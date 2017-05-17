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Литьё каменных блоков. Часть 5

20:34. 17 мая 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:
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Очередная подборка примеров и мыслей на эту тему.


Храм богини Хатхор в Дендере, Египет. Ступени в храме

На ступенях как-будто окаменела некая стекающая по ним масса. Сразу несколько вопросов: что здесь текло? С какой целью сливали? Ведь отложенный слой – не просто затекшая случайно глина. А если и так – она окаменела на открытом воздухе. Значит, имела определенный состав, затвердев как бетон или закристаллизовавшись.


На этой фотографии видно, что эта смесь вытекала из коридора слева.

Для подтверждения этой версии о получении некого раствора в строениях Египта, приведу несколько фотографий, примеров из работы А.Кушелева Египетские пирамиды концентрировали … раствор!


Этот пейзаж очень напоминает водную эрозию, искусственный водоём вокруг сфинкса…


Предположительно, раствор, ил из Нила поступал по таким каналам к пирамидам и «храмам»


Место для задвижки, для регулирования потока воды


Выпадение соли, химии из раствора на стенах комнат в пирамидах


Каналы в пирамидах


Низкий канал для протекания раствора, а не для прохода людей




Место, где устанавливалась задвижка для воды. Прорези для нее заделали современным раствором



Еще пример из Египта:


Храм Осириса. Я всегда задавал себе вопрос (при виде подобных его видов): почему древние строители не предусмотрели возможное его подтопления? А оказывается, это было спроектировано специально. Здесь протекала вода. Даже те люди, кто первый раз видят эту фотографию, откинув версию с храмом говорят: это труба. Или дренаж для воды или еще чего то. Даже наклон выдержан. Текло самотеком в бассейн который расположен ближе на фотографии.


Это не совсем труба. Но это все же очень похоже на водопропуск




Более подробное про это строение здесь

Так какая связь между некой технологией древних египтян по извлечению чего-либо из водных масс Нила (а может быть, из скважин?) и литьём каменных блоков? А в том, что побочным продуктом этой технологии мог быть раствор, который легко каменел и мог использоваться в строительстве тех же объектов в Гизе. Выпадать в осадок он должен в больших объемах в отстойниках. Например, в ладейных ямах: Результаты анализов проб ожелезненных пород из “ладейных ям” пирамиды Хефрена. И заглавная фотография с наплывами на ступенях – тому подтверждение…
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Монета 1945г. в камне. Это к вопросу о скорости окаменения пород. Ведь, при определенных условиях, можно ускорить эти процессы. Просто, их нужно знать. И это могли знать древние.
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Врят ли древняя арматура забита в колонну. Скорее всего – это так отлито


Центр эллинистической культуры Гиппос, он же Антиохия-Гиппос, он же Сусита, нынешний Израиль. Основан Селевкидами во 2 в. до н.э., процветал при римлянах, в 4 в.н.э. стал центром епархии Восточной Римской Империи – Византии, разрушен землетрясением в 749 году. Замечательные византийские церкви в эллинистическом стиле сохранились в песках времен в виде плит пола и гранитных колонн.




Это гранит
Источник
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Строение, изготовленное методом литья. Карнак
***

Из комментариев, взято здесь
vaduhan_08:


На этом снимке, около свечки виден торец металлического стержня. Сама форма камня говорит, что он отлит


В квадратной вырезке изнутри идет железная трубка…виден её торец среди свечек…




Либо арматура вставлена ри заливке, либо после сверлением. Но тогда сверлили чем?
***

gorojanin_iz_b:


Чугуняк и проволок полно в фортовом литье. Форт “Зверев”, 4-й северный.





Форт “Великий Князь Константин”. Тут аж в трех местах.




***


Воронцовский дворец в Алупке. 1820г.


Арматура в каменной породе




Сам Воронцовский дворец – это каменный шедевр. Построен, скорее всего из блоков, выполненные методом литья


***


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: древние строения, Египет, пластичный камень, строительство
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