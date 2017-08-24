Сводки от ополчения Новороссии 24 августа 2017

Утром 24 августа, по-видимому, празднуя «день незалежности», украинские военные нанесли удар по селу Луково в Тельмановском районе ДНР.

Обстрелом ранена мирная жительница.

Как уточнили в оперативном командовании Республики, удар по селу был нанесен около 8:30 утра. Противник вел обстрел из арторудий калибра 122 мм.

Как уточнили ДАН в администрации Тельмановского района, у женщины осколочное ранение, пострадавшая госпитализирована.

Всего за минувшие сутки ВСУ 33 раза нарушили режим прекращения огня. Противник применял минометы, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Под огнем украинских карателей оказались 16 прифронтовых населенных пунктов ДНР и их окрестности.

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