при попадании, а кроме того, последние исследования показали, что попадание в тело, даже маленькой пули на скоростях близких к 2 Махам (660-670 м\с) и более, вызывает сильный гидроудар и обширную контузию внутренних органов, гарантированно выводящее солдата из строя, а мы имеем минимум 690-710 м\с на 600 метрах! (на 600 м – даже из СВД не каждый попадет!). Ну а про пробивное действие и говорить не надо, броне пробитие – чуть ли не на уровне 12,7мм «Утеса\Корда!».

Вот так «пошарив по полкам», мы и определились, что есть и что действительно актуально для нового массового оружия:

- легкий, с возможностью использования одним бойцом, пулемет до .50-го (12,7 мм) калибра, – .338,-.440 (8.6-11 мм) и ручной автоматический гранатомет 25-45 мм. Они должны стать легче в 2 раза и быть «ближе» к отделению, или даже войти в него, например вместо СВД, значительно повысив огневую мощь взвода. В США, автоматический гранатомет ХМ25 калибра 25 мм, – уже во взводе! И Китай, не отстает с QLB-06\QLZ- 87B\W87! Возможная компоновка такого крупнокалиберного пулемета, – «буллпаб», стрелять с плеча как из РПГ (как пулемет Робинсона, может, скопировать или купить патент?) с оптикой до 1800-2500 м, складные сошки, подача ленты за спиной, из ранца. Гранатомет – уж как получится, так же или традиционно (XM25\MilkorMGL, QLB-06\QLZ- 87B\W87), но хотелось бы с дальностью минимум в 1000-1500 метров, с лентой в 30- 100 гранат, программируемым воздушным подрывом и возможностью минимум на 500-600 м гарантировано попадать в окно.

- новый единый патрон для всего стрелкового оружия (отделение – взвод-рота)

- исследовать возможность уменьшения типов «стволов» с 3,5 до 1,5 – 2-х, – путем создания единого, универсального пулемета типа ПУ-2 или ПУ-21\Корда5.45\Токарь-2, с питанием лентой и магазином;

- определится и решить вопрос с заменой СВД, на модификацию нового автомата\пулемета, на подобную АВ или на мощный «болтовик , типа Орсис-5000», калибра .338(8,6 мм) или .408-.440(10,3-11мм), что в свою очередь подводит к оружию 50-го(12,7мм) калибра, по типу облегченных ручных пулеметов калибра 12, 7мм, - Барышева и Робинсона, или 12,7мм полуавтоматических винтовок , типа «Баррет М82А2/А3\М95», или ручных автоматических гранатометов.

Определим требования к автомату:

- сбалансированная автоматика – хорошо, двух темповый – отлично, но может, учитывая очень слабый импульс отдачи и оптику, выбрать «буллпаб»?, с выбросом гильзы вперед (АДС, ТКБ-022, ТКБ-0146). Или вниз (ТКБ\Р90). Эта схема удобнее, дает лучшую точность, проще, дешевле и надежней, новый, легкий боеприпас гарантирует хороший баланс оружия…. В общем, – нужен новый полноценный государственный конкурс, с участием всех разработанных и существовавших образцов, начиная с 1923 года!

- мультикалиберность и смена стволов, при таком патроне,- если не обязательны, то актуальны.

- прицел «П» – постоянный для прицельной стрельбы не в грудную мишень, а в голову на 300-350м.

- или вообще все «новации» сразу, а исходные образцы уже есть,- АЕКи, АК-12, АК-107\108, АДС, АН-94, АО-27, ТКБ-022 , ТКБ-072 , ТКБ – 0111,ТКБ-0146, СА-006….. Может вообще как FNР90 и G11, а вместо одного магазина сверху, 1-2 на 50/100 патронов,- вдоль и сбоку! Пусть КБ думают, а результаты надо испытать, сравнить и посчитать расходы!

- еще съемный, универсальный, для стрельбы всеми российскими и возможно натовскими (с гильзой), гранатами, обычный и\или открывающийся в бок подствольник, калибра 40 мм или что новое, – до 43-45 мм, с возможностью монтажа тактической рукоятки – сошек,

- наличие простого открытого или откидного диоптрического прицела,

- наличие планок типа «пикатини», для различного рода оборудования

- обязательно простой, небольшой съемный, 3-4-х кратный оптический прицел, по существующему «натовскому образцу», где прицеливание осуществляется по вертикально расположенным отметкам, где каждая горизонтальная отметка указана с метражом до цели(до 800 метров) и является фактической шириной фигуры человека (0,5м). Учитывая высочайшую скорость и настильность стреловидной пули и дальность прямого выстрела в 600-650 м, это позволит легко целиться и попадать на все приемлемые дистанции боя, и без боковых поправок. Иметь такой простой прицел важно, так как он как минимум вдвое повышает скорость открытия и точность огня, а практика показала, что коллиматоры и сложные электронные системы с метками, вычислителями и прочим, конечно должны быть, они очень эффективны, особенно на коротких дистанциях и ночью, но, как правило, во время кратковременных компаний. Долгая «командировка», может приводить к их отказу, а ВС РФ должны быть готовы к полномасштабной войне с применением «ЭМИ» в том числе, и очень не хочется, чтобы во время боя, «чё то замкнуло!» или «неожиданно!» сели батарейки и наш «ствол» стал совсем «не крутым»…..

Варианты, что можно получить:

1. Комплекс из «улучшенного АК»- АЕК -971 или АК-12\15, РПК-16 с «кучей» навеса: «планки «пикатини», сошки, фонари, рукоятки, целеуказатели,

Что имеем:

- Колиматорные и другие прицелы, баллистические вычислители.

- 50-60, 96 патронов в новом магазине ,- хорошо!

- Патроны, магазины,- подходят, принципы применения и управления огнем , – те же.

- Повышение эффективности огня отделения на 20 % – 30%, по сравнению с сегодняшним днем. Решающих преимуществ, при постоянном росте защиты потенциального противника, не дает.

- Судьба РПК\РПК-74 какова? остается ? РПК-16? Корд-5.45\Токарь-2? Или вариант от нового автомата?

- Новые запчасти и усложнение логистики

- В «поле» по прежнему 4 разных ствола, 3,5 типа, – ПК\ПКМ, СВД, тип АК\РПК\РПК74\РПК16 и патронный хаос.

- Подствольник как на АК-74,

- Повышение потерь, у не равного нам противника (партизаны, третьи страны, и т.д.) в 1,3- 2 раза,

- При столкновении с НАТО, от которого мы уже отстаем ,- никаких преимуществ. Будет паритет, все выгоды на уровне погрешности статистики и выучки. 2-4-х кратное снижение эффективности в бою, при переходе НАТО на защиту «6а»

2. 2. Комплекс из «улучшенного АК», – АЕК -971 или АК-12\РПК16\Корд-5.45 с «кучей» навеса, калибра 6,5\6.8 мм или 6\49мм . Появляется возможность замены ПК\ПКМ и РПК74 на универсальный пулемет, аналог ПУ-2\ПУ-21\ РПК – СП №3\Корд5.45\РПК16, плюс при использовании матчевого ствола к автомату, позволит предложить некую замену СВД, но скорее всего с ухудшением баллистики. Плюс: планки «пикатини», сошки, фонари, рукоятки, целеуказатели,

Что имеем:

- В «поле» 2-3 разных ствола, 1,5 типа ,- Автомат/пулемет/ винтовка (СВД ? ПКМ?)

- Возможно, единый патрон для взвода.

- Колиматорные и другие прицелы, баллистические вычислители.

- Магазины, принципы применения и управления огнем , – те же.

- Повышение эффективности огня отделения на 30 % – 50%, по сравнению с сегодняшним днем. Преимущества есть , но при постоянном росте защиты потенциального противника, не надолго, имеющиеся боеприпасы, – «не берут» защиту НАТО.

- Подствольник как на АК-74?,

- Новый подствольный гранатомет 40- мм, возможно универсальный, например открывающийся вбок и позволяющий использовать всю номенклатуру выстрелов как отечественного и зарубежного производства, в том числе 40 мм выстрелы с отделяемой гильзой. Или возможно новый, повышенной мощности- 43-45 мм.

- 50-60, 75-96 патронов в новом магазине,

- Повышение потерь, не равного нам противника (партизаны, третьи страны, и т.д.) в 2 – 2.5 раза.

- Новый патрон, новое производство.

- Новое наставление по стрельбе, переучивание л\с

– Новые запчасти, изменение логистики и снабжения.

– В «поле» можно будет избавиться от ПК\ПКМ, оставив СВД (или на оборот?), а комплекс по типу АК/ ПУ-2\ПУ-21\ РПК –СП №3, позволит за счет мощности патрона 6,5\6,8мм или 6\49 мм, увеличить мощь огня м\с отделения, заодно уменьшить патронный хаос.

- При столкновении с НАТО, от которого мы уже отстаем , - преимущество будет, но наверное не решающее, 10%, или скорее ближе к уровню погрешности статистики, а за тем в течении 1-5 лет из за роста защиты «6а» сойдет на нет и уйдет в серьезный минус.

3. Новый комплекс на основе подкалиберного боеприпаса и передовых идей прошлого и настоящего:

– Комплекс из элементов ОА-27\ТКБ -0111\0146\FNP90 , в котором с учетом всего передового, имеем: подкалиберный пластиковый патрон, возможно магазин по типу FNР90, вдоль оружия, с левой и\или правой стороны, по 45-50 патронов, – от тыльника приклада, до среза ствола длинной 320-508 мм (без учета длинны компенсатора\дульного тормоза) , возможно расположенные уступом,- один ближе к патроннику чем другой, с одновременной, ступенчатой подачей двух патронов как в ТКБ-0146, и\или возможность использовать один магазин, а вместо второго использовать заглушку, выброс гильзы – вниз или вперед. Планки «пикатини», сошки, фонари, рукоятки, целеуказатели и прочее.

– Или не столь «новационный» вариант «буллпаб», - на основе ТКБ-0146, с традиционным магазином повышенной емкости (уже есть для АК-12), что конечно на 25-30% снизит огневую мощь, по сравнению с «супер-новационным» . Планки «пикатини» и прочее.

– Возможен единый, универсальный пулемет по типу АК/ ПУ-2\ПУ-21\ РПК –СП №3\Корд\Токарь-2, но при емкости «заряда» по 60 – 100 патронов у каждого «инновационного» автомата, не имеет особого смысла, если только его калибр не увеличить от 8,6 мм (.338) до 12,7 мм (.50) . Это даст возможность уверенно поражать противника на расстоянии до 2000 и далее метров!

Что имеем:

– пуля со скоростью 1100-1300 м\с, с дальностью прямого выстрела 600-700 метров!, что дает возможность не учитывать снос при прицеливании и пробитие всего, что есть и будет в ближайшие 5-7 лет в индивидуальной защите л\с .

– модульность, – смена ствола (калибра? боеприпаса?), пусть даже не в полевых условиях, объединяет в одном,- автомат со стволом 320-508 мм, пулемет\снайперку со стволом 660-520 мм, и штурмовую \ снайперскую автоматическую винтовку, со стволом 420-560 мм .

- минимум три оптических прицела: для автомата\штурмовой винтовки до 800 м, для пулемета и снайперки,- до 1200-1300 м и ночной минимум на 800-1000 м.

- Единый патрон для всего поля боя!

- В «поле» 1 система + новые: легкие, крупнокалиберные, – пулемет\ гранатомет

- 90 -100 патронов готовых к стрельбе у каждого! Фактически пулемет с оптикой у каждого! Мечта!

- ну минимум 50-60 патронов в магазине и оптика, – тоже не плохо.

– Новая логистика, новый патрон, новое наставление по стрельбе, новые принципы маневра огнем с учетом возросшей мощи и полное переучивание л\с.

– Повышение огневой мощи комплекса «отделение-взвод»,- в 3 раза! Каждый автомат будет являться аналогом если не ПК/ПКМ\СВД, то мощнее РПД! А РПД, на 20-30% «круче» РПК\РПК-74!

– Возможно новый подствольный гранатомет 40 мм, универсальный, заряжаемый как обычно ГП -25\34 и\или еще открывающийся вбок/вниз и позволяющий использовать всю номенклатуру выстрелов отечественного и зарубежного производства, в том числе 40 мм выстрелы с отделяемой гильзой. Или такой же, повышенной мощности – 43-45 мм.

– Колиматорные и другие прицелы, баллистические вычислители.

– Возможность размещения гранатомета под и над стволом, надульные гранаты.

– Возможность выбора и смены стволов, разной длинны, толщины и назначения.

– Простой оптический прицел у каждого, широкий выбор прицелов.

– Решающее преимущество оружия при столкновении с любым противником!. С НАТО, – минимум в 2 раза!

4. – Получив высочайшую точность и плотность огня отделения-взвода до 800-1000 метров, есть возможность частично отказаться от единого пулемета и заменить его легким крупнокалиберным пулеметом (типа Барышев\Робинсон), и\или легким (Барышев\ХМ25\ХМ307 АСSW\MilkorMGL, QLB-06\QLZ- 87B\W87) автоматическим гранатометом 25-45 мм! Там и там, расчеты в 1-2 чел! Это обеспечит подавляющую огневую мощь комплекса отделение-взвод до 1500-2000метров!

– Возможно в будущем конкурсе следует рассмотреть и снижение калибра крупнокалиберных пулеметов с 12,7мм (50-й калибр), до 8.6-11 мм (338- 440-й ), как принятый на вооружение в США «средний» пулемет LWMMG(8,6 мм), ведь на дистанциях свыше 1700-2000 метров, например, скорость пуль 957,408 и416 калибра, сверхзвуковая! Это больше чем у 50-го – 12.7 мм! Настильность и точность лучше! Плюс сразу выигрыш в отдаче и массе пулемета в 15-50%! А если еще поменять гильзу на пластиковую и пулю на подкалиберную? Надо выяснить путем исследований и испытаний! Шансы, получить вместо единого пулемета ПКМ\Печенег, новое оружие в его массово – габаритных характеристиках, но с 2-4 -х кратной огневой мощью и дальностью,- очень заманчивы! Еще одним эленентов повышения ударной силы взвода- роты должны стать малогабаритные ракеты, которые можно запускать используя подствольники и похожие устройства. Такая самонаводящаяся и\или корректируемая по подсвету ракета, аналог «Raytheon Pike» (Пика), с дальностью 2-3 км и весом 0.5-1 кг, позволит решать вопросы поражения важных целей на пределе дальности стрелкового оружия, что позволит избегать угроз от обнаруженных ПТРК, минометов, орудий, наблюдателей, транспорта и т.д.. Это так же автоматически решает вопрос вооружения малых и мини БПЛА, что позволит значительно расширить круг их применения и дальность. Такие ракеты нужны, если сразу не получается сделать их в гранатометном калибре 40-45 мм, то на первом этапе, пусть появятся хотя бы в минометных калибрах и с дальностью 4-6км. А на последок, про пистолеты. У нас, в России, с «армейскими» стволами сегодня , -«беда», сами по себе они хороши, но их время прошло: ПСМ (5,45\18мм) – изыскан, но годится,- застрелиться генералу в парадном мундире, ПМ(9\18мм) – «супер» надежен, - годится застрелиться в не только в кабинете, а везде и с полной гарантией! ПММ (9\18М мм,- бронебойный) – застрелишься и в каске!…но при том, сегодня, – это отличные стволы для гражданского и полицейского оборота! ТТ- древность, но патрон 7,65\25 мм – мощь, впечатляющая и сегодня! ПЯ 9\19Пара – «Ярыгин» (Грач) – задуман хорошо, но исполнен, «не дай бог в руки»- «набор – сделай сам!», АПС(9\18)-«икона!», но крупноват, тяжеловат и нужный сегодня мощный патрон (9\18М, 9\19П и более) не вставишь. ГШ-18,( 9\19П и бронебойные)- «супер!», но пока больше подходят для «правоохранителей» (МВД, ФСБ, ГП, СК, ФСИН), «Стриж»(9\19П)- класс, для «профи» и кино, выдержит ли он «поле» и «бронебойные», вопрос открыт, вернее пока закрыт. «Вектор» СПС\СР-1 («Гюрза») – очень хорош! Но «дурацкий» курок, лишний не удобный предохранитель в рукоятке и отличный, но дорогой и редкий патрон 9\21мм – все портят, он подходит лишь «избранным» (ФСО). Остальные образцы, как то уже не актуальны, по причине слабости патронов к ним, древности технологий и невозможности форсировки боеприпасов, за исключением одного,- ОЦ-27 ПСА «Бердыш!» Это реально сегодня у нас единственный «супер-пупер!» К одному пистолету 3-ри! ствола, под 3-ри разных патрона,- 9\19П и 9\18(9\18м),7.62\25 мм! (на складах пока что есть очень приличные запасы!) Вот это сегодня идеальный армейский ствол! Все кто хоть раз его пользовал,- в восторге! И сегодня – это один из лучших армейских пистолетов мира! Почему он не на вооружении? Да не было у И.Я.Стечкина, никогда, высокопоставленного «покровителя-толкателя»! Великолепный армейский пистолет «замылили»! Конкурс, благодаря «рыночной экономике», выиграл пистолет ПЯ, хотя он « рядом не стоит»! А по возможности модернизации и потенциалу, ОЦ-27 пока впереди всех , будет еще лет на 10! Если учесть, что при постоянном росте индивидуальной защиты, есть тенденция к переходу армейских пистолетов на мощные и скоростные патроны, калибров 5,7\28, 4,6\30, 5,56\29, 5,56\30, 9\29, 9\30, 9\25, 10\25, 6,5\25мм! Получается, не успев сегодня вооружить ПЯ и 1\3 Российской Армии, завтра МО придется опять «изобретать велосипед»! Деньги выброшены на ветер! Хотя нет, кое кто, неплохо «наваривается» на этом! У «Бердыша» уже есть вариант с 7,62\25!, добавить еще один ствол или все в этих калибрах, – нет проблем! Все эти калибры лезут в его обойму! А можно из 7,62\25 мм сделать свой, подкалиберный», как шведский 6,5\25 мм, – стрелку в 3-4 мм, с пробитием как у автомата! Можно и с весом поиграть (пластик, сплавы скандия, титана) и с наклоном рукоятки до 111-112%, ничего супер сложного, но это перспективы и конкурсы! Нельзя сегодня потерять шансы и принять этот пистолет на следующие 10 лет, это шанс сэкономить кучу времени и денег! Заодно удержаться в «тренде», плюс фантастическая, не имеющая аналогов всеядность и универсальность! Этот пистолет нужен России! И сегодня и завтра! И добавить к нему в пару, для «штабно-тыловой братии», – ПП«Баксан» РГ-063,(как «распиаренный» ST Kinetics CPW)с таким же набором сменных стволов. Говорят и показывают, что есть еще и перспективный ПЛ-14, но этот пистолет мало кто видел в армии и пользовал, Есть новый пистолет от гражданских специалистов практической стрельбы в калибрах .40 и 10\25мм и ОЦ- 122 .45 калибра (11,43\23 мм), но что они из себя представляет в армейских условиях пока не известно, нужны сравнительные войсковые испытания, так поему их провести совместно с теми же ПЯ, ГШ, ОЦ-27, «Вектором»?.

– Конечно, все перечисленное в статье, ведет к большим расходам, но за то, мы получаем технологический и качественный скачек в развитии обычных вооруженных сил, который даст реальное преимущество на поле боя над любым противником, минимум на 5-10 лет! Разве не это, цель любого перевооружения?

ИТОГО:

Мобилизационных мощностей нет, моб\оснастки – нет, моб\планов привязанных к конкретным действующим предприятиям, – нет! Как воевать? ЧЕМ? Закидаем шапками и автоматами со складов? Будем ходить в штыковые атаки ночью? А из пушек\танков чем стрелять?

По мимо всего этого, очень беспокоят слухи и разговоры о том, что все усилия и попытки дать современное оружие Российской Армии, всего лишь прикрытие для очередного «распила бюджета» близкими к «кормушке» людьми, что все является лишь умело организованной профанацией и фактически диверсией! В результате которой Россия не только не получит по настоящему передовое стрелковое оружие, но и потеряет имеющиеся мощности по его моб\производству, так как по некоторым данным, после подведения итогов «конкурса», являющего собой ангажированный и урезанный до минимума вариант советского конкурса «Абакан», планируется демонтаж оборудования и перепрофилирование до 60% действующих предприятий сектора, с уничтожением оснастки! Что приведет к безвозвратным потерям кадров и не возможности резкого увеличения производства вооружения в моб\период. Кроме того, ведутся разговоры о начале производства различных «прибамбасов» к «стволам», вроде коллиматоров, оптики и прочее! Но почему-то в планах, стоит загрузка действующих предприятий оборонки, без расширения их мощностей, что приведет к тому, что вместо оптики и электроники для ракет, предприятия начнут фактически делать «ширпотреб» по сравнению с нынешней продукцией! Что приведет к потере квалификации и технологий! Производство боеприпасов и прицельных комплексов к новому стрелковому вооружению, это не только новые технологические процессы, но и мероприятия по сохранению старых в переходный период, что недостаточно учитываются организаторами конкурсов МО.

Далее, заявления о необходимости всего лишь 50-100 тыс. стволов, - от не компетентности! При смене оружия есть необходимость его скорейшего освоения и устранения недостатков, для чего, как правило, надо каждые 1-2 года «раздавать» по стольку в войска, а потом, заменять, для анализа и еще раз заменить это будущее массовое оружие! Итого 3 раза за 2-3 года по 30-50 тыс. стволов! Не забывайте, для профессиональной армии, нужен 1,5 -3-х кратный запас автоматов и пулеметов! А ремонтные комплекты? А сменные и ремонтные стволы? А Росгвардия, МВД, Пограничники ФСБ, армии братских государств и союзников? Вот и получается, что при перевооружении, их получится минимум под миллион! И никак не 50-100 тысяч!

От всего этого, «несет неприятным душком» предательства! Если это «шапкозакидательство» и непрофессионализм, – то надо поправить, а если хуже, или не дай бог работа «агентов влияния», то надо разобраться, кто «темы двигает?», кто в «наваре?» и каком?! А то, что есть разрушим, а новое, будет, но не у всех , не всегда и где то! А что есть,- в ремонте\складе… Вот и говорят: «одни, «что оружие, это зло!» Другие,- «зеленое бабло, – побеждает зло!»…..

Да, новое оружие нужно, но не хотелось бы сделать только «полшага вперед»! Сегодня выбросим миллиарды (очень похоже на очередной распил бюджета!), а потом? Опять «догонять»! Наступая на чужие грабли? Как с промежуточными патронами 5,45 мм, вместо 6,5\6,75\6,8 мм или 6\49 мм! Или как с «супер» танком Т95, (где его СУО?) делаем, что по проще («Армата»), куда вместо разработанного блока «супер-пухи» в152 мм и 30 мм, плюс ДУМ пулемет\гранатомет ставим одну пушку в 125мм, а она уже на «пределе» и без ожидаемой «поддержки» 30-57-мм пушки (высокой баллистики) поддержки, да еще и без автоматического гранатомета, как на Т-95! А «Вундервафли» в виде «Терминаторов»? Для чего они? Если нужен танк для города, то ему нужен отвал, большая башня минимум с 100\30 мм «Бахчей» или лучше с «Нью-Бахчей», в виде спарки (Нона\Вена) 120 мм\35-57 мм. Пушек со снарядами 30\165 мм – уже мало, – все современные западные БТР/БМП, с 2000-х годов, проектируются с учетом защиты от них. Еще нужен угол возвышения арт\систем до 75-85%, плюс курсовой пулемет, а на башне – ДУМ - 12,7 мм (или .338,.400-440- больше боекомплект) – дистанционно управляемый пулемет и 40-45 мм гранатомет в районе заднего свеса башни, плюс мощная защита, особенно крыши и тыла. Почему? Потому, что есть «Хелфаер», «Спайк» и «Джевелин» атакующие сверху, ну и главное, – в городе нужны: броня кругом, и в мощно бронированной башне миномет/гаубица и мощный фугас, возможность стрелять в упор, вверх и «сквозь стены», плюс, иногда и на 10-50 метров, при чем, безопасно для своей пехоты, что рядом! За одно, из 35-57 мм пушки, всей номенклатурой по БМП\БТР и вертолетам на 2 – 4 км, и 120 мм («Китолов-2?», «Рефлекс?», «Комбат?») ракетой через ствол,- по вертолетам\танкам. Да и в «поле», такой «агрегат» по круче нынешних «Терминаторов» будет! Жаль вот только , что с боеприпасами с программируемым подрывом над целью, – полный провал! Ничего достойного нет, хотя на западе уже минимум 10-15 лет все существует! И все молчат! Неужели украсть нельзя и скопировать, если своих мозгов нет? Чем занимается ГРУ и СВР? Это ведь огромная проблема и экспортная в том числе! Отсутствие боеприпасов программируемого подрыва 20-100 мм, – это наш позор!(может, купим лицензию у «Бофорса», «ОТО Мелары», «Эрликона» или «скомунизмим»? СВР, ГРУ, – Ау!?!) Это же потери миллиардов долларов экспортной выручки, не говоря уже о как минимум в два-три раза сниженной боевой эффективности автоматических пушек, танковых пушек и автоматических гранатометов, на фоне западных аналогов! Будь у нас системы программирования снаряда в момент покидания ствола, можно было бы не только в разы повысить эффективность имеющихся стволов 23-57 мм у «Шилок», «Тунгусок», «Кортиков», «Палашей», «Панцирей», «Енисеев», «Курганцев», «Бумеранга», БТР82\87, БМП-2\3 и т.д, можно было бы широко ввести в войска системы калибра 37\57\76 мм (и возможно даже 85-90 мм) с хорошей баллистикой (как у самой массовой пушки ВМВ Зис -3, к которой прилично снарядов осталось), для новых ДУМ для БТР\БМП (в «Бахче-Нью-Бахче»). Или если при модернизации танков Т-72\80 из резервов, поставить башню с такой «Нью-Бахчей» где вместо 100 мм, поставить 76,2 мм ствол, на базе 57 мм автомата установленного в БМП-3 , плюс спаренный 30-57 мм гранатомет и в «гарнире», к ним – пулеметы 7,62 и до 14,5 мм, с выдвижными из башни ПТРК и ПЗРК, – получим вполне себе суровый БМПТ\ЗСУ переднего края – охотника за БМП\БТР\ПТРК и вертолетами! С «рабочей» дальностью 8-10 км и более! Как проект ЗСУ\БМПТ из «Абрамса» и итальянский «Отоматик» в варианте БМПТ! Причем все уже есть! У снарядов 57 и 76 мм – гильза и габариты одинаковы, но 76 мм фугасный снаряд более чем в 2 раза (2,8 против 6,8-7,1 кг!) мощнее, и при тех же 90-200 снарядах! 57 мм гранатомет, – есть! Подобрать эжектор, программатор подрыва и дульный тормоз к 76 мм, сделав как на швейцарской 140 мм пушке к «Леопарду-2», плюс надульный програматор и все! Радиовзрыватель в 76,2 мм в зенитный снаряд и БОПС, тогда тоже не проблема, за то, как повысится «плотность работы» по переднему краю противника! Быстрое и эффективное уничтожение любых целей (кроме ОБТ в лоб)! К стати, 76 мм – Зис-3,- лучшая пушка 2-й МВ, с дальностью до 13 с лишним километров! А сколько еще на складах снарядов осталось! «Тунгуска» и «Панцырь», – хороши, но куда им на поле боя, – их мигом превратят в решето! А танки\БМП\БТР охранять надо, особенно от расчетов ПТРК и вертолетов. Кроме того, Т-64\72\80\90 как платформы, еще послужат и там и там! Это ж какая экономия, их у нас – не меряно, несколько тысяч! Далее, не пора ли вспомнить, что танк, это еще и тягач! Так почему к танку (БМП\БТР\САУ) не сделать бронеприцеп, с ручной погрузочной стрелой, небольшим (1-2л) ДВС с генератором для обеспечения бортовых нужд на стоянке. Может сделать из корпусов Т54\55\62(72\80?), переделав и наростив борта и крышу, отпилив ВЛД и МТО? Эдакий броне-чемодан, куда будет возможность загрузить 1-2 полных боекомплекта и\или горючего на гарантированные 1000-2000 км пробега? Где при необходимости, выгрузив БК, можно оборудовать 3-4 лежачих, «спально-санитарных» места и\или размещать десант? Все это, с одной управляемой колесной парой и двумя-тремя парами танковых катков, куда в случае чего, даже можно натянуть по паре кусков запасной гусеницы, которые будут плюсом для проходимости и как ремрезерв танка, на всяк случай! Подвеска – на стандартных или облегченных торсионах. Внутрь, установить устройство внутренней связи с экипажем и возможность подключения полевого телефона. Такая «дача танкиста», где экипаж танка (БАТ\ИМР\САУ?) даже может поспать в «ненастье», в двое повысит автономность и боеготовность танковых подразделений! А если навесить ДЗ и\или проделать бойницы по кругу, поставить гранатомет и пулемет за щитами, то даже отделение десанта в бой возить можно, а на танк дополнительно установить откидывающиеся в стороны и прикрывающие прицеп экраны. Скажите фантазии, но денег то у нас с Вами не как у Пентагона, причем, еще не известно, что безопаснее для десанта, ехать в бой за спиной бронированного монстра и под такой же броней с ДЗ или под защитой «условной» брони наших массовых БТР70\80\82\Бумеранг\БМП-1\2\3\Курганец! Изменение тактики и правил ведения и организации боя? Почему нет? Сегодня наши БТР\БМП – легкая мишень! Может вообще нынешние БТР\БМП всегда оставлять в окопе или «зеленке», пусть ПТУРами и пушками поддерживают с места, пока БТР\БМП\ ПТРК\РПГ и «крупные стволы» противника, наши танки и пехота, едущая в их новом «прицепе», не «зачистят»? Тяжелых БМП, ведь в войсках пока нет, чтобы наступать с танками! И когда этих БМП будет в войсках достаточно? Через сколько лет при той экономике и бюджете? А что стоит приладить фаркоп к танку, пару откидных экранов сзади на танке, и начать таскать прицеп, как «свой бронесклад»? Не нравиться из старых танков, коих у нас около 20 тыс. ржавеют, – вместо него, сварить и внедрить прицеп – бронированный ящик в виде «гроба» с дверями и поставить его на раму с поворотной парой катков или колес от орудий! Задача под силу «папуасам!» А если такой прицеп/ящик сделать съемным и плавучим? А что, бюджетная экспортная версия! Приладишь подвесной мотор, – он превратится в «бронированное плавсредство»! А там, в перспективе, глядишь за танком в таком «броне-складе» полсотни или более, универсальных ракет ПТРК\ПЗРК вертикального пуска, можно будет «возить» и «пулять» ими в танки и вертолеты «супостатов»! И раз вспомнили про десант и пехоту, и хвалимся «Курганцем», «бумерангом» и Т-15, вопрос опять, - где для них 35-57 мм пушка с программатором снарядов? Опять 30\165 мм – как в «Эпохе» и без него? А ее, как уже было сказано, – недостаточно! Да и фугасное воздействие повышать надо (снаряд 35- 57 мм, 2-8 раза мощнее чем 30 мм), плюс радиовзрыватель в 30 мм запихнуть тяжело, нету у нас элементной базы. А расположенные на башне новых Т-15\Курганец\Бумеранг ПТУРы, – практически без полноценной фронтальной и боковой бронезащиты ? Одна пулеметная очередь или пару мелких осколков и все выйдет из строя или рванет! Мы же не в пустыне, где «супостата», видать за 3,5-5 км! У нас «буераки-реки-раки», «зеленка!» Значить, получить в силуэт башни БМП\БТР с 100-300 м пару прицельных очередей 7,62\5,6\5,45мм, – как бы не вопрос! А если выйдет из строя или «рванет?» Что с сидящим внутри «народом» будет? А там «над головой» десанта ведь под 20 кг ТНТ с каждой стороны! А крыша то, всего 12, ну 25 мм!….. Что, тяжело сделать башенный модуль больше и укладку ПТРК/ЗРК, как на белорусском «2Т Сталкере» и прикрыть ДЗ? Эх… Показали русско-французкий «Атом», и БМП-3 с ДУБМ на 57 мм, а для кого? Зачем сегодня «на последние деньги» в БТР/БМП-3 пушка – 57 мм, с баллистикой С-60, без программируемого снаряда? Закопать в кустах и ждать в засаде танк? Если нет, то только в Сирии/Африке «джихад-мобили» отстреливать на горизонте в степи\пустыне! Нам фугасное действие и действие по групповым целям важнее, а значит, нужна «тройчатка со 100\120 мм», чтоб ПТУР по мощнее и мина/фугас или уж пусть 76 мм будет если программируемый снаряд сделать не можем, снаряды у них с 57 мм одного размера по длине и гильзе! Сегодня, нашей армии нужны новые танки Т-14 с новой пушкой и модернизированные минимум до уровня Т-90МС\М, – Т-72\80\90 ! А может, если нет денег на массовое производство Т-14, то исправить ошибку Ельцина и запустить производство «Объекта 187/6» вместо Т-90М(Объект 188), как в свое время «мобилизационный танк Т-72» во времена СССР? И некоторые новые «объекты» на этой базе, коль Т-14 «наклепать» достаточно не можем, а не насыщать войска убогими Т-72Б3 с дырами в ДЗ на башне и корпусе, за что всех «модернизаторов» не мешало бы «к стенке» поставить!

Еще не мешало бы воспользоваться наработками по Объекту 291 и поставить новые башни со 152 мм нарезной пушкой на пару сотен модернизируемых Т-80\72\90, дополнив дистанционно управляемыми: автоматическим гранатометом, пулеметом, отвалом, а еще экранами, решетками, всеракурсной ДЗ и КАЗ, такие «городские танки» очень пригодятся в городских боях, опыт Сирии, буквально кричит об этом! НАТО разворачивается возле наших границ к 2019-2022 году, нужно срочно увеличивать производство «мобилизационных» БМП-3 «Драгун», с носовым расположением МТО и ДУМ «Бахча», в войсках нужны новые САУ «Коалиция» и модернизированные «Мста-С», вместо устаревших «Акаций и «Гвоздик»!

Желательно побыстрее изготовить тяжелые (на базе нового танка Армата, чтоб отшлифовать его технологии, ремобеспечение и логистику) БМП Т-15 и новые «Курганец» с ДУМ «тройчаткой» («Бахча») и для второго эшелона – с ДУМ 57 и 76 мм, и базовые, плавающие колесные БТР\БМП («Бумеранг» и БТР-87) для Росгвардии с единым, боевым, необитаемым модулем, – пушка 35-57мм\ПТРК\ПЗРК \«единый» пулемет\40-45 мм гранатомет, активная защита («Штора», «Арена», «Штандарт», «Афганит» , «Дрозд-2» и т.п.), с возможностью значительного увеличения всеракурсной бронезащиты, (от РПГ и 30-40 мм пушек) плюс к ним, плавающие машины огневой поддержки на их базе (или хотя бы еще 1000 БМП-3М!): с «Бахчей» или «Нью-Бахчей», с 120 мм «Ноной\Веной», с танковой -125 мм, с легкой гаубицей – 152 мм (снаряд с готовыми нарезами в 36-38 кг, с 10-12 кг ВВ) лучше, с плавающей гаубицей и т.д., и обязательно штабные и особенно санитарные варианты БТР/БМП, включая новый, защищенный от пуль (на 2-3чел. лежа), с низким силуэтом, плавающий, возможно гусеничный, дистанционно (робот?) управляемый – ТПК!. И не забыть, наконец то, оснастить каждый «бронеобъект»- танк\БТР\БМП\САУ\БМД, внешним телефоном и разъемами для подключения к внутренней связи, внешнему энергоснабжению и к полевому телефону. Уже 21 век, сколько можно лупить прикладом по «броне» во время боя, чтобы пехоте объяснится с экипажем БМП\БТР\танка\САУ? Зачем «засорять эфир», облегчая противнику «перехват инфы», например когда стоишь в обороне или даже на привале? Неужели будет проблемой, подключить всех к полевому телефону через разъемы? А может, мотострелковое отделение по штату уменьшить до 8-9 – ти человек, чтобы выиграть в габаритах, весе, при комплектовании отдельных «тяжелых» ударных подразделений, повысив защищенность их БМП Т-15 и ставить туда только модуль «Бахча-Нью-Бахча»? И тогда получим 4-ре отделения во взводе! А как вырастет мощь такого м\с взвода! Или добавить в такое отделение танк и 3 –х танкистов? Или к танку,- отделение, как иногда бывало во время ВОВ, и возить их в броне-прицепе из старого танка? Тоже круто! Наступательный потенциал ударного подразделения значительно вырастит. Заодно будет возможность иметь два сменных экипажа для тяжелой БМП или танка, что очень здорово в плане выносливости и восстановления боеготовности! Или увеличить отделение до 16 человек, в составе 2-х БМП -15?

Генштабу надо думать! Хватит готовиться к прошлой войне! А не пора ли оснастить все боевые машины командиров, от взвода и выше, парой-тройкой мини БПЛА (15-50 см. в диаметре, высотой 15-40см, возможно как квадрокоптер или кольцевого типа) и одного привязного (подъем на 10-500м). Чтоб БПЛА были автоматически возвращаемые на подзарядку, с автономностью полета 30-60 мин. и высотой барражирования в 10-1000 метров, чтобы иметь картинку боя в реальном времени сверху, что позволит эффективно управлять подразделением, особенно в сложной местности и в городе, своевременно выявлять огневые точки, засады и «крупные стволы». Далее, когда будут обещанные артиллеристам снаряды с ГЛОНАС\GPRS\TVнаведением? Их же практически не производят и разработки почти на нуле! Денег нет! Сколько можно арте лупить по площадям, ведь 21 век наступил! Где БОПСы для 20-76 мм пушек? Где дроны «камикадзе»? А где разработки по рою беспилотников? У Китая, например, испытания идут полным ходом! А когда будут в «поле» и на вертолетах обещанные ПТРК, – «выстрелил и забыл», как «Хелфаер\Джевелин\Спайк»? Ведь 3 года назад привезли «отжатый у укропа» образец из Харькова! У Китая, – есть, а у нас нет! Противник не оставит шансов на выживание, если сидеть и «наводить из засады», – израильский «Цахал» это доказал, успешно поражая операторов ПТРК «Хамаса». Далее, отшумел очередной «МАКС», отблистали «потемкинские деревни», а дальше то что? Все сроки и проекты опять перенеслись на год…Но как быть с тяжелой транспортной и пассажирской авиацией? Когда будут самолеты? Грузовиком в ВВС опять, на ближайшие 3-5 лет остается Ил-76? А ведь сегодня не все в него можно погрузить, габарита высоты не хватает! А широкофюзеляжные,- пассажирские, грузопассажирские и топливозаправщики? Ил-96? Так ведь «по просьбе» Запада, прорывной двигатель НК-93 для них, Нерадько и Христенко «тихо» похоронили, летать тяжелым самолетам типа Ил-76\96 и Ту, в 21 веке не на чем, одно старье и импорт…. хотя нет, будут «осваивать миллиарды» на создании почти его аналога НК-65…. и лет 10! Хорошо хоть на ПД -14 сподобились. Раз такое нежное отношение к «западным партнерам», то почему не использовать Ан-70? Пускай «Батька» постарается для нас и создаст у себя сборочное производство, коль сидящие в Киеве «упортые бандерлоги» обанкротили «Антонова»! Ведь Ан-70 на порядок лучше приспособлен для нужд наших ВС и за счет значительно большего внутреннего диаметра, может взять на борт много большую номенклатуру военной техники и грузов! Может проще купить «КБ Антонова» частями и\или в зачет по долгам за газ или через Кипр, целиком и перевезти в Белоруссию\Россию, чем опять ждать лет 10-ть неизвестного «Слона», ПАК ТА и строить «старый-новый» Ил-76ххх? Кстати, как раз, сейчас, в виду отсутствия всяких перспектив в Евросоюзе, куда так «ломится» Украина, КБ Антонова, – резко подешевело! За одно, получим права на лучшие и самые мощные транспортники в мире. Почему все радуются как дети от того что полетел МС-21? Там сегодня отечественного, только оболочка! В чем прорыв? Пластиковое крыло, – да, но перекроют импорт движков и авионики, – и все! А ведь настоящий прорыв в авиационной отрасли давно возможен,- есть ЭКИП, который, если его поставить на крыло, превратит Боинги и Аэрбасы в банкротов!

Нет ничего на Западе сопоставимого по эффективности перевозок грузов и людей! Если только рептилоиды им свои летающие тарелки дадут! Достаточно 5 лет и 5 млрд. долл. И не понятный Пак ТА, за еще большие деньги, лепить не надо! Будет новая прорывная отрасль, продажи лицензий и очередь на десятки лет! А ведь это меньше, чем крадут в оборонке за квартал «эффективные менеджеры»! Или Ил – 96\400, самый безопасный самолет в мире, он серьезнейший конкурент «Боингам\ Аэрбасам», его можно производить более 100 шт. в год, но его производство банально саботируют чиновники в Правительстве, говоря при этом: «Президент требует, а мы смеемся над ним!» Где новый двигатель для «МИГ-35», который вроде всем понравился и в полтора раза дешевле «Су-35», почти при той же эффективности. А где мобилизационный, дешевый, массовый, однодвигательный самолет типа С-54 или класса Ф-16\Миг-21 и менее? Чтоб клепать сотнями? Где ударные беспилотники типа «Скат»? Когда он будет летать и его посадят на «Кузнецова»? А где легкий штурмовик, как Ил-10 или «Тукан», чтобы гонять партизан? Вертолеты ведь очень дорогие, медленные, уязвимые и пилотов жалко! А где авиация ВМФ? Где она? Где новые разработки? То, что есть, это какие то огрызки от воздушного щита страны, плюс обещанной номенклатуры ПКР, торпед, мин,- невидно, не слышно и денег нет! Может, хотя бы выкупить у Индии снятые с вооружения Ту-142? У нас ведь с авиацией ВМФ полный «абзац»! А где летающие лодки? Старые, – уже хлам и их просто нет! Как против подлодок бороться? Чем? Где авиа ПЛО оружие? Будем гранатами закидывать подлодки супостатов, когда всплывут подышать? Или как? А что с космосом? Где новые ракеты? Почему не запускают производство «Федерации», Ангары и прочего? Денежки на ММВБ опять уходят? Почему не реанимирована система «Энергия»\Буран» и\или хотя бы производство двигателей к ней? Где многоразовый аналог американского Х-37, что скопирован с советского проекта «Бор\Спираль»?

В США продолжается с полётами на орбиту «Boeing X-37» экспериментального космоплана, запускаемого на РН. Разрабатываются проекты: в Индии – запускаемый на РН космоплан-прототип одноступенчатой АКС-космолёта RLV/AVATAR, в Китае – запускаемый на РН космоплан и его прототип «Шэньлонг» и двухступенчатый МТКК с горизонтальным стартом и посадкой и др., а у нас что? А где обещанные новые ракеты для РВСН и ВМФ? Когда наконец научится летать «Булава»? Когда будут в строю «Баргузины» и новые «Ярсы»? Что с «Сарматом»?

А может Президент не в курсе, что денежки не доходят до заводов и КБ? Что там люди сидят без зарплаты? Что растут задолженности угроза банкротств? Что украинские спецы с «Южмаша», не могут переехать в Россию, получить гражданство и «доделать» таки «Сармат» потому, что «эффективные менеджеры» Шойгу, Шувалова, Чемезова и Рогозина, выделенные государством на оборону миллиарды успешно крутят на ММВБ и в банковских схемах, зарабатывая по 0.5-3% в месяц! Строя себе на «честно заработанные денежки» торговые комплексы и коттеджные поселки!

А где «перспективные направления оборонки»? Например, – жесткие дирижабли комбинированного, гелиево\воздушно\термического типа, с солнечными батареями, с управляющими электрическими двигателями и термо\электрогенераторами на борту? Чтоб неделями патрулировать Арктику, защищая Северный морской путь и перевозить хоть танки, хоть контейнеры и буровые вышки?

Эх….А где план, – «для каждого корабля ВМФ, – своя причальная стенка» или плавучий причал? Будем продолжать сжигать ресурс кораблей на банках и рейдах? Из-за этого, у нас ресурс жизни кораблей в 2-3 раза меньше чем у НАТО\США! А это миллиарды рублей\долл. Выброшенных на ветер!

Вот от «Мистралей» «избавились», а как нам Никарагуанский канал защищать и чем непонятно, «Иваны Грены» – каботажные калоши и хлам! Так может наступим на горло гордости возьмем их в аренду (выкупим?) у Египта? Нам то 4 штуки таких, по любому надо, а вообще – 6 минимум! Где когда и кто построит? Денег, где взять? Плюс новая напасть в адмиральских головах, – «даешь супер-авианосцы!» Зачем сегодня России авианосцы в 85-100 тыс. тонн? Мало того что в России разучились строить крупные корабли, так и нет пока для них реальных задач! У нас нет колоний, а оффшоры бомбить не обязательно. Конечно, в перспективе они нужны, но сегодня, организация такой отрасли как авианосце-строение, увеличит цену первого такого, минимум в 2-3 раза от проектной стоимости, до 15-20 млрд. Долл! Это же 5-10 «Бореев-Ясеней» или около 500-600 новых боевых самолетов! Они нужнее! Если сегодня срочно нужны авианосцы, – то пара пилотных «малышей», по 25-45 тыс. тонн, с трамплином и одной-двумя электромагнитными катапультами, за разумные деньги и для отработки технологий боевых безпилотников, обучения, отлаживания авианосной, логистическо-ремонтной и производственной инфраструктуры, да отраслевых связей. И по паре и на Северный и Тихоокеанский Флот! Каждому упрощенное ближнее ПВО и ПЛО, авиакрыло с «запасом» в 16-20 МИГ-ов или лучше однодвигательных «мобилизационных» малышей (типа С-54) как Ф-16\Миг-21 и меньше, или тяжелых беспилотников – типа «Скатов», 4-6 самолетов ДРЛО ( где их брать? нужна срочная реанимация проекта Як-44Э!), 6-8 вертолетов ДРЛО и ПЛО (Ка-\27\29\31\32\35, Ми14) по 4 – 8 транспортных Ми\Ка и 4-8 ударных(Ка\Ми). И собирать их на борт не всех, а под конкретную боевую задачу. А там, эдак в 2020-2025-м, можно говорить и о полноценном авианосце под 100 т. тонн, а «малышей», если что, потом можно будет продать Индии или Китаю.

Авианосцы, конечно, хорошо иметь, но гораздо нужнее новые эсминцы, как «Лидер» со 128-160 УВП, с каким ни будь рельсотроном, лазером, с более мощной, универсальной, дальнобойной «артой», чем самые мощные сегодня в ВМФ РФ 130 мм артустановки, – типа давно разработанной универсальной 406 мм пушкой-ПУ и\или хотя бы 152 мм орудиями, как у «Зумвольта»! Где эти эсминцы? Где, как и за что их строить? Сколько можно откладывать, они гораздо нужнее авианосцев! Когда будут? На чем ходить в океан? А Европа, Китай, Япония,- строят! Про США, с их более чем 65-тью «Арли-Берками», 22-мя «Тикондерогами» и новыми «Зумвалтами», - я вообще молчу! Далее, почему не «грузят» «Калибры» в простаивающие на приколе «Акулы»? Да хоть просто в них как в стоящую на приколе баржу, - был бы прибрежный плавучий арсенал! Там же есть обученные экипажи, так почему они бездельничают? Ну, или почему не сделают эти «Акулы» носителем 6 -16-ти «Статусов-6»? Чтоб не только поляков/шведов/норвегов/финнов пугать, но и США, и весь мир! Почему нет? В свои «свободные» от БР «Огайо», «амеры» по 154 кр. ракеты запихивают! Может печали наши от того, что мы можем производить КР в 5 раз меньше чем хочется и докладываем Президенту?

Да уж, в ВМФ у нас, сегодня, к сожалению, «полный отстой»! Бледная тень ВМФ СССР! А когда Президенту будут «рапортовать» о создании глобальной системы морской космической разведки и целеуказания (МКРЦ)? Как без нее бороться с флотом «супостатов»? А РЛС закрыли все «дыры» в реале или «доложили», а в реале, все еще «тестируют»? Или опять до Якутска Ф-15Е долетать незамеченными будут?

Говорят, на все не хватает денег, а где денежки? Да на бирже гуляют! 8 трлн.руб. каждый год блокируется на год, на депозитах в коммерческих банках и обогащают чиновников и валютных спекулянтов! Из них большая часть – деньги оборонки!

Далее, заключенный между Россией и США в 2010 году в Праге «Договор о СНВ» не содержит запрета производства, испытаний и развертывания БРВЗ. Более того, действующий договор о СНВ не предусматривает зачет БРВЗ в отличие от БРПЛ и МБР наземного базирования. Зачету подлежат только тяжелые бомбардировщики, на которых они могут быть размещены. При этом развернутый тяжелый бомбардировщик, оснащенный даже несколькими БРВЗ, засчитывается всего лишь как один носитель.

За каждым развернутым тяжелым бомбардировщиком независимо от реальной загрузки засчитывается только один ядерный боезаряд, в то время как реально находящиеся на нем БРВЗ суммарно могут нести до 10–20 ядерных боеголовок.Так что с баллистическими ракетами воздушного запуска? Когда будет на орбите «Тундра»? Она готова? Существующая авиационная составляющая СЯС на основе тяжелых бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160/160М2, оснащенных дозвуковыми любыми крылатыми ракетами, не способна внести сколько-нибудь существенный вклад в ядерное сдерживание США. Возможное наращивание США численности ядерных боеголовок за счет «возвратного потенциала», развертывание широкомасштабной системы ПРО «Иджис» и реализация программ создания качественно новых систем обнаружения и слежения за подводными ракетоносцами стратегического назначения (программы ACTUV, LDUUV) и подвижными грунтовыми ракетными комплексами с МБР могут привести к утрате способности СЯС России осуществлять ядерное сдерживание. Так не пора ли «подсуетиться»?

Непонятно, что происходит с нашим ПВО, на фоне ура-рапортов, приходит инфа, что ракета, как бы не совсем готова и пока ставится модернизированный вариант от С-300, а массовое производство требуемого изделия никак не запустится! Кто врет? А про С-500, вообще говорить тогда рано, при том, что С-500 нам «обещают со дня – на день»! А ведь в реальности свободной от ура-патриотизма, наши С-400 отстают от американских подвижных аналогов «Иджис», по высоте и дальности в 6-8 раз! Вдумайтесь! Как же так? И нет никаких данных по характеристикам С-500! Что, провал? А что с РСЗО? Где модульность? Где гибкость систем и платформ? Почему у Китая, говорят, уже есть РСЗО с дальностью до 400 – 450 км, а у нас нет? Только 130? Старье что есть, то имеет дальность в трое, меньше! Когда ликвидируют такой разрыв! А ведь это, «не дай бог!», наш реальный вероятный противник! А с биологической защитой как? Власти США в последние годы вложили более 1 млрд долларов в создание 400 биолабораторий по всему миру. Часть из них была построена на территории бывшего СССР – в Грузии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Украине. Минобороны США также потратило более 500 млн долларов на создание референс-лабораторий по изучению опасных инфекций в этих государствах, и по сути получил возможность не только полностью контролировать биологическую и фитосанитарную обстановку в регионе, но и формировать ее. Скоро будет передана в работу Центральная референс-лаборатория в Азербайджане. Отметим, что она будет иметь третий уровень биологической безопасности, что предполагает работу с наиболее опасными возбудителями инфекций бактериального и вирусного происхождения. Помимо Азербайджана, Пентагон в 2016 году профинансировал открытие трех лабораторий в Армении: в Ереване, Гюмри и Иджевани. При этом Агентство по сокращению угроз Министерства обороны США выделило 9,8 млн. долларов на модернизацию существующей референс-лаборатории в Ереване. И все это против нас! Может хватит вежливо улыбаться, а провести спец операции силами ССО, сжечь все и убить там всех лишних, оставив парочку «языков», как делает это Израиль и сами амеры? Какого черта они лезут к нам в дом со своей отравой? И я Вас уверяю, никто даже не вякнет! Только решимость надо иметь и раз она есть в Сирии, то под родной дверью, – тем более! Да много чего еще! Например штурмовая, легкая гаубица М-392, 122 мм, легкая, всего 1.3 т (знаменитая штатная М-30, более 2.5 т!) А может ВС РФ, нужен маленький, (командирский?), из новых, легких материалов, плавающий, на (резиновых?) гусеницах БТР(на 3-4 чел.), типа – «Визель», «САУ К-73»? В вертолет – запросто пара таких влезет! Да и на колесах, у нас не всегда и не везде проедешь. Будет он раза в два меньше, легче, эффективнее, экономичнее и не заметней «УАЗов – Скорпионов -Тигров - Волков- Ансырей»! Меньше – значит, труднее в него прицелится и попасть! А горы? А снег, слякоть, болото? Там без «гуслей»,- никак! Гонять по пустякам, дорогущие – БМД\БМП\танк? А что разведка? А ВДВ, – БМД-4 и все? А пограничники? А где ТПК и транспорт для медиков? А «штабные дела»? Может такой мини-БТР (с возможностью переделать в робот или наоборот, из уже существующих «Урана-9», «Нерехты», «Соратника» или сделать ТПК каким был ЛуАЗ) им больше подойдет, – вместо ущербных на поле боя, гражданских снегоходов, «квадриков» и простых «багги»? Их надо адаптировать под задачи. – миномет возить, ДРГ, связь. Им то, что надо? Может проще на базе платформ роботов, которые на конец то у нас появились. Может на каждого или на двоих разведчиков, легкий, разборный, десантируемый, полно приводной мотоцикл, на больших «баллонах» типа 2х2 «Тундра\Тарусь\Архар»?…… И еще, что с производством оружейного плутония? Продали за 12 млд. $ то, что стоит 7,6 трлн.$ и рады? Чем перезаряжать будем боеголовки через 3-10 лет? Производим, или с 1994 года «стоим на паузе»? «Амеры» и Израиль, те «втихаря» производят, а мы? Не продали ли мы или наобещали им «лишнего»? Когда будет готов БЖРК? Подвижные комплексы на колесах, очень уязвимы от ДРГ (один выстрел с 500-1500 м из винтовки 8.56-12.7 мм) и полноценной защиты не имеют! Далее, что за идиоты подняли крик с требованием выйти из Договора о РСМД? Ведь он нам выгоден, а не США! Без него, до Москвы,- «Нью-Першинги», прикрытые ПРО, будут долетать за 4-5 минут!……. Ну и про самое больное и «горячее», – «кибербезопасность» или обеспечение полного государственного цифрового суверенитета… Когда будет принята госпрограмма и буде создан отечественный программный язык на основе славянской буквенно-цифровой матрицы? (на основе 49 букв «буквицы» и 24 знаков-образов «руницы») Ведь все существующие ныне «западные цифровые языки», созданы на основе латиницы, – а это чуждая нам и навязанная человечеству ущербная, искусственная матрица, лишенная образности и духовности! Нам нужен свой путь, нужна полная государственная цифровая суверенность и киберавтономность, полная и гарантированная безопасность нашей информационной среды и ресурсов! Для этого, - нужен свой суверенный программный язык, софт на нем, своя элементная база, центры обучения и хранения информации, государственная система мер, гарантирующая всестороннюю цифровую защиту, включая госконтроль за электроснабжением и использованием элементов, объектов и субъектов государственного цифрового суверенитета. И конечно же, обязателен скорейший перевод всех государственных, управленческих, монетарных, научных, промышленных, информационных и образовательных ресурсов (полное дублирование и автомизация «руснэта») на использование упомянутых элементов полного цифрового государственного суверенитета. Сегодня мир увлечен «блокчейном» и «криптовалютами», но это троянский конь «мировой закулисы», с его помощью и с помощью контроля над программными продуктами, элементной базой и интернетом, «мировая закулиса» пытается разрушить то, что гарантирует человечеству выживание, социальную стабильность и ответственность, – ГОСУДАРСТВО! Как институт реализации ПРАВ ЧЕЛОВЕКА! Сегодня, под восторги от «блокчейнов», готовится глобальное порабощение человечества! В тайне, ведутся разработки новых языков, ПО и новой, не совместимой с нынешней, элементной базы, чтоб через пару лет, когда человечество «увязнет в мировой паутине», – разом отключить «лишних» и «не угодных», разрушив государства и их основы, а остальных, – «ощастливить» цифровым рабством!

И конечно пора разобраться с теми, кто кричит, что денег нет на оборону! Это наши враги! На обороне экономить нельзя! И где сами деньги? Почему деньги оборонки лежат по 9-11 месяцев на депозитах в коммерческих банках, давая чиновникам заработок в 0.5-1.5% в месяц! Невозможно разрабатывать оружие и полноценно его производить, сидя 9-11 месяцев без денег! Не хочешь кормить свою армию, – будешь кормить чужую! А что с подготовкой инженеров оборонщиков? Бауманка еще как-то дает кадры, а остальные? Сколько ликвидировано оборонных НИИ и НИЛ, целые отрасли! Как строить оборонку без подготовки целевых кадров? Ликвидировали Институт в Туле, его кадры обещали переместить в Климовск с созданием Высшего техучилища! И где оно? Нет! Старого директора заменили «эффективным менеджером» и денежки утекли в банк брокерам и на биржу…

Мир не стоит на месте, нельзя готовиться к тем войнам, что были! Надо к тем, что будут! Пора все исправить! И надо, наконец, шагнуть дальше всех, за грань привычного и пусть боятся,… и догоняют! И еще, пора опять строить патронные, снарядные и пороховые заводы! Старые, разобрали и сдали в металлолом! Нужно строить новые! Их нужно еще минимум 6-8! По 30-40 млн. штук «вала» каждый! И где снаряды, нужны новые заводы и новая мобоснастка для их выпуска! Сегодня есть только на 3-4 линии, все остальное порезали в металлолом под видом модернизации! Да, производятся новые и экспериментальные боеприпасы, но это тысячи и десятки тысяч, а нам нужны миллионы и миллиарды на возможную войну! Сирия и Донбасс «высасывают» последние запасы! С 2015 г резервы уменьшились на 45%! Война на носу, а в стране имеется только 3-5% от необходимого станочного парка для производства боеприпасов! ВСЕГО! Плюс «эффективные менеджеры» Чемезова и Рогозина, обанкротили и уничтожили четыре пороховых завода! Бийский, красноярский «Енисей» и Режский заводы по производству ТТРД (твердотопливные ракеты и РСЗО) и баллиститных порохов, плюс кемеровский завод пироксилиновых порохов «Прогресс»! Уничтожена и сдана в металлолом их оснастка! Остальным финансирование урезано в 4-5 раз! Ликвидированы профильные пороховые НИИ и разогнаны их кадры! УЖАС! При таких тенденциях как сегодня, в 2018 году, когда закончится развертывание дивизий НАТО в Прибалтике, они тихо двинут на Москву и Питер, куда дойдут за несколько часов, потому, что встречать их кроме как штыковой атакой и саперными лопатками, будет нечем! И совсем забыл, – «без воды, – и не туды и не сюды»! Совсем скоро, питьевая вода (из за которой, к стати, убили Каддафи) скоро станет ценнее нефти и газа, нужны вложения в экологию и очистку водных источников и бассейнов рек, ну а «дарить» Байкал, – Китаю, ну очень не дальновидно.

С уважением

Неравнодушный бывший начальник клуба…..без клуба.

Справки ссылки и материалы по теме:

https://cont.ws/@andersen/659440

http://warspot.ru/7210-neobychnyy-karabin-pod-nestandartnyy-patron

https://www.youtube.com/watch?v=iZL645gm6tk

https://cont.ws/@t34/656615

http://topwar.ru/563-yeksperimentalnyj-avtomat-shiryaeva-ao-27.html

http://topwar.ru/38804-eksperimentalnyy-pulemet-trw-hivap-ssha.html

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