Законы диалектики ч.1 Диалектика, как ключ Познания

Посвящается русскому учёному

Николаю Викторовичу Левашову

в день его Вествования!

(В помощь молодым исследователям)

Часть 1

Наблюдения показывают, что в последнее время наши соратники - молодые исследователи в освоении новых знаний перестали обращать внимание на методологию исследования, как на один из мощных инструментов познания, поэтому в их статьях появляется много «отсебятины», не имеющих к предмету исследования логических заключений. Это отчасти связано и с тем, что во многих вузах (и особенно технических) перестали обращать внимание на такую дисциплину, как философия, в которую диалектика входит составной частью теории Познания. А при изучении Основ Формирования Человечества мы чаще сталкиваемся с совершенно новым для философии способом исследования - энергоинформационной диалектики. Через энергоинформационную диалектику при внимательном чтении мы обнаруживаем материалистический идеализм. После смены системной власти (2011.04.24.) процесс познания с материалистической методологии сделал качественный переход на этот новый этап познания – материалистический идеализм. Фёдор Дмитриевич Шкруднев, раскрывая нам сложные нюансы Второй Упреждающей Стратегии отметил, что «пришло время разрушения ограниченных материалистических определений не путём их замещения на некие новые, а в корне изменить суть и уровень методологического базиса, соответствующего новому этапу познания – материалистическому идеализму». Чтобы это понять обратимся к пониманию сути методологии и материализма и материалистического идеализма. В этом очень важно разобраться и понять, что наш идеализм имеет совершенно чёткую материалистическую основу.

Методология материализма базируется на Ленинском определении материи о её неисчерпаемости. Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в его ощущениях. Но методология материализма не видит материи там, где она основопологает всё, не видя смысла сути материи.

Методология диалектики энергоинформационного развития материалистического идеализма базируется на энергоинформационной диалектике и имеет чёткую материалистическую основу – наличие первичной материи всего сущего. Эта материя даётся нам в ощущениях через информацию, поступающую в Мозг об окружающем нас мире через органы чувств.

Наличие этих первичных материй как всего сущего теоретически обосновали наши Российские учёные А. Лучин и Н. Левашов. Анатолий Андреевич Лучин – опытным путём подтвердил делимость электрона, т.е. материи электрического и магнитного полей, и Николай Викторович Левашов писал о том же, представляя первичные материи как спектр электромагнитных волн с различным коэффициентом квантования. Таким образом они символизировали переход в познании в новом осмыслении с иным методологическим подходом - методологии диалектики энергоинформационного развития управления бытиём энергий. И все новые знания даются нам именно с позиций энергоинформационной диалектики, которая является составной частью теории Познания. Именно диалектика является формой развития мысли через противоречия. Она стягивает все связи, противоречия в единую систему, через неё обнаруживается истина. Применив методологию диалектики энергоинформационного развития управления бытием энергий и на основе нового познания можно получить ответы на многие ранее таинственные объекты исследования, ограниченные рамками апофатичных догм и вековых догматических заблуждений от прошлого познания. В книге «Светлый Веник .Левашова в «Банном Деле» А.Хатыбова и Трудовая Лопата» Ф.Д.Шкруднев предоставил нам возможность осмыслить Новые Знания, базирующиеся на этой энергоинформационной диалектике, переданной нам учёными Н.Левашовым, А.Хатыбовым, А.Лучиным, Б.Маковым, материалами ОФЧ НИИ ЦУС, а также понять безсмысленность старых научных догм, отсутствие истины, связанной с полной блокадой от истинного познания и осознания самого факта программного управления извне всем бытиём людей в процессе их эволюции.

Вернёмся к определениям этапов познания материализм и материалистический идеализм. Находясь на ступени развития познания – материалистический идеализм на базе энергоинформационной диалектики, (что означает начало эры информационно-генетической цивилизации Человека) невольно напрашивается вопрос: почему материализм и между материализмом и материалистическим идеализмом есть ли противоречие? Для ясности и правильного ориентирования (с позиций нового этапа материалистического идеализма) на этот вопрос хорошо ответил Борис Викторович Маков на примере одного из элементов познания – энергии. И это очень важно понять.

Он пишет: «Взять для примера хотя бы один из важных элементов познания энергию, как базис бытия Всего сущего, как неотъемлемую часть истины о «Сотворённом Мире», но уже с позиций нового этапа познания, - материалистического идеализма. Что это, мистика, чудо или что-то ещё с позиций прошлых апофатичных тайн материализма? Его ни в коем случае не следует отвергать, поскольку материализм обязателен и несомненно нужен для процессов познания не только в сей час, но и в будущем. Но его следует воспринимать, как именно только тот предел из общей иерархии всех возможных уровней мерной масштабности бытия энергии в её инерционном состоянии, который доступен ограниченными возможностями наших ощущений и соответствующими средствами измерения и регистрации, имеющими каким-то образом отношение к нашим ощущениям. Но это же далеко не весь Мир, т.е. это только малая часть бытия Всего Сущего, воплощаемая через бытие энергий, находящихся в инерционном (материальном) состоянии! Поэтому никаких противоречий между материализмом и материалистическом идеализме быть не может».

Но на этом мы остановимся подробнее во второй части статьи, в которой попробуем разобраться в энергоинформационной диалектике, пока схематично представленной для размышления.

Чтобы понять, что это такое, для начала рассмотрим классическую диалектику – диалектику Гегеля (для анализа развития конкретных материальных объектов) применительно к инерционному уровню до 64 октавы), опираясь в основном, на примеры трудов основателей Новых Знаний.

1.1 Диалектика – ключ к Познанию

Научную парадигму Н.В. Левашова называют «теорией всего» и, естественно, рассматривая процесс зарождения физически плотной материи от первичных материй до Разума, можно сделать вывод, что всё в этом протяженном во времени процессе взаимосвязано между собой, как причинно-следственными связями, так и непричинными связями. Иначе говоря, это отражает закон единства окружающего мира, ибо мир един и все его части – от первичных материй до физически плотной представляют собой гармоничное единение всех присутствующих в этом акте объектов и явлений. Законы развития этого единства изучает такая наука, как философия.

Законы диалектики отличаются от законов других наук своей всеобщностью, универсальностью, поскольку они:

- охватывают все сферы окружающей действительности;

- раскрывают глубинные основы движения и развития - их источник, механизм перехода от старого к новому, связи старого и нового.

Выделяются три базовых закона диалектики:

• закон единства и борьбы противоположностей;

• закон переход количества в качество;

• закон отрицание отрицания.

Но есть ещё и 4-й закон диалектики – закон единства Мира, скрытый от нас, и о котором мы узнали из книги Ф.Д. Шкруднева «Светлый Веник» Н.Левашова в «Банном Деле» А.Хатыбова и Трудовая Лопата». Покажем его позже на примере волновой модели развития систем - взаимоимосвязи всех трёх законов диалектики с объединяющим их 4-м законом. Забегая вперёд скажем, что понимание этого очень важно для системного представления Новых Знаний концепций Н. Левашова, А.Хатыбова, Б. Макова, А. Лучина, и других русских учёных.

Рассмотрим закон единства и борьбы противоположностей, в котором ключевые понятия: тождества, различия, противоположности и противоречия.

Каждый предмет, явление обладают двумя главными качествами - тождественностью и отличием. То, что данный предмет равен самому себе в данный момент – это есть тождественность. Например, указка в виде вытянутого деревянного конуса есть указка с определенными размерами, достаточными, чтобы, не загораживая доску, учитель мог, находясь на одном месте, показать любую точку доски. Этими качествами указка тождественна сама себе. Но такая указка очень неудобна при её транспортировке в учительскую – можно по дороге кого-нибудь уколоть или поранить глаз. Следовательно, с учётом этого требования, указка должна быть иной, т.е. иметь отличие. Вот здесь и возникает конфликт между тождественностью и отличием в виде противоречия: Чтобы учитель смог, не сходя с места показать любую точку доски, указка должна быть ДЛИННОЙ (это свойство - С), но, чтобы её было легко транспортировать, например, в кармане, в папке и т.д., указка должна быть КОРОТКОЙ, т.е. не длинной (это свойство - не-С).

Таким образом, чтобы удовлетворить оба требования, указка должна быть тождественна самой себе и в тоже время, иметь отличие. Противоречие, борьба между едиными тождественностью и отличием приводит, к изменению (самоизменению) предмета – движению путём разрешения противоречия: указку выполняют, например, телескопической или лазерной: на уроке она имеет нужную длину (которая может меняться), а при транспортировке она размером с ручку или ещё меньше.

Этот момент отражает закон единства и борьбы противоположностей, схематично представленный на рис. 1, Где ФП – физическое противоречие, ФН – физическая несовместимость; О – исследуемый объект.

В то же время, в любом предмете, имеющем потенциальную возможность к развитию, есть то, что стремится выйти за рамки предмета, нарушить его тождественность. Например, по Лучину А.А. фотон – электрическая частица, у которой щупальца электрического поля располагаются по радиусам от центра на конечное расстояние R = 105r. Он, как электрическая частица, обладает свойством отталкивания и стремится занять всё пространство вокруг себя на глубину R. С другой стороны, магнитная частица имеет биполярную структуру со структурой силовых линий поля такой же, как у постоянного магнита, и обладает свойством притягивания, занимая более ограниченное пространство.

Их тождественное свойство, у фотонов – отталкивать, а у магнитных частиц - притягивать, а также наличие отличия у каждого из них (у фотона притягивания, у магнитной частицы – отталкивания), в результате объединения в единое целое создается «силовая линия», в которой нет конфликта, т.к. противоположности находятся в единстве (рис. 1.0).

Единство и борьба противоположных начал - внутренний источник движения и развития всего сущего.

Методологическая роль закона единства и взаимодействия противоположностей состоит в том, что он нацеливает на поиск, выделение и фиксацию этих противоположностей в виде противоречия, нахождение формы их взаимопроникновения, т.е. устранения противоречия.

Фактически, в выделенной синим цветом последовательности, изложена методика познания, которая может быть детализирована в дальнейшем. Раздвоение единого и последующий мысленный анализ его элементов есть одна из существенных сторон диалектики познания.

Попробуем рассмотреть сам процесс синтеза первичных материй (ПМ) до создания гармоничной и устойчивой Вселенной, где все элементы связаны между собой и находятся в постоянном взаимодействии. При этом изменения в одном из элементов системы вызывает изменения в других. Особенно интересен период синтеза Физически Плотной Материи из Первичных Материй путём увеличения количества ПМ при изменении мерности в каждый акт синтеза на величину кванта мерности γi. Здесь можно наблюдать переход количественных изменений в качественные.

Для наглядности понимания периода синтеза Физически Плотной Материи (ФПМ) из первичных материй, рассмотрим простейший пример. Как узнать, когда образуется куча? Возьмём несколько песчинок и уложим их в одном месте. Кучи нет. Насыпим горсть песка – образуется небольшая кучка. Отличается ли она от рассыпанных частиц? – Да, отличается, у неё образовался конус у вершины. Насыпим большую кучу, и обнаружим, что маленькая и большая кучи имеют одинаковый угол при своей вершине – угол естественного откоса φ. Получается, что куча образуется тогда, когда у неё появляется новое качество. Например, если насыпать кучу песка так, чтобы образовался конус с углом естественного откоса, а затем на этот конус опереть фундамент с выемкой для конуса, он будет самым прочным, т.к. песок не сжимается, а куча уже приобрела самую рациональную форму. Произошел переход количества песчинок в качество – не сжимаемость конической кучи, т.е. качество не сжимаемости песчинки перешло к куче песка.

А теперь вернёмся к Первичным Материям (ПМ) (см. рис. К-12). На рисунке можно увидеть, что происходит при синтезе Физически Плотной Материи (ФПМ) из ПМ. При попытке синтезировать ФПМ из ПМ с одинаковым коэффициентом квантования, ничего не получится, т.к. не выполняется условие наличие отличия - перепада мерности между ними на величину Δλ = 0,020203236, т.е. получаем пустое множество из одинаковых ПМ. Это на микроуровне, а на макроуровне возможно объединение одинаковых систем с обретением нового качества.

Как было уже отмечено в статье «Пятая научная революция», системный эффект (когда появляется новое свойство, ранее отсутствующее у каждого из элементов в отдельности) может быть значительнее, если объединить разнородные элементы вплоть до элементов с противоположными функциями. Увеличение степени неоднородности - один из источников интенсивного развития системы, а также проявления физических эффектов в природе. Это следует из книги Н. Левашова «Неоднородная Вселенная».

При объединении двух разных ПМ, отличающихся друг от друга на квант мерности (ΔL = 0,020203236), синтезируется физически плотное вещество АВ, т.е. би-система, далее при синтезе 3-х ПМ образуется вещество АВС и т.д. Наконец при синтезе 7 ПМ образуется наше физически плотное вещество АВСDEFG. Мы видим, что каждый раз при синтезе определенного количества ПМ образуется новое вещество, т.е. новое качество, что наглядно видно на рис. К-12.

Эти процессы отражают закон диалектики – законперехода количественных изменений в качественные, который характеризуют четыре ключевых термина: количество, качество, мера (показатель гармонии, упорядоченности количественных и качественных изменений), скачок (форма перехода от одного качественного состояния в другое).

Обратим внимание, что простое увеличение количества ПМ не даёт ожидаемого эффекта, т.е., для нового качества – нужны ПМ с разными качествами, причём, имеющими единый коэффициента квантования данных первичных материй γi, но отличающихся друг от друга на величину коэффициента квантования γi = Δλ. При этом мерность каждого нового пространства (сферы), если речь идёт о Земле, должна быть кратна коэффициенту квантования γi,т.е. мерность для вновь образованного вещества будет определяться по формуле:

Li + γi = Li+1.

Как видно из рисунка К-13, развитие системы может быть, как восходящим, так и нисходящим. При восходящем развитии (разворачивание системы) происходит поиск новых полезных функций, качеств, которые через их единство и борьбу противоположностей синтезируют новую систему, в которой приобретённые противоположные качества будут находиться в единстве (С-не-С), т.е. по принципу: и волки сыты и овцы целы. При нисходящем развитии происходит сворачивание системы из-за значительного её усложнения, которое приводит к сбоям работы системы. При этом системы более высокого ранга «поглощаются» системами более низкого ранга, (но внутренне более сложными). В итоге, например, целая электронная схема заменяется вначале одной микросхемой, а потом кристаллом, который по разным направлениям имеет разные свойства.

Закон взаимного перехода количественных изменений в качественные изменения раскрывает общий механизм развития. Сущность этого закона состоит в том, что изменение качества (специфики, природы) данной вещи, т.е. переход от старого качества к новому, совершается скачком тогда, когда накопление количественных изменений достигает определенной границы.

Например, при поиске полезных функций и переходе к сложным системам, количественные изменения начинают давать сбои, как отмечено выше, и система начинает «сворачиваться» за счёт объединения подсистем и функций в единую идеальную структуру, внешне упрощаясь, но внутренне усложняясь, максимально используя все её свойства и качества. Например, при синтезе семи ПМ образуется физически плотная материя (ФПМ), которая в отличие от других образований (сфер: эфирной, астральной и четырех ментальных) имеет «гравитацию» - эффект парусности (своего рода сбой»), проявляющийся за счет воздействия материи «G» на ФПМ. (Здесь проявление системного эффекта в виде гравитации). С позиций парадигмы Лучина А.А. при движении ПМ «G» (потоков фотонов) от большей мерности к меньшей, т.е. к центру Земли (в нашем случае), они сталкиваются с атомами ФПМ и с их электронами, выбивая из них магнитные частицы, проявляющие свойства инерции .

Иначе говоря, по Лучину А.А., «все тела на земле хорошо наэлектризованы её электрическим полем, потому они притягиваются магнитным полем Земли, что ранее люди назвали гравитацией. И это всё!» (Физическая модель процесса гравитации - магнит притягивает наэлектризованный предмет). Гравитации, как отдельного физического явления нет. Теперь, если эти магнитные частицы развернуть, то можно устранить «гравитацию». Это и происходит в хитиновом слое летающих жуков и других насекомых. И об этом подробнее можно прочитать в книге Ф.Д. Шкруднева - в главе 3 ч.2 «Вариации в размышлениях».

Следует обратить внимание на то, на что постоянно обращал внимание Н.В. Левашов: законы мира ЕДИНЫ – на макро- и на микроуровне. Следовательно, переход с макроуровня, на мезо-, а затем на микроуровень характеризуется переходом количественных изменений в качественные, подтверждая действие законов диалектики. И иначе быть не должно.

Вернёмся к рис. К-13. Здесь следует пояснить некоторые особенности этой волновой модели.

После формирования моно-системы, происходит интенсивное её развитие, как на уровне системы (путём дальнейшего повышения её Главной Полезной Функции (ГПФ)), так и на уровне надсистемы (путём применения системы в качестве подсистемы надсистемы). Надсистема, система, подсистема, вещество и поля занимают в волновой модели определённый иерархический уровень, при этом все уровни находятся во взаимосвязи и взаимодействии друг с другом. И чем дальше они находятся друг от друга, тем взаимодействие слабее.

Процесс повышения Главной Полезной Функции системы происходит в два этапа: разворачивание системы и её сворачивание. Первый этап представляется как разворачивание системы путём объединения с себе подобными (по линии моно-би-поли-…), но имеющими отличия, т.е. «сдвинутые» характеристики (см. рис. К-13 и рис. 6.1.). А далее идёт процесс «упрощения» системы путём усложнения её внутренней структуры. Внешне он похож на процесс сворачивания системы. Диалектика развития систем представлена на рис. 6.1.

Разворачивание системы осуществляется с целью поиска новых полезных (потребительских) функций будущей идеальной системы и сопровождается её усложнением с одновременной идеализацией (упрощением) в оперативной зоне (там, где возникает конфликт) путём передачи функций ряда подсистем идеальной системе, которая обладает только заданными свойствами, остальные убираются, как ненужные и мешающие выполнять Главную Полезную Функцию (ГПФ) системы.

При этом, разворачиваясь, система как бы «утяжеляется», стремясь перейти на верхние этажи, но вектор её развития всё время устремлён к вектору развития всей системы, т.е. к области Физически Плотной Материи - вещества (В), в которое она потом сворачивается в виде идеального вещества (ИВ). Такие циклы разворачивания и сворачивания повторяются много раз уже от моно-веществак моно-веществу’.

Сворачивание системы сопровождается передачей всех функций системы или её подсистем, так называемому идеальному веществу (ИВ) Физически Плотной Материи , обладающему свойствами, аналогичными функциям цели(ФЦ) сворачиваемых подсистем или систем по линии: Вещество ⇒ Идеальное Вещество0 ⇒ Идеальное Вещество1 ⇒ Идеальное Вещество2 ... ⇒ Идеальное ВеществоП (см. рис. К-13).

Например, существуют различные термодатчики, в которых при достижении определённой температуры, нагревается биметаллическая пластинка и разводит электрические контакты. Это довольно-таки сложное устройство, которое может отказать и от усталости материала биметалла. Вместо термореле разработана керамика, которая при опредёленной температуре становится диэлектриком и разрывает цепь. Это и есть идеальное вещество, в которое «свернулось» механическое термореле. При этом термореле в привычном понимании нет, но её функции выполняются идеальных веществом.

Согласно парадигме, Лучина А.А. индукция магнитного поля зависит от удельного сопротивления проводника, т.е. столкновения электронов с атомами, при котором из электронов вылетают магнитные частицы, создающие магнитное поле. Следовательно, при сверхпроводимости магнитного поля не будет. С позиций парадигмы Н.В. Левашова этот процесс происходит так: при создании электрического поля в проводнике возникает перепад мерности в направлении действия электрического поля и в пространстве проводника, где его мерность совпадает с мерностью электрона, синтезируется электрон из фотонов и магнитных частиц. Следовательно, соударений электрона с атомами не произойдёт, а значит и не будет создаваться магнитное поле. И, действительно, в электронике знают, что движущийся электрический заряд магнитного поля не создаёт. А когда этот заряд тормозится, т. е. когда на него начинает действовать сила инерции, вот тогда эти электрические заряды (электроны) создают электромагнитные поля. Таким образом мы видим, что при торможении из электронов вылетают магнитные частицы (с большой скоростью), которые объединяются с электрическими (фотоны) и в результате количественных изменений происходят и качественные – формируется электромагнитное поле.

Развитие любой системы заканчивается формированием или синтезом новой системы, коренным образом отличающейся от исходной. Этот этап в развитии системы подчинятся закону отрицания отрицания, который заключается в том, что новое всегда отрицает старое и занимает его место, но постепенно уже само превращается из нового в старое и отрицается все более новым. Согласно этому закону, развитие есть процесс, складывающийся из ряда определенных циклов.

Рассмотрим закон отрицание отрицания. Здесь три ключевых момента: преодоление старого, тех процессов, которые себя уже изжили, любой процесс невозможен без отрицания; преемственность в развитии; утверждение нового. Всё, что связано с развитием человека и его постижением этого мира, имеет «спиральную» форму. Каждая новая ступень, спираль развития, более усовершенствована, более насыщена. Старое не исчезает, оно трансформируется.

Категория «отрицание» отражает определённый этап развития, отличающий превращение системы (объекта) в нечто иное, определённым образом связанное с отрицаемой системой (объектом). Отрицание является содержательным процессом и означает не просто уничтожение старого явления, но и возникновение нового, находящегося в определенной связи с отрицаемым. Для данного процесса характерны три взаимосвязанных аспекта: преодоление «антагонизма» к старой системе, сохранение положительных качеств и подъём системы на новую, более высокую ступень развития (см. рис. К-14.). Формула новой системы может быть записана так: новая система сама устраняет вредные свойства, приобретая требуемые, и сохраняя при этом возможность выполнять прежние полезные свойства.

Отрицание старых форм новыми - причина и механизм поступательного развития. Практика показывает, что развитие может быть, как восходящим, так и нисходящим, хотя общая тенденция всё же восходящая.

Примеры:

1.​ Расцвет государства (восходящее развитие), его стабилизация и его падение (нисходящее развитие.

2.​ Человеческий организм вначале развивается, крепнет, (восходящее развитие), а затем постепенно слабеет, дряхлеет (нисходящее развитие).

3.​ Рождённая другим пространством-вселенной звезда - звезда для нашего пространства-вселенной, далее она постепенно отделяется от материнской, начинает собственную жизнь продолжительностью в миллиарды лет, рождает при этом планетарные системы (восходящее развитие).

Звезда с течением времени теряет простейшие атомы (Н, Не и др.), размеры звезды уменьшаются, она становится более тяжёлой, её мерность уменьшается до мерности нашего пространства-вселенной, активность излучений такой звезды становится всё меньше и меньше, наступает «смерть» звезды (нисходящее развитие). Но если вначале своего развития она имела массу меньше десяти солнечных, она превращалась в нейтронную звезду. А при исходной массе более десяти солнечных, она бы, продавив наше пространство, превратилась в «чёрную дыру» для нас (с мерностью L7), но в новом пространстве с мерностью L6родилась бы звездой. Окончание жизни звезды в одном пространстве-вселенной приводит к рождению новой звезды в другом пространстве-вселенной. Здесь наглядно проявление сразу всех четырёх законов диалектики.

На представленном рисунке К-15 видна взаимосвязь всех трёх законов диалектики с объединяющим их четвёртым законом – законом единства Мира -

философским принципом единства мира, как факт всеобщей причинно-следственной, так и непричинной связи явлений. Четвертый закон просто лежит «на поверхности», им иногда пользуются, не называя его таковым.

Впервые проблему единства Мира методологически правильно понял и решил Н.В. Левашов в своём фундаментальном труде «Неоднородная Вселенная», единую концепцию которой доступно раскрыл Ф.Д. Шкруднев в продолжении третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым.

Как пишет Ф.Д. Шкруднев в своей книге «Светлый «Веник» Н. Левашова в «Банном Деле» А. Хатыбова и Трудовая «Лопата»: Факт, одновременно выступающий основополагающим механизмом актуализации бытия и философским принципом единства мира — четвёртым законом диалектики, который во времена Сталина был убран из сокровищницы трёх диалектических законов, поскольку идеологически НЕВЕРНО ОРИЕНТИРОВАЛ ход мыслей тогдашнего поколения людей (теперь вы прекрасно понимаете — для чего и почему): констатация такой всеобщей связи требовала привлечения конкретных механизмов её реализации, которые иначе как МИСТИЧЕСКИМИ НЕ НАЗОВЁШЬ.

1.2 Волновая модель эволюции систем

В ряде материалов уже указывалось , что процесс развития системы в течение одного цикла включает следующие крупные этапы: поиск состава и структуры системы, адаптации системы к окружающей среде (через механизмы динамизации), переход ксамонастраивающимся и самоуправляемым системам (через введение обратной связи).

Разместим, в зависимости от ранга системы, каждую из них на своём «этаже» трёхмерной волновой модели: поля (П), вещества (В), подсистемы (ПС), системы (С), надсистемы (НС) (рис. 6.2.). Чем дальше друг от друга находятся системы, тем слабее их взаимодействие. Развитие системы возможно с «этажа» П до «этажа» НС, и наоборот – с «этажа» НС на «этаж» П, а также разворачивания системы по линии моно-би-поли-сложная система с целью поиска новых полезных функций (НПФ).

После достижения пика развития системы, когда появляются её отказы, система сворачивается в систему более низкого ранга, вплоть до вещества.

Трёхмерная волновая модель эволюции технической системы позволяет отразить не только её системные свойства, иерархические уровни, их вложенность друг в друга (по принципу матрешки), но и волнообразный характер развития. При этом уровни системы с более низкой организацией вложены в уровни системы с более высокой организацией. С системных позиций, развитие системы представляет собой суперпозицию объёмных волн развития её подсистем. Она также отражает диалектический процесс идеализации и усложнения системы, которые сопровождаются взаимопроникновением периодов её разворачивания и сворачивания.

Учитывая новые знания (см. Н. Левашов, «Неоднородная Вселенная»), следует обратить внимание на причину идентичности законов развития природных и искусственных систем, к которым относятся технические системы. Нижний этаж (см. рис. 6.2.), который на рисунке представлен в виде области (уровня, этажа) полей (П) и есть весь спектр потоков первичных материй, которые с переходом на новый этаж В, т.е. с изменением мерности пространства, синтезируют многообразие гибридных веществ (В), проходя промежуточный этаж – плазмы - Вп.

А далее человек, используя знания законов природы, создаёт уже искусственные объекты в виде различных подсистем - ПС (устройства, механизмы и т.д.), которые с переходом на новый иерархический уровень усложняются и приобретают новые качества за счёт системного эффекта. Можно сказать, что материя организуется и развивается от первичных материй до Разума в соответствии со своими качествами и качествами пространства без внешнего управления, а искусственные системы создаются при внешнем управлении их развитием со стороны Человека и на основании познанных им качеств и свойств материи. При этом, как было показано в уроках 3, 4 и 5 , системы развиваются по одним и тем же законам. Причем, при формировании концепции волновой модели использовался лишь один постулат о наличии веществ (материи), обладающих набором определенных свойств и качеств, из которых затем и формируется все объекты техносферы.

Волновая модель может быть использована для системного представления Новых знаний концепций не только Н. Левашова, но и Хатыбова А.М., Макова Б.В. А. Лучина и других русских учёных. На рис. 6.7. в разрезе представлена наша планета Земля со всеми её материальными сферами с позиций концепции Н.В. Левашова и А.М. Хатыбова.

При этом, например, область техносферы в волновой модели, представленной на рис. 6.7. и рис. П.5 включает все «слои» волновой модели, представленной на рис. К-18.

Это же относится и к другим областям, т.е. социуму, биосфере, атмосфере (слои её решётки), высокоорганизованной плазме (рис. 6.7.). Таким образом, волновая модель развития систем позволяет наглядно представить процессы их эволюции во времени и пространстве. И, если смотреть на развитие любой системы с позиций вектора ФЦ, то оно будет представляться спиралеобразным.

После синтеза моно-системы начинается этап внедрения и интенсивного её развития: подъем и разворачивание системы (поиск новых полезных функций (ПФ) и подсистем (ПС)) по линиям (рис. П.5.).

Алгоритм развития систем

А теперь вспомним о последовательности исследования развития любой системы с позиций диалектики и выделим основные шаги:

1. поиск тождества и отличия.

2. Выделение противоположностей.

3. фиксацию противоположностей в виде противоречия.

4. нахождение формы их взаимопроникновения, т.е. устранения противоречия.

Исходя из этой последовательности составим простейший алгоритм анализа развития систем.

Алгоритм анализа развития систем с помощью законов диалектики:

1.​ Выбрать объект исследования для анализа его развития.

2.​ Выявить его связи с окружающим его миром: ближайшие (с системных позиций) и дальние связи (убывающие с переходом на более высокий или более низкий уровень).

3.​ Выявить главную (полезную для искусственных систем) функцию развития анализируемого объекта.

4.​ Определить тождественное («старые» его свойства) и отличительное (то новое, что необходимо внести в его свойства или качества) в объекте, т.е. выявить противоположности, тенденции развития и т.п. в объекте.

5.​ Выявить причины, т.е. что мешает им быть в гармонии?

6.​ Сформулировать Идеальный Конечный Результат для данного объекта после единения тождественного и отличительного.

7.​ Выделить противоположности и сформулировать из них противоречие (Научное Противоречие, Техническое Противоречие или Физическое Противоречие, или Физическую Несовместимость).

8.​ Найти прием или закономерности развития, с помощью которых противоречие будет устранено.

9.​ Записать полученное решение.

10. «Пропустить» полученное решение по «волне» моно-би-поли-сложные системы, рассмотрев следующие линии развития:

​ моно-С ⇒ би-С ⇒ поли-С ⇒ сложные системы ⇒ …

​ моно-С ⇒ С1 ⇒ С2 ⇒ С3 ⇒ ….

​ моно-С ⇒ ПС(моно-С) В (ПС) ⇒ П(В) ⇒ ….

………………………………………………….

11.​ Учитывая, что с позиций диалектики каждому объекту должен соответствовать антиобъект, т.е. рассмотреть тождество противоположностей (гармонию), которая выражается общей формулой:

А есть не-А

где противоположность А относится к Системе, а не-А – к анти-Системе.

Проанализировать противоположность не-А по вышеприведенной схеме.

Следовательно, в рамках приведенных рассуждений следует, что каждому атому должен соответствовать антиатом. Это может быть также предметом анализа антиатома с позиций, приведенных выше.

12.​ Сформулировать новые представления о системе.

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А далее начинается этап развития системы по одному из наиболее рациональных путей через накопление количественных изменений в системе с переходом их в новое качество с устранением возникших при этом противоречий. Наконец развитие системы подойдет к тому моменту, когда сформируется новая система, с новыми качествами, т.е. произойдёт отрицание старой системы новой. На этом один цикл развития завершится и наступит новый, и так до пределов развития принципа функционирования, заложенного в данной системе. Продолжительность циклов может быть разной, особенно это касается развития систем более низкого ранга, входящих в основную систему в качестве подсистем, вещества. В этом случае происходит сложение разных волн эволюции (рис. 6.9.).

Учитывая, что наши будущие технологии будут связаны с созданием искусственных систем, в частности, технических, то имеет смысл рассмотреть развитие природных и искусственных систем параллельно.

Рациональных путей может быть множество, но чаще встречаются следующие развития по линии:

1. моно-С ⇒ би-С ⇒ поли-С ⇒ сложные системы ⇒ …

2. моно-С ⇒ С1 ⇒ С2 ⇒ С3 ⇒ ….

3. моно-С ⇒ ПС(моно-С) В (ПС) ⇒ П(В) ⇒ ….

Итак, рассмотрим приведённые закономерности на развитии разных систем, например, технических, художественных и т.п.

1.​ моно-С ⇒ би -С ⇒ поли-С ⇒ сложные системы ⇒ …,

Пример объединения однородных систем с одинаковыми или разными функциями из «Сказа о Ясном Соколе» Н. Левашова. Маточный, космический корабль межгалактического сообщения вайтмара нёс в себе 144 вайтманы – кораблей для межпланетных сообщений. Второй пример только уже объединения разнородных систем или функциональных структур с одинаковыми основными функциями из книги «Неоднородная Вселенная».

Физически Плотное Вещество - одна из форм гибридных материй (это разнородные элементы) постоянно находится под действием постоянного перепада мерности (своего рода межобъектной среды), возникшего в зоне неоднородности макропространства, как результат взаимодействия пространства и свободных материй, заполняющих данное пространство, вызванных стоячими волнами возмущения мерности макропространства. В результате этого, все физически плотные объекты вынужденно двигаются от края зоны неоднородности макропространства к её центру. В этом проявляется системный эффект в виде гравитации, гравитационного поля планеты или любого другого материального макрообъекта.

Например, одноэтажный дом ⇒ двухэтажный ⇒ доммногоэтажный дом ⇒ жилой комплексдом-полис… ⇒ (рис. 6.10.); В теории поэзии: моностих – дистих (двустишие) – терцет (трехстишие) – катрен (четверостишие) – пятистишие – шестистишие - … четырнадцатистишие.

2.​ моно-С⇒ С1 ⇒ С2 ⇒ С3 ⇒ ..., Например, крестьянская изба с печью ⇒ дом с автономной системой отопления = (С1) дом (С1) + центральное водоснабжение = С2 ⇒ дом (С2) + телефонная, теле-, радиосети = (С3) …; (рис. 6.10).

Или: если рассмотреть спектр электромагнитных волн с позиций парадигмы Лучина А.А., то начиная с радиоволн – С1, тепловых изучений – С2 и заканчивая рентгеновскими и еще более жесткими изучениями - Сn, можно видеть, что скорость фотонов при переходе по описанной цепочка увеличивается и достигает значений выше общепринятой скорости света.

3.​ моно-С ⇒ ПС(моно-С) В (ПС) ⇒ П(В), Например, дом ⇒ мобильный дом - палатка ⇒ трансформируемая палатка - одежда ⇒ одежда-дом с системами обогрева, вентиляции и т.п. подсистемами (костюм полярника, космонавта)⇒… Или: пример развития представлений об атоме: вначале атом Демокрита - «Шарик» – моно система. Далее «шарики» являются подсистемами атома Перрена. И т.д. Атомы Левашова Н.В., Лучина А.А. и Хатыбова А.М. – то уже электромагнитные поля (П), включающие материи электрическую и магнитную (В) (рис. 6.11.).

Развитие системы после её создания идёт по линии "моно-би-поли-" - это вычерпывание ресурсов развития системы в пределах своего этажа (рис. 6.10).

При этом максимально проявляется механизм идеализации" технических систем путём совмещения функций, объединяемых систем на всех её иерархических уровнях, особенно при сворачивании систем. Он двойственен. Так, в процессе усложнения организации идеальных искусственных систем происходит расширение их функциональных возможностей. В этот период идёт поиск новых полезных подсистем - как отклик на претензии Окружающей Среды - и совмещение их функций в одной функциональной структуре (системы или вещества). Совмещение элементов системы (на уровне Системы, ПодСиситемы, Вещества, Поля) возможно тогда, когда они выполняют сходные, одинаковые, подобные функции или имеют совместимые свойства, организации и качества.

Таким образом, идеализация искусственных систем - это процесс, сопровождающийся одновременнымусложнением и упрощением на разных иерархических уровнях системы с целью повышения уровня организации для выполнения заданного спектра функций.

При идеализации системы проявляется следующий принцип: при совмещении элементов всегда сохраняются основные функции цели совмещаемых элементов и элемент с более высокой степенью организации, функциональными возможностями и значением функции цели (например, к.п.д., скорость, производительность и т.д.), который и берет на себя функции совмещаемых элементов.

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Физика некогда была частью философии, и по существу она тяготеет к матери всех наук, и, изучаемые ею законы и процессы — есть прекрасные иллюстрации к законам философии. Применение классической диалектики для анализа развития конкретных моделей материальных объектов показывает, что она позволяет выявить и устранить возникшие в концепции противоречия и спрогнозировать дальнейшее развитие полученных представлений о данном материальном объекте в его инерционном представлении (до 64 октавы). Но, для того, чтобы охватить все уровни мироздания, нужно переходить на более высокий уровень понимания его устройства, осознавая, что помимо мира, данного нам в ощущениях, есть и другой мир (выше 64 октавы), который можно будет «ощущать» только имея соответствующий уровень развития и то, что мы и этот мир единое целое, состоящее из первичных материй, организованных в виде суперпозиции матрицы колебаний, описываемой формулой Y = 2n (где n – октавы этой матрицы).

Замечательным примером познания уровней мироздания всей своей жизнью продемонстрировал Н.В. Левашов. Из книги Фёдора Дмитриевича мы знаем, как шаг за шагом он формировал своё миропонимание, свои творческие способности, свой талант. Уже в школьные и студенческие годы он очень серьёзно занимался изобретательством и решением творческих задач, уровню которых мог позавидовать любой учёный. Область его исследования невероятная. Чего только стоит частичный список с его изобретениями, которые можно сделать публичными! При внимательном прочтении всех трудов Николая Викторовича можно понять его подход, методы и методологию исследования любой проблемы. Начиная решать любую задачу, он строил идеальную модель процесса или объекта, т.е. формулировал идеальный конечный результат (ИКР). А затем выявлял, что мешает достичь этот результат, фактически формулировал физическое противоречие – противоречие между реальной и идеальной системами. А далее он устранял то, что мешает достижению этого ИКР. Оставалось только продумать окончательно идею решения и воплотить её в жизнь. В этой статье приведено много примеров решения им тех или иных задач.

Несмотря на то, что многое ему пришлось делать впервые, на основе собственного опыта он научился сначала понимать найденную информацию, а затем постепенно овладевать ею и практически её применять, шёл от простого к сложному, вырабатывая свою методику познания. С переходом на новые уровни познания, менялись задачи, менялись и методики, возникали проблемы, заставлявшие двигаться вперёд. Со временем появляются и первые изобретения – «технические средства», которые помогали шлифовать в нём конструкторский талант, что неоднократно отмечалось специалистами. Его инструмент – сила мысли, способная управлять материей и свойствами пространства. Видя проблемы системно, и обладая высокой ответственностью перед собой и перед земной цивилизацией он выходит на соответствующие решения: Изменение траектории планеты «Х» для солнечной системы, решение проблемы для миллионов цивилизаций от циклонов антиматерии во всех лепестках-вселенных шестилучевика, и многие другие. И наконец - Генератор «тёмной» материи, Источник жизни.

Николай Викторович призывал нас быть многогранно образованными людьми с широким кругозором, не боящихся трудностей и всегда идущих вперед к поставленной цели. Вот поэтому в День его Вествования мы посвящаем его памяти нашу статью.

В этой статье вы ознакомились с некоторыми из инструментов решения творческих задач, прежде всего научных и технических в любой области человеческой деятельности, чтобы затем сами в творческом акте смогли почувствовать свою причастность к открытию истины или пути к ней. Методология исследования, основанная на ряде объективных закономерностей развития, и, в частности, законах классической диалектики, поможет вам понять в каком направлении вести исследование конкретного вопроса с учётом методов и знаний законов развития тех или иных систем, используя определённый алгоритм, содержащий последовательность проведения исследования. Для лучшего усвоения материала приведен конкретный пример развития представлений об исследуемой системе и даны инструменты для решения задач, возникающих во время исследования.

Выводы:

1.​ Проведенный анализ некоторых положений парадигм Левашова Н.В. и Лучина А.А., показал использование законов диалектики как эффективного инструмента исследования любой системы.

2.​ Волновая модель развития систем, отражающая взаимосвязь всех четырёх законов диалектики, позволяет проследить развитие любой системы в течение её эволюционного цикла, от моно-системы до моно-системы՛.

3.​ Предложенный алгоритм развития систем позволяет выявить противоречия в существующей системе представлений о том или ином объекте или явлении, а также развить эти представления далее.

4.​ Методика анализа, заложенная в алгоритме, позволит ускорить процесс Познания исследуемого объекта или явления.

Приложение 1.

1.3. Пример использования алгоритма развития

Рассмотрим примеры использования предложенного алгоритма в решении конкретных задач.

Согласно парадигме, Лучина А.А. «исходными» частицами на уровне полей являются электрические (фотоны) и биполярные магнитные частицы, а в целом корпускулярный газ. Электрические частицы обладают свойством отталкивания, а магнитные – свойством притягивания. При этом оба вида частиц имеют силовые линии, исходящие из самих частиц. Фотоны легко притягиваются к любому полюсу магнитной частицы. Исходя из данной информации ставим задачу: описать свойства кинетического поля - электромагнитного поля и как оно образуется, а затем объяснить другие поля – их свойства и природу.

Алгоритм анализа развития систем с помощью законов диалектики:

1.​ Выбрать объект исследования для анализа его развития.

Электрические (фотоны) и магнитные частицы. Фотон представляет собой ядро из электрической материи, и вокруг него радиусами расходятся жгутики «силовых линий» (Физические поля. Лучин А.А., с. 15.). Магнитные частицы представляют собой биполярные частицы, аналогичные постоянному магниту, вокруг которого расположены неподвижные гибкие силовые линии, составленные из чередующихся магнитных частиц и фотонов (рис. 1.0.). При этом, фотон: Электрическая материя, радиус фотона rф ~ 10-18 м; радиус его поля R= 10-13 м. Имеет массу покоя. Масса фотона равна 0,3х10-40 кг. Электрон: Магнитные частицы + фотоны. Фотоны и магнитные частицы находятся в полости электрона в количестве 3х10 10 шт. Радиус магнитной частицы ~10-23 м. Это значит, что фотон в 105 раз больше магнитной частицы. А размеры магнитного поля вокруг магнитной частицы составляют примерно 10-18 м.

2.​ Выявить его связи с окружающим его миром: ближайшие (с системных позиций) и дальние связи (убывающие с переходом на более высокий или более низкий уровень).

Известно, что фотоны и магнитные частицы взаимодействуют с электронами и атомами, а далее взаимодействуют с объединением атомов, ФПМ.

3.​ Выявить главную (полезную для искусственных систем) функцию развития анализируемого объекта.

Магнитные и электрические частицы имеют тенденцию к объединению и образованию новых частиц и конгломератов.

4.​ Определить тождественное («старые» его свойства) и отличительное (то новое, что необходимо внести в его свойства или качества) в объекте, т.е. выявить противоположности, тенденции развития и т.п. в объекте.

Тождественные свойства: Фотон – электрическая частица, обладающая свойством взаимного отталкивания и притягивания к магнитным полюсам; создает электрическое поле. Магнитные частицы – биполярны, способны создавать магнитное поле.

Отличительные свойства: фотоны притягиваются к магнитным частицам. а магнитные частицы притягиваются и к магнитным частицам.

5.​ Выявить причины, т.е. что мешает им быть в гармонии?

Фотоны – электрические частицы и магнитные частицы имеют разную физическую природу, поэтому они не должны притягиваться друг к другу. Кроме того, в корпускулярном газе эти частицы имеют разные скорости движения.

6.​ Сформулировать Идеальный Конечный Результат для данного объекта после единения тождественного и отличительного.

Электрические частицы сами притягиваются к магнитным, сохраняя способность фотонов отталкиваться друг от друга, а магнитным частицам притягиваться друг к другу противоположными полюсами, оставаясь биполярными.

7.​ Выделить противоположности и сформулировать из них противоречие (Научное Противоречие,Техническое Противоречие или ФизическоеПротиворечие, или Физическую Несовместимость).

Электрические частицы не притягиваются к магнитным, т.к. у них разная природа. Опыт показывает, что электрическая частица притягивается к магниту. ФП: Чтобы фотоны взаимодействовали с магнитными частицами, они должны иметь биполярные магнитные частицы (не-С), и они не должны иметь магнитные частицы (С), чтобы фотоны сохранили свойство отталкивания себе подобных.

8.​ Найти приём или закономерности развития, с помощью которых противоречие будет устранено.

Для устранения противоречий существует несколько приёмов. (Смотри Приложение 2 – Приёмы устранения противоречий.

Для устранения этого противоречия используем приём: Разделение несовместимых свойств перестройкой структуры (организации) системы: перейти от системы, обладающей свойством С, к системе, обладающей свойствомне-С, а свойством С наделить подсистемы системы (см. приложение 2).

Пусть фотон имеет в своей структуре магнитные частицы (не-С), сохраняя свое свойство отталкивать себе подобных (С), а для этого он в своей структуре сохраняет электрические частицы. Осталось только расположить в пространстве электрические и магнитные частицы. Практика показала, что существуют электрическое и магнитное поля. Наиболее рациональной структурой может быть в данном случае «ёжик», в «иголках которого находятся во взаимосвязи друг с другом электрические и магнитные частицы. Через магнитные частицы осуществляется взаимодействие электрических частиц с магнитными.

Поле и представляет собой образование, через который происходит взаимодействие частиц. Поле – это синтетический элемент, в котором есть и электрические и магнитные частицы, формирующие силовые линии полей: у электрических частиц, представленные на рис. 1. у магнитных – следующие друг за другом магнитные частицы.

Что касается магнитных частиц, то они существуют только в электроне. Чтобы их из него извлечь, нужна огромная энергия. Магнитные частицы в свободном состоянии должны иметь возможность объединиться в силовые линии, а для этого у них ещё должна быть примерно одинаковая скорость с фотонами, тогда фотоны притянутся к магнитным полюсам через магнитные частицы в своих силовых линиях (рис. 1).

Здесь также можно использовать приём: Разделениенесовместимых свойств в пространстве: пусть часть системы обладает свойством С, а другая – свойством не-С (см. приложение 2).

Сам фотон (электромагнитного поля) обладает свойством отталкивания, а его «щупальца» - силовые линии его поля – свойством притягивать (из-за наличия в них магнитных частиц.

Кстати, рекомендуем обратить внимание на один из приёмов: разделение несовместимых свойств системным переходом, который использовал Ф.Д. Шкруднев в главе о Клетке, разрешая ряд противоречий относительно процесса копирования (репликации клетки) и заодно объяснил, как происходит процесс копирования Генератора тёмной материи, созданного Н. Левашовым. (не создание каждый раз нового, а именно копирования уже созданного и взятого за эталон Генератора).

9.​ Записать полученное решение.

Существуют два типа частиц: электрические и магнитные. Электрические обладают свойством отталкивания (при взаимодействии с себе подобными) и притяжения к магнитным частицам, т.к. последние имеются в их силовых линиях. Магнитные частицы биполярные и обладают свойством притягивать электрические и себе подобные, т.е. те, которые имеют магнитные частицы.

Противоположности в силовой линии электрического поля (магнитные частицы и электрические) находятся в единстве, которое обеспечивает им некая связующая их субстанция, условно назовем её «клеем», который имеется и в магнитных частицах, и в электрических. Здесь мы опять приходим к делимости магнитных и электрических частиц.

Теперь можно схематично изобразить силовые линии магнитного поля (рис. 1.1) и электрического (рис. 1.0). Повторно приведём схему силовой линии электрического поля (рис. 1.0.) и схему силовой линии магнитного поля (рис. 1.1).

Но здесь возникает новая подзадача – объяснить почему в силовых линиях электрического поля магнитные частицы сцепляются с электрическими – фотонами?

Для этого можно опять прогнать данную подзадачу по алгоритму или пройти дальше и с помощью законов диалектики выяснить причину этого феномена.

Исходя из конструкции силовой линии магнитного поля можно прогнозировать, что магнитные частицы могут объединяться в разные образования в виде разных конструкций (рис. 1.2.). О чём сказано в парадигме Лучина А.А.

При этом взаимопритяжение магнитных частиц способно образовать ядра атомов, к которым с помощью силовых линий прикрепляются электроны, состоящие из огромного количества магнитных частиц и фотонов, в итоге организуя атом (рис. 1.3 а.).

В свою очередь, атом, имея вокруг себя поверхность из электронов, имеющих «щупальца» с магнитными частицами на концах, способны притянуть к себе другие элементы микромира, например, такие же атомы и образовывать молекулы – простые и сложные.(рис.1.3.б), а молекулы - тела и вещества. Учитывая то, что окружающее пространство структурировано, то на уровне пространства молекул атомы могут организовываться, в зависимости от решётки в данном пространстве, в кристаллические структуры – тетраэдральные, кубические, додекаэдральные и др. (рис. 1.4.).

Полученную в результате анализа атома информацию мы и попробуем «провести» через намеченные выше закономерности.

Здесь можно рассмотреть линию развития атомов по трём возможным путям:

1.​ Итак, рассмотрим первый путь развития атома: моно-С ⇒ би-С ⇒ поли-С ⇒ сложные системы ⇒ …

Моно-атом (рис. 1.3а.), в нём электроны связаны силовыми линиями электрического поля с магнитным ядром атома. Через свои свободные силовые линии (щупальца) электронов, они связываются с аналогичными свободными концами своих силовых линий другого аналогичного атома, получается би-система (типа Н2) – молекула конкретного вещества. Далее возможно объединение множества одинаковых атомов в сложный конгломерат, т.е. с образованием поли-системы (типа фуллеренов С60). Если же исходные атомы будут отличаться друг от друга какими-то характеристиками (характеристикой), то и в этом случае синтезируется новая сложная молекула из разных атомов (типа дендримеров см. гл.5, ( Кондраков И.М. Сборник статей «На пути к Новым знаниям, гл. 8, сайт https://shkrudnev.com/index.php/home ).

С образованием поли-системы из разных атомов можно получить огромное количество разных молекул и наноматериалов. Здесь следует отметить, что без знаний структуры атомов, способов их соединения, энергетических особенностей, не может быть и речи ни о каких нанотехнологиях.

Изменяя характеристики компонентов системы, вплоть до противоположных, можно создать целый класс молекул, так называемых, «свернутых в идеальное вещество» систем, обладающих уникальными свойствами.

Например, би-система из двух разных металлов – биметалл, при свертывании можно заменить металлом с памятью формы на основе молекул никеля - Ni и титана - Ti – NiTi, обладающим целой гаммой свойств.

Этот процесс схематично можно будет представить рис. 1.5. Для каждой молекулы эта схема может быть аналогичной представленной на рис. 1.5. или более насыщенной.

Этот путь наиболее продуктивен и эффективен в плане синтеза новых молекул и веществ, т.к. охватывает и разворачивание системы в надсистему и сворачивание её до уровня «идеального вещества», обладающего всеми обретёнными в процессе развития функциями.

10.​ После того, как представления о Систем созданы, следует провести анализ их дальнейшего развития по пути наращивания качества за счёт прироста количества. В этом случае при каждом очередном шаге развития системы атом приобретает дополнительные элементы за счёт его структуры расположения введенных элементов в пространстве и возможности их адаптации к изменяющимся условиям.

Это путь развития по линии: моно-С ⇒ С1 ⇒ С2 ⇒ С3 ⇒ …

Например, возьмем в качестве исходной системы атом углерода и «прогоним» его по цепочке:

Моно-С → С + 4С = С1 → С+ 7С = С2 → С + nC = С3 → С + kC = С4→ С + 59С = С60 = С5 (рис. 1.6.).

Есть и третий путь развития наших представлений об атоме, это переход от атома, как системы, на микроуровень по линии: моно-Система ⇒ ПодСистема (моно-системы) ⇒ Вещество (ПодСистемы) ⇒ Поле (Вещество) ….

Здесь ПС – подсистема атома, В – «вещество» подсистемы, П – поле, из которого синтезируется «вещество» атома. Этот путь развития и должен ответить на вопрос выявленной выше новой подзадачи – объяснить почему в силовых линиях электрического поля магнитные частицы сцепляются с электрическими – фотонами? Какая субстанция отвечает за этот процесс?

Итак, моно-система атом состоит из ядра, состоящего из магнитных частиц и электронов, которые через силовые линии электрического поля связаны с ядром. У магнитной частицы есть два полюса, каждый из которых может притягивать к себе только противоположный полюс. Следовательно, у силовой линии электрического поля должны быть магнитные частицы, которые всегда должны быть обращены к магнитным частицам нужным полюсом или электрическим частицам должно быть безразлично какой полюс обращён к ним. Если так, то что-то должно связывать любой полюс магнитной частицы с силовой линией электрического поля.

Возникает противоречие: магнитная частица должна притягивать к себе электрическую частицу в силовой линии электрического поля, чтобы соответствовать парадигме Лучина, но тогда она другим полюсом не должна притягивать к себе магнитную частицу, если та окажется повернута к ней тем же полюсом. Но в природе так не бывает. Следовательно, магнитные частицы должны иметь такую субстанцию (назовём её условно «клеем»), чтобы притягивать к себе любым полюсом электрические частицы. Аналогично такая же субстанция должна быть и у электрических частиц, чтобы притягивать любые полюса магнитной частицы, и отталкивать любые электрические частицы.

На рис. 1.7. схематично представлена линия развития наших представлений по пути перехода с макроуровня на микроуровень. Здесь также проявился приём делимости (дробления) исходной частицы.

Приём дробления можно использовать и при анализе развития технических и других искусственных систем. На каждом из «этажей» системы Земля описанные процессы будут происходить в соответствии с представленными выше закономерностями. Схематично это представлено на рис. 1.8.

Например, для области, которая занимает Техносфера, возможно развитие любой её технической системы по приведенным на рисунке 1.8. линиям вычерпывания ресурсов её развития.

В качестве примера на рис. К-19 приведено развитие низкооктавных двигателей – от поршневых до квантовых.

11.​ Учитывая, что с позиций диалектики каждому объекту должен соответствовать антиобъект, т.е. рассмотреть тождество противопо-ложностей (гармонию) выражающейся общей формулой:

А есть не-А,

где противоположность А относится к Системе, а не-А – к анти-Системе.

Предлагается самостоятельно проанализировать противоположность не-А по вышеприведенной схеме.

В рамках приведенных рассуждений следует, что каждому атому должен соответствовать антиатом. Это может быть также предметом анализа антиатома с позиций, приведенных выше.

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12.​ Сформулировать новые представления о системе.

Атом состоит из магнитного ядра, сформированного из магнитных частиц, вокруг ядра с помощью силовых линий электрического поля удерживаются электроны. При этом электрические и магнитные частицы взаимодействуют между собой через субстанцию («клей») в виде ещё более мелких частиц.

Вот что пишет по этому поводу А.А. Лучин в своей книге: Наше представление о найденном предмете — материи полей уже теперь требует уточнения неверных представлений о полях наших предшественников. Этого требует для начала «шкала электромагнитных волн» по следующим положениям:

1. Электромагнитных волн в природе нет. Есть корпускулярные модулированные процессы.

2. Радио, тепловые и световые процессы реализуются фотонами с разными скоростями движения. Это — электрические излучения.

3. Рентгеновское излучение, γ-излучение с большой проникающей способностью реализуется магнитными частицами с разными скоростями движения. Это — магнитные излучения.

4. Магнитные излучения имеют сильные биологические и химические воздействия.

5. Мир создан из двух «элементарных» частиц фотона — носителя электрической материи (материи, а не заряда) и магнитной частицы, обладающей свойством притяжения электрической материи любым из полюсов.

6. Уже сейчас есть магнитные генераторы, способные сделать магнитными любые предметы и даже влиять на погоду. В течение минут можно вызвать дождь и грозу.

7. Магнитная частица, обладая собирательным свойством, является основой построения тел и веществ. Она же может их и разрушить.

8. Обе эти частицы имеют неограниченную долговечность в нашем частном образовании мира.

9.​ Родителем полевых частиц является электрон, в котором их содержится ~3•1010шт., являющихся структурными образованиями нашего частного Мира.

Таким образом, на конкретном примере мы рассмотрели алгоритм развития представлений об атоме с помощью законов классической диалектики, используя различные приёмы разрешения физических (диалектических) противоречий, необходимых в любом исследовательском процесс.

Приложение 2.

1.4.​ Приёмы устранения физических противоречий

в науке и технике

Развитие - это непрерывная смена единства противоположностей их конфликтом и устранение его единством противоположностей, но каждый раз на новом качественном уровне. Следовательно, открывательская задача может возникнуть тогда, когда в процессе познания нарушится единство представлений об исследуемом объекте. Именно в этот период возникает физическое противоречие (ФП) или несовместимость (ФН) представлений, возникающая в научной системе с позиций существующей парадигмы (По), и может быть представлена в виде противоположностей, выраженных в виде тождества:

А есть не-А.

Тогда само физическое противоречие или несовместимость взаимоисключающих требований может быть сформулировано следующим образом: Чтобы с позиций существующей парадигмы По объяснить факт Ф1, исследуемый объект О должен обладать свойством С, но, чтобы объяснить аномальный факт Ф2, объект О должен обладать свойством не-С.

Для устранения подобных противоречий могут быть использованы некоторые приёмы, выявленные в результате анализа развития научных систем:



1.​ Разделение несовместимых свойств во времени: Пусть система обладает то свойством С, то свойством не-С.

Пример 1. В 1865 году Кекуле предложил структурную формулу бензола. Из этой формулы следовало, что должно существовать два изомера. Но бензол упорно вёл себя как одно вещество. Как это объяснить?

Решение: связи в молекуле осцилируют: каждая молекула находится то в одном, то в другом состоянии.

2.​ Разделение несовместимых свойств в пространстве: пусть часть системы обладает свойством С, а другая – свойством не-С.

Пример 2. В большом Магеллановом Облаке был обнаружен переменный рентгеновский источник излучения. По мнению А. Эпштейна источник является остатком Сверхновой звезды, вспыхнувшей 5200 лет назад. Но все известные остатки Сверхновых – постоянные источники излучения. Как это объяснить?

Итак, перед нами противоречие: чтобы быть остатком Сверхновой, излучение источника должно быть постоянным, но, чтобы соответствовать наблюдениям, излучение должно быть переменным.

Решение: Рентгеновский источник в пространстве находится за остатком Сверхновой - произошло наложение двух источников излучения по линии наблюдения.

3.​ Разделение несовместимых свойств системным переходом-1: пусть система обладает свойством С, а надсистема, включающая данную систему – свойством не-С. Или же пусть в целом система будет обладать свойством С, а подсистемы - свойством не-С.

Пример 3: Растяжение кристалла происходит за счёт увеличения расстояний между ионами кристаллической решётки. Но как растягивается резина? Связи между атомами в молекуле каучука ковалентные, расстояния между атомами увеличиваться не могут. При этом резиновая нить растягивается по всей длине в любое время и при любых способах растяжения. Как это объяснить?

Решение: молекулы каучука (подсистемы) нерастяжимы, но цепь таких молекул (систем) может удлиняться за счёт разворачивания жёстких звеньев.

Пример 4: Медиками было замечено, что после вырезания раковой опухоли, на её месте со временем (порядка через 5 лет) вновь возникает раковая опухоль. Попытались найти возбудителей или носителей рака, но их в организме не обнаружили. Как это объяснить?

Возникает Физическая Несовместимость: Чтобы на месте вырезанной опухоли вновь возникли раковые клетки, в организме должны остаться носители опухоли, и их не должно быть, т.к. их там не обнаружили.

Решение, предложенное Н.В. Левашовым: на физическом уровне после операции раковая опухоль удаляется и её там нет, и там нет носителей рака, но они есть на эфирном уровне в виде матрицы раковых клеток, которая и создаёт через некоторое время точные копии клеток на физическом уровне.

4.​ Разделение несовместимых свойств перестройкой структуры (организации) системы: перейти от системы, обладающей свойством С, к системе, обладающей свойствомне-С, а свойством С наделить подсистемы системы.

Примеры 5. Наблюдения за взвешенными в воде частицами, Броун заметил, что все они непрерывно движутся. Но опыт показывает, что вода неподвижна и эти движения не вызваны ни потоками воды, ни её испарением. Как это объяснить?

Физическая Несовместимость: вода должна быть подвижной (на уровне системы), чтобы взвешенные частицы двигались, и не должна быть подвижной (на уровне системы), чтобы соответствовать наблюдениям.

Решение: Вода в целом неподвижна, а каждая её молекула подвижна, отсюда и частицы подвижны.

5.​ Разделение противоречивых свойств, допустив разное взаимодействие с разной внешней средой: пусть в одних взаимодействиях (в одних условиях) проявляется свойство С, а в других – свойство не-С. При этом проявление свойств С и не-С не требует изменения самого объекта.

Пример 6: Свободный нейтрон распадается за 12 минут, а в атоме трития – за 12 лет.

6.​ Разделение противоречивых свойств путём использования переходных состояний, при котором сосуществуют или попеременно появляются противоположные свойства: пусть система обладает свойством С до определенного состояния, а при переходе через него, обладает свойством не-С, изменяясь при этом.

Пример 7. Известно, что при нормальных температурах реакция полимеризации в твёрдых телах не идёт, а при низких температурах, когда молекулы приобретают достаточную подвижность и самосогласованность друг относительно друга от какого-то воздействия (например, за счёт деформации полимера), она начинает бурно идти.

7.​ Чтобы избавиться от противоречия, нужно перейти от системы к антисистеме.

Пример 8: Переход от геоцентрической системы Птолемея (с Землей в центре мира) к гелиоцентрической Николая Коперника (с Солнцем в центре солнечной системы).

Пример 9: Пример решения Н.В. Левашовым задачи о циклоне антиматерии в шестилучевике (см. Левашов Н.В. «Зеркало моей души», т. 1, урок 16).

8.​ Чтобы избавиться от несовместимости, надо отказаться от системы, несущей их: пусть для объяснения наблюдаемых явлений система должна обладать свойством С и свойством не-С, но одно из свойств, например, С не подтверждено наблюдениями, тогда нужно перейти к представлению об объекте со свойством не-С и придумать новую модель явлению.

Пример 10. Первая теория, объясняющая природу солнечной энергии, исходила из того, что существуют внешние источники энергии: на Солнце падают метеориты – отсюда и энергия.

Несовместимость: метеоритов должно быть много (иначе Солнце погаснет) и мало (иначе мы обнаружили падение).

Решение: Пришлось отказаться от этого представления, допустив, что Солнце само себя греет. Теперь из концепции Н.В. Левашова известно каким образом идёт поддержка «деятельности» Солнца, и до какого периода это будет продолжаться.

9.​ Чтобы избавиться от противоречия, нужно совместить в одном объекте противоречащие друг другу свойства, присущие разным объектам, но проявляющиеся одновременно в данном объекте, а затем придумать новую модель объекта: пусть объект, проявляя свойства С, присущие объекту А; и свойства не-С, присущее объекту Б, является объектом В.

Пример 20: По существующим в 50-е годы представлениям, образование белка в клетке должно происходить по схеме: ДНК РНК белок, т.е. определенная последовательность частей состава ДНК должна определять аналогичную последовательность частей состава молекулы-матрицы РНК, вызывая большое разнообразие видов белков. Но другие исследования показали, что большое видовое разнообразие состава ДНК, не сопровождаясь аналогичным видовым разнообразием состава РНК, т.к. процесс происходит по схеме ДНК белок. Как это может быть?

Физическое Противоречие: чтобы образование белка происходило по 1-й схеме, РНК должна быть однородна по составу с ДНК, но, чтобы образование белка происходило по 2-й схеме, РНК не должна быть однородной по составу с ДНК.

Решение:

Противоречие разрешено системным переходом: в целом молекула РНК неоднородна с ДНК, но одна из ее подсистем однородна с ДНК, - она и способствует синтезу большого видового разнообразия белков. Одновременно здесь применён приём однородности – неоднородности взаимодействующих объектов: неоднородные системы, взаимодействующие друг с другом или образующие новую систему, должны иметь однородные части (подсистемы) – через посредство которых осуществляется взаимодействие или синтез.

10.​ Чтобы избавиться от противоречия, развитие систем необходимо рассматривать в виде цепочки: Моно-система (С) би-С поли-С - сложная – С свернутые системы …….. Моно-С1 …

Пример 12: Гибридизация первичных материй (см. подробно Н. Левашов. Неоднородная Вселенная.). Известно, что наша планета Земля синтезирована из семи первичных материй А+B+C+D+E+F+G и имеет шесть материальных тел в виде сфер, вложенных одна в другую – по принципу русской «матрёшки».

Синтез тел Земли идёт последовательно: сначала первичные материи А и В, которые имеют качества совместимые друг с другом и с пространством, в котором они вырождаются в физически плотную (гибридную) материю. Далее идет синтез с материей С и т.д.

Пример 13: Повышение октав любых материальных и нематериальных объектов пропорционально степени n, согласно зависимости Y = km·2n.

(Подробно см. «Тайна Русского Всемера» http://ruskolan.info).

Задача: Из книги Н.В. Левашова «Сказ о Ясном Соколе. Прошлое и настоящее» известно, что ещё 1544 года назад люди могли перемещаться между звездными системами на вайтмарах – чем и воспользовалась Настенька в поисках любимого. Это говорит о высоком уровне развития технологий в то время и о том, что эти люди были неподвластны СУЗ эбров. Ведь в свое время предки установили в недрах Мидгард-Земли Источник жизни (свою СУЗ). Известно также, что Асгард-Ирийский джунгары смогли разрушить только в 1530 г. от Р.Х., предварительно отключив энергетическую защиту города. А 18000 лет назад эбрам удалось начать завоевание Мидгард-Земли. Как устранить возникающие здесь противоречия?

Анализ развития научных систем (НС) во времени показывает, что развитие каждой НС идет через разрешение определенной цепочки противоречий (ЦП). ЦП – своего рода логическая цепь в развитии НС.

При этом цепочка обладает тем свойством, что достаточно её разорвать в каком-то месте, как она вся рассыпается и, другие противоречия снимаются автоматически.

Применение ЦП для решения научных задач показывает, что в зависимости от выбираемого противоречия из общей цепочки получается ряд решений. Следовательно, здесь нужен какой-то критерий, позволяющий выбрать одно единственное правильное решение.

Пример 14. Согласно планетарной модели атома Резерфорда вокруг массивного ядра – солнца вращаются маленькие планеты – электроны, которые располагаются по разным орбитам, как планеты вокруг Солнца. Но в соответствии с классическими представлениями, которые рассматривали процесс излучения и поглощения как непрерывный волновой процесс, атом должен постоянно излучать энергию, т.е. вращающийся вокруг ядра электрон должен через некоторое время упасть в него. Но опыты показывают, что атом устойчив. Как это объяснить?

Итак, нам известны следующие факты:

А – электроны в атоме вращаются вокруг ядра.

не-А - электроны не вращаются вокруг ядра.

не-Б – электроны излучают энергию при вращении.

Б – электроны не излучают энергию при вращении.

В – атом устойчив.

не-В – атом не устойчив.

Постулируем, что уравнения Максвелла справедливы для вращающегося электрона. Следовательно:

не-Г – электрон излучает энергию непрерывно.

Г – электрон излучает энергию прерывно.

Д – уравнения Максвелла справедливы для атома.

не-Д – уравнения Максвелла не справедливы для атома.

Построим цепочку противоречий (ЦП):

Для разрешения этой ЦП Бор и его аспирант отвергли 1-е условие и постулировали 2-е (В Б не-Д Г ): атом устойчив; электроны не излучают при вращении вокруг ядра; уравнения Максвелла не справедливы для атома; электрон излучает прерывно. Теперь нетрудно прийти к двум известным постулатам Бора.

Итак, представления, теории, законы,.. служащие для объяснения какого-либо явления материального мира, составляют научную систему (НС). Научные системы, пусть плохо, но развиваются в соответствии с объективными законами развития системы.

Арсенал приёмов устранения несовместимостей в открывательских задачах не ограничивается приведённым списком, но и они помогут разобраться во многих противоречиях, встречающихся при решении творческих задач. Приёмы – это операторы преобразования представлений о системах. При решении большинства открывательских задач, как правило, применяются сочетания приведенных приёмов.

Успехов в Познании!

РНТО

Кондраков И.М.,

Шарипова С.Н.