О двух типах теорий познания

Современный мир переживает глобальный мировоззренческий кризис. Осознание человеком данной ситуации требует пристального внимания к проблеме постижения глубинных основ своего существования и смысла своей жизнедеятельности. Вместе с тем, современный кризис в своей логической завершённости свидетельствует, прежде всего, о кризисе человеческого духа. Растущая бездуховность современного общества, по выражению В. Распутина «сумерки цивилизации» и требует безотлагательных действий со стороны государства и общества в целом — действий не только, экономических и политических, но, главным образом — культуротворческих.



На первый взгляд, кажется, что выход из тупика должны дать философия и наука. Однако на рубеже XX и XXI веков стало ясно, что человечество охвачено ещё и острым гносеологическим кризисом, ибо наши традиционно полученные знания не позволяют учитывать фундаментальные связи между явлениями, тем более предвосхитить последствия их воздействия. Именно новая парадигма теории познания, а значит и творчества, даёт надежду на преодоление нынешнего кризиса.

Несмотря на имеющиеся глобальные проблемы, с которыми столкнулось современное человечество, выход нужно искать на путях неустанного научного поиска способов выхода из создавшейся ситуации, активизации научных исследований социальных процессов — гуманитарных исследований вообще и культурологических — в частности.



Известно, что всё большее число учёных культурологов, философов, политиков и экономистов и др., реально оценивая ситуацию, считают, что выход из кризисного состояния теории познания возможен лишь на основе поиска новых научных парадигм социокультурного, гуманистического (человеческого) развития, как каждой отдельной страны, так и человечества в целом. И дальше всех в этом отношении продвинулась русская научная школа.



ИСХОДНЫЙ ВОПРОС ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ

Считаем, что работу психики необходимо рассматривать как информационно-алгоритмическую систему, которая может находиться в разных режимах в ходе решения различных задач в жизни индивида и обществ, включая и наиболее значимые задачи — познавательно-творческого по их сути характера.



Понятно, что если в психике личности нет информации, то нет и личности, а для психологии — нет и объекта изучения. Информацию в психику приносят органы чувств не только вещественного тела, но и биополевые.

Заметки на полях о биополе Живой человек — это не только организм, состоящий из клеток, в котором протекают процессы обмена веществ. Но это ещё и общеприродные (физические) поля, которые излучает этот организм в процессе своей физиологической деятельности. Совокупность этих общеприродных полей, излучаемых человеком, вне зависимости от того, известна ли она во всей её полноте науке, либо же наука отрицает существование каких-то из видов полей, мы будем называть «биополе».



Без биополя невозможна жизнь в собственно человеческом смысле этого слова, поскольку восприятие мира, мышление, память — это не механические процессы, а биополевые, по отношению к которым вещество тела является разнородными волноводами и преобразователями полей, несущих информацию.

Если говорить об информации, приносимой чувствами на протяжении жизни индивида, то в этом потоке можно выделить информацию, которую можно назвать «первичной». «Первичная» — это та информация, которой в психике индивида не было ранее того момента, как она впервые стала доступна личности. Вся остальная информация, приносимая органами чувств, представляет собой некие дубли, вариации и комбинации той информации, которая в качестве первичной некогда попала в психику индивида.



Поступление в психику первичной информации по своей сути аналогично поставке на стройплощадку строительных материалов, поскольку без поступления первичной информации невозможно развитие мировоззрения и миропонимания ни в аспекте расширения кругозора, ни в аспекте наращивания детальности субъективной модели Жизни.

Без поступления новой первичной информации возможны только перестройка системы взаимосвязей между компонентами мировоззрения и миропонимания, и моделирование течения событий и творчество, но только на основе уже наличествующей в психике информации.

Понятие о первичной информации подводит нас к вопросу, который можно назвать исходным вопросом психологии как науки:

Самодостаточен ли человек в способности к выборке из потока событий Жизни информации, и прежде всего — первичной информации, либо же нет?

Или в иной формулировке:

Чем обусловлена способность человека выделить «сигнал», несущий ту или иную информацию, из потока событий Жизни?

Выбор одного из двух ответов на этот вопрос по своему существу есть выбор одного из двух классов теорий, описывающих как становление личностной психики, начиная с внутриутробного периода жизни, так и психическую деятельность индивида во всех возрастных периодах.

Каждый из двух вариантов ответа на поставленный вопрос порождает два взаимно исключающих мнения и о возможностях человека в этом Мире:



Если попадание информации (в том числе и первичной) в психику полностью обусловлено самой этой психикой и здоровьем организма, то субъект в пределах этих ограничений объективно имеет возможность идти по Жизни, куда и как хочет; а различие судеб и реализующих судьбы биографий людей в своей основе имеет немотивированно случайный характер.



Если же попадание информации (и прежде всего первичной) в психику обусловлено не только психикой и здоровьем организма, но и неподвластными субъекту объективными процессами (которые могут включать и прямое распределение информации с иерархически объемлющих уровней управления в Мироздании), то:

есть области, куда одному субъекту будет позволено идти в его личностном развитии предоставлением ему соответствующего информационно-алгоритмического обеспечения;

но другой субъект при всём его рвении не сможет войти в те же области, будучи лишён необходимого информационно-алгоритмического обеспечения деятельности; не сможет войти в них, по крайней мере, до тех пор, пока в результате исключительно своей психической деятельности не изменит в себе самом нечто, после чего ему извне будет предоставлен доступ к соответствующему информационно-алгоритмическому обеспечению пути и деятельности;

а различие судеб и реализующих судьбы биографий людей, носит осмысленный характер, т. е. мотивировано определёнными целями иерархически объемлющих систем Мироздания (то, что в богословии называют Всевышним) и только воспринимается в качестве якобы «случайного» в миропонимании плохо осведомлённого индивида, ставящегося себя в центр своей мировоззренческой картины, тем более — приверженного атеизму.







Судьба — матрица возможностей жизни индивида или некоторой общности индивидов. В общем случае судьба — многовариантная матрица, и потом в ней есть некая «программа минимум» и некая «программа максимум». Соответственно реальная биография — один из вариантов жизни, предусмотренный судьбой и осуществившийся в жизни.

И такого рода различия судеб и возможностей субъектов в получении доступа к определённой информации в теориях познания второго класса предстают как объективные, хотя в чём-то возможно и обусловленные историей его предшествующего субъективизма.

Выбор одного из двух вариантов ответа на поставленный выше вопрос носит характер, принципиальный для понимания всей психической деятельности индивида и её взаимосвязей с Жизнью, поскольку вся субъективная психическая деятельность начинается только после того, как первичная информация стала достоянием психики субъекта.

Также должно быть понятно, что все люди отличаются друг от друга информационным своеобразием психики каждого из них, в основе чего тоже лежит своеобразие получаемой ими первичной информации; а своеобразие обработки информации в психике и сами результаты обработки являются следствием первичной информации, полученной в прошлом, а так же и предпосылками к получению определённой первичной информации в дальнейшем либо к прерыванию потока первичной информации на более или менее продолжительное время до переосмысления индивидом полученного им ранее.

Однако вопрос, который был назван выше исходным вопросом психологии как науки, в исторически сложившихся традициях психологии Запада и Востока обходится молчанием и, соответственно, прямой ответ на него не даётся.

Поэтому нам придётся войти в его рассмотрение самим. И ход поиска ответа на этот вопрос по своей сути будет представлять пример-иллюстрацию того, как протекает процесс всякого познания с позиций второго класса теорий. Те же, кто считает, что человек самодостаточен в выборке первичной информации из Мироздания, могут ознакомиться с данным текстом, как с другой гносеологической моделью, либо проходить мимо, поскольку мы не собираемся доказывать, что «это так и только так и не может быть иначе».



Это теоретическая модель, в которой на основополагающий вопрос психологии дан ответ: нет, человек не самодостаточен в выборке первичной информации.



РАЗЛИЧЕНИЕ КАК СПОСОБНОСТЬ

Способность индивида разграничить в своём восприятии Жизни разнокачественности — в общем случае можно назвать «различением». Безусловно, что отчасти способность к различению обусловлена биологией организма человека и развитостью на этой биологической основе его личностной культуры чувств:



Так все мы на биологической основе, соответственно генетической запрограммированности наших способностей к мировосприятию, различаем цвета в пределах спектра, высоту звуков и многое другое.



А на основе этого генетически запрограммированного потенциала развивается культура общества, включающая и воспроизводящая в преемственности поколений личностную культуру психической деятельности каждого человека, в том числе и культуру чувств (культуру мировосприятия).



В результате специфического развития культуры в языках северных народов существует до сотни слов, которыми обозначаются оттенки цвета «белого» снега, которые различают их представители. Не воспринимаемые различия не могут закрепиться в языке как устойчивые понятия, само собой разумеющиеся подавляющим большинством представителей соответствующей культуры.

Это касается и названий оттенков цветов, но касается и прочих понятий, которыми оперируют люди, например: нравственность (нравы одного индивида), нравы (нравы, признаваемые в обществе, как некая норма), совесть (невольная любовь к добру и к истине; прирожденная правда, в различной степени развития — Словарь Даля), — хотя некоторые люди не могут внятно описать различия между этими явлениями в своей психике, но в обществе выработались и закрепились разные понятия для обозначения различных явлений.

В разных языках сложились разные наборы звуков, на основе которых строится речь, в результате чего, то, что в нашем восприятии звуков, например, сводится к некоему общему звучанию, обозначаемому буквой «Х», для араба — это несколько различных звуков, обозначаемых на письме разными буквами.



Поэтому разные народы на основе своей языковой культуры в иноязычной речи «слышат» одни звуки и не слышат другие (так японцам надо учиться обращаться со звуком «Л», которого нет в их языке и который они большей частью заменяют звуком «Р»), что находит своё выражение в транслитерации (перевода звучания слова с одного алфавита одного языка на алфавит другого языка) одних и тех же заимствованных слов в разных языках.

Примеры Так, то, что мы услышали как «филармония», в древнегреческом произносилось приблизительно как «филХармония»; и в связи с этим же — то, что мы услышали как «гармония», другие услышали как «хармония»: некий звук, разновидность «Х», в одних случаях заимствования в русский язык был утрачен, а в других услышан как «Г». То имя, которое в русском языке звучит как «Фёдор», из европейских языков приходит к нам как «Теодор», вследствие того, что в греческом языке оно начиналось с межзубного звука (аналогичного английскому «TH» в слове «thing» — «вещь»), который в одни языки отобразился как «Ф», а другие как «Т», а в третьих — остался самим собой — «Q».

Обилие проявлений способности к различению, обусловленных биологией и исторически сложившейся культурой, аналогичных тем, о которых речь шла в двух предшествующих абзацах, создаёт ощущение, что индивид действительно самодостаточен в способности к выборке информации из потока событий.

Соответственно этому обстоятельству исходный вопрос психологии как науки часто и не встаёт, поскольку ответ на него — в смысле самодостаточности человека — представляется «само собой» разумеющимся до, как кажется, «неоспоримой» очевидности и безальтернативности.

Однако наряду с такого рода, как кажется, «гарантированной» выборкой информации из потока событий — по жизни почти каждому известны ситуации, характеризуемые оборотами речи типа: «в упор не видит», «смотрит, но не видит», «слушает, но не слышит». Часть из такого рода ситуаций действительно может быть объяснена тем, что внимание индивида, его сознание в целом в период развития ситуаций были заняты чем-то другими.

Однако во множестве ситуаций, характеризуемых приведёнными выше фразеологизмами, можно выделить подмножество ситуаций (статистически значимое), когда внимание и сознание в целом как раз и были заняты целенаправленными поисками или ожиданиями именно того, чего «в упор не видели», что желали услышать, но «не слышали» и т. п., вопреки тому, что необходимая информация объективно была в пределах их восприятия, обусловленного и биологически, и культурой, какой факт часто подтверждается другими участниками тех же событий, которые смогли воспринять ту же самую информацию.

Некоторая часть таких ситуаций тоже может быть объяснена неким «парадоксальным состоянием» психики индивида — её перенапряжением, какой-то закрепощённостью, «зацикленностью», воздействием каких-то полей на него и т. п. субъективными причинами, вследствие которых и утрачивается способность к восприятию информации.

Хотя психика людей действительно может пребывать в такого рода «парадоксальных состояниях», но всё равно остаётся некоторое множество ситуаций (как, минимум, статистически значимое), которые необъяснимы «парадоксальными состояниями».



В таких необъяснимых с позиций «парадоксальных состояний» ситуациях психика индивида была в обычном для него состоянии, в котором он на основе биологических и культурно обусловленных автоматизмов мировосприятия в остальных ситуациях получал информацию из потока событий вполне адекватно по отношению к интересам индивида и решаемым им задачам; да и в самой рассматриваемой ситуации некую прочую информацию он получал, а его «слепота» и «глухота» носила какой-то специфически избирательный характер.

Т.е. остаётся некоторое, пусть и малое, количество ситуаций, необъяснимых с позиций убеждённости в самодостаточности индивида в деле выборки информации в потоке событий, т. е. в деле разграничения сигнала, несущего информацию, и фона, на котором сигнал должен быть выделен.

Однако наряду с такого рода необъяснимыми ситуациями многим людям памятные иные ситуации, в описании которых русским языком наличествует слово «озарение». По своей сути они — альтернативны по отношению к таким, необъяснимым в аспекте восприятия информации ситуациям, о которых речь шла ранее.



В качестве примера приведём картинки из интернета на тему «найдите что-то на картинке», которые построены на поиске известного вам образа среди других, похожих на него образов. Мы затрудним эту задачу, не сказав вам, что именно нужно найти на картинке. Попробуйте найти это. Только, пожалуйста, постарайтесь! И ведите себя честно (не жульничайте, забегая вперёд).

Вы могли многократно пробегать по картинкам глазами, видя какие-то знакомые образы: на первой — грязь, траву, камни, лужи; на второй — плиты, голубей, кота, машины, дома, баскетбольный щит, детскую площадку, на третьей — лампы, книги, стулья, картины.

А теперь конкретизируем образ, чтобы ваша психика получила то, что нужно распознавать: найдите на каждой из этих картинок кота, но прежде чем начать делать это, постарайтесь очень внимательно отнестить к тому, что вы ощутите в тот момент, когда найдёте их (картинок три, чтобы вы могли сравнить и «набрать статистику» этих ощущений, если нужно больше — поиск в помощь). Потом вернитесь к тексту.

Итак, в тот момент, когда вы обнаружили кота, с вашим восприятием произошло то, что называют озарением.

«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля значение однокоренного этому слову глагола «озарять» поясняет так:

«ОЗАРЯТЬ, озаръть что, освещать, осиять или обдать светом» (том 2, с. 658, по репринту второго издания «Словаря» 1881 года).

Как ясно из этого пояснения, сам индивид не властен над озарением, но когда происходит озарение, некий объект (явление) предстаёт в его сознании на фоне всего остального как бы озарённый неким светом. В результате мир предстаёт в сознании индивида как определённая по своему составу пара: «это» (озарённое неким светом) — «не это», на фоне чего как бы высветилось «это».

Хотим отметить, что все эти тесты «на внимательность» по своей сути не на внимание, поскольку внимание по своей сути, обычно, удерживается на объектах внимания, произвольно или непроизвольно попавших в поле внимания, а при рассмотрении картинки объектов, за которыми надо внимательно следить, в поле внимания нет, они ещё не выделены из фона психикой.

Фактически в этот момент в психике происходит сопоставление картинки (сканирование и сопоставление) с уже известными психике образами и проверяется не внимательность, а скорость сопоставления образов. В момент, когда сопоставление удалось, происходит озарение и картинка предстаёт в виде пары «это» — «не это»: кот — не кот.





ИАЦ

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