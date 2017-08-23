Работающая бедность в РФ – 2

...? Что это, если не прививание работающей бедности исключительно для граждан РФ?ДальнобойщикиДальнобойщик... у штурманов и судовых механиков, работающих под иностранным флагом, такая: $3...быть заражены чем угодно) и работающих с вакцинами и антибиотиками, доплат...