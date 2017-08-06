Оригинал взят у zodchi1 в Воронцовский дворец . Часть 1. Внешний осмотр.

Данную тему впервые поднял Лев Худой в статье "невозможный Воронцовский дворец", за что ему огромное спасибо. Будучи в Крыму в июле 2017 г я не мог не обойти такое замечательное место и проверить собственными глазами – прада ли то что написано и так ли это на самом деле.

Оказалоь правда, даже больше чем правда. Но обо всем по порядку.

Как оказалось, из долерита, или как говорят экскурсоводы из диабаза, выстроен не только дворец. Вокруг дворца всё из этого камня. В паре сотен метрах от дворца в верху на горке площадь с магазичиками и автостоянкой, так вот ступеньки к ней (лестница) так же сделаны из этого камня. И поребрики вдоль лестницы. Аналогично вниз к морю и по сторонам. И разного рода статуи тоже. Сам ландшафд этого участка местности представляет собой долеритовый склон горы. Он там всюду. В виде скал, булыжников, стен и т.д.. Ограждение (решетки, стены забора) дворца местами просто стыкуется в каким-нибудь долеритовым булыжником.



За забором видны громадные глыбы из долерита.



Вообще сам камень мелкозернист и очень похож на обычный цементно-песчаный бетон. У меня сперва даже возникла мысль – а не бетон ли это всё? И скалы обтекаемые, как будто из гигантского ковша налитые. Однако справочный материал прямо указывает на то, что долерит является продуктом вытекания магматических пород и по сути является застывшей вулканической лавой, как и базальт. В Крыму сейсмическая активность большая, выходы магаматических пород вполне могли быть. Так что вопрос "бетона" снимается с повестки дня.

Здесь видно что забор из долерита стыкуется в булыжником из долерита.

Стены забора вокруг дворцового комплекса достаточно толстые, состоят из блоков. При том что внутренние блоки тонкие и являются лишь фасадной декоративной отделкой. Внутренняя часть ограждения уложена беспорядочным способом из необработанных камней уложенных на затвердевающий раствор. Самое интересное, что булыжники собраны разные, не только долеритовые. Есть и из обычного гранита. Тут правда возникает закономерный вопрос – не новодел ли это? Или следы реставрации?

Теперь давайте посмотрим на сам дворец. Он имеет сложные геометрические формы. Обратите внимание на оконные проемы.



А здесь на оконные рамы. Они из камня! Даже если бы это был материал значительно более мягкий чем диабаз, лично я не представляю как это можно сделать чтобы не расколоть или не сломать. И уж точно это сделано не методом долбежки молотком по зубилу. А только высокооборотистым инструментом. Или если отлить в форме. Обратите внимание что горизонтальная перекладина целая, вертикальные к ней приставлены.

Орнамент дворца перенасыщен декорами сложнейшей формы.

Похоже что остроконечная маковка явлется единым целым с верхним блоком. Во всяком случае шва я не увидел.

А здесь маковки (купола) башенок внутри полые!

Вспоминается доктор Ватсон…

Входные группы (двери) тоже не простые. И даже с барельефами.

Причем с одной стороны мальчик, с другой девочка. Видимо не просто так.

Порог так же сложнейшей формы (боковые части).

Какие фрезы использовались чтобы так точить я не представляю.

Логично предположить что это не механическая обработка, а литье. Сторонников этой версии очень много. Однако факты говорят об обратном. Налицо следы именно механической обработки камня и сейчас я это покажу.

Здесь хорошо видно что по "дикому" камню прошелся "рубанок" и снял несколько миллиметров слоя. При том что "рубанок" и фреза работали уже по готовому оконному и дверному проему. Подобная технология сейчас используется при изготовлении дверных и арочных проемов в внутриквартирных перегородках из пазогребневых плит, сперва делается стенка, потом в ней прорезается проем любой формы.

При близком рассмотрении видно шаг и зуб "рубанка" и фрезы". Одинаковый шаг с достаточным промежутком говорит о постоянной скорости инструмента, причем достаточно большой скорости. Обработка камня шла быстро и на удивление легко. Как буд-то по мягкому. Подобный след оставляет ручная ножовка в гипсовых плитах и газобетонных блоках при современном строительстве и отделке помещений.

Здесь так же хорошо видна работа фрезы.



Причем на заборе выделка камня отличается. Она менее качественная. Не знаю, или данная часть забора подверглась водной эррозии, то есть какое-то время находилась в воде, либо фреза была другой. Оба варианта одинаково возможны, при том что эта часть забора находится ниже дворца примерно на 5 метров. Если допустить вариант водной эррозии, то получается что поднятие уровня воды в Черном море в 18 веке можно достаточно точно определить – примерно до уровня стен дворца. А это 45-50 метров от современного уровня. То что дворец старше чем нам говорит официальная история – бесспорный факт. Граф Воронцов со своими крестьянами понятное дело ничего не строил и построить не мог в принципе. Это дело рук мастеров прошлой ойкумены. Великих мастеров. А граф молодец в том что всё это расчистил, привел в порядок и сохранил для наследников.

Однако не всё сохранилось. Присутсвуют и обломки, в частности колонн.

И никаких следов арматуры в обломках мы не наблюдаем.

В пользу предположения о том что какое-то время нижняя часть дворцового комплекса была под водой говорят и ступеньки парадной лестницы. Они имеют ярко выраженные следы эррозии и отслоений.

При том что так же хорошо просматриваются следы от пилы.

Внимательный осмотр "дикого" камня в окрестностях дворца позволил так же выделить следы отслоений. При том что снаружи "дикий" камень почему-то частично окрасился в красный цвет. Видимо водоросли…

Чтобы окончательно отсечь мысли о бетонном характере камня приведу пару фото со следами кварцевых прожилок которые возможны только в природном камне и невозможно повторить бетонной технологией.

Кстати ступеньки лестницы тоже не простые. Смотрим как сделана нижняя ступенька. И не лень было?

Если спуститься по ступенькам вниз, куда простой турист обычно не ходит, можно найти совершенно удивительные вещи. То, чего совсем не ожидаешь. А именно каменные изваяния. Данный факт говорит только о том что дворцовый комплекс строился не христианами и не прочими мусульманами (магометянами) или иудеями. Изваяния так же сделаны из долерита, правда качество обработки камня низкое, плюс явные следы водной эррозии. Трудно однозначно сказать почему так, возможно этим божкам поклонялись строители дворца. Хотя барельефы на дверях…, в общем что-то языческое здесь точно присутсвует. И в орнаменте каминов внутри дворца так же есть ведические нотки, но об этом в следующей части статьи.







Понятное дело присутсвует и мрамор. Как же без него. Разного рода львы, чаши, вазы, ванны и пр. Вообще очень красиво и посетить данное место я советую каждому.

Около билетных касс в верхней части дорцового комплекса растет огромный платан диаметром более полутора метров. По видимому он повидал многое, жаль что рассказать не может.

На этом первая обзорная часть пусть будет закончена, в следующей части посмотрим что внутри. Будет интересно.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com