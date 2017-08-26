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Сводки от ополчения Новороссии 26 августа 2017

09:13. 26 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Ветераны «АТО» отпраздновали парадом юбилей Иловайского котла (ВИДЕО)

Ветераны «АТО» отпраздновали парадом юбилей Иловайского котла (ВИДЕО) | Русская весна

24 августа в городе Василькове в Киевской области ветераны «АТО» решили отметить юбилей «Иловайского котла».

Три года назад, 10 августа 2014 года, недооценив силы ополчения в Иловайске, ВСУ и МВД Украины предприняли попытку захвата города. Основной костяк украинских сил составляли так называемые «добробаты». Однако, к 3 сентября сражение за Иловайск завершилось полной победой ополчения ДНР. 

Потери под Иловайском стали самыми масштабными за время боевых действий на востоке страны, по разным данным погибло от 350 до 900 членов украинских карательных формирований.

И вот теперь, спустя три года под Киевом ветераны «АТО» решили напомнить властям и военному руководству Украины об их самом большом промахе в современной истории, ставшем свидетельством их халатности и некомпетентности.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Помощь для Сергея Паршикова



В свое время уже писал о Сергее Паршикове (http://colonelcassad.livejournal.com/2181032.html / http://colonelcassad.livejournal.com/2238995.html), нашем волонтере, который в 2015 году получил сложное осколочное ранение ног под Широкино (где он сопровождал группу наблюдателей от Общественной палаты РФ во главе с Максимом Григорьевым) после обстрела ВСУ.


С Алексеем Мозговым на нашем складе в Ростове.


В 2014 году "Лыня" доставил немало грузов в ДНР и ЛНР, в том числе в славянско-краматорскую агломерацию.


О ранении.

"Лыне" уже были проведены (в том числе и при помощи читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды", за что им от меня и Сергея отдельное спасибо). После проведенных операций, правая нога зажила, а вот на левой, где была ампутированы пальцы, еще предстоит сложное лечение.
Ниже, предложенная к оплате смета для проведения операции на левой ноге.



Для тех, кто хочет и может помочь, реквизиты жены Сергея и ее контактные данные, если вы захотите оказать Сергею иную помощь.

Карта Сбербанка : 5469 5200 1470 4142
Карта ВТБ 5278 8300 2680 8760
Яндекс кошелек: 4100 1414 1339 595
Qiwi кошелек: +79281466230
Телефон: +79281466230 Эльмира(супруга Сергея Паршикова)

Репост приветствуется.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

«Кровавые патриоты»: Как ВСУ поздравляют страну с «днем незалежности» (ВИДЕО)

«Кровавые патриоты»: Как ВСУ поздравляют страну с «днем незалежности» (ВИДЕО) | Русская весна

В Сети появился видеоролик, созданный настоящими патриотами Украины.

Неравнодушные активисты показывают своим согражданам, что на самом деле представляют из себя «герои-захисники» ВСУ.

Известно, что у украинской армии много «достижений». Убитые дети, разрушенные дома и судьбы, израненные мирные жители, поля, засеянные минами, расстрелянные тяжёлой артиллерией школы, детские сады, больницы. 

Этот видеоролик-поздравление подготовили настоящие патриоты своей страны. Досмотрите его до финала и распространите. 

Поздравляйте «украинских патриотов» с Днём «независимости». Пусть они знают настоящую цену и ценности Вооружённых сил Украины.

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Украинские боевики обстреливают и калечат мирных жителей Донбасса

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