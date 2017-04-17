Другая история Земли. Часть 1и.

«…после данной части я позволю себе вмешаться в ваш ход мыслей. Речь об ориентации храмов. Не надо их сюда привязывать. Это жесточайшая ошибка основанная на ложных догмах. Нет и никогда не было никаких привязок храмов к сторонам света. Дмитрий, еще раз – никогда не было! И сейчас нет. Были лишь некие привязки расположения алтарной части храмов к солнцу, да и то исключительно у храмов посвященным солнечным богам. Храмы посвященные не солнечным богам, имели ориентацию исключительно по близлежащей улице или руслу реки в данном конкретном месте. Храмы солнечным богам ориентировались на восход своей алтарной частью. У бога зимнего солнца, в русской версии это Коляда, алтарная часть смещена к югу, ибо зимой солнце встает позже. У храмов летнего солнца, а правильнее сказать весеннего солнца (весна была пол года с марта по сентябрь) алтарь был смещен к северу, ибо летом солнце встает рано. В русской версии это храмы Яра (Ярилы). Храмы богам умирающего осеннего солнца ориентированы близко к астрономическим координатам, ибо основные празднества у осеннего бога приходились на начало и середину осени с привязкой к сбору урожая. В русской версии это храмы бога Хорса (Хорста, Хороса).



Кто и когда запустил утку о том, что храмы ориентированы по сторонам света, я не знаю, но произошло это относительно недавно, в 20 веке, скорее всего в конце 20 века. Что касаемо ориентации крестов на куполах, то и тут тоже никакой привязки к сторонам света нет и никогда не было. Уже при советской власти вышло негласное требование на церквях ставить кресты косой палочкой ориентированные на астрономический север, с целью упрощения ориентации прежде всего в военных нуждах. Но таким образом ориентированных храмов не более половины на сегодняшний день. И сейчас новые храмы кресты имеют направленность как угодно, и старые храмы где не успели кресты поменять в общем-то ориентированы как угодно, в том числе и косой палочкой на юг.



У меня

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«Когда происходят столкновения твердых тел, особенно сходной прочности, приводящие к сквозному пробитию большого тела маленьким, то диаметр выходного отверстия всегда больше, чем входного. Исключений из этого не бывает. Но даже если представить, что они могли бы быть, то, тем не менее, место выхода никогда не будет ровным, как стол, а всегда будет представлять из себя "розочку" из вывернутых внутренних слоев.»

«Если смотреть на схему входа астероида, которую Вы предлагаете, то астероид входит в Землю под достаточно острым углом. На той скорости, на которой он шел, не важно, твердая под ним поверхность, или нет (даже на скорости 1000 км/час прочность воды при столкновении с самолетом равно прочности грунта). Поэтому вероятность рикошета (понятно, что с частичным разрушением всего) была бы гораздо выше.»

«Если даже предположить, что большое количество грунта было выброшено из Земли с космос от удара, то этог грунт не мог уйти на орбиту вокруг Солнца – тяготение Земли работает примерно на 900 000 км. от нее, на этом расстоянии тяготение Солнца отключено ( http://otstoja.net/derev/10/ ). Так далеко никакие обломки уйти не могли бы – а значит, либо ушли бы орбиту, либо упали обратно.»

«Если посмотреть на снимок, взятый из Вашей же работы, то на дне видно достаточно большое количество абсолютно прямых линий. Такие линии не могут быть продуктом перемещения масс воды – тем более что линии идут в разном направлении. Это явно рукотворные вещи.»

«То же самое касается Венесуэльской котловины. У промоя, чем был он ни был вызван, и какого масштаба он бы ни был, ни при каких условиях не может быть абсолютно прямого участка на конечном участке траектории, а также вертикальной стенки в конце. Это тоже гораздо больше похоже на рукотворные вещи. В любом случае, версия Павла Ульянова представляется гораздо более правдоподобной.»

Судя по вопросам и комментариям, которые я получил после опубликования последней части, необходимо сделать некоторые уточнения и дополнения. Ранее я писал о том, что на Земле произошло несколько глобальных катастроф, в том числе таких, которые приводили к изменению параметров физической среды на планете, в частности давления атмосферы, которое постепенно понижалось от уровня примерно в 8 атмосфер до современного в 1 атмосферу. В последней же части я написал о том, что судя по тем следам, которые мы сегодня можем наблюдать на поверхности планеты, катастрофа со смещением земной коры и сдвигом положения полюса вращения, во время которых образовывалась мощная инерционная волна, была только одна. Других аналогичных следов, которые неизбежно должны были образоваться от подобных сдвигов и смещений, мы не наблюдаем. Некоторые из читателей увидели в моих высказывания противоречие. В начале речь шла о нескольких катастрофах, а теперь я утверждаю, что катастрофа была только одна.На самом деле никакого противоречия нет. Просто не каждая планетарная катастрофа, которая вызывает изменение параметров физической среды, обязана приводить к сдвигу земной коры, смещению положения полюсов вращения и образованию инерционной волны. Это зависит от характера воздействия. Например, в случае массированной ядерной бомбардировки, изменение параметров физической среды произойдёт, а сдвига земной коры и смещения положения полюсов вращения не будет.Ещё один момент, который хотелось бы повторить, это то, что в результате описываемой катастрофы произошёл не только сдвиг земной коры относительно внутреннего ядра, но и серьёзная деформация земной коры, особенно в северном полушарии. То есть, земная кора не сдвигалась как единое целое. В следствие этого произошло изменение формы материков и взаимного положения их частей. В частности это привело к тому, что место прежнего южного полюса вращения сместилось в одну сторону, а место северного полюса вращения в другую. Из-за нелинейной деформации поверхности Земли, вряд ли сейчас возможно установить точное местоположение предыдущего полюса вращения. Но мы вполне можем определить это место приблизительно, а также установить, что ранее северный полюс вращения находился в другом месте, не совпадающим с его сегодняшним положением. Например, на основе анализа расположения почв, о чём писалв своей заметке "Почвы – свидетель сдвижки полюса" Ещё один хороший комментарий был по поводу попытки определения предыдущего положения полюса по ориентации старых храмов:Не смотря на то, что я не во всём согласен с автором данного комментария, в целом он прав, когда говорит о том, что далеко не все старые храмы обязаны быть ориентированы по сторонам света. Но я хотел сказать совсем о другом. Даже если мы выделим те храмы, которые должны быть ориентированы на Солнце, то из-за нелинейной деформации поверхности Земли мы не сможем на основании их сегодняшней ориентации установить точное положение предыдущего полюса. Но, в тоже время, тот факт, что сегодня их ориентация нарушена, позволяет сделать вывод, что катастрофа, которая изменила их ориентацию, произошла уже после их строительства, то есть, в сравнительно недавнее историческое время, а не тысячи или миллионы лет назад. И чуть позже мы этому найдём множество подтверждений.Следующий справедливый вопрос был задан по поводу того, что если при сдвиге земной коры образовалась инерционная волна, то она должна была образоваться не только у берегов Северной и Южной Америк, где последствия её прохождения очень хорошо видны. Аналогичная волна должна была образоваться во всех океанах, и в Атлантическом, и в Индийском, и в Северном Ледовитом океанах. А это значит, что мы должны наблюдать следы от прохождения подобной волны по всем побережьям, в том числе в Африке, в Европе, в Азии, в районе полуострова Индостан, а также в Австралии.Согласен, что в случае подобной катастрофы подобные следы обязательно должны наблюдаться во всех перечисленных местах. Вопрос лишь в том, как данные следы должны выглядеть? Вовсе не факт, что это должны быть точно такие же образования, как на тихоокеанском побережье Америк. Во-первых потому, что размеры океанов, а главное глубина океанов разные, поэтому и количество воды, которая придёт в движение, также будет разная. Во-вторых, характер последствий будет зависеть от того, какой рельеф был у побережья до катастрофы, то есть, будет ли вода встречать на своём пути препятствия в виде горных хребтов или прокатываться по равнинной местности.Также необходимо отметить тот факт, что вовсе не факт, что уровень мирового океана до данной катастрофы совпадал с тем, который мы наблюдаем сейчас. Наличие обширных затопленных территорий в Атлантическом океане как у берегов Северной Америки, так и у берегов Европы и Северной Африки, может говорить о том, что уровень океана после катастрофы повысился.Но в любом случае, даже если уровень мирового океана был несколько ниже, следы подтопления территорий и прохождения по материковой части инерционной волны должны в той или иной форме наблюдаться.Скажу честно, что на данный момент у меня пока мало данных по Африке и Австралии, которые бы явно указывали на прохождение подобной волны по данным территориям. Но если говорить про европейскую часть Асии, то на эту тему собрано уже достаточно большое количество фактов, которые подтверждают прохождение мощной волны по всему атлантическому побережью Европы. Одним из исследователей, который много писал и говорил на данную тему, является геолог Игорь Владимирович Давиденко. Думаю, что многие из читателей, кто давно интересуется темой реальной истории Земли, знаком фильм Александра Гринина с его участием «Фарерская астроблема – звёздная рана апокалипсиса», в котором Игорь Владимирович достаточно подробно перечисляет множество фактов, которые подтверждают прохождение океанской волны по обширным территориям Европы. Но в своих работах и выступлениях Игорь Владимирович не совсем точно определяет время катастрофы и её причину. Группа исследователей, к которой принадлежит Давиденко, выдвинули теорию о том, что около 700 лет назад в Атлантическом океане упал крупный двойной астероид, который и вызвал волну, следы которой они обнаружили. Другими словами, вначале данная группа обнаружила множество фактов, которые указывали на то, что некоторое время назад по территории Европы прошла мощная океанская волна. А уже потом они стали искать возможную причину того, что могло вызвать подобную волну, в конечном итоге остановившись на образованиях в районе фарерских островов в Атлантическом океане, которые похожи на два ударных кратера.Что касается датировки данного события, то поскольку Игорь Владимирович и его группа в своих исследованиях опирались на факты и события, которые датированы согласно сегодняшней официальной версии истории, и при этом они не ставили под сомнения официальную хронологическую систему, то на их выводы повлияли все имеющиеся в официальной истории хронологические сдвиги и искажения. Но об этом мы ещё поговорим позже. Сейчас же нам важно зафиксировать факты о том, что в относительно недавнем прошлом, несколько сот лет назад, по Европе прокатилась океанская волна высотой в несколько сот метров.Далее я хочу ответить на вопросы и возражения одного из своих читателей, полученные мной от него по электронной почте, поскольку он собрал в своём письме большую часть вопросов и возражений в той или иной форме заданных другими читателям.Вообще-то в данном случае мы не можем говорить о том, что происходит столкновение именно твёрдых тел, поскольку у Земли твёрдой является именно внешняя оболочка. Большую часть пути объект проделал через расплавленную магму, разогретую до очень высокой температуры. При этом сам объект при подобном пробое также должен был нагреться до высоких температур, поскольку при столкновении кинетическая энергия движения превращается в тепловую энергию. Но за счёт огромных размеров, а также ограничений, которые накладывает скорость теплопроводности вещества, из которого состоит объект, вначале нагревалась и разрушалась его внешняя оболочка, в то время как внутренняя его часть какое-то время ещё оставалась холодной. Поэтому при прохождении через плотные слои Земли объект будет постепенно терять вещество и уменьшаться в размерах, в результате чего до выхода дойдёт объект уже заметно меньших размеров.Что касается формы выходного отверстия и «розочки» вывернутых слоёв, то тут необходимо учесть эффект квадрата-куба, которые оказывают влияние при увеличении линейных размеров. По мере увеличения диаметра объекта, который пробивает отверстие, высота «розочки» и количество вырванного вещества не будет увеличиваться пропорционально этому диаметру. Увеличение линейных размеров «розочки» будет означать, что массы частей, которые вывернуты, будут расти в кубе. А это значит, что края будут просто обваливаться под своим весом. Добавьте к этому тот факт, что выходное отверстие после прохождения объекта было заполнено расплавленной магмой из внутренних слоёв Земли, разогретой до высоких температур. Поэтому кромка отверстия должна была оплавиться. При этом вывернутые края «розочки» по определению будут иметь меньшую прочность, поскольку это зона разрыва земной коры, через которую будет проходить множество трещин и разрывов. И когда расплавленная магма начнёт выходить изнутри, то она будет заполнять образовавшиеся пустоты и трещины, что ускорить нагрев и расплавление вещества в зоне «розочки».Другими словами, рваные края вокруг выходного отверстия скорее всего расплавились и обвалились внутрь озера расплавленной магмы, которое образовалось на месте выходного отверстия.В данном случае не будет никакого рикошета, так как рикошет возникает за счёт упругости материалов, из которых состоит пуля/снаряд и материал препятствия, от которого происходит рикошет, то есть отскок пули/снаряда. Но масса и скорость объекта в рассматриваемом случае таковы, что никакой прочности и упругости вещества, из которых состоят Земля и объект, не хватит, чтобы создать необходимую силу отталкивания, которая сможет существенно изменить направление движения данного объекта. Межатомные связи в веществе разрушатся раньше, чем объект изменит направление движения и разрывающее воздействие прекратится.Кроме того, не стоит забывать и том, что объект имеет диаметр в несколько сотен километров, в то время как глубина мирового океана всего шесть километров, а плотного слоя атмосферы около 20 километров. То есть, в тот момент, когда нижний край объекта уже достигнет твёрдого дна океана, большая часть объекта будет всё ещё находиться в космосе.Если какие-то фрагменты в момент взрыва объекта смогли приобрести скорость выше второй космической, то значит они могли выйти за пределы гравитационного поля Земли. Расстояние, на которое сможет удалиться какой либо объект, вне зависимости от его размеров и массы, является производным только от его начальной скорости.Тут не совсем понятно, о каких конкретно линиях вы говорите? Если о линиях, которые образуют острова и подводные вулканы, то они образованы вдоль внутренних разломов земной коры. Если о тёмных линиях, то данный вопрос уже многократно обсуждался и у меня в блоге, и на различных форумах. Это не реальные образования, которые имеются на дне океана, а так называемые «артефакты», которые образовались при обработке данных сканирования глубины дна мирового океана с помощью специальных океанографических судов. Данные линии показывают маршруты кораблей, которые сканировали дно, и не более того. Если вы сами откроете программу Google Earth или через интернет зайдёте в Google Map, то сможете сами увидеть, что при увеличении данные линии превращаются в полосы, по ширине которых качество отображения рельефа дна заметно подробнее, чем за пределами данных линий. Так что вы правы, это на самом деле рукотворные «линии», но не древние, а полученные в момент самой съёмки дна.Ниже я специально вставил фрагмент места, о котором вы говорите, из Google Map, чтобы все желающие могли сами убедиться в том, что ни о каком «абсолютно прямом участке» речи нет, как и о вертикальной стенке в конце. В конце образования мы видим точно такую же дугу, как и внизу, в конце образования между Южной Америкой и Антарктидой.Опять же, если это якобы карьер, как утверждает Павел Ульянов, то почему он имеет дугу в конце и размер, который совпадает с размером образования между Южной Америкой и Антарктидой?На этом я хочу закончить ответы на первый блок наиболее часто повторяющихся вопросов и вернуться к рассмотрению последствий данной катастрофы.В предыдущих частях я описал только сам удар и сопутствующие ему процессы, которые происходили сразу после катастрофы. Но после прохождения ударной и инерционной волн, которые образовали воды мирового океана, бедствия на этом не закончились. Ведь в месте удара у нас образовался гигантский вулкан Таму, размерами около 500х1000 км, а вдоль побережий Тихого океана и вдоль внутренних разломов земной коры на дне Тихого океана одновременно активизировались или вновь образовались несколько сотен вулканов. А поскольку большая часть из них, особенно в начальный момент, находились на дне океана, включая массив Таму, вода мирового океана должна были начать заливать эти вулканы, что должно было привести к интенсивному испарению гигантского количества воды. То есть, у нас резко нарушается водный, воздушный и температурный балансы в атмосфере. Из-за высокой температуры магмы, с которой контактирует вода, будет образовываться не просто пар, а сильно перегретый пар, который затем будет подниматься в верхние слои атмосферы, разогревая их, а также повышая давление в области над вулканами. Следствием этого должны быть ураганные ветра, которые будут выравнивать давление, а также затяжные ливневые дожди, так как у нас образовался избыток влаги в атмосфере.Далее, при извержении вулканов в атмосферу будет попадать не только много испаряющейся воды, но и огромное количество пепла и оксидов тех минералов, из которых состоит расплавленная магма, вытекающая из вулканов. Самое интересное, что контакт с водой мирового океана будет усиливать процесс образования мелких твёрдых частичек, которые будут подниматься вместе с паром и разогретым воздухом в верхние слои атмосферы, после чего разноситься на огромные расстояния. В месте контакта с водой будет формироваться зона интенсивного охлаждения и кристаллизации магмы, которая из-за температурного сжатия будет тут покрываться микротрещинами и распадаться на мелкие частицы. Наиболее мелкие частицы при этом будут подхватываться перегретым воздухом и паром и подниматься в верхние слои атмосферы, где будут формировать пылевой слой, а крупные ссыпаться обратно. То есть, у нас получается своеобразный сепаратор, который будет разделять образовавшиеся частицы на фракции, при этом наиболее мелкие частицы будут подниматься на большую высоту. Далее эта пыль может быть перенесена ветрами на многие тысячи километров, пока не сформируются условия, которые вызовут выпадение этой пыли обратно на поверхность Земли. Наиболее вероятно, что это может происходить, когда пылевое облако встретится с облаком водяного пара, в результате чего у нас начинают идти не просто дожди, а грязевые дожди, в том числе заливающие города слоями глины.При этом следует учесть, что если первичная катастрофа прошла сравнительно быстро, сам удар в течении десятков минут, а прохождение воздушных и водяных волн в течении нескольких часов, то извержение вулканов могло продолжаться после катастрофы в течение многих лет, а выпадение поднятой в атмосферу пыли и воды ещё дольше.Кроме того, огромное количество пыли и пепла, которые были подняты в верхние слои атмосферы, образовали на какое-то время пылевой слой, который стал препятствовать прохождению солнечный лучей к поверхности Земли. А это означает, что для тех, кто сумел выжить в этой катастрофе, наступил реальный, а не мифический конец света. На Земле начались «тёмные века», во время которых людей начало охватывать мракобесие. То есть, все эти термины, которые используются для описания так называемых «средних веков» являются не просто «фигурой речи». Их следует понимать буквально, поскольку они описывают те реальные последствия, которые возникли после данной катастрофы. Но об этом мы подробнее поговорим в следующих главах.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com