«Людям не нравится риторика Медведева и его правительства»

Большинство россиян выразило недовольство работой главы правительства Дмитрия Медведева, зафиксировано очередным исследованием «Левада-центра». Эксперты полагают, что премьер стал громоотводом, принимающим на себя львиную долю неудач во внутренней политике страны. Что означает падающий рейтинг Медведева и не ожидает ли его скорая отставка — в материале «URA.RU».

Согласно результатам исследования, проведенного «Левада-центром», работу премьер-министра России Дмитрия Медведева оценивают удовлетворительно лишь 48% россиян. При этом большинство граждан страны (51%) считают, что глава федерального кабинета министров работает плохо. В целом деятельности правительства симпатизирует половина россиян — положительные отзывы дали 50% опрошенных. В то же время недовольство по этому поводу высказали 49% граждан.

Как пояснил «URA.RU» социолог «Левада-центра» Степан Гончаров, рейтинг одобрения деятельности Дмитрия Медведева рухнул в апреле, после чего стал медленно восстанавливаться. Наиболее высокий рейтинг Медведева фиксировался в январе — тогда он составлял 53%.

«Рейтинг премьера начал снижаться сразу с начала экономического кризиса в России. Позднее к этим негативным явлениям добавились антикоррупционные протесты в стране. По мнению подавляющего большинства граждан, председатель правительства отвечает за хозяйство, экономику, процессы внутри страны, а президент — в первую очередь за внешнюю политику. В результате экономические катаклизмы сильно ударили по премьеру, а глава государства выглядит куда более выигрышно», — пояснил Гончаров.

Деятельность Владимира Путина на посту президента России, по данным «Левады», одобряет 83% граждан, недовольны его работой 15% При этом социолог признал, что главе кабмина сложно создавать благоприятный образ: «Все внутренние неудачи автоматически проецируются на него».

С ним соглашается глава экспертной группы «Крымский проект», политолог Игорь Рябов: «Невысокий рейтинг Медведева обусловлен промахами в социальной политике, допущенными министрами либерального блока. Премьер оттягивает на себя весь негатив, в том числе и находящегося под следствием теперь уже экс-министра Алексея Улюкаева». В беседе с «URA.RU» Рябов выразил уверенность, что «сегодня позициям Медведева ничего не угрожает».

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов называет обнародованные результаты рейтинга «очередным выпадом». «В апреле этот центр [„Левада-центр“] уже утверждал, что 45% россиян мечтают о его отставке. Как видим, ничего страшного после этого с премьером не случилось. Рокировки в высших эшелонах власти производятся вовсе не по итогам опросов „Левады“. Власти пользуются так называемой закрытой социологией ФСО. И какие там фигурируют цифры, мы можем только догадываться», — заявил он «URA.RU». По его словам, на судьбу премьера влияют внутриэлитные расклады и президентская стратегия, а не общественное мнение.

«Такой премьер вполне удобен в нынешней политической конфигурации. На его фоне глава государства вообще выглядит большим молодцом»,

— сказал в беседе с «URA.RU» член Российской ассоциации политической науки Олег Иванов. Он полагает, что отставка Дмитрия Медведева «уже не за горами»: «Нужно только просчитать, на какой период придется пик недовольства россиян властью. После этого вполне логичной будет замена нынешнего премьера на нового. Не исключаю, что это случится до конца текущего года».

Однако далеко не все эксперты видят необходимость в отставке главы кабмина. Генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков полагает, что для Путина Медведев по-прежнему ближайший партнер и возможный преемник: «Именно поэтому его отставка вероятна только в крайнем случае. Если у Путина рейтинг 83%, зачем его еще выше поднимать перед выборами?».

Впрочем, политолог Максим Жаров не столь категоричен. По его мнению, вероятность Медведева сохранить или потерять свой нынешний пост аналогична цифрам доверия к нему со стороны россиян, которые получены в этом опросе социологами.

«В низких оценках деятельности премьера и правительства нет ничего удивительного. Снижение рейтингов премьера и правительства началось уже давно, задолго до попытки компрометации Дмитрия Медведева, предпринятой оппозиционером Алексеем Навальным. Причина снижения рейтингов премьера и правительства заключается в их подчеркнуто либеральной риторике, которая, что совершенно естественно, не нравится людям. „Денег нет, но вы держитесь“, „Жилье должно быть доступным, но не дешевым“ — вот характерные примеры подобной риторики членов правительства. Люди видят подобное отношение к себе со стороны правительства и соответствующим образом реагируют на вопросы социологов», — сказал «URA.RU» Жаров.

В начале недели фонд «Петербургская политика» обнародовал рейтинг «преемников» Владимира Путина, подразумевая под ними лиц из окружения главы государства, которых он рассматривает, как кандидатов на повышение. Медведев занял в рейтинге первое место: эксперты говорили о нескольких вариантах его возможного трудоустройства, включая и сохранение в должности. В среду «Минченко консалтинг» презентовал очередной доклад о положении политической элиты страны — «Политбюро 2.0», в котором Медведев также был назван среди лидеров одной из двух основных групп российского истеблишмента

Михаил Белый