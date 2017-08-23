Работающая бедность в РФ
19:55. 23 августа 2017 Просмотров - 278 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предисловие Д.М.:
Приведённый ниже материал я взял с сайта http://labor-union.wikia.com
Хотя с некоторыми фомрулировками и выводами я не совсем согласен, в целом представленная информация очень верно отражает общую картину, из которой прямо следует, что на сегодняшний день Российская федерация является колонией и ресурсной базой западных правящих кланов, куда, в том числе, входят и представители местной "российской" олигархии.
Я не случайно взял слово "российской" в кавычки, поскольку если некто держит основные деньги в иностранных банках, приобретает недвижимость за границей, все его основные компании и их имущество находятся в офшорах, то есть в иностранной юрисдикции, при этом он платит мизерную зарплату основной части работников, а также всеми силами старается не платить налоги, то его нельзя считать российским предпринимателем или промышленником. Тем более, что в подавляющем большинстве случаев эти люди имеют двойное гражданство, то есть, явно являются гражданами иностранных государств.
При этом нам умело вешают лапшу на уши с экранов телевизиоров или из динамиков радиоприёмников всякие Соловьёвы и Кисилёвы о том, что все проблемы либо в том, что мы мало и плохо работаем, либо что "злобный запад" ввёл очередные санкции и поэтому всем следует сплотиться, затянуть потуже пояса и дружно противостоять супостату. Но при этом забывают рассказать о том, что благосостояние олигархов продолжает возрастать не смотря на все кризисы и санкции, как и разрыв в доходах между бедными и богатыми. Если с 2010 года, когда соотношение было 16.5, к 2016 году этот показатель сократился до 14.3, то в 2017 году он снова вырос до 15.
Работающая бедность в РФ
Работающая бедность – это нездоровое состояние экономики государства, при котором наблюдается одновременно и аномально низкая безработица, и низкий уровень жизни большинства граждан. Здесь находится сборник материалов на тему работающей бедности в РФ. Наша цель – доказать и продемонстрировать на примерах, что работающая бедность в РФ носит проектный характер и насаждается осознанно как исполнительной ветвью власти в РФ, так и российскими бизнесменами. Любой материал с данного сайта можно свободно распространять без приведения ссылки на данный сайт и/или указания авторства (разрешается любое использование для любых целей).
Кому в РФ занижают зарплаты из-за сговора управленцев?
Инженеры
Начинающие инженеры в РФ получают 12 000 – 17 000 рублей в месяц. Теоретический потолок в профессии для тех, кто желает быть именно чистым инженером, а не управленцем, составляет примерно 60 000 рублей в месяц (столько могут платить некоторые московские компании при наличии 30-летнего стажа работы, уникального опыта, углубленных знаний в конкретной специализации). Американский инженер может всю жизнь проработать чистым инженером на технических должностях и развиваться именно как технический специалист, приобретая новые знания и новый опыт проект за проектом, и его годовой доход будет постоянно расти. Над российским инженером находится довольной низкий стеклянный потолок: з/п выше определенного уровня могут получать только те, кто управляет людьми на проектах.
Стремиться получить инженерную специальность в РФ с целью прийти к успеху – это как вкладываться в финансовые пирамиды Сергея Мавроди. Инженерные знания автоматически сделают вас бедным, поскольку в их получение надо инвестировать годы времени, а отдачи эти знания не дадут, так как рабочих мест с достойными годовыми доходами на рынке на всех не хватит. С таким же успехом можно выучить эламский язык и шумерский язык, потратив 5 лет в вузе, а после этого удивляться тому, что вам с таким багажом сложных и объемных знаний никто не хочет платить достойно, не обращая внимания на то, что эламиты и шумеры давно вымерли и мало кого интересуют.
Ректоры, проректоры и деканы прекрасно знают, что посредственных и хороших инженеров в РФ суммарно на порядок больше, чем рабочих мест для них, но продолжают ежегодно в огромных количествах выпускать инженеров именно для внутреннего рынка, не меняя программ, не вводя интенсивных и насыщенных курсов английского языка и не ориентируя инженеров начинать карьеру сразу на едином глобальном рынке труда. Обществу выгоднее, чтобы российский инженер работал в англоязычной среде на международных проектах с иностранными менеджерами, зарабатывал достойно, генерировал в РФ платежеспособный спрос, платил в РФ 13-процентный налог с каждого своего иностранного контракта, активно тратил валюту в РФ, покупал в РФ недвижимость, тратил свой высокий доход в РФ на свою семью, заводил и выращивал в РФ много детей и так далее. Но российскому бизнесу выгоднее делать так, чтобы вузы выпускали инженеров именно для внутреннего рынка, обваливая цены на интеллектуальный труд, поэтому конгломерат "Государство, бизнесмены и вузы" действуют в интересах бизнеса против интересов общества. При этом на Западе и даже на Востоке инженеры имеют достойные годовые доходы и составляют фундамент среднего класса. К примеру, простой русский инженер Андрей Перепелкин проживает на архипелаге Амвадж в государстве Бахрейн, а работает в соседнем государстве Саудовская Аравия инженером, проектирующим насосы для промысла нефти. http://finniken.livejournal.com
Он проговорился, что стартовая з/п для таких инженеров у них – $15 000 в месяц. На этой прекрасной ноте олигархи Сечин и Миллер должны схватиться за сердце на своих яхтах. Ситуация такая: обычная компания в Саудовской Аравии готова простому русскому инженеру платить от $15 000 ежемесячно при стандартной 40-часовой рабочей неделе. А в месяц Рамадан рабочая неделя там составляет 30 часов. Кстати, арабы в Саудовской Аравии уже сами сейчас такие насосы разрабатывают, производят и экспортируют. Не исключено, что и РФ их покупает вместо того, чтобы разрабатывать свои, платя инженерам идентичные часовые/месячные/годовые доходы. О том, как российские управленцы относятся к инженерам, хорошо сказано тут: http://forbes.ru/sobytiya-column/vl
ast/79621-kalkulyator-protiv-putina
Управленцы ненавидят инженеров, потому что инженеры им кажутся слишком независимыми: мало кланяются, много спорят. Также нежелание платить инженерам достойные годовые доходы обусловлено тем, что управленцы боятся того, что инженеры повысят свой уровень потребления, начнут "потреблять" те же коттеджи и автомобили, которыми обзаводятся управленцы с целью демонстрации своего сословного превосходства.
Рабочие
Вот история про кировский машиностроительный завод "Веста". Директором завода является итальянец, которому рабочие дали кличку Муссолини за фашистский стиль управления экономикой предприятия. Этот директор русских считает туземным населением колонии, воспринимая их одновременно как умственно отсталых, морально недоразвитых, хитрых и коварных аборигенов. Фактические з/п у рабочих – 13 000 в месяц. Премии существуют лишь на бумаге. Рабочих постоянно лишают премий, каждый раз находя причины. Дуче ввел порочную практику противопоставления мастеров рабочим. Он заставляет мастеров находить причины, по которым рабочих нужно лишать премий каждый раз. Если мастер не находит причин, то его самого лишают премии. На своем заводе дуче тщательно отслеживает любые попытки создать профсоюз и немедленно увольняет тех, кто пытается это сделать: https://lenincrew.com/vesta
Это была история про фашистский стиль управления, когда европейский управленец пытается из бывшего советского завода выжать максимум прибыли любой ценой, нацеливаясь на самое днище рыночной ниши, выпуская максимально дешевый низкокачественный ширпотреб и заставляя рабочих батрачить за еду. А ниже находится история про абсолютно противоположную ситуацию, когда американские и европейские компании с нуля строят в РФ свои заводы и хотят переманить к себе максимальное количество самых квалифицированных кадров из региона, но власть им не позволяет это сделать.
Многие иностранные компании открыли в разных населенных пунктах РФ предприятия, собирающие иномарки. В РФ делается аутсорсинг сборки из импортных машинокомплектов, аутсорсинг изготовления наиболее примитивных деталей, где в техпроцессах не требуется высокая трудовая дисциплина, вследствие чего на подобных "отверточно-сборочных" заводах ФОТ обычно составляет всего лишь 5% – 7%. В качестве примеров таких сборочных заводов можно привести завод Ford в Ленинградской области, завод Volkswagen под Калугой и завод Skoda под Калугой. На данных заводах рабочие устраивали бунты и забастовки, требуя поднять месячные з/п. Иностранные заводы охотно соглашались поднять рабочим месячные з/п (они не страдают патологической жадностью, ФОТ был от 5% до 7%, да и в любом случае выпускать машины в РФ получалось все равно намного выгоднее, чем в ЕС). В итоге местные губернаторы запретили строго-настрого поднимать з/п, на ковер вызывали иностранцев из филиалов и распекали их, отчитывали. Вот так выглядит типичная схема насаждения работающей бедности в РФ:
http://odnako.org/blogs/nastoyashch
aya-borba-za-prava-gubernator-kaluzhskoy-o blasti-obsuzhdaet-zarplati-s-bastuyushch imi-rabochimi-benteler/
Рабочие на заводе Benteler в РФ получают по 18 000 рублей в месяц, в то время как их немецкие коллеги зарабатывают в несколько раз больше, выполняя абсолютно тот же самый труд. Российские рабочие считают, что нет оснований для такой значительной разницы, поэтому более половины из 370 сотрудников устроили забастовку.
https://regnum.ru/news/polit/914892.htm
l
Губернатор Ленинградской области, конечно же, не назвал бастующих рабочих словами "иностранные агенты" и "агенты Госдепа", но в своей речи на это открыто намекнул. Также он заявил, что повышать з/п не надо, потому что "…средняя зарплата в отрасли машиностроения в регионе составляет около 17 тысяч рублей". Логику этой аргументации понять невозможно. Видимо, губернатор считает, что такие з/п под Петербургом – это не уровень работающей бедности, а якобы норма жизни.
http://vgr40.ru/news/2012-28-2
Комментарий рабочего под статьей выше интереснее самой статьи. Рабочий говорит, что месячная з/п у слесарей равняется вовсе не 28 000, а 26 000. Также рабочий опровергает сказанные губернатором по телевизору слова о том, что средняя з/п по Калужской области якобы равняется 50 000 рублей.
https://sdelanounas.ru/blogs/46770
А в комментариях по ссылке выше открытым текстом пишут: "…по инвестконтракту VAG не может платить зарплату выше определенного уровня, чтобы спецы с оборнки туда не перебежали. Такова ситуация со всеми заводами. На ПСМА и Сontinental платят так же". То есть человек, работающий в индустрии, подтвердил наличие в регионах РФ повсеместных сговоров, насаждающих работающую бедность.
Продолжение
Приведённый ниже материал я взял с сайта http://labor-union.wikia.com
Хотя с некоторыми фомрулировками и выводами я не совсем согласен, в целом представленная информация очень верно отражает общую картину, из которой прямо следует, что на сегодняшний день Российская федерация является колонией и ресурсной базой западных правящих кланов, куда, в том числе, входят и представители местной "российской" олигархии.
Я не случайно взял слово "российской" в кавычки, поскольку если некто держит основные деньги в иностранных банках, приобретает недвижимость за границей, все его основные компании и их имущество находятся в офшорах, то есть в иностранной юрисдикции, при этом он платит мизерную зарплату основной части работников, а также всеми силами старается не платить налоги, то его нельзя считать российским предпринимателем или промышленником. Тем более, что в подавляющем большинстве случаев эти люди имеют двойное гражданство, то есть, явно являются гражданами иностранных государств.
При этом нам умело вешают лапшу на уши с экранов телевизиоров или из динамиков радиоприёмников всякие Соловьёвы и Кисилёвы о том, что все проблемы либо в том, что мы мало и плохо работаем, либо что "злобный запад" ввёл очередные санкции и поэтому всем следует сплотиться, затянуть потуже пояса и дружно противостоять супостату. Но при этом забывают рассказать о том, что благосостояние олигархов продолжает возрастать не смотря на все кризисы и санкции, как и разрыв в доходах между бедными и богатыми. Если с 2010 года, когда соотношение было 16.5, к 2016 году этот показатель сократился до 14.3, то в 2017 году он снова вырос до 15.
Работающая бедность в РФ
Работающая бедность – это нездоровое состояние экономики государства, при котором наблюдается одновременно и аномально низкая безработица, и низкий уровень жизни большинства граждан. Здесь находится сборник материалов на тему работающей бедности в РФ. Наша цель – доказать и продемонстрировать на примерах, что работающая бедность в РФ носит проектный характер и насаждается осознанно как исполнительной ветвью власти в РФ, так и российскими бизнесменами. Любой материал с данного сайта можно свободно распространять без приведения ссылки на данный сайт и/или указания авторства (разрешается любое использование для любых целей).
Кому в РФ занижают зарплаты из-за сговора управленцев?
Инженеры
Начинающие инженеры в РФ получают 12 000 – 17 000 рублей в месяц. Теоретический потолок в профессии для тех, кто желает быть именно чистым инженером, а не управленцем, составляет примерно 60 000 рублей в месяц (столько могут платить некоторые московские компании при наличии 30-летнего стажа работы, уникального опыта, углубленных знаний в конкретной специализации). Американский инженер может всю жизнь проработать чистым инженером на технических должностях и развиваться именно как технический специалист, приобретая новые знания и новый опыт проект за проектом, и его годовой доход будет постоянно расти. Над российским инженером находится довольной низкий стеклянный потолок: з/п выше определенного уровня могут получать только те, кто управляет людьми на проектах.
Стремиться получить инженерную специальность в РФ с целью прийти к успеху – это как вкладываться в финансовые пирамиды Сергея Мавроди. Инженерные знания автоматически сделают вас бедным, поскольку в их получение надо инвестировать годы времени, а отдачи эти знания не дадут, так как рабочих мест с достойными годовыми доходами на рынке на всех не хватит. С таким же успехом можно выучить эламский язык и шумерский язык, потратив 5 лет в вузе, а после этого удивляться тому, что вам с таким багажом сложных и объемных знаний никто не хочет платить достойно, не обращая внимания на то, что эламиты и шумеры давно вымерли и мало кого интересуют.
Ректоры, проректоры и деканы прекрасно знают, что посредственных и хороших инженеров в РФ суммарно на порядок больше, чем рабочих мест для них, но продолжают ежегодно в огромных количествах выпускать инженеров именно для внутреннего рынка, не меняя программ, не вводя интенсивных и насыщенных курсов английского языка и не ориентируя инженеров начинать карьеру сразу на едином глобальном рынке труда. Обществу выгоднее, чтобы российский инженер работал в англоязычной среде на международных проектах с иностранными менеджерами, зарабатывал достойно, генерировал в РФ платежеспособный спрос, платил в РФ 13-процентный налог с каждого своего иностранного контракта, активно тратил валюту в РФ, покупал в РФ недвижимость, тратил свой высокий доход в РФ на свою семью, заводил и выращивал в РФ много детей и так далее. Но российскому бизнесу выгоднее делать так, чтобы вузы выпускали инженеров именно для внутреннего рынка, обваливая цены на интеллектуальный труд, поэтому конгломерат "Государство, бизнесмены и вузы" действуют в интересах бизнеса против интересов общества. При этом на Западе и даже на Востоке инженеры имеют достойные годовые доходы и составляют фундамент среднего класса. К примеру, простой русский инженер Андрей Перепелкин проживает на архипелаге Амвадж в государстве Бахрейн, а работает в соседнем государстве Саудовская Аравия инженером, проектирующим насосы для промысла нефти. http://finniken.livejournal.com
Он проговорился, что стартовая з/п для таких инженеров у них – $15 000 в месяц. На этой прекрасной ноте олигархи Сечин и Миллер должны схватиться за сердце на своих яхтах. Ситуация такая: обычная компания в Саудовской Аравии готова простому русскому инженеру платить от $15 000 ежемесячно при стандартной 40-часовой рабочей неделе. А в месяц Рамадан рабочая неделя там составляет 30 часов. Кстати, арабы в Саудовской Аравии уже сами сейчас такие насосы разрабатывают, производят и экспортируют. Не исключено, что и РФ их покупает вместо того, чтобы разрабатывать свои, платя инженерам идентичные часовые/месячные/годовые доходы. О том, как российские управленцы относятся к инженерам, хорошо сказано тут: http://forbes.ru/sobytiya-column/vl
Управленцы ненавидят инженеров, потому что инженеры им кажутся слишком независимыми: мало кланяются, много спорят. Также нежелание платить инженерам достойные годовые доходы обусловлено тем, что управленцы боятся того, что инженеры повысят свой уровень потребления, начнут "потреблять" те же коттеджи и автомобили, которыми обзаводятся управленцы с целью демонстрации своего сословного превосходства.
Рабочие
Вот история про кировский машиностроительный завод "Веста". Директором завода является итальянец, которому рабочие дали кличку Муссолини за фашистский стиль управления экономикой предприятия. Этот директор русских считает туземным населением колонии, воспринимая их одновременно как умственно отсталых, морально недоразвитых, хитрых и коварных аборигенов. Фактические з/п у рабочих – 13 000 в месяц. Премии существуют лишь на бумаге. Рабочих постоянно лишают премий, каждый раз находя причины. Дуче ввел порочную практику противопоставления мастеров рабочим. Он заставляет мастеров находить причины, по которым рабочих нужно лишать премий каждый раз. Если мастер не находит причин, то его самого лишают премии. На своем заводе дуче тщательно отслеживает любые попытки создать профсоюз и немедленно увольняет тех, кто пытается это сделать: https://lenincrew.com/vesta
Это была история про фашистский стиль управления, когда европейский управленец пытается из бывшего советского завода выжать максимум прибыли любой ценой, нацеливаясь на самое днище рыночной ниши, выпуская максимально дешевый низкокачественный ширпотреб и заставляя рабочих батрачить за еду. А ниже находится история про абсолютно противоположную ситуацию, когда американские и европейские компании с нуля строят в РФ свои заводы и хотят переманить к себе максимальное количество самых квалифицированных кадров из региона, но власть им не позволяет это сделать.
Многие иностранные компании открыли в разных населенных пунктах РФ предприятия, собирающие иномарки. В РФ делается аутсорсинг сборки из импортных машинокомплектов, аутсорсинг изготовления наиболее примитивных деталей, где в техпроцессах не требуется высокая трудовая дисциплина, вследствие чего на подобных "отверточно-сборочных" заводах ФОТ обычно составляет всего лишь 5% – 7%. В качестве примеров таких сборочных заводов можно привести завод Ford в Ленинградской области, завод Volkswagen под Калугой и завод Skoda под Калугой. На данных заводах рабочие устраивали бунты и забастовки, требуя поднять месячные з/п. Иностранные заводы охотно соглашались поднять рабочим месячные з/п (они не страдают патологической жадностью, ФОТ был от 5% до 7%, да и в любом случае выпускать машины в РФ получалось все равно намного выгоднее, чем в ЕС). В итоге местные губернаторы запретили строго-настрого поднимать з/п, на ковер вызывали иностранцев из филиалов и распекали их, отчитывали. Вот так выглядит типичная схема насаждения работающей бедности в РФ:
- В какую-либо конкретную область приходят сборочные производства иномарок.
- Заводы начинают платить по 21 000 рублей в месяц рабочим.
- Рабочие бунтуют, требуют начать платить по 50 000 в месяц вместо 21 000.
- Иностранные заводы охотно соглашаются, поскольку ФОТ сейчас – 5%, а будет равен 12%, что не критично.
- Губернатор области устраивает психоз, истерику, прибегает к владельцам завода и выкручивает им руки, запрещает 50 000 делать, заставляет вернуть 21 000 – "медианную з/п по субъекту РФ в данной конкретной отрасли". Губернатор панически боится того, что если частные компании начнут платить россиянам достойно, то все рабочие и инженеры массово перебегут в частные компании с оборонных предприятий, НИИ, оборонно-промышленных КБ, заводов ВПК РФ.
http://odnako.org/blogs/nastoyashch
Рабочие на заводе Benteler в РФ получают по 18 000 рублей в месяц, в то время как их немецкие коллеги зарабатывают в несколько раз больше, выполняя абсолютно тот же самый труд. Российские рабочие считают, что нет оснований для такой значительной разницы, поэтому более половины из 370 сотрудников устроили забастовку.
https://regnum.ru/news/polit/914892.htm
Губернатор Ленинградской области, конечно же, не назвал бастующих рабочих словами "иностранные агенты" и "агенты Госдепа", но в своей речи на это открыто намекнул. Также он заявил, что повышать з/п не надо, потому что "…средняя зарплата в отрасли машиностроения в регионе составляет около 17 тысяч рублей". Логику этой аргументации понять невозможно. Видимо, губернатор считает, что такие з/п под Петербургом – это не уровень работающей бедности, а якобы норма жизни.
http://vgr40.ru/news/2012-28-2
Комментарий рабочего под статьей выше интереснее самой статьи. Рабочий говорит, что месячная з/п у слесарей равняется вовсе не 28 000, а 26 000. Также рабочий опровергает сказанные губернатором по телевизору слова о том, что средняя з/п по Калужской области якобы равняется 50 000 рублей.
https://sdelanounas.ru/blogs/46770
А в комментариях по ссылке выше открытым текстом пишут: "…по инвестконтракту VAG не может платить зарплату выше определенного уровня, чтобы спецы с оборнки туда не перебежали. Такова ситуация со всеми заводами. На ПСМА и Сontinental платят так же". То есть человек, работающий в индустрии, подтвердил наличие в регионах РФ повсеместных сговоров, насаждающих работающую бедность.
Продолжение
Источник: mylnikovdm.livejournal.com