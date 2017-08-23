Работающая бедность в РФ – 3
19:55. 23 августа 2017 Просмотров - 332 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Начало
Кому в РФ занижают зарплаты из-за сговора управленцев?
Ковбои, пастухи, скотники
Российская компания "Мираторг" нанимала ковбоев из США и Австралии, обеспечивала их жильем в РФ, платила им по $6 000 – $10 000 в месяц каждому. Потом ковбои уехали из РФ, где долго жили и работали, а работать тут остались обученные ими русские ковбои, которым компания тут же резко начала платить по $500 в месяц на человека. Где справедливость? Почему русским ковбоям российские компании не могут платить нормальные з/п, а американским могут легко (причем как российские компании, так и американские)? При этом в США есть дешевая доступная для всех говядина и очень дешевое молоко.
1 кг говяжьей вырезки с задней стойки быка (красное мясо без костей) в США стоит $11,53
1 л не разбавленного водой коровьего молока в США стоит $0,86
Вот еще одна история. В селе Кыласово Кунгурского района Пермского края владелец частной фермы уволил всех адекватных профессиональных скотников, не заплатив им денег, после чего трудоустроил на их место мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. Проработав менее трех месяцев, таджики и узбеки не выдержали тяжелых условий труда и отсутствия з/п и сбежали от этого бизнесмена работать на стройку. В итоге коров никто не мыл водой, их никто не кормил, за ними никто не убирал, их никто не доил. Коровы начали болеть и вымирать. Затем бизнесмен обратился уже к безработным сельским алкоголикам с предложением поработать на него за просто так: http://fmvideo.tv/allnews/tmtvnews/2
10-tvnews100914
Так называемый подъем с/х в РФ происходит в целом за счет невыплат з/п наемным работникам. Вот типичная история. Сотрудники животноводческой фермы в Карелии начали бастовать с 1 августа 2017-го года, потому что работодатель не платил им з/п, начиная аж с апреля: http://stolicaonego.ru/news/rabotniki-s
ovhoza-i-zverofermy-karelii-ne-vyshli-na-r abotu-iz-za-dolgov-po-zarplate
Финансисты, банкиры
Журналист Дмитрий Пономарев рассказал следующую историю. Советский офицер, служивший в группе советских войск в Германии, женился на немке. Сейчас у них есть сын и дочь. У обоих детей есть по два гражданства – РФ и Германии. Дети – финансисты по образованию, имеющие большой опыт работы в немецких банках. Сына этого офицера не так давно приглашали работать в одну из заграничных структур банка ВТБ. Сын явился на собеседование с паспортом РФ. Он хотел всячески показать сотрудникам заграничного отделения российского банка, что он – свой человек, русский человек. Собеседование прошло замечательно, как специалист он себя показал хорошо. В месяц ему предложили 1 800 евро, ссылаясь на то, что он – гражданин РФ. Немец изначально рассчитывал получать в 5 раз больше, а также иметь бонусы, поэтому он послал сотрудников банка подальше. Спустя месяц его сестра, проживающая в Москве, пошла на собеседование в российский банк "Открытие", причем не в заграничную структуру, а в московский офис. Вспомнив главную ошибку брата, сестра решила взять с собой немецкий паспорт вместо российского. Ей сразу предложили 8 000 евро в месяц и бонусы. Она согласилась. Что это, если не штраф за российский паспорт? Что это, если не прививание работающей бедности исключительно для граждан РФ?
Дальнобойщики
Дальнобойщик в Германии зарабатывает от 3 044 до 3 195 евро в месяц, проводя в кабине по 40 часов в неделю: http://www.gehalt-tipps.de/Gehaltsvergl
eich/Gehalt/Lkw-Fahrer/7812/Andernach/77 75
При этом он высыпается, не левачит вообще, не возит наркотики, имеет положенные ему по закону отпуска и больничные за счет работодателя. Дальнобойщик в РФ получает на руки в среднем от 50 000 до 60 000 рублей в месяц, при этом он буквально живет в кабине, проводя там по 70 часов в неделю, работает без отпусков и левачит регулярно. В подавляющем большинстве случаев левый груз – это не наркотики, а холодильники, арбузы и тому подобные товары. А еще каждый дальнобойщик в РФ платит платон Ротенбергу.
Моряки
На едином глобальном рынке труда з/п у штурманов и судовых механиков, работающих под иностранным флагом, такая: $3 000 – $4 000 в месяц у младших офицеров, $7 000 – $9 000 у старших офицеров, капитанов и стармехов. Столько получают на сухогрузах. А на танкерах – в 1,3 раза больше. В РФ з/п как минимум в три раза меньше для всех вариантов. В три раза меньше платят за ту же работу с тем же дипломом, знаниями, умениями, опытом. Огромное количество российских моряков работают на судах под иностранным флагом. Россияне заканчивают мореходки в РФ обычно с прицелом именно на такую карьеру.
Связисты, сетевики, телекомщики
Порог вхождения высокий, но з/п – как у сантехников-алкашей. Что касается специалистов, которые могут развивать MPLS over WDM-сети или IP over WDM-сети операторского класса (с огромным стеком протоколов и решений и дюжиной вендоров) и устранять любые неполадки, то они в РФ зарабатывают не более 80 000 рублей – и это в самом лучшем случае, если специалист параллельно левой пяткой еще и круглосуточно администрирует UNIX-серверы, а правой – еще и круглосуточно поддерживает DSLAM, не высыпаясь. Типичная з/п в телекомах – 50 000 за по сути круглосуточный каторжный труд. А в провинциальном городке человек, который умеет настраивать Cisco, Juniper, DSLAM, канальное оборудование и при этом знаком с EWSD, будет получать 17 000 рублей в месяц.
Повара
Работа крайне тяжелая. В миллионниках РФ платят серыми 20 000, это считается хорошей з/п. В городах поменьше платят меньше. Для повышения нужно работать без выходных. А простой начинающий чистильщик овощей в Париже спокойно чистит овощи по стабильному графику без переработок и получает 1 000 евро в месяц (при неполной рабочей неделе). Повар во Франции получает от 15 евро в час.
Анестезиологи-реаниматологи
Самый обычный медианный анестезиолог в США зарабатывает $275 369 в год. Это годовой доход посредственного анестезиолога в США, причем статистика учитывает и мегаполисы, и совсем небольшие населенные пункты в США размером с село: https://payscale.com/research/US/Job=An
esthesiologist/Salary
Опытный анестезиолог в США зарабатывает $408 410 в год, радуясь жизни. Что касается Австрии, что там доходы скромнее. Типичный анестезиолог в Австрии зарабатывает 80 000 евро в год: https://mejobs.eu/en/hot-jobs/172
Анестезиолог-реаниматолог в РФ зарабатывает вообще смешные суммы: 19 000 рублей в месяц – в провинциальных миллионниках, 29 000 рублей в месяц – в Петербурге и Москве. При этом в своей работе российский анестезиолог-реаниматолог использует абсолютно то же самое импортное оборудование, которое используют его коллеги в Австрии и Соединенных Штатах, но, в отличие от них, он порой ночует на работе и перерабатывает бесплатно. При этом главврач может зарабатывать от 700 000 рублей в месяц. Встречаются и такие главврачи, которые зарабатывают от 2,2 до 3,2 млн рублей в месяц, но половину из этого ежемесячно откатывают в ФСБ.
Техники по наладке бурового оборудования
В ЯНАО техник по наладке бурового оборудования 1-й категории со всеми северными бонусами получает 42 000 рублей в месяц в организации Baker Hughes. Если работать еще и по выходным, то за один выходной можно еще заработать 4 000 рублей. Вот столько получают люди в нефтяной стране в северных нефтяных городах! Запрет на повышение з/п в организации Baker Hughes для россиян установлен федеральной властью и спущен вниз по вертикали власти, выстроенной Владимиром Путиным.
При этом иностранные контракторы в Baker Hughes в РФ зарабатывают бешеные деньги. Такая же работа в этой же организации в Абердине или в Хьюстоне – от $10 000 до $15 000 в месяц, но многие иностранцы хотят зарабатывать еще больше, чтобы стать богатыми людьми в их странах, поэтому они приезжают на север РФ на вахту и работают вместе с россиянами. При этом иностранцам запрещено в таких условиях работать больше пяти лет, чтобы не подорвать здоровье. За это время иностранцы закрывают свои кредиты и приобретают дома у себя в их родных государствах.
В "Газпром добыче" россиянину можно зарабатывать больше, но там нужно, чтобы кто-то специалиста порекомендовал. Иначе не устроишься. А в "Роснефти" можно зарабатывать до 75 000 рублей в месяц, но там будет такая вахта, что в радиусе 100 км вокруг буровой установки не будет ни одного человека, а интернет не всегда будет работать. Эти 75 000 рублей в месяц за каторжную работу на морозе ценой своего здоровья – ничтожно малая сумма.
Учителя
В Москве успешный учитель может зарабатывать до 60 000 рублей в месяц, если возьмет на себя слишком много часов алгебры, геометрии и начал математического анализа. В Екатеринбурге учитель может зарабатывать 30 000 рублей ежемесячно при стаже работы в 30 лет. Молодой учитель русского языка и литературы со стажем работы в 2 года, который возьмет на себя помимо одной полной ставки еще и классное руководство, будет получать в Екатеринбурге 18 000 рублей в месяц.
Медсестры
В одной из пензенских городских поликлиник главврач лишил всех медсестер, берущих кровь у больных людей (которые могут быть заражены чем угодно) и работающих с вакцинами и антибиотиками, доплат за вредные условия труда. Также он их начал штрафовать за малейшее невыполнение огромного плана работ. Например, штрафует их за то, что на участке отсутствует хотя бы один результат флюорографического обследования из-за того, что кто-то не прошел обследование: https://vk.com/wall367935163_1191?r
eply=1197
Медсестры в Пензе получают от 16 000 до 19 000 рублей в месяц. А какими должны быть реальные рыночные з/п у медсестер? Давайте посмотрим статистику. В Австрии медианные медсестры получают $61 249 в год: https://salaryexpert.com/salary/job/reg
istered-nurse/austria
В США медианные медсестры получают $78 614 в год: https://salaryexpert.com/salary/job/reg
istered-nurse/united-states
Во Франции медианные медсестры получают $51 483 в год: https://salaryexpert.com/salary/job/reg
istered-nurse/france
В Новой Зеландии медианные медсестры получают $98 093 в год: https://salaryexpert.com/salary/job/reg
istered-nurse/new-zealand
Медианные – это самые обычные, самые посредственные, не обладающие какими-либо особыми достижениями. Таким образом, общемировая практика заключается в том, чтобы платить самым обычным медсестрам от $4 290 до $8 174 ежемесячно. Это нормально, это рыночно, это по рынку.
Электрики
Профессия опасная для жизни и ответственная, а з/п неадекватно низкие – 25 000 рублей в месяц. При этом в Германии медианный (то есть самый обычный, самый посредственный) электрик зарабатывает по 13 евро в час
В США медианный электрик зарабатывает по $20,9 в час
Низкие з/п – это лишь одна из проблем. Вторая заключается в том, что на российского электрика фирма нередко навешивает дополнительные обязанности, далекие от его вида деятельности. Например, заставляет работать еще и грузчиком, дворником, маляром, сантехником, плотником. Начальники контор делают так, чтобы электрики никогда не сидели на месте, даже если в данную конкретную минуту нет работы по специальности. Мерилом работы электриков начальство считает усталость.
Дизайнеры, художники, архитекторы
Дизайнеры работают за 30 000 – 50 000 рублей в месяц у посредников наподобие Артемия Лебедева, то есть тех, кто имеет связи с клиентами высокого достатка. Дизайнер зачастую делает 100% работы за своим оборудованием, а посредник берет деньги и презентует проект клиенту. Заказчики предпочитают платить своим больше, но не непосредственному исполнителю работы. В Великобритании дизайнер зарабатывает со старта от 33 500 британских фунтов в год плюс бонусы. В Финляндии дизайнер на обувной фабрике получает от 5 000 евро в месяц со старта.
Для художников рынка в РФ просто нет, вакансий нет. Ситуация эта не зависит от талантов: все заказы распределяются среди своих. Максимум, что светит среднему художнику в РФ, – это делать иллюстрации жадным и придирчивым клиентам за $5.
Архитектор в Великобритании зарабатывает от 40 000 до 45 000 британских фунтов в год. Архитектор в РФ зарабатывает 70 000 рублей в месяц, при этом от наемного работника одновременно требуется самостоятельное ведение раздела градостроительства, градостроительный анализ территории под застройку, разработка архитектурно-градостроительных концепций, разработка проекта планировки, межевания территорий, ГПЗУ. За эти смешные деньги требуется обязательный опыт в разработке ГПЗУ, ПОС, СПОЗУ.
Строители
Если учесть все случаи обмана, мошенничества и неожиданных штрафов со стороны строительных компаний, то реальные типичные месячные доходы у строителей в провинциальных миллионниках РФ будут равны 20 000 – 25 000 рублей в месяц за крайне утомительный труд в случае 40-часовой рабочей недели. При этом наблюдается дикая конкуренция со стороны миллионов легальных и миллионов нелегальных мигрантов, которых строительные компании осознанно завозят в РФ с целью обвалить рынок труда, сломать жизни российским строителям и получить сверхприбыли.
В Соединенных Штатах доходы строителей варьируются от $12 до $93 в час. Типичные подсобные рабочие получают $12 в час, а $93 в час можно получать при строительстве общественно значимых объектов (автострад, плотин, водохранилищ) при условии сверхурочной работы (40 часов в неделю – норма, а 41-й час будет оплачиваться уже с коэффициентом 1,5). Помимо правительственных проектов, в США есть множество частных проектов наподобие Tesla Gigafactory 1, на которых из-за бешеного темпа работ установлен такой режим работы: 6 дней в неделю, 10 часов в сутки. На таком проекте строитель получает в первые 40 часов по $40 в час, а в последующие 20 часов – по $60 в час
Также в США есть удивительный закон, которого нет в РФ. Это закон о залоговом праве строителя (mechanic's lien law). Данный закон защищает право подрядчика на получение денег. Согласно этому закону, абсолютно каждый строитель-подрядчик или строитель-субподрядчик может наложить на недвижимость обременение и продать свою долю в нем в том случае, если он выполнил свою промежуточную или конечную работу по контракту, а начальник любого уровня управленческой иерархии ему не заплатил. Поэтому владельцы строительных компаний и бригадиры в США боятся обманывать строителей или задерживать з/п.
Системные администраторы
Наблюдается абсолютное несоответствие уровня з/п и объема знаний и умений. Человек, способный конфигурировать мониторинг любых параметров в Nagios и Zabbix, хорошо знающий Gentoo Linux или Calculate Linux, способный настраивать PostgreSQL с репликацией и балансировкой, досконально изучивший язык AWK, умеющий устанавливать и настраивать Xen, firewalld, cron, squid, sendmail и OpenLDAP, а также согласный на круглосуточное оперативное реагирование и внезапные поездки на работу для разрешения инцидентов, будет в провинциальном миллионнике получать не более 35 000 рублей в месяц. А в том случае, если это не частная компания, а какая-нибудь государственная больница, мэрия города, вуз или кадастровая палата, платить могут еще меньше. Профессия по сути умерла, превратившись в ремесло.
Экскаваторщики
В Петербурге и Москве экскаваторщику могут платить от 45 000 до 70 000 рублей в месяц, но работать придется с утра до ночи в пыли и грязи. При этом на экскаваторщика начальник повесит еще и такую обязанность, как техобслуживание экскаватора, а также материальную ответственность. В провинциальных городах за то же самое экскаваторщик может получать от 25 000 до 50 000 рублей в месяц. Кондиционер в экскаваторе зачастую или отсутствует, или просто не работает. В РФ начальство относится к экскаваторщику, как к скотине. Спецодежду работодатель выдает не всем и не всегда. При этом в Австралии экскаваторщик получает 28 австралийских долларов в час, медленно и спокойно работая под кондиционером строго по 40 ч в неделю без переработок.
В США экскаваторщик получает $20,13 в час. При этом никто не навешивает на него материальной ответственности и дополнительных обязанностей в виде техобслуживания экскаватора, а также не заставляет работать с утра до ночи в пыли и грязи без спецодежды и кондиционера.
Кому в РФ занижают зарплаты из-за сговора управленцев?
Ковбои, пастухи, скотники
Российская компания "Мираторг" нанимала ковбоев из США и Австралии, обеспечивала их жильем в РФ, платила им по $6 000 – $10 000 в месяц каждому. Потом ковбои уехали из РФ, где долго жили и работали, а работать тут остались обученные ими русские ковбои, которым компания тут же резко начала платить по $500 в месяц на человека. Где справедливость? Почему русским ковбоям российские компании не могут платить нормальные з/п, а американским могут легко (причем как российские компании, так и американские)? При этом в США есть дешевая доступная для всех говядина и очень дешевое молоко.
1 кг говяжьей вырезки с задней стойки быка (красное мясо без костей) в США стоит $11,53
1 л не разбавленного водой коровьего молока в США стоит $0,86
Вот еще одна история. В селе Кыласово Кунгурского района Пермского края владелец частной фермы уволил всех адекватных профессиональных скотников, не заплатив им денег, после чего трудоустроил на их место мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. Проработав менее трех месяцев, таджики и узбеки не выдержали тяжелых условий труда и отсутствия з/п и сбежали от этого бизнесмена работать на стройку. В итоге коров никто не мыл водой, их никто не кормил, за ними никто не убирал, их никто не доил. Коровы начали болеть и вымирать. Затем бизнесмен обратился уже к безработным сельским алкоголикам с предложением поработать на него за просто так: http://fmvideo.tv/allnews/tmtvnews/2
Так называемый подъем с/х в РФ происходит в целом за счет невыплат з/п наемным работникам. Вот типичная история. Сотрудники животноводческой фермы в Карелии начали бастовать с 1 августа 2017-го года, потому что работодатель не платил им з/п, начиная аж с апреля: http://stolicaonego.ru/news/rabotniki-s
Финансисты, банкиры
Журналист Дмитрий Пономарев рассказал следующую историю. Советский офицер, служивший в группе советских войск в Германии, женился на немке. Сейчас у них есть сын и дочь. У обоих детей есть по два гражданства – РФ и Германии. Дети – финансисты по образованию, имеющие большой опыт работы в немецких банках. Сына этого офицера не так давно приглашали работать в одну из заграничных структур банка ВТБ. Сын явился на собеседование с паспортом РФ. Он хотел всячески показать сотрудникам заграничного отделения российского банка, что он – свой человек, русский человек. Собеседование прошло замечательно, как специалист он себя показал хорошо. В месяц ему предложили 1 800 евро, ссылаясь на то, что он – гражданин РФ. Немец изначально рассчитывал получать в 5 раз больше, а также иметь бонусы, поэтому он послал сотрудников банка подальше. Спустя месяц его сестра, проживающая в Москве, пошла на собеседование в российский банк "Открытие", причем не в заграничную структуру, а в московский офис. Вспомнив главную ошибку брата, сестра решила взять с собой немецкий паспорт вместо российского. Ей сразу предложили 8 000 евро в месяц и бонусы. Она согласилась. Что это, если не штраф за российский паспорт? Что это, если не прививание работающей бедности исключительно для граждан РФ?
Дальнобойщики
Дальнобойщик в Германии зарабатывает от 3 044 до 3 195 евро в месяц, проводя в кабине по 40 часов в неделю: http://www.gehalt-tipps.de/Gehaltsvergl
При этом он высыпается, не левачит вообще, не возит наркотики, имеет положенные ему по закону отпуска и больничные за счет работодателя. Дальнобойщик в РФ получает на руки в среднем от 50 000 до 60 000 рублей в месяц, при этом он буквально живет в кабине, проводя там по 70 часов в неделю, работает без отпусков и левачит регулярно. В подавляющем большинстве случаев левый груз – это не наркотики, а холодильники, арбузы и тому подобные товары. А еще каждый дальнобойщик в РФ платит платон Ротенбергу.
Моряки
На едином глобальном рынке труда з/п у штурманов и судовых механиков, работающих под иностранным флагом, такая: $3 000 – $4 000 в месяц у младших офицеров, $7 000 – $9 000 у старших офицеров, капитанов и стармехов. Столько получают на сухогрузах. А на танкерах – в 1,3 раза больше. В РФ з/п как минимум в три раза меньше для всех вариантов. В три раза меньше платят за ту же работу с тем же дипломом, знаниями, умениями, опытом. Огромное количество российских моряков работают на судах под иностранным флагом. Россияне заканчивают мореходки в РФ обычно с прицелом именно на такую карьеру.
Связисты, сетевики, телекомщики
Порог вхождения высокий, но з/п – как у сантехников-алкашей. Что касается специалистов, которые могут развивать MPLS over WDM-сети или IP over WDM-сети операторского класса (с огромным стеком протоколов и решений и дюжиной вендоров) и устранять любые неполадки, то они в РФ зарабатывают не более 80 000 рублей – и это в самом лучшем случае, если специалист параллельно левой пяткой еще и круглосуточно администрирует UNIX-серверы, а правой – еще и круглосуточно поддерживает DSLAM, не высыпаясь. Типичная з/п в телекомах – 50 000 за по сути круглосуточный каторжный труд. А в провинциальном городке человек, который умеет настраивать Cisco, Juniper, DSLAM, канальное оборудование и при этом знаком с EWSD, будет получать 17 000 рублей в месяц.
Повара
Работа крайне тяжелая. В миллионниках РФ платят серыми 20 000, это считается хорошей з/п. В городах поменьше платят меньше. Для повышения нужно работать без выходных. А простой начинающий чистильщик овощей в Париже спокойно чистит овощи по стабильному графику без переработок и получает 1 000 евро в месяц (при неполной рабочей неделе). Повар во Франции получает от 15 евро в час.
Анестезиологи-реаниматологи
Самый обычный медианный анестезиолог в США зарабатывает $275 369 в год. Это годовой доход посредственного анестезиолога в США, причем статистика учитывает и мегаполисы, и совсем небольшие населенные пункты в США размером с село: https://payscale.com/research/US/Job=An
Опытный анестезиолог в США зарабатывает $408 410 в год, радуясь жизни. Что касается Австрии, что там доходы скромнее. Типичный анестезиолог в Австрии зарабатывает 80 000 евро в год: https://mejobs.eu/en/hot-jobs/172
Анестезиолог-реаниматолог в РФ зарабатывает вообще смешные суммы: 19 000 рублей в месяц – в провинциальных миллионниках, 29 000 рублей в месяц – в Петербурге и Москве. При этом в своей работе российский анестезиолог-реаниматолог использует абсолютно то же самое импортное оборудование, которое используют его коллеги в Австрии и Соединенных Штатах, но, в отличие от них, он порой ночует на работе и перерабатывает бесплатно. При этом главврач может зарабатывать от 700 000 рублей в месяц. Встречаются и такие главврачи, которые зарабатывают от 2,2 до 3,2 млн рублей в месяц, но половину из этого ежемесячно откатывают в ФСБ.
Техники по наладке бурового оборудования
В ЯНАО техник по наладке бурового оборудования 1-й категории со всеми северными бонусами получает 42 000 рублей в месяц в организации Baker Hughes. Если работать еще и по выходным, то за один выходной можно еще заработать 4 000 рублей. Вот столько получают люди в нефтяной стране в северных нефтяных городах! Запрет на повышение з/п в организации Baker Hughes для россиян установлен федеральной властью и спущен вниз по вертикали власти, выстроенной Владимиром Путиным.
При этом иностранные контракторы в Baker Hughes в РФ зарабатывают бешеные деньги. Такая же работа в этой же организации в Абердине или в Хьюстоне – от $10 000 до $15 000 в месяц, но многие иностранцы хотят зарабатывать еще больше, чтобы стать богатыми людьми в их странах, поэтому они приезжают на север РФ на вахту и работают вместе с россиянами. При этом иностранцам запрещено в таких условиях работать больше пяти лет, чтобы не подорвать здоровье. За это время иностранцы закрывают свои кредиты и приобретают дома у себя в их родных государствах.
В "Газпром добыче" россиянину можно зарабатывать больше, но там нужно, чтобы кто-то специалиста порекомендовал. Иначе не устроишься. А в "Роснефти" можно зарабатывать до 75 000 рублей в месяц, но там будет такая вахта, что в радиусе 100 км вокруг буровой установки не будет ни одного человека, а интернет не всегда будет работать. Эти 75 000 рублей в месяц за каторжную работу на морозе ценой своего здоровья – ничтожно малая сумма.
Учителя
В Москве успешный учитель может зарабатывать до 60 000 рублей в месяц, если возьмет на себя слишком много часов алгебры, геометрии и начал математического анализа. В Екатеринбурге учитель может зарабатывать 30 000 рублей ежемесячно при стаже работы в 30 лет. Молодой учитель русского языка и литературы со стажем работы в 2 года, который возьмет на себя помимо одной полной ставки еще и классное руководство, будет получать в Екатеринбурге 18 000 рублей в месяц.
Медсестры
В одной из пензенских городских поликлиник главврач лишил всех медсестер, берущих кровь у больных людей (которые могут быть заражены чем угодно) и работающих с вакцинами и антибиотиками, доплат за вредные условия труда. Также он их начал штрафовать за малейшее невыполнение огромного плана работ. Например, штрафует их за то, что на участке отсутствует хотя бы один результат флюорографического обследования из-за того, что кто-то не прошел обследование: https://vk.com/wall367935163_1191?r
Медсестры в Пензе получают от 16 000 до 19 000 рублей в месяц. А какими должны быть реальные рыночные з/п у медсестер? Давайте посмотрим статистику. В Австрии медианные медсестры получают $61 249 в год: https://salaryexpert.com/salary/job/reg
В США медианные медсестры получают $78 614 в год: https://salaryexpert.com/salary/job/reg
Во Франции медианные медсестры получают $51 483 в год: https://salaryexpert.com/salary/job/reg
В Новой Зеландии медианные медсестры получают $98 093 в год: https://salaryexpert.com/salary/job/reg
Медианные – это самые обычные, самые посредственные, не обладающие какими-либо особыми достижениями. Таким образом, общемировая практика заключается в том, чтобы платить самым обычным медсестрам от $4 290 до $8 174 ежемесячно. Это нормально, это рыночно, это по рынку.
Электрики
Профессия опасная для жизни и ответственная, а з/п неадекватно низкие – 25 000 рублей в месяц. При этом в Германии медианный (то есть самый обычный, самый посредственный) электрик зарабатывает по 13 евро в час
В США медианный электрик зарабатывает по $20,9 в час
Низкие з/п – это лишь одна из проблем. Вторая заключается в том, что на российского электрика фирма нередко навешивает дополнительные обязанности, далекие от его вида деятельности. Например, заставляет работать еще и грузчиком, дворником, маляром, сантехником, плотником. Начальники контор делают так, чтобы электрики никогда не сидели на месте, даже если в данную конкретную минуту нет работы по специальности. Мерилом работы электриков начальство считает усталость.
Дизайнеры, художники, архитекторы
Дизайнеры работают за 30 000 – 50 000 рублей в месяц у посредников наподобие Артемия Лебедева, то есть тех, кто имеет связи с клиентами высокого достатка. Дизайнер зачастую делает 100% работы за своим оборудованием, а посредник берет деньги и презентует проект клиенту. Заказчики предпочитают платить своим больше, но не непосредственному исполнителю работы. В Великобритании дизайнер зарабатывает со старта от 33 500 британских фунтов в год плюс бонусы. В Финляндии дизайнер на обувной фабрике получает от 5 000 евро в месяц со старта.
Для художников рынка в РФ просто нет, вакансий нет. Ситуация эта не зависит от талантов: все заказы распределяются среди своих. Максимум, что светит среднему художнику в РФ, – это делать иллюстрации жадным и придирчивым клиентам за $5.
Архитектор в Великобритании зарабатывает от 40 000 до 45 000 британских фунтов в год. Архитектор в РФ зарабатывает 70 000 рублей в месяц, при этом от наемного работника одновременно требуется самостоятельное ведение раздела градостроительства, градостроительный анализ территории под застройку, разработка архитектурно-градостроительных концепций, разработка проекта планировки, межевания территорий, ГПЗУ. За эти смешные деньги требуется обязательный опыт в разработке ГПЗУ, ПОС, СПОЗУ.
Строители
Если учесть все случаи обмана, мошенничества и неожиданных штрафов со стороны строительных компаний, то реальные типичные месячные доходы у строителей в провинциальных миллионниках РФ будут равны 20 000 – 25 000 рублей в месяц за крайне утомительный труд в случае 40-часовой рабочей недели. При этом наблюдается дикая конкуренция со стороны миллионов легальных и миллионов нелегальных мигрантов, которых строительные компании осознанно завозят в РФ с целью обвалить рынок труда, сломать жизни российским строителям и получить сверхприбыли.
В Соединенных Штатах доходы строителей варьируются от $12 до $93 в час. Типичные подсобные рабочие получают $12 в час, а $93 в час можно получать при строительстве общественно значимых объектов (автострад, плотин, водохранилищ) при условии сверхурочной работы (40 часов в неделю – норма, а 41-й час будет оплачиваться уже с коэффициентом 1,5). Помимо правительственных проектов, в США есть множество частных проектов наподобие Tesla Gigafactory 1, на которых из-за бешеного темпа работ установлен такой режим работы: 6 дней в неделю, 10 часов в сутки. На таком проекте строитель получает в первые 40 часов по $40 в час, а в последующие 20 часов – по $60 в час
Также в США есть удивительный закон, которого нет в РФ. Это закон о залоговом праве строителя (mechanic's lien law). Данный закон защищает право подрядчика на получение денег. Согласно этому закону, абсолютно каждый строитель-подрядчик или строитель-субподрядчик может наложить на недвижимость обременение и продать свою долю в нем в том случае, если он выполнил свою промежуточную или конечную работу по контракту, а начальник любого уровня управленческой иерархии ему не заплатил. Поэтому владельцы строительных компаний и бригадиры в США боятся обманывать строителей или задерживать з/п.
Системные администраторы
Наблюдается абсолютное несоответствие уровня з/п и объема знаний и умений. Человек, способный конфигурировать мониторинг любых параметров в Nagios и Zabbix, хорошо знающий Gentoo Linux или Calculate Linux, способный настраивать PostgreSQL с репликацией и балансировкой, досконально изучивший язык AWK, умеющий устанавливать и настраивать Xen, firewalld, cron, squid, sendmail и OpenLDAP, а также согласный на круглосуточное оперативное реагирование и внезапные поездки на работу для разрешения инцидентов, будет в провинциальном миллионнике получать не более 35 000 рублей в месяц. А в том случае, если это не частная компания, а какая-нибудь государственная больница, мэрия города, вуз или кадастровая палата, платить могут еще меньше. Профессия по сути умерла, превратившись в ремесло.
Экскаваторщики
В Петербурге и Москве экскаваторщику могут платить от 45 000 до 70 000 рублей в месяц, но работать придется с утра до ночи в пыли и грязи. При этом на экскаваторщика начальник повесит еще и такую обязанность, как техобслуживание экскаватора, а также материальную ответственность. В провинциальных городах за то же самое экскаваторщик может получать от 25 000 до 50 000 рублей в месяц. Кондиционер в экскаваторе зачастую или отсутствует, или просто не работает. В РФ начальство относится к экскаваторщику, как к скотине. Спецодежду работодатель выдает не всем и не всегда. При этом в Австралии экскаваторщик получает 28 австралийских долларов в час, медленно и спокойно работая под кондиционером строго по 40 ч в неделю без переработок.
В США экскаваторщик получает $20,13 в час. При этом никто не навешивает на него материальной ответственности и дополнительных обязанностей в виде техобслуживания экскаватора, а также не заставляет работать с утра до ночи в пыли и грязи без спецодежды и кондиционера.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com