Данную тему впервые поднял Лев Худой в статье “невозможный Воронцовский дворец”, за что ему огромное спасибо. Будучи в Крыму в июле 2017 г я не мог не обойти такое замечательное место и проверить собственными глазами – прада ли то что написано и так ли это на самом деле.

Оказалось правда, даже больше чем правда. Но обо всем по порядку.

Как оказалось, из долерита, или как говорят экскурсоводы из диабаза, выстроен не только дворец. Вокруг дворца всё из этого камня. В паре сотен метрах от дворца вверху на горке площадь с магазинчиками и автостоянкой, так вот ступеньки к ней (лестница) так же сделаны из этого камня. И поребрики вдоль лестницы. Аналогично вниз к морю и по сторонам. И разного рода статуи тоже. Сам ландшафд этого участка местности представляет собой долеритовый склон горы. Он там всюду. В виде скал, булыжников, стен и т.д.. Ограждение (решетки, стены забора) дворца местами просто стыкуется в каким-нибудь долеритовым булыжником.

За забором видны громадные глыбы из долерита.

Вообще сам камень мелкозернист и очень похож на обычный цементно-песчаный бетон. У меня сперва даже возникла мысль – а не бетон ли это всё? И скалы обтекаемые, как будто из гигантского ковша налитые. Однако справочный материал прямо указывает на то, что долерит является продуктом вытекания магматических пород и по сути является застывшей вулканической лавой, как и базальт. В Крыму сейсмическая активность большая, выходы магматических пород вполне могли быть. Так что вопрос “бетона” снимается с повестки дня.

Здесь видно что забор из долерита стыкуется в булыжником из долерита.

Стены забора вокруг дворцового комплекса достаточно толстые, состоят из блоков. При том что внутренние блоки тонкие и являются лишь фасадной декоративной отделкой. Внутренняя часть ограждения уложена беспорядочным способом из необработанных камней уложенных на затвердевающий раствор. Самое интересное, что булыжники собраны разные, не только долеритовые. Есть и из обычного гранита. Тут правда возникает закономерный вопрос – не новодел ли это? Или следы реставрации?

Теперь давайте посмотрим на сам дворец. Он имеет сложные геометрические формы. Обратите внимание на оконные проемы.

А здесь на оконные рамы. Они из камня! Даже если бы это был материал значительно более мягкий чем диабаз, лично я не представляю как это можно сделать чтобы не расколоть или не сломать. И уж точно это сделано не методом долбежки молотком по зубилу. А только высокооборотистым инструментом. Или если отлить в форме. Обратите внимание на то, что горизонтальная перекладина целая, вертикальные к ней приставлены.

Орнамент дворца перенасыщен декорами сложнейшей формы.

Похоже что остроконечная маковка явлется единым целым с верхним блоком. Во всяком случае шва я не увидел.

А здесь маковки (купола) башенок внутри полые!

Вспоминается доктор Ватсон…

Входные группы (двери) тоже не простые. И даже с барельефами.

Причем с одной стороны мальчик, с другой девочка. Видимо не просто так.

Порог так же сложнейшей формы (боковые части).

Какие фрезы использовались чтобы так точить я не представляю.

Логично предположить что это не механическая обработка, а литье. Сторонников этой версии очень много. Однако факты говорят об обратном. Налицо следы именно механической обработки камня и сейчас я это покажу.

Здесь хорошо видно что по “дикому” камню прошелся “рубанок” и снял несколько миллиметров слоя. При том что “рубанок” и фреза работали уже по готовому оконному и дверному проему. Подобная технология сейчас используется при изготовлении дверных и арочных проемов в внутриквартирных перегородках из пазогребневых плит, сперва делается стенка, потом в ней прорезается проем любой формы.

При близком рассмотрении видно шаг и зуб “рубанка” и фрезы”. Одинаковый шаг с достаточным промежутком говорит о постоянной скорости инструмента, причем достаточно большой скорости. Обработка камня шла быстро и на удивление легко. Как буд-то по мягкому. Подобный след оставляет ручная ножовка в гипсовых плитах и газобетонных блоках при современном строительстве и отделке помещений.

Здесь так же хорошо видна работа фрезы.

Причем на заборе выделка камня отличается. Она менее качественная. Не знаю, или данная часть забора подверглась водной эррозии, то есть какое-то время находилась в воде, либо фреза была другой. Оба варианта одинаково возможны, при том что эта часть забора находится ниже дворца примерно на 5-10 метров. Если допустить вариант водной эррозии, то получается что поднятие уровня воды в Черном море в 18 веке можно достаточно точно определить – примерно до уровня стен дворца. А это 45-50 метров от современного уровня. То что дворец старше чем нам говорит официальная история – бесспорный факт. Граф Воронцов со своими крестьянами понятное дело ничего не строил и построить не мог в принципе. Это дело рук мастеров прошлой ойкумены. Великих мастеров. А граф молодец в том что всё это расчистил, привел в порядок и сохранил для наследников.

Однако не всё сохранилось. Присутсвуют и обломки, в частности колонн.

И никаких следов арматуры в обломках мы не наблюдаем.

В пользу предположения о том что какое-то время нижняя часть дворцового комплекса была под водой говорят и ступеньки парадной лестницы. Они имеют ярко выраженные следы эррозии и отслоений.

При том что так же хорошо просматриваются следы от пилы.

Внимательный осмотр “дикого” камня в окрестностях дворца позволил так же выделить следы отслоений. При том что снаружи “дикий” камень почему-то частично окрасился в красный цвет. Видимо водоросли…

Чтобы окончательно отсечь мысли о бетонном характере камня приведу пару фото со следами кварцевых прожилок которые возможны только в природном камне и невозможно повторить бетонной технологией. Эти кварцевые прожилки, равно как и текстурный рисунок природного камня, хорошо заметен как на стенах, так и на ступенях , на заборе и т.д.

Кстати ступеньки лестницы тоже не простые. Смотрим как сделана нижняя ступенька. И не лень было?

Если спуститься по ступенькам вниз, куда простой турист обычно не ходит, можно найти совершенно удивительные вещи. То, чего совсем не ожидаешь. А именно каменные изваяния. Данный факт говорит только о том что дворцовый комплекс строился не христианами и не прочими мусульманами (магометянами) или иудеями. Изваяния так же сделаны из долерита, правда качество обработки камня низкое, плюс явные следы водной эррозии. Трудно однозначно сказать почему так, возможно этим божкам поклонялись строители дворца. Хотя барельефы на дверях…, в общем что-то языческое здесь точно присутсвует. И в орнаменте каминов внутри дворца так же есть ведические нотки, но об этом в следующей части статьи.

Понятное дело присутсвует и мрамор. Как же без него. Разного рода львы, чаши, вазы, ванны и пр. Вообще очень красиво и посетить данное место я советую каждому.

Эта ванна очень напоминает гроб. Наводит на некоторые мысли.

Около билетных касс в верхней части дворцового комплекса растет огромный платан диаметром более полутора метров. По видимому он повидал многое, жаль что рассказать не может.

Теперь заглянем внутрь.

Экскурсия по дворцу начинается с осмотра стендов с историей строительства. Кому интересна официальная история читайте Википедию или иные официальные справочники. Я её повторять не буду, она мне не интересна. Мы посмотрим лишь на то, что поможет приоткрыть завесу тайны подлинной истории. Начнем вот с такой литографии.

Первое что обращает на себя внимание - отсутствие растительности. Жалкий кустик слева и всё. Напомню что сейчас весь склон горы утопает в зелени. Видно что площадка перед дворцом ниже уровня земли. Тут вот что. Либо при строительстве вырубалась некая площадка, либо мы наблюдаем некие следы некого наносного слоя. Оба варианта возможны. А может и то и другое вместе.

Идем дальше. Другая сторона, с моря. Опять-таки лунный пейзаж, даже травинки нет. Слева виден огромный булыжник, вопрос как он там оказался и почему при строительстве не убрали (взорвали, раскололи, вывезли)? И куда уходит лестница? В песок! Сейчас там нижний ярус комплекса с лестницами и еще одним забором. И каменные идолы тоже там. Под песком. Очень похоже на то что эта часть дворцового комплекса еще не расчищена, а значит версия в потоп в 18 веке находит еще одно подтверждение.

Далее видим такую картинку. Появляется растительность. У береговой линии огромное количество валунов. Обращаем внимание на парусник в левом нижнем углу, он плывет вокруг островка. И на белое здание у кромки воды.

А вот как сейчас. Уровень воды ниже примерно на высоту здания, то есть метров на 10 где-то. По всей видимости это дейтвительно постройка первой половины 19 века, когда шли масштабные работы по расчистке и реставрации дворцового комплекса.

Подпись к картинке дает нам четкую дату. Можно ли верить? Не знаю, хотя нам важен лишь факт. Факт иного уровня воды ~150-200 лет назад.

Там стендов с картинками много. Но по сути интересен лишь вот этот, показывающий что в начале 20 века нижняя терраса с заборами (и идолами) уже была расчищена. Левая фотка.

Хотя нет, вру. Есть еще один очень примечательный стенд. По версии академической науки именно такими инструментами и был построен дворцовый комплекс. Кстати, твердость железа 300-600 МПа (от марки стали), а твердость диабаза 630 МПа. Для примера – гранит примерно 320-370 МПа (от вида), мрамор 90-130 МПа, бетон (от марки) от 170 до 300 МПа. Эти данные в любом справочнике.

Мебель и прочее внутреннее убранство дворца рассматривать не будем, ибо это с высокой степенью вероятности новодел. В лучшем случае действительно 19 века, а скорее всего уже послевоенный, ибо фашисты скорее всего всё что можно упереть – упёрли. Кому интересно как внутри – поищите, фоток в интернете много. Я остановлюсь лишь на каминах, ибо они весьма примечательны.

Как строитель и отделочник скажу, что камины рабочие, а не некая бутафория, как допустим в Екатерининском дворце в Пушкине под Питером.

Материал из которого изготовлен данный камин весьма интересен. Это не диабаз. Очень похоже на гранит, но в окрестностях Питера где я живу, такого гранита я не встречал, хотя облазил на карачках километры собирая материал по данной тематике. В перспективе будет большая статья по граниту и мифам вокруг него, в том числе и по бетонным технологиям. Есть схожего состава гранит, но он бывает только серый или черный. Красного с таким составом я не встречал. В Питере красный – это так называемый рапакиви, но у него структура совершенно иная. Отсюда вывод, что либо это искуственный гранит, либо где-то на Земле есть место где такой гранит существует в природном варианте. В пользу искуственного гранита говорит и тот факт что характерных для природного гранита кварцевых прожилок и прочих текстурных разводов мы не видим. А вообще у меня склонность предполагать что это вообще новодел. Современный новодел. Конкретно в данном случае. Но сделано хорошо. И скорее всего по старым рисункам или фотографиям.

А вот в следующем зале мы видим как раз именно серый гранит. И текстурные разводы характерные для природного камня мы так же отчетливо наблюдаем. И орнамент архисложный, характерный для всего дворцового комплекса. Так что этот зал с каминами по всей видимости действительно родной и древний.

При близком осмотре видно что камень не молодой. Конечно чистился и полировался, но все-равно на вид значительно старше чем тот что из красного гранита. Тот блестит как кухонная столешница, а этот с благородным отливом характерным для мастеров прошлого, когда те же деревянные части натирали исключительно воском, а не разного рода блестючими лаками ядовито раздражающими глаз. Видны и сколы.

Уровень обработки камня запредельный. Я не представляю чем и как это можно сделать. Особенно если предположить что это не серый гранит (кстати значительно более твердый чем красный), а диабаз. Но по виду это все же серый гранит. Диабаз имеет более мелкую зернистость.

А это другой камин. Центральный, самый большой.

Вам покажется что он другого цвета, но это я просто экперементировал с настройками в телефоне для лучшей съемки, в зале достаточно темно.

Вот эти выступы сделать крайне сложно. Если предоложить что работала фреза создавая ряды выступов, то как она обходила эти выступы непонятно. Работа ювелирная.

А это вообще космос. Кстати в верхней части хорошо виден текстурный рисунок камня, это не бетон.

А здесь орнамент нанесен по ВЫПУКЛОЙ плоскости!

В правом и левом углах мы видим гербы. По официальной истории это родовые гербы самого графа Михаила Семеновича Воронцова и его супруги Елизаветы Ксаверьевны Браницкой (герба Корчак). Однако нам не известно, имели ли эти фамилии (роды) брачные или иные союзы ранее середины 19 века. Набор фактов говорит о том что такие связи должны быть. Более того, их искать нужно не только ранее середины 18 века когда произошла катастрофа на Черном море, а ранее условного 13-14 века, когда произошла всемирная катастрофа с глобальным мировым потопом и гибелью цивилизации. Кстати, герб Корчаков имели многие роды (фамилии), чуть ли не вся восточная Европа, так что тут может быть даже банальное совпадение.

Герб Корчаков

< ![CDATA[ ]]> https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1)< ![CDATA[]]>

Герб Воронцовых

< ![CDATA[ ]]> https://gerbovnik.ru/arms/28.html< ![CDATA[]]>

На мой взгляд граф М.С. Воронцов не просто так прибыл в Крым и не просто так стал губернатором Новороссии, а позднее вдобавок еще и наместником всего Кавказа. Думаю он просто вернулся в родное гнездо, или в одно из гнездышек.

Треугольник с тремя звездами можно объянить некими ведическими мотивами. Три звезды, это могут быть например три ипостаси Солнца (рождающееся, сильное и умирающее), треугольник – символ времени и жизни. Остальное объяснить пока не могу.

На соседнем (третьем) камине в углах в орнаменте мы видим четырех и пяти-лучевые кресты. Однозначно в этом есть умысел и его обосновать можно исключительно ведическими мотивами. По всей видимости солярные знаки в данном случае как-то связаны с огнем. Три камина могут отождестляться с тремя фазами жизни солнца и (или) огня. Рождение (возгорание), пламя (свет, тепло…), угасание.

Здесь 5 лучей…

Здесь 4 луча.

Кроме гранитных каминов есть и мраморные. Тоже красивые и тоже сложной формы.

На этом с каминами закончим и перейдем в “зимний сад”. Примечательное место. Очень красиво и светло.

Много мрамора.

На последней фотке видна девочка из мрамора. Очень примечательная штучка. О ней подробнее. По словам экскурсовода эта девочка входит в топ 100 величайших скульптур мира. Не будем утруждать себя демагогией по поводу мог ли это сделать озвученный официальной историей мастер, просто будем внимательно рассматривать. Первое что бросается в глаза – это не свежесть мрамора. В Эрмитаже в Питере величайшее множество разных поделок из мрамора разных эпох и я их хорошо смотрел. Эта девочка хоть и чистилась бесконечное количество раз и за ней следят очень внимательно, но в общем и целом видно что статуя не молодая, вернее не свежая. В углублениях впадин и ямок мутно, ржаво и т.п.. В живую это хорошо видно. К сожалению фото не глаз. Для детализации и лучшего воприятия размер фото сделаю максимальным.

Здесь мы видим как сделаны кружева юбки. Видно каждый стежок.

Здесь на правой руке у локтя виден прыщик.

Рукав платья. Обратите внимание на свисающую нитку. А так же на то что хорошо просматривается текстура ткани. Думаю портные смогут определить что за ткань.

Аналогично на подушке стула о который девочка опирается ногами.

И на чем стоит.

Здесь хорошо видна вертикальная строчка.

Здесь резинка…

Вид сверху, волосы.

Вид сверху, спина.

Вид сбоку.

А это полностью с табличкой автора.

Нууу.., в общем-то все что хотел показать я показал. Мысли так же озвучил. Думаю было интересно и полезно. За сим откланиваюсь.

источник:

< ![CDATA[ ]]> http://zodchi1.livejournal.com/6251.html< ![CDATA[]]>