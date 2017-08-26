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Пришельцы реальны. Сенсационная информация об НЛО. Невероятные факты

19:58. 26 августа 2017 Просмотров - 222 Нет комментариев Опубликовал:

Пришельцы реальны, битва с ними уже идёт не одно десятилетие, новых конфликтов не избежать. Шокирующий вывод эксперты сделали на основе сенсационной информации, которая недавно стала доступна мировой общественности. Центральное Разведывательное Управление США опубликовало тринадцать миллионов страниц секретных документов. Материалы касаются деятельности ЦРУ с 1940 по 1990 год, особое место занимают сведения о контакте с неземным разумом, среди этих файлов есть невероятные факты.

Метки: внеземные цивилизации, нло
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