Литьё каменных блоков. Часть 5

...увидите. Ни единого камня, блока или кирпича. Всё было ... не всё, лишь малая часть! А чего стоит Заволжская..., заряжаемое со ствола, использующее КАМЕННОЕ ядро сферической формы. Медь (Мёдовый...А вот интересно про чугунное литьё. Дороссияне отливали статуи из...