Работающая бедность в РФ – 2
19:55. 23 августа 2017 Просмотров - 226 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Начало
Кому в РФ занижают зарплаты из-за сговора управленцев?
Программисты
Фактически в РФ существует два параллельных рынка IT-услуг: внешний, ориентированный на иностранных клиентов, и внутренний, ориентированный на российских клиентов. Внешний рынок представлен в основном компаниями, именуемыми в простонародье словом "галера". Галера – это IT-компания, работающая в рамках бизнес-модели аутсорсинга разработки софта или аутстаффинга разработки софта. Типичная галера представляет собой арендованный дешевый офис, в который закупается сотня столов, стульев и компьютеров. В общем виде бизнес-модель сводится к покупке программистов на местном городском рынке труда в розницу и к продаже их в США оптом с наценкой в 3 – 3,5 раза. Никаких своих проектов галера, как правило, не имеет, но в качестве редкого исключения может иметь небольшой IT-продукт, разработанный гребцами для одного клиента, который галера потом неоднократно пытается продать другим со значительной доработкой под конкретного заказчика. Рыночная капитализация типичной галеры равняется суммарной стоимости ее столов, стульев и компьютеров, не более того.
Галеры любят паразитировать на вузах, встраиваясь в процесс обучения за взятки деканам и заманивая студентов к себе. Менеджеры и тимлиды с галер тщательно скрывают от студентов свою паразитическую сущность, гордо именуя себя ведущими мировыми IT-компаниями и рассказывая, что основной офис у них находится в США. Галерное руководство скрывает от студентов тот факт, что галера их будет десятилетиями продавать иностранным клиентам с наценкой в 3 – 3,5 раза, навариваясь на них. Работа на галере преподносится для студентов как безальтернативный путь, потому что второй вариант – это работать на российских заказчиков за копейки. Про третий путь (самостоятельный поиск постоянной удаленной работы в США на long-term-проектах и удаленный консалтинг по контрактам) тимлид и менеджер никогда не расскажут студентам. Деканов факультетов эта ситуация устраивает по понятным причинам. Вузы вообще не учат тому, как студенту-программисту можно начать работать самостоятельно, как общаться с клиентами, находить их в США удаленно, вести переговоры посредством email или Google Hangouts, подписывать NDA, подписывать контракты. Вузы не учат юридическим аспектам самостоятельной работы на иностранных заказчиков, не учат тому, какими бывают контракты (time and materials, fixed-price, cost-plus). Вузы не учат тому, что, например, три друга-студента, ударившиеся в различные смежные специализации, могут втроем начать вместе работать на американского клиента, минуя всякие галеры, либо же могут втроем устроиться на галеру, затем увести клиента (что ТК РФ не запрещает), затем сразу уволиться с галеры и продолжить втроем работать из своих квартир на того же самого клиента или его бизнес-партнеров.
Российские галеры любят хвалиться своими з/п, заманивая студентов. Менеджеры с гордостью будут рассказывать, что разработчик-синиор там зарабатывает $2 900 в месяц, разработчик-миддл – $1 400, разработчик-джуниор – $700, интерн – $300. Но реальность будет несколько иной. Во-первых, такие рабочие места в РФ есть, но их на всю страну ужасно мало именно с такими з/п (3 тысячи таких синиоров и 30 тысяч таких миддлов на всю большую Россию, к примеру), поэтому мест на всех не хватит. Во-вторых, столько могут платить только самые крупные галеры наподобие EPAM, Luxoft, MERA, DataArt, да и то не всем, не всегда и не на всех проектах. В-третьих, "карьерный рост" даже до уровня в $1 400 у интерна в РФ может занять лет десять, а типичного интерна уволят на ранних стадиях, заставив его сделать какой-нибудь небольшой внутренний проект за еду. В-четвертых, на некоторых галерах даже джуниоры уже сейчас работают за еду, не говоря уже про интернов, а рынок труда перекосился уже настолько, что порой на борт галеры требуется синиор на з/п миддла или миддл на з/п джуниора, причем от джуниора могут потребовать свои проекты на GitHub, которые он якобы обязан делать все свободное время. В-пятых, галеры в провинциальных городах платят гребцам в 1,5 – 2,5 раза меньше, чем столичные.
Отдельно стоит сказать и о повышении з/п на галерах. Обычно каждые полгода осуществляется пересмотр з/п, но повышение происходит крайне редко. Чаще всего з/п просто не повышают, не индексируя даже на уровень официальной инфляции в РФ. Менеджеры и тимлиды используют методики манипуляции сознанием и выдумывают тысячи причин, по которым гребец, успешно работавший на галере полгода, является плохим специалистом и человеком в целом. Могут посоветовать "подучить дизайн-паттерны" (даже если человек знает пару десятков паттернов, и из них на проекте применяются только два), могут придраться к уровню английского (даже если гребец опытный и имеет upper-intermediate), могут сказать, что человек не знает C++14 (даже если данные нововведения не используются на проекте вообще), могут обвинить его в том, что он не знает десяток дополнительных фрэймворков (даже если все они никогда не будут применяться на проектах галеры). К сожалению, огромное количество умных разработчиков софта безграмотны в области юриспруденции, психологии и экономики, поэтому позволяют так собой манипулировать, ведясь на методики манипуляции сознанием. Редко встречается и такая практика, как понижение з/п. Некоторые разработчики в РФ обладают легкой степенью аутизма, поэтому позволяют и такое с собой вытворять, не покидаю галеру. В итоге з/п либо не меняется, что встречается чаще, либо понижается, что встречается реже, но инфляция в РФ при этом год от года никуда не девается. Типичный вопрос, который менеджеры два раза в год задают при пересмотре з/п, звучит вот так: "А зачем тебе столько денег?" Также при пересмотре з/п сотрудников менеджеры любят им внушать мантру "Да не в деньгах счастье". Видимо, управленцы по умолчанию считают, что людям деньги не нужны, что программисты должны за это оправдываться, краснеть, каяться и обосновывать что-то перед управленцами.
В городах с населением в 500 тысяч человек и даже в миллионниках галеры друг против друга, как правило, вообще не конкурируют, а создают олигополии. HR-менеджеры и управленцы с галер создают закрытые чаты, в которых активно обсуждают разработчиков за их спинами и устраивают сговоры с целью запрета переманивания людей на более высокие з/п. Зарплатные вилки выравниваются по городу с точностью до доллара. ФАС отказывается расследовать такие ситуации. Отдельно стоит сказать о серых з/п в отрасли и о задержке з/п. Задержка з/п встречается часто, причем руководители галер используют умные термины наподобие "кэш-флоу" с целью объяснить профанам, что все в норме, а на самом деле их з/п, скорее всего, ушлые коммерсанты просто прокручивают на депозитах, биржах или в инвестиционных фондах. Серые з/п на галерах встречаются очень часто. В провинциальных городах повсеместно встречаются галеры наподобие DSR Corporation (Data Storage Research, Воронеж), на которых людям платят по 17 000 рублей в месяц официально и еще по 142 000 рублей в месяц платят в конвертах, годами и десятилетиями уклоняясь от уплаты налогов и выстраивая преступные схемы с обналичкой. К сожалению, государство не борется с серыми з/п вообще. Серая з/п наносит вред любому наемному работнику, поскольку из-за этого банк не дает ему в одиночку взять дорогую просторную квартиру в престижном доме в ипотеку и начать спокойно выплачивать кредит одному год за годом. Также серая з/п оказывает затрудняет получение всех возможных налоговых вычетов.
Помимо галер, существуют также компании, которые разрабатывают IT-продукты и успешно продают их в западных государствах за доллары США, но з/п при этом у данных компаний вообще не привязаны к курсу доллара. Например, "Лаборатория Касперского" и подобные ей фирмы прибыль получают в твердой валюте, а издержки в РФ несут в рублях. Эта подлая бизнес-модель в РФ встречается часто, хотя ТК РФ не запрещает устанавливать наемному работнику з/п в размере $3 500, например, после чего в начале каждого квартала брать с сайта ЦБ РФ официальный курс доллара США на первый день квартала, умножать его на 3 500 и ежеквартально перезаключать трудовой договор. Кстати, на провинциальных галерах тоже в последние годы встречается такая практика: компании постепенно отвязывают з/п своих гребцов от доллара США несмотря на то, что галера продолжает получать доход в валюте.
Внутренний рынок, ориентированный на российских клиентов, неоднороден. Есть вакансии, на которых платят по 60 000 рублей в месяц, взваливая на программиста гигантское количество обязанностей и материальную ответственность и порой заставляя получать допуски секретности, затрудняющие путешествия за границу. Такое встречается часто у FPGA-разработчиков, работающих в РФ. Что же касается других вакансий, то на сайтах могут стоять вилки в 30 000 – 50 000 рублей в месяц, но при этом нужно четко понимать, что з/п всегда будет равняться нижней границе (30 000 в данном примере). Директора российских компаний и менеджеры тоже в совершенстве владеют методиками манипуляции сознанием, поэтому всегда смогут найти в специалисте недостатки или опустить его самооценку. Также на внутреннем рынке существует практика выслуги лет, тарифных сеток и стажа, которая де-факто не позволяет начать платить молодому специалисту по 60 000 независимо от его знаний, умений, успешности работы. Многие пороки владельцев галер перекочевали и на внутренний рынок, а именно: практика не индексировать з/п, игнорируя официальную инфляцию, практика работы за еду дня интернов и даже джуниоров, практика требовать свои проекты, которые человек якобы обязан делать все свободное ото сна время.
Информация о сговорах IT-компаний иногда просачивается в интернет. Например, в открытых источниках появилась информация о том, что преступники из компаний "Лаборатория Касперского", Parallels, "Яндекс", EPAM Systems и Acronis совершили картельный сговор с целью оказания негативного влияния на рынок труда, нарушения естественного хода работы рыночного механизма и понижения уровня жизни российских программистов. ФАС отказалась заводить дело и расследовать данное экономическое преступление: https://rbc.ru/economics/22/11/2012/570
400029a7947fcbd442cd7
Иногда гнобление сотрудников начальниками и менеджерами доходит до угроз физической расправы. Например, в компании "ВКонтакте" начальник Алексей Дерюгин при помощи угроз физической расправы и методов морального давления вынудил сотрудника Ивана Кабанкова подписать соглашение о расторжении трудового договора, удерживая его в закрытом кабинете против его воли. Перед заходом в кабинет начальник заставил его оставить за дверью одежду, кошелек, смартфон и сумку. Иван Кабанков оставил за дверью также интернет-планшет с запущенной на нем записью звука. Судебно-фоноскопическая экспертиза потом подтвердила, что на записи были действительно слышны голоса данных конкретных граждан. Затем Иван Кабанков обратился в суд: http://fontanka.ru/2015/09/22/134
Пилоты
В КНР пилотам платят от $17 000 в месяц (вторым пилотам) до $25 000 в месяц (командирам воздушного судна): https://kommersant.ru/doc/3320307
Некоторые КВС (командиры воздушного судна) получают в КНР до $30 000 в месяц: https://bbc.com/russian/features-405932
16
В Омане, Катаре, Индонезии, Южной Корее, Франции, США, Иране, ОАЭ, Канаде, Малайзии, Бахрейне и Кувейте з/п пилотов немного отличаются друг от друга, но в среднем пилотам в этих странах платят от $12 000 до $20 000 в месяц. Эта зарплатная вилка является общемировой нормой. Именно столько авиакомпании должны и обязаны платить пилотам. Это нормально, это рыночно, это по рынку. В РФ авиакомпании ведут двойную бухгалтерию, когда официально пилот должен получать 320 000 рублей в месяц, но на деле получает намного меньше. Пилот Денис Окань рассказал интересную историю. Когда генеральный директор "Аэрофлота" в очередной раз публично заявил о том, сколько у них получают пилоты, то негодующие пилоты начали массово звонить в "Аэрофлот" и просить заплатить им разницу между их фактической з/п и этими 320 000 рублей в месяц, которые они якобы получают. Менеджмент авиакомпании стыдливо отключил телефоны и спрятал головы в песок: http://denokan.livejournal.com/172440.h
tml
О том, сколько же реально получают КВС в РФ, рассказал пилот Игорь Сулим, улетевший жить и работать в КНР. По его словам, "Аэрофлот" платит своим российским КВС по 500 000 рублей за 3 месяца работы (получается приблизительно по 167 тысяч рублей в месяц на человека). Аномально низкие з/п у российских пилотов по меркам единого глобального рынка труда привели к тому, что пилоты начали массово уезжать работать в другие государства, включая КНР. Что авиакомпании РФ сделали для того, чтобы пилоты их не покидали?
На что только не идут авиакомпании РФ, чтобы не платить вторым пилотам по $17 000 в месяц и командирам по $25 000 в месяц! Сначала президентом был Ельцин, потом Путин, потом Медведев, потом снова Путин, а российские пилоты как получали копейки по меркам единого глобального рынка труда, так и продолжают получать. Несмотря на это, авиабилеты в РФ стоят дороже, чем за границей – вот такой парадокс. При этом, к примеру, компания "Аэрофлот" на з/п персоналу тратит 13% выручки, а авиакомпания Air France – KLM тратит 30,1% выручки: http://mmironov.livejournal.com/24971.h
tml
Продолжение
Кому в РФ занижают зарплаты из-за сговора управленцев?
Программисты
Фактически в РФ существует два параллельных рынка IT-услуг: внешний, ориентированный на иностранных клиентов, и внутренний, ориентированный на российских клиентов. Внешний рынок представлен в основном компаниями, именуемыми в простонародье словом "галера". Галера – это IT-компания, работающая в рамках бизнес-модели аутсорсинга разработки софта или аутстаффинга разработки софта. Типичная галера представляет собой арендованный дешевый офис, в который закупается сотня столов, стульев и компьютеров. В общем виде бизнес-модель сводится к покупке программистов на местном городском рынке труда в розницу и к продаже их в США оптом с наценкой в 3 – 3,5 раза. Никаких своих проектов галера, как правило, не имеет, но в качестве редкого исключения может иметь небольшой IT-продукт, разработанный гребцами для одного клиента, который галера потом неоднократно пытается продать другим со значительной доработкой под конкретного заказчика. Рыночная капитализация типичной галеры равняется суммарной стоимости ее столов, стульев и компьютеров, не более того.
Галеры любят паразитировать на вузах, встраиваясь в процесс обучения за взятки деканам и заманивая студентов к себе. Менеджеры и тимлиды с галер тщательно скрывают от студентов свою паразитическую сущность, гордо именуя себя ведущими мировыми IT-компаниями и рассказывая, что основной офис у них находится в США. Галерное руководство скрывает от студентов тот факт, что галера их будет десятилетиями продавать иностранным клиентам с наценкой в 3 – 3,5 раза, навариваясь на них. Работа на галере преподносится для студентов как безальтернативный путь, потому что второй вариант – это работать на российских заказчиков за копейки. Про третий путь (самостоятельный поиск постоянной удаленной работы в США на long-term-проектах и удаленный консалтинг по контрактам) тимлид и менеджер никогда не расскажут студентам. Деканов факультетов эта ситуация устраивает по понятным причинам. Вузы вообще не учат тому, как студенту-программисту можно начать работать самостоятельно, как общаться с клиентами, находить их в США удаленно, вести переговоры посредством email или Google Hangouts, подписывать NDA, подписывать контракты. Вузы не учат юридическим аспектам самостоятельной работы на иностранных заказчиков, не учат тому, какими бывают контракты (time and materials, fixed-price, cost-plus). Вузы не учат тому, что, например, три друга-студента, ударившиеся в различные смежные специализации, могут втроем начать вместе работать на американского клиента, минуя всякие галеры, либо же могут втроем устроиться на галеру, затем увести клиента (что ТК РФ не запрещает), затем сразу уволиться с галеры и продолжить втроем работать из своих квартир на того же самого клиента или его бизнес-партнеров.
Российские галеры любят хвалиться своими з/п, заманивая студентов. Менеджеры с гордостью будут рассказывать, что разработчик-синиор там зарабатывает $2 900 в месяц, разработчик-миддл – $1 400, разработчик-джуниор – $700, интерн – $300. Но реальность будет несколько иной. Во-первых, такие рабочие места в РФ есть, но их на всю страну ужасно мало именно с такими з/п (3 тысячи таких синиоров и 30 тысяч таких миддлов на всю большую Россию, к примеру), поэтому мест на всех не хватит. Во-вторых, столько могут платить только самые крупные галеры наподобие EPAM, Luxoft, MERA, DataArt, да и то не всем, не всегда и не на всех проектах. В-третьих, "карьерный рост" даже до уровня в $1 400 у интерна в РФ может занять лет десять, а типичного интерна уволят на ранних стадиях, заставив его сделать какой-нибудь небольшой внутренний проект за еду. В-четвертых, на некоторых галерах даже джуниоры уже сейчас работают за еду, не говоря уже про интернов, а рынок труда перекосился уже настолько, что порой на борт галеры требуется синиор на з/п миддла или миддл на з/п джуниора, причем от джуниора могут потребовать свои проекты на GitHub, которые он якобы обязан делать все свободное время. В-пятых, галеры в провинциальных городах платят гребцам в 1,5 – 2,5 раза меньше, чем столичные.
Отдельно стоит сказать и о повышении з/п на галерах. Обычно каждые полгода осуществляется пересмотр з/п, но повышение происходит крайне редко. Чаще всего з/п просто не повышают, не индексируя даже на уровень официальной инфляции в РФ. Менеджеры и тимлиды используют методики манипуляции сознанием и выдумывают тысячи причин, по которым гребец, успешно работавший на галере полгода, является плохим специалистом и человеком в целом. Могут посоветовать "подучить дизайн-паттерны" (даже если человек знает пару десятков паттернов, и из них на проекте применяются только два), могут придраться к уровню английского (даже если гребец опытный и имеет upper-intermediate), могут сказать, что человек не знает C++14 (даже если данные нововведения не используются на проекте вообще), могут обвинить его в том, что он не знает десяток дополнительных фрэймворков (даже если все они никогда не будут применяться на проектах галеры). К сожалению, огромное количество умных разработчиков софта безграмотны в области юриспруденции, психологии и экономики, поэтому позволяют так собой манипулировать, ведясь на методики манипуляции сознанием. Редко встречается и такая практика, как понижение з/п. Некоторые разработчики в РФ обладают легкой степенью аутизма, поэтому позволяют и такое с собой вытворять, не покидаю галеру. В итоге з/п либо не меняется, что встречается чаще, либо понижается, что встречается реже, но инфляция в РФ при этом год от года никуда не девается. Типичный вопрос, который менеджеры два раза в год задают при пересмотре з/п, звучит вот так: "А зачем тебе столько денег?" Также при пересмотре з/п сотрудников менеджеры любят им внушать мантру "Да не в деньгах счастье". Видимо, управленцы по умолчанию считают, что людям деньги не нужны, что программисты должны за это оправдываться, краснеть, каяться и обосновывать что-то перед управленцами.
В городах с населением в 500 тысяч человек и даже в миллионниках галеры друг против друга, как правило, вообще не конкурируют, а создают олигополии. HR-менеджеры и управленцы с галер создают закрытые чаты, в которых активно обсуждают разработчиков за их спинами и устраивают сговоры с целью запрета переманивания людей на более высокие з/п. Зарплатные вилки выравниваются по городу с точностью до доллара. ФАС отказывается расследовать такие ситуации. Отдельно стоит сказать о серых з/п в отрасли и о задержке з/п. Задержка з/п встречается часто, причем руководители галер используют умные термины наподобие "кэш-флоу" с целью объяснить профанам, что все в норме, а на самом деле их з/п, скорее всего, ушлые коммерсанты просто прокручивают на депозитах, биржах или в инвестиционных фондах. Серые з/п на галерах встречаются очень часто. В провинциальных городах повсеместно встречаются галеры наподобие DSR Corporation (Data Storage Research, Воронеж), на которых людям платят по 17 000 рублей в месяц официально и еще по 142 000 рублей в месяц платят в конвертах, годами и десятилетиями уклоняясь от уплаты налогов и выстраивая преступные схемы с обналичкой. К сожалению, государство не борется с серыми з/п вообще. Серая з/п наносит вред любому наемному работнику, поскольку из-за этого банк не дает ему в одиночку взять дорогую просторную квартиру в престижном доме в ипотеку и начать спокойно выплачивать кредит одному год за годом. Также серая з/п оказывает затрудняет получение всех возможных налоговых вычетов.
Помимо галер, существуют также компании, которые разрабатывают IT-продукты и успешно продают их в западных государствах за доллары США, но з/п при этом у данных компаний вообще не привязаны к курсу доллара. Например, "Лаборатория Касперского" и подобные ей фирмы прибыль получают в твердой валюте, а издержки в РФ несут в рублях. Эта подлая бизнес-модель в РФ встречается часто, хотя ТК РФ не запрещает устанавливать наемному работнику з/п в размере $3 500, например, после чего в начале каждого квартала брать с сайта ЦБ РФ официальный курс доллара США на первый день квартала, умножать его на 3 500 и ежеквартально перезаключать трудовой договор. Кстати, на провинциальных галерах тоже в последние годы встречается такая практика: компании постепенно отвязывают з/п своих гребцов от доллара США несмотря на то, что галера продолжает получать доход в валюте.
Внутренний рынок, ориентированный на российских клиентов, неоднороден. Есть вакансии, на которых платят по 60 000 рублей в месяц, взваливая на программиста гигантское количество обязанностей и материальную ответственность и порой заставляя получать допуски секретности, затрудняющие путешествия за границу. Такое встречается часто у FPGA-разработчиков, работающих в РФ. Что же касается других вакансий, то на сайтах могут стоять вилки в 30 000 – 50 000 рублей в месяц, но при этом нужно четко понимать, что з/п всегда будет равняться нижней границе (30 000 в данном примере). Директора российских компаний и менеджеры тоже в совершенстве владеют методиками манипуляции сознанием, поэтому всегда смогут найти в специалисте недостатки или опустить его самооценку. Также на внутреннем рынке существует практика выслуги лет, тарифных сеток и стажа, которая де-факто не позволяет начать платить молодому специалисту по 60 000 независимо от его знаний, умений, успешности работы. Многие пороки владельцев галер перекочевали и на внутренний рынок, а именно: практика не индексировать з/п, игнорируя официальную инфляцию, практика работы за еду дня интернов и даже джуниоров, практика требовать свои проекты, которые человек якобы обязан делать все свободное ото сна время.
Информация о сговорах IT-компаний иногда просачивается в интернет. Например, в открытых источниках появилась информация о том, что преступники из компаний "Лаборатория Касперского", Parallels, "Яндекс", EPAM Systems и Acronis совершили картельный сговор с целью оказания негативного влияния на рынок труда, нарушения естественного хода работы рыночного механизма и понижения уровня жизни российских программистов. ФАС отказалась заводить дело и расследовать данное экономическое преступление: https://rbc.ru/economics/22/11/2012/570
Иногда гнобление сотрудников начальниками и менеджерами доходит до угроз физической расправы. Например, в компании "ВКонтакте" начальник Алексей Дерюгин при помощи угроз физической расправы и методов морального давления вынудил сотрудника Ивана Кабанкова подписать соглашение о расторжении трудового договора, удерживая его в закрытом кабинете против его воли. Перед заходом в кабинет начальник заставил его оставить за дверью одежду, кошелек, смартфон и сумку. Иван Кабанков оставил за дверью также интернет-планшет с запущенной на нем записью звука. Судебно-фоноскопическая экспертиза потом подтвердила, что на записи были действительно слышны голоса данных конкретных граждан. Затем Иван Кабанков обратился в суд: http://fontanka.ru/2015/09/22/134
Пилоты
В КНР пилотам платят от $17 000 в месяц (вторым пилотам) до $25 000 в месяц (командирам воздушного судна): https://kommersant.ru/doc/3320307
Некоторые КВС (командиры воздушного судна) получают в КНР до $30 000 в месяц: https://bbc.com/russian/features-405932
В Омане, Катаре, Индонезии, Южной Корее, Франции, США, Иране, ОАЭ, Канаде, Малайзии, Бахрейне и Кувейте з/п пилотов немного отличаются друг от друга, но в среднем пилотам в этих странах платят от $12 000 до $20 000 в месяц. Эта зарплатная вилка является общемировой нормой. Именно столько авиакомпании должны и обязаны платить пилотам. Это нормально, это рыночно, это по рынку. В РФ авиакомпании ведут двойную бухгалтерию, когда официально пилот должен получать 320 000 рублей в месяц, но на деле получает намного меньше. Пилот Денис Окань рассказал интересную историю. Когда генеральный директор "Аэрофлота" в очередной раз публично заявил о том, сколько у них получают пилоты, то негодующие пилоты начали массово звонить в "Аэрофлот" и просить заплатить им разницу между их фактической з/п и этими 320 000 рублей в месяц, которые они якобы получают. Менеджмент авиакомпании стыдливо отключил телефоны и спрятал головы в песок: http://denokan.livejournal.com/172440.h
О том, сколько же реально получают КВС в РФ, рассказал пилот Игорь Сулим, улетевший жить и работать в КНР. По его словам, "Аэрофлот" платит своим российским КВС по 500 000 рублей за 3 месяца работы (получается приблизительно по 167 тысяч рублей в месяц на человека). Аномально низкие з/п у российских пилотов по меркам единого глобального рынка труда привели к тому, что пилоты начали массово уезжать работать в другие государства, включая КНР. Что авиакомпании РФ сделали для того, чтобы пилоты их не покидали?
- Договорились с Росавиацией о том, чтобы она перестала отвечать на запросы иностранных агентств с просьбами подтверждения свидетельств пилотов на основании закона о персональных данных. При этом Росавиация стала игнорировать официальные разрешения пилотов на использование их персональных данных.
- Договорились с Росавиацией о том, чтобы документ о верификации пилотского свидетельства выдавался не на английском языке, а на русском.
- Ввели правило "Возвращенцев обратно не берем".
- Решили договориться с Росавиацией о том, чтобы у пилотов, уволившихся в связи с выходом на пенсию, автоматически аннулировались свидетельства пилотов.
- Попросили увеличить квоту на трудоустройство мигрантов, которых хотят пригласить в РФ работать пилотами.
- Отправили письмо агентству воздушного транспорта Бермудских островов, слезно умоляя прекратить подтверждать пилотские свидетельства граждан РФ и бывших граждан РФ.
- Начали активно сотрудничать с продажной прессой, формируя в обществе карикатурный образ пилота-олигарха, пилота-мерзавца, пилота-подлеца, который якобы зажрался. СМИ начали публиковать заказные статьи с недостоверными з/п пилотов, значительно превышающими реальные з/п на руки. Также стали распространять заведомо ложную информацию о том, что все пилоты якобы получили высшее образование за счет государства.
На что только не идут авиакомпании РФ, чтобы не платить вторым пилотам по $17 000 в месяц и командирам по $25 000 в месяц! Сначала президентом был Ельцин, потом Путин, потом Медведев, потом снова Путин, а российские пилоты как получали копейки по меркам единого глобального рынка труда, так и продолжают получать. Несмотря на это, авиабилеты в РФ стоят дороже, чем за границей – вот такой парадокс. При этом, к примеру, компания "Аэрофлот" на з/п персоналу тратит 13% выручки, а авиакомпания Air France – KLM тратит 30,1% выручки: http://mmironov.livejournal.com/24971.h
Продолжение
Источник: mylnikovdm.livejournal.com