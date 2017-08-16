Другая история Земли. Часть 2г.

«Расположена на высоте около 900 метров над уровнем моря. Большую часть впадины занимают солёные озёра Соа и Нтветве, превращающиеся в сухое время года в солончаки. Макгадикгади — одно из самых больших соляных озёр на Земле, занимает первое место в мире по запасам поташа. Во впадине находится дельта реки Окаванго.



Когда-то во впадине располагалось крупное озеро, покрывавшее территорию более 80 000 км² и имевшее глубину 30 метров. В озеро впадали такие реки, как Окаванго, Замбези, Квандо. Начало высыхать около 10 000 лет назад.»

Если бы в горах Южной Америки находились только те три крупных солончака, о которых я рассказал в предыдущей части, то уже этого было бы вполне достаточно в качестве примера возможных следов от прохождения инерционной волны. Но на самом деле солончаков в горах Южной Америки намного больше. Можно даже сказать, что достаточно большая территория высокогорья, фактически все имеющиеся бессточные области в данном районе, имеют в нижней своей части солончаки. Причём вся эта соль находится именно на поверхности, то есть, не является ископаемой (происходящей из недр Земли), а значит, это тоже могут быть следы описываемой катастрофы. Далее я не будут подробно расписывать все места, поскольку это займёт слишком много места и времени. Просто приведу общий список солончаков на территории Чили в виде таблицы:Думаю, что данного списка более чем достаточно для иллюстрации того факта, что солончаков в горах Южной Америки не просто много, а катастрофически много! Причём одновременно с этим в данном регионе наблюдаются такие климатические условия, когда количество осадков минимально, что вызывает закономерный вопрос, каким образом все эти солончаки вообще могли образоваться, если исходить из официальной версии? Откуда взялась вся эта соль в горах? Откуда взялось огромное количество воды, которое необходимо, чтобы вымыть ископаемую соль из грунта и вынести её в низины, чтобы образовать там такое количество солончаков? Опять же, если эта соль именно ископаемая, а не принесённая сюда инерционной волной, то где те месторождения ископаемой соли, то есть её выходы из недр Земли на поверхность?С другой стороны, если мы будем рассматривать процессы, которые происходят при прохождении через данную территорию инерционной волны, то всё сразу встаёт на свои места. Огромное количество океанской солёной воды было поднято в горы, но поскольку Анды в Южной Америке заметно выше, чем Кордильеры в Северной (либо стали выше во время катастрофы), то волна не смогла преодолеть горный хребет и уйти дальше на материк, как это произошло в Северной Америке. Также за счёт того, что высота хребтов в Андах выше, при меньшей общей площади территории бессточной области, объём воды, оставшейся в ней, оказался больше, чем в районе «Большого бассейна». Поэтому и количество соли, которое осталось в солончаках Южной Америки после высыхания этой воды, оказалось больше.Видимо по этой же причине побережье Южной Америки в районе Чили не имеет следов сильной водной эрозии, которые должны были остаться при возврате океанской воды, вытолкнутой инерционной волной, обратно в Тихий океан, поскольку большая часть воды просто осталась в горах внутри бессточных областей.Из вышеизложенного следует ещё один интересный вывод. Во время описываемой катастрофы одной из наименее пострадавшей областей от прохождения инерционной волны должна быть именно центральная часть Южной Америки.Но следы прохождения инерционной волны наблюдаются не только в Северной и Южной Америке. Достаточно много солончаков имеется на территории Африки. Крупный солончак Этоша расположен на севере Намибии, на высоте 1065 м над уровнем моря, также являясь бессточной областью.Ещё один курпный солончак, Впадина Макгадикгади , Ботсвана. Вот что о этом месте сообщает «Википедия»:То есть, нам везде пытаются рассказать примерно одну и ту же сказку. Когда-то было много воды и было большое озеро, но потом вода высохла и озеро превратилось в солончак. Причём время, когда это произошло, во всех местах оказывается в районе 10-40 тыс. лет. Видимо отрицать тот факт, что воды в этих местах некоторое время назад было очень много, невозможно, так как сохранились очень явные и характерные следы её наличия, убрать или исказить которые невозможно в силу их количества и размеров. А поскольку эти следы сохранились очень хорошо, то время нахождения воды в этих районах не получается отодвинуть слишком далеко в прошлое, поскольку это выглядело бы уже неправдоподобно, поскольку за большее время следы должны были уже начать разрушаться и исчезать.Множество солончаков имеется и на севере Африки. Наиболее крупные из них Эль-Джерид, солёное озеро в Тунисе, которое летом практически полностью пересыхает, превращаясь в солончак. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A D%D0%BB%D1%8C-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D 0%B8%D0%B4 А также впадина Каттара в Египте, которая является частью Ливийской пустыни, в наиболее глубоких местах которой также находятся солончаки. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9 A%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0 Но одним из самых интересных образований в Африке является озеро Чад , которое также является бессточной областью, то есть, вода из него не попадает в мировой океан.Одной из главных особенностей озера Чад является то, что уровень солёности его воды очень сильно отличается не только в разных местах озера, но и по глубине. То, что вода будет более пресной возле устья рек, которые впадают в Чад, вполне ожидаемо. Но оказывается, что наиболее солёная вода находится внизу, а более пресная вода находится на верху. При этом солёная и пресная вода между нижними и верхними слоями почти не перемешивается, что подтверждается многолетними наблюдениями.Самый же интересный факт, связанный с озером Чад, заключается в том, что в нём встречается ламантин, который обитает вдоль Атлантического побережья Африки, а также одновременно как пресноводные виды рыб, так и морские, живущие в солёной воде.Само собой, что всему этому есть официальная версия объяснения. Якобы ещё 7 тыс. лет назад уровень озера Чад был намного выше и озеро соединялось протоками через цепочку рек с Атлантическим океаном. А потом, как уважаемые читатели, видимо, уже догадались, «климат изменился, озеро высохло, протоки пересохли и связь с Атлантическим океаном нарушилась». Кстати, с того момента, как за озером Чад ведутся наблюдения, его площадь постоянно сокращается. То есть, озеро продолжает высыхать.Спутниковый снимок озера в 2001. Синий — водная поверхность, зелёный — растительность на старом ложе озера. Наверху — снимки озера в 1973, в 1987 и в 1997 годах.Большое количество солончаков и солёных озёр наблюдается и на севере Африки. Самым большим образованием является Эль-Джерид на территории Туниса. Зимой это солёное озеро, которое летом почти полностью высыхает, превращаясь в солончак (на карте помечен маркером).Эль-Джерид самое крупное из подобных образований, но далеко не единственное. На самом деле все «озёра», которые мы видим на севере Африки слева от Эль-Джерид, расположенные уже на территории Алжира, также являются солёными озёрами, летом превращающиеся в солончаки. Шотт-Мельгир, Шотт-Эль-Ходна, Захрез-Шерги, Захрез-Гарби и т. д. Все это практически не пригодные к использованию в хозяйстве солёные озёра или солончаки. Это только на физической карте данные образования изображены голубым цветом. На спутниковом снимке все эти образования выглядят как грязно-коричневые пятна. Если не знать, где искать, то толком и не разглядеть.А вот так эти образования выглядят на фотографиях тех людей, которым удалось там побывать.В очередной раз мы имеем не какое-то небольшое солёное озерцо, а достаточно большую территорию, покрытую большим количеством соли. Откуда в этом районе взялось такое количество соли? Особенно если учесть, что археологические раскопки в данных района говорят о том, что сравнительно недавно, согласно официальной версии истории 4-5 тыс. лет назад, а если смотреть на старые карты, то ещё в 16 веке на этих территорях росли леса, стояли города и поселения, в которых жило множество людей, в том числе занимавшихся скотоводством и земледелием. Но при таком количестве соли это в принципе невозможно. Следовательно, вся эта соль появилась тут уже после того, как были уничтожены леса и города. И принесена она была всё той же инерционной волной, образовавшейся после столкновения, которая прокатилась через всю Африку с запада на восток, смывая всё на своём пути, стирая с лица Земли города и меняя русла рек.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com