О двух типах теорий познания-2

Если перевести это с богословского языка на язык достаточно общей теории управления, то управление с объемлющих уровней в одном из своих аспектов представляет собой целесообразное распределение среди субъектов и объектов в Мироздании информационно-алгоритмического обеспечения, соответствующего целям объемлющих уровней управления, вплоть до наивысшего объемлющего уровня управления Мирозданием в целом.

«О те, которые уверовали! Если вы будете благоговеть перед Богом (т. е. будете остерегаться вызвать неодобрение Божие — наше пояснение контекста при цитировании), Он даст вам Различение и очистит вас от ваших злых деяний и простит вам. Поистине, Бог — обладатель великой милости!» (сура 8:29).

В Коране об источнике озарений и об их обусловленности как не подвластными человеку факторами, так и его собственным субъективизмом, говорится прямо:

Одной из важнейших особенностей этого процесса поступления первичной информации, которая и обуславливает его адресность, является зависимость от информационно-алгоритмических качеств индивида.



Во-первых, от его системы отношений к различным явлениям Мироздания (то есть — нравственности), от которой зависит выбор линии поведения.



Во-вторых, от вектора целей индивида и глубины его идентичности с векторами целей объемлющих систем, если говорить о человеческом виде, то речь идёт о жизненных интересах и намерениях на будущее.



В-третьих, от вектора состояния индвида, то есть от фактической его деятельности.



В-четвёртых, зависит от генетически обусловленного потенциала (о чём речь шла уже выше), который задаёт как минимум того возможного, чего может достичь индивид, так и максимум возможного, когда потенциал полностью освоен, что в терминологии теории вероятностей обозначается наиболее оптимальной вероятностью реализации процесса «индивид» при его текущих качества (мистики это называют судьбой).



Проще говоря, первичная информация, поступающая в психику в озарениях, зависит от качеств, намерений, жизненных интересов, фактической деятельности и от перспективных возможных состояний индивида эту психику несущего.

Причём это касается не только первичной, но в ряде случаев и информации, не являющейся первичной, когда она повторно даётся в озарении Различением (когда всё предстаёт как «это», «не это») как намёк-подсказка, хотя в других ситуациях такая же информация может проходить мимо восприятия неразличимой на фоне всего остального либо она различима, но внимание пропускает мимо факт её восприятия органами чувств.

На первый поверхностный взгляд, если исходный вопрос психологии как науки в сознании индивида не встаёт, то ему представляется, что неподвластная индивиду способность к Различению особой роли в жизни не играет, поскольку озарения Различением во взрослой жизни редки.

Однако, это не так: озарения представляют собой ключевые события на протяжении всей жизни людей, открывающие или закрывающие перед ними те или иные возможности.

И в зависимости от организации психики людей, их нравственности (как системы, определяющей линию поведения) — такие моменты озарений ведут индивидов либо на новые ступени в их развитии, либо к жизненной катастрофе — по нравственно обусловленному (возможно бессознательному) выбору каждого: хотя сам факт совершения выбора тоже может не осознаваться вследствие того, что роль нравственности и эмоций в психической деятельности индивида тоже большинством людей не осознаётся.

Заметки о нравственности Всякий нравственный стандарт (как компонента нравственности в целом) функционально — аналог оператора условного перехода, которые хорошо известны всем, кто изучал программирование для компьютеров: «если выполняется условие “А”, то выполнить действие № 1, если условие “А” не выполняется, то выполнить действие № 2», например: «если x>2, то перейти к оператору № 2000, иначе — к оператору № 3000». Если некий алгоритм представить как блок-схему, то в операторах условного перехода, последовательность операций, свойственных алгоритму, разветвляется. Если искать зримую аналогию, то оператор условного перехода аналогичен стрелочному переводу на железной дороге: стрелка положена в одном направлении — поезд (информационный поток) идёт на один путь, если стрелка положена в другом направлении поезд (информационный поток) направляется в другом направлении. Отсутствие определённости в условиях перехода (перенаправления информационного потока) — аналогично поломанной железнодорожной стрелке, которая не способна направить поезд ни по одному из двух путей, исходящих из неё, что обычно влечёт за собой катастрофу. Соответственно безнравственность — это отсутствие определённости в некоторых нравственных стандартах, всегда чреватое катастрофой. В информационном отношении нравственность индивида представляет собой совокупность описаний каких-либо жизненных, реальных и возможных характерных событий с оценками каждого из них «хорошо», «плохо», «не имеет значения» или «значение не определено» либо «обусловлено сопутствующими обстоятельствами», которые ещё и иерархически упорядочены по их предпочтительности.



То есть всё сложнее, чем на представленной схеме, особенно, если учитывать, что каждый нравственный стандарт взаимосвязан с другими и образует сложную сетку операторов условного перехода, ведущих к различным множествам возможных линий поведения. И может быть так, что отношение к какому-то явлению закрывает возможности индивиду попасть в определённое множество событий в принципе (с других веток нет ответвлений в это множество, оно скрыто лишь за одним нравом).

СВЕРХУ ЛУЧШЕ ВИДНО

Предоставление определённой информации с предсказуемыми последствиями — является одной из разновидностей управления. И соответственно такое понимание источника озарений Различением и роли Различения как способности в жизни индивида, делает понятным и другое кораническое сообщение — сура 7:

«181 (182). А тех, которые считали ложью Наши знамения, Мы низведём так, что они не узнают. 182 (183). И Я даю им отсрочку: ведь Моя хитрость — прочна».

То есть, если признавать истинным это кораническое сообщение, то поговорка:

«Если Бог желает кого-либо наказать, то Он лишает его разума»,

— предстаёт как поверхностная: в подавляющем большинстве случаев люди, принимая для себя нравственные стандарты, ведущие к реализации целей, которые антагонистичны объемлющим системам управления, сами лишают себя способности адекватно мыслить.



И соответственно своим нравственным стандартам они избирают из потока событий жизни информацию в пределах биологической и культурной обусловленности, и в соответствии с ними же им с иерархически высших уровней управления, вследствие несамодостаточности человека в выборке первичной информации, даётся в Различение определённая информация, либо отказывается в предоставлении таковой.

Поскольку с уровня объемлющих системы заведомо могут быть предвидимы множества вероятных последствий, вследствие чего никто и ничто не может выйти за пределы иерарахически наивысшего объемлющего управления.

Соответственно, если рассматривать индивида, как информационно-алгоритмическую систему, то с объемлющего уровня даётся в Различение информация, которая позволяет индивиду при той нравственности (информационно-алгоритмическом обеспечении в целом и нравственности, как его основы), которая у него сложилась, войти в ситуацию, в которой он мог бы переосмыслить свои нравственные стандарты и миропонимание так, чтобы они стали более адекватными жизни.

Но если индивид упорствует в несоответствии нравственности обстоятельствам его жизни (проще говоря — ведёт себя неправильно или, по-богословски, — неправедно), то та же самая информация (или некая иная дополнительно данная ему в Различение информация) ведёт его к усугублению его проблем вплоть до гибели, если он исчерпывает возможности ошибаться и вести себя неправильно по отношению к направленности течения Мироздания и всех взаимовложенных систем в нём с их объективными закономерностями, воздействующими на индивида.

Если с объемлющих уровней управления последовал отказ в предоставлении в озарениях Различением первичной информации и намёков-подсказок по жизни, то это фактически обращает всякого индивида в человекообразный автомат, который не способен выйти во взаимодействии с Жизнью за пределы множества вариаций комбинаторики того информационно-алгоритмического обеспечения, которое уже наличествует в его психике.

Собственно так сдерживается и уводится на тупиковые и самоубийственные для них пути вседозволенность «демонического» склада психики, лейтмотивом поведения которой является принцип «что хочу, то и ворочу» (никак не соотносясь с тем, что происходит вокруг).



Вследствие чего они при всех своих притязаниях на неподконтрольность и неподотчётность действий несвободны так же, как несвободны и те, кто отдаёт предпочтение инстинктивным, рефлекторным и стереотипным поведенческим алгоритмам, хотя ограниченность такого рода «воротил» (в сопоставлении с прочими) обусловлена иным неподвластным им фактором несамодостаточности индивида в выборке первичной информации и отсутствием власти над Различением.

У тебя проблема, сынок

Соответственно, если индивид уже давно забыл, когда в его жизни имело место последнее озарение Различением, это — основательная причина, чтобы задуматься о смысле собственной жизни, своей нравственности и этике…



В принципе такое существование в режиме обездоленности Различением (по отношению именно к первичной информации для психики, а не вообще в отношении различения «это» — «не это»), если индивид не выявляет и не устраняет целенаправленно ошибки в своей нравственности и организации психики, чревато катастрофой, которая способна разразиться непредсказуемо вследствие неадекватности жизни непрестанно устаревающего информационно-алгоритмического обеспечения деятельности индивида.



В противоположность ему заблаговременное озарение Различением позволяет людям и обществам, своевременно выявлять и разрешать свои проблемы и тем самым избегать катастроф и прочих неприятностей. Соответственно этому в ряде случаев арабское слово «ал-Фуркан» переводится на другие языки как «Спасение», а других случаях как «Различение». К вопросу о Различении в разных аспектах этого явления Коран обращается неоднократно (суры 2:50 (53), 3:2 (4), 8:29, 21:49 (48), 25:1, в частности), хотя и не вдаётся в объяснения его роли в жизни индивидов и обществ: способный думать, способен и понять всё это сам, хоть на основе богословской терминологии, хоть на основе терминологического аппарата достаточно общей теории управления.



Теории познания, в которых ответом на основной вопрос психологии служит ответ: «человек самодостаточен в выборке первичной информации», — в общем-то обосновывают принцип «что хочу, то и ворочу», делая его наивысшим возможным принципом взаимодействия индивида и Мироздания, при котором ограничения проистекают только из особенностей самого индивида: его личностных качеств, генетики, целеустремлённости.

А потому такие теории познания по своей сути являются фундаментом для фашистских и нацистских политических идеологий и являются обоснованием толпо-«элитарного» устройства общества, в котором те, кто научились подниматься над своими инстинктами, рефлексами и привычками и могут «прокачивать» свои личностные и генетические параметры (о, копаться в генетическом коде нашего вида с целью селекции «сверхчеловека» вожделеют многие «воротилы»), «рулят» этим «быдлом» так, как считают нужным, выбирая наиболее важную информацию из потока жизни и передавая по системам посвящений навыки работы с первичной информацией (в представлении их психологических школ).



Именно поэтому вопрос, который был назван выше исходным вопросом психологии как науки, в исторически сложившихся традициях психологии Запада и Востока обходится молчанием и, соответственно, прямой ответ на него не даётся.

Однако, практика жизни показывает несостоятельность такого рода теорий, поскольку во множестве исторических примеров разнообразные «демонические» личности (в указанном выше смысле — живущие по принципу «что хочу, то и ворочу») сталкивались с непреодолимыми обстоятельствами жизни, которые ограничивали им возможности воздействия на процессы Мироздания, вплоть до неожиданных, а часто и нелепых смертей, пресекающих их неправедное поведение.

Если вы желаете развивать такого рода общественные системы, то развивайте теории, отвечающие на основной вопрос психологии в том смысле, что «человек самодостаточен в выборке первичной информации», но будьте готовы к последствиям использования этих моделей познания и поведения.

То же касается и «половинчатых» моделей познания, которые постулируют вечную неопределённость в отношениях с объемлющими их системами управления. Эти люди были последними, кто стал воспринимать биосферу как нечто, с чём необходимо считаться, тогда как «дикие» племена аборигенов через идеологические представления о той же Гее, Матери-Земле, Гайе развивали субкультуры поддержания баланса с биосферой, будучи более практичны и успешны в деле выстраивания гармоничных отношений с природой.



Только когда уже невозможно было отрицать или говорить «мы не знаем как оно на самом деле» такие «половинчатые» признавали со всей определённостью необходимость выстраивания отношений с биосферой.

О таких сказано в Откровении Иоанна Богослова, Глава 3:

«15. Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!

16. Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих».

ДЕТИ И ОЗАРЕНИЯ

Как уже было отмечено, во взрослом периоде жизни озарения Различением у большинства редки. Но если вспомнить детство, особенно — раннее, и посмотреть на жизнь малышей, то жизнь человека в тот возрастной период — почти беспрерывная череда озарений Различением…

Если же истинность коранического сообщения об источнике, об объективной и субъективной обусловленности



Различения отвергается, то озарения в жизни людей предстают необъяснимыми и бессмысленными, а исходный вопрос психологии как науки остаётся безответным, поскольку утверждение о том, что всякий индивид изначально самодостаточен во всех ситуациях в вопросе выборки информации из потока событий — всего лишь гипотеза, не подтверждаемая в жизни реально ничем.

И как сказано об этом в Коране:

«И большинство их следует только за предположениями. Ведь предположение (т. е. жизненно несостоятельная гипотеза: — наше пояснение при цитировании) ни в чём не избавляет от истины. Поистине, Бог знает то, что они делают!» (сура 10:37 (36)).

— Иными словами, всё в полном соответствии с декларируемым наукой принципом «практика — критерий истины», опровергающим жизненно несостоятельные гипотезы-предположения.

Тем не менее, вне зависимости от субъективных мнений об истинности либо ложности приведённого выше коранического сообщения 8:29, — первичная информация в психику человека поступает только в озарениях Различением.

И в связи с этим следует обратить внимание на то, что в Коране в аяте 8:29 ответ на исходный вопрос психологии как науки уже дан. И произошло это более, чем за 1 300 лет до того, как в публичных дискуссиях по проблематике психологии люди догадались сформулировать этот исходный вопрос.

Об объективных и субъективных причинах этого упреждения тоже полезно подумать, а не списывать по предубеждению и этот факт на слепой и бессмысленный «случай» или пытаться убедить, что постановка исходного вопроса психологии как науки якобы жизненно несостоятельна и потому упреждающей его коранический ответ значимостью не обладает.

ПРЕЕМСТВЕННЫЕ ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПСИХИКЕ ИНДИВИДА

Следующий вопрос состоит в том, что происходит после того, как первичная информация попадает в психику индивида в озарении Различением?

Как уже было отмечено внимание, как и воля, тоже — своеобразное явление, свойственное уровню сознания в психике индивида. Причём надо отметить, что озарение Различением — это одно явление, а внимание — это другое явление. Надеемся, выше вы это прочувствовали на себе, когда мы рассматривали пример «найди кота». Так и из текста Корана Различение и внимание предстают как разные явления. В частности, об обособленности внимания как явления в психике сообщает сура 7:

«И уже сотворили Мы джинов (джины, о которых сообщается в Коране, если говорить языком современной нам науки, — полевые формы жизни в биосфере Земли, какое сообщение в принципе не противоречит возможностям течения бытия — наше примечание) и людей, множество из которых — достояние геенны (ибо): у них сердца, которыми они не понимают; глаза, которыми они не видят; уши, которыми они не слышат. Они — как скоты, даже более — заблудшие. Они — обретающие себя вне внимательности» (сура 7:178 (179), перевод, выражающий понимание арабоязычного текста Корана, отличное от выраженного в переводах И.Ю. Крачковского и Г.С. Саблукова).

Соответственно, в общем случае рассмотрения — реально в момент озарения Различением внимание и сознание в целом могут быть заняты чем-то ещё, по какой причине момент озарения Различением, проявившимся в сознании, может пройти мимо внимания.



Вследствие этого данное в Различение может уйти из текущего потока сознания и забыться на уровне сознания, хотя на бессознательных уровнях психики ничто не забывается: ни поток чувств, ни поток мышления обоих уровней психики, ни последовательность озарений Различением.

При этом, если, минуя внимание, данное в Различение уходит в бессознательные уровни психики, то калейдоскопичность мировоззрения нарастает, и это (вследствие неадекватных действий на основе мировоззренческого калейдоскопа) представляет опасность как для самого индивида, так и для окружающих и для потомков.

Тем не менее, всё, что забыто для сознания, с помощью специальных психофизиологических практик и совершенствования личностной культуры психической деятельности, можно вывести на уровень сознания и переосмыслить заново, и это будет иметь следствием переход к иному качеству жизни — лучшему, если результаты переосмысления более адекватны Жизни.

Однако всё же лучше, если озарение Различением не пройдёт мимо внимания индивида. Эффективной психической деятельности индивида должно быть свойственно именно это — особое внимание к озарениям Различением. Если данное в Различение подхватывает внимание, то открывшееся в озарении в подавляющем большинстве случаев остаётся доступным памяти сознания.



И это обстоятельство оставляет на некоторое время (подчас весьма продолжительное) открытой возможность волевым порядком дать самому себе команду: Осмыслить данное в озарении Различением.

В зависимости от стечения обстоятельств и отношения индивида к ситуации — это можно сделать сразу же по озарении Различением, но если это оказывается невозможным в силу того, что обстоятельства требуют взаимодействия с ними, то к этому вопросу необходимо обязательно вернуться по возможности, чем раньше — тем лучше, поскольку в противном случае калейдоскопичность мировоззрения и миропонимания будет нарастать, а к действиям в каких-то предстоящих ситуациях индивид окажется не готов.

Развитие же мировоззрения и миропонимания происходит в процессе осмысления и переосмысления данного в Различение. Даже если первоначальный вариант осмысления оказывается в чём-то ошибочным, то впоследствии индивид придёт к ситуации, которая потребует переосмысления ранее выработанного понимания. И если он не будет упорствовать в своей приверженности неправильному, то его мировоззрение и миропонимание станут адекватными обстоятельствам его жизни и потребностям его деятельности в процессе личностного развития.

Как было отмечено:



Наиболее значимая функция мировоззрения в психике индивида состоит в том, что мировоззрение является средством моделирования течения событий в жизни во множестве вариантов в темпе, опережающем реальное течение событий, что позволяет заблаговременно выявлять неприемлемые варианты возможного будущего, выбирать приемлемые и вырабатывать в некотором смысле наилучшую линию поведения индивида в жизни.

Соответственно этому, в религиозном понимании Жизни озарение Различением даётся не ради того, чтобы потешить праздное любопытство индивида теми или иными диковинами; развлечь его чем-нибудь; вогнать его в трепет, показав ему какие-то кошмары и т. п.

Озарение Различением даётся для того, чтобы индивид мог выполнить свою миссию в Промысле, которую сам же индивид должен избрать и принять в качестве смысла своей жизни, осознать и понять, и на этой основе подготовить себя к её успешному выполнению; либо для того, чтобы он ушёл из жизни, если он, не желая выполнить даже минимум, предлагаемый ему в судьбе, исчерпал возможности ошибаться.

Понимание — это один из аспектов осознания, связанный с выражением в лексике ранее осознанного или осознаваемого в процессе выработки понимания в неких образах.

В атеистическом миропонимании озарения Различением необъяснимы, наивысший объемлющий уровень управления представляется выдумкой, но тем не менее и в этом случае — обретённое индивидом в озарении Различением является для него информационной основой для выработки им смысла своей жизни, путей и способов воплощения этого смысла в жизнь.

Т.е. изменившееся в результате осмысления и переосмысления данного в озарении Различением мировоззрение должно стать основой для тех или иных осознанно определённых волевых действий человека.

ВЫВОД

В результате мы приходим к определённому выводу: жизнь индивида на основе развивающихся мировоззрения и миропонимания (включая и его нравственно-этическое развитие) протекает как преемственное прохождение первичной информации по цепочке:

«Озарение Различением → Внимание самого индивида → Волевое решение об осмыслении обретённого в озарении Различением → Интеллект в работе с мировоззрением и миропониманием → Изменившиеся мировоззрение и миропонимание → Осмысленно волевые действия в конкретике течения событий в Жизни».

Задачи, которые решает психика индивида в течение его жизни, неравнозначны. И из сказанного выше о роли первичной информации в жизни людей должно быть понятно, что:



Осмысленно-волевое поддержание устойчивости цепочки, описанной в предыдущем абзаце, в которой протекает обработка и использование первичной информации, — задача, обладающая наивысшим приоритетом среди всего множества задач, с решением которых имеет дело психика индивида на протяжении всей его жизни.



Фактически любой разрыв в этой цепочке — разрыв обратных связей индивида и объемлющих его систем; по существу — это разрыв личностной религии как сокровенной жизненной взаимосвязи и диалога индивида и Бога на языке жизненных обстоятельств, если говорить богословскими терминами.





ИАЦ

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