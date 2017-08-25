«Людям не нравится риторика Медведева и его правительства»
«Рейтинг премьера начал снижаться сразу с начала экономического кризиса в России. Позднее к этим негативным явлениям добавились антикоррупционные протесты в стране. По мнению подавляющего большинства граждан, председатель правительства отвечает за хозяйство, экономику, процессы внутри страны, а президент — в первую очередь за внешнюю политику. В результате экономические катаклизмы сильно ударили по премьеру, а глава государства выглядит куда более выигрышно», — пояснил Гончаров.
Деятельность Владимира Путина на посту президента России, по данным «Левады», одобряет 83% граждан, недовольны его работой 15% При этом социолог признал, что главе кабмина сложно создавать благоприятный образ: «Все внутренние неудачи автоматически проецируются на него».
С ним соглашается глава экспертной группы «Крымский проект», политолог Игорь Рябов: «Невысокий рейтинг Медведева обусловлен промахами в социальной политике, допущенными министрами либерального блока. Премьер оттягивает на себя весь негатив, в том числе и находящегося под следствием теперь уже экс-министра Алексея Улюкаева». В беседе с «URA.RU» Рябов выразил уверенность, что «сегодня позициям Медведева ничего не угрожает».
Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов называет обнародованные результаты рейтинга «очередным выпадом». «В апреле этот центр [„Левада-центр“] уже утверждал, что 45% россиян мечтают о его отставке. Как видим, ничего страшного после этого с премьером не случилось. Рокировки в высших эшелонах власти производятся вовсе не по итогам опросов „Левады“. Власти пользуются так называемой закрытой социологией ФСО. И какие там фигурируют цифры, мы можем только догадываться», — заявил он «URA.RU». По его словам, на судьбу премьера влияют внутриэлитные расклады и президентская стратегия, а не общественное мнение.
«Такой премьер вполне удобен в нынешней политической конфигурации. На его фоне глава государства вообще выглядит большим молодцом»,
— сказал в беседе с «URA.RU» член Российской ассоциации политической науки Олег Иванов. Он полагает, что отставка Дмитрия Медведева «уже не за горами»: «Нужно только просчитать, на какой период придется пик недовольства россиян властью. После этого вполне логичной будет замена нынешнего премьера на нового. Не исключаю, что это случится до конца текущего года».
Однако далеко не все эксперты видят необходимость в отставке главы кабмина. Генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков полагает, что для Путина Медведев по-прежнему ближайший партнер и возможный преемник: «Именно поэтому его отставка вероятна только в крайнем случае. Если у Путина рейтинг 83%, зачем его еще выше поднимать перед выборами?».