Сводки от ополчения Новороссии 24 августа 2017
Карта обстрелов ЛНР за 23 августа 2017
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстрелом ВСУ в ДНР ранена мирная жительница
Утром 24 августа, по-видимому, празднуя «день незалежности», украинские военные нанесли удар по селу Луково в Тельмановском районе ДНР.
Обстрелом ранена мирная жительница.
Как уточнили в оперативном командовании Республики, удар по селу был нанесен около 8:30 утра. Противник вел обстрел из арторудий калибра 122 мм.
Как уточнили ДАН в администрации Тельмановского района, у женщины осколочное ранение, пострадавшая госпитализирована.
Всего за минувшие сутки ВСУ 33 раза нарушили режим прекращения огня. Противник применял минометы, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
Под огнем украинских карателей оказались 16 прифронтовых населенных пунктов ДНР и их окрестности.
Читайте также: ВАЖНО: ВСУ возвращают в зону «АТО» ракетчиков, сбивших «Боинг» MH17
К оглавлению | Источник: rusvesna.su