Сводки от ополчения Новороссии 26 августа 2017

24 августа в городе Василькове в Киевской области ветераны «АТО» решили отметить юбилей «Иловайского котла».

Три года назад, 10 августа 2014 года, недооценив силы ополчения в Иловайске, ВСУ и МВД Украины предприняли попытку захвата города. Основной костяк украинских сил составляли так называемые «добробаты». Однако, к 3 сентября сражение за Иловайск завершилось полной победой ополчения ДНР.

Потери под Иловайском стали самыми масштабными за время боевых действий на востоке страны, по разным данным погибло от 350 до 900 членов украинских карательных формирований.

И вот теперь, спустя три года под Киевом ветераны «АТО» решили напомнить властям и военному руководству Украины об их самом большом промахе в современной истории, ставшем свидетельством их халатности и некомпетентности.

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