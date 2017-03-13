Другая история Земли. Часть 1а.

Небольшое предисловие.

Часть 1

Всемирный потоп.



Но, верно угадав взаимосвязи между пустынями и «пятном», я тогда ошибся в определении причины и общего протекания процесса, которые тогда произошли. Просто у меня на тот момент не хватало информации, чтобы сделать верные выводы и построить полную модель происходивших событий. На самом же деле это не точка падения объекта, а точка выхода этого объекта наружу, поскольку имеется ещё одно грандиозное образование, которое служит точкой входа, но о нём мало кто знает, поскольку находится это образование на дне Тихого океана. Называется это образование «массив Таму».



Массив Таму — потухший щитовидный вулкан в северно-западной части Тихого океана, в 1 600 км к востоку от Японии. На схеме я его выделил красным пятном. Ранее считалось, что его площадь составляет порядка 260 тысяч кв. км,



Вот так массив Таму выглядит на спутниковом снимке. Но, верно угадав взаимосвязи между пустынями и «пятном», я тогда ошибся в определении причины и общего протекания процесса, которые тогда произошли. Просто у меня на тот момент не хватало информации, чтобы сделать верные выводы и построить полную модель происходивших событий. На самом же деле это не точка падения объекта, а точка выхода этого объекта наружу, поскольку имеется ещё одно грандиозное образование, которое служит точкой входа, но о нём мало кто знает, поскольку находится это образование на дне Тихого океана. Называется это образование «массив Таму».Массив Таму — потухший щитовидный вулкан в северно-западной части Тихого океана, в 1 600 км к востоку от Японии. На схеме я его выделил красным пятном. Ранее считалось, что его площадь составляет порядка 260 тысяч кв. км, но последние исследования показали, что настоящий размер Таму составляет 533 тысячи кв. км. То есть, это самый большой из известных на сегодня человечеству вулканов не только на Земле, но и в Солнечной системе (ранее самым большим вулканом в Солнечной системе считалась гора Олимп на Марсе). Если сравнивать с самым большим наземным вулканом Мауна-Лоа, который, кстати, находится рядом, на острове Гавайи, то Таму превышает его размеры в 100 раз. Долгое время считалось, что это образование является несколькими отдельными вулканами, но в 2013 году было установлено, что данное вулканическое поле является не вулканическим комплексом, а одним цельным вулканом.Вот так массив Таму выглядит на спутниковом снимке.



А так выглядит цифровая модель рельефа дна в районе массива Таму. На ней показан только юго-восточный фрагмент массива, который на снимке находится в нижней левой части.

Линейные размеры массива Таму составляют более 1000 км в длину и более 500 км по ширине. Высота массива около 4 км, при этом он на 2 км ниже поверхности океана.



У многих может возникнуть вопрос, почему же мы наблюдаем в месте удара не гигантский кратер, а, наоборот, огромную плоскую гору. Но эта гора вулканического происхождения образовалась уже после удара и пробоя земной коры быстро летевшим огромным объектом, который проломил в этом месте земную кору и вдавил её обломки внутрь, а в образовавшуюся огромную пробоину наружу начала выходить расплавленная магма, образовав гигантский супервулкан.



Исходя из размеров массива Таму мы можем предположить, что на входе объект, с которым столкнулась Земля, имел размер около 500 км в диаметре. При этом данный объект двигался на очень большой скорости, навстречу вращению Земли, поэтому он просто проткнул её насквозь и вышел наружу в том месте, где сейчас находится образование размером порядка 370 км на 950 км в горном массиве Гималаев в Синьцян-Уйгурском автономном районе Китая. Исходя из размеров образования мы можем предположить, что на выходе объект имел размер около 350 км в диаметре, потеряв часть массы при прохождении через внутренние слои Земли.



А вот так это место выглядит на карте рельефа, на которой очень хорошо видно, насколько это пятно отличается от всего окружающего ландшафта, поскольку имеет практически ровную поверхность без каких либо пиков, хребтов и горных ущелий, которые его окружают.



К сожалению, на обычных топографических картах не очень понятно, что два этих объекта связаны между собой, из-за чего я достаточно долгое время считал два этих следа разными событиями. Это происходит из-за тех геометрических искажений, которые возникают, когда сферическую поверхность Земли проецируют на плоскость. Но сейчас у нас есть такой замечательный инструмент, как программа Google Earth, который позволяет рассматривать поверхность Земли почти без искажений (для частного использования программа бесплатна, её можно свободно скачать и поставить на свой компьютер



Так вот, когда в процессе обработки собранных фактов я начал рассматривать изображение Земли в программе Google Earth, то стало очевидно, что два упомянутых выше объекта связаны между собой, так как массив Таму в Тихом океане находится практически точно на оси эллипса пятна в горном массиве. Вот как это выглядит на схеме, которую я сделал с копии экрана Google Earth, развернув Землю так, чтобы смотреть на траекторию пролёта объекта сверху, чтобы искажения кривизны были минимальны. К сожалению, на обычных топографических картах не очень понятно, что два этих объекта связаны между собой, из-за чего я достаточно долгое время считал два этих следа разными событиями. Это происходит из-за тех геометрических искажений, которые возникают, когда сферическую поверхность Земли проецируют на плоскость. Но сейчас у нас есть такой замечательный инструмент, как программа Google Earth, который позволяет рассматривать поверхность Земли почти без искажений (для частного использования программа бесплатна, её можно свободно скачать и поставить на свой компьютер https://www.google.com/earth/ ).Так вот, когда в процессе обработки собранных фактов я начал рассматривать изображение Земли в программе Google Earth, то стало очевидно, что два упомянутых выше объекта связаны между собой, так как массив Таму в Тихом океане находится практически точно на оси эллипса пятна в горном массиве. Вот как это выглядит на схеме, которую я сделал с копии экрана Google Earth, развернув Землю так, чтобы смотреть на траекторию пролёта объекта сверху, чтобы искажения кривизны были минимальны.

А вот так это выглядит на виде сбоку, на котором можно понять насколько глубоко объект погружался внутрь расплавленного ядра Земли при прохождении через тело планеты.





Продолжение Теперь давайте построим общую модель происходивших процессов во время катастрофы и посмотрим как это подтверждается теми фактами, что мы на самом деле наблюдаем.

Прошло уже два с половиной года с того момента, как я опубликовал первую часть своей работы «Как погибла Тартария?» . После публикации я получил множество комментариев и писем от читателей, в том числе таких, в которых содержалось множество самых разнообразных фактов, не вписывающихся в официальную версию истории, которую сегодня преподают нам в школе и ВУЗах. Часть фактов, о которых мне писали читатели, тем или иным образом подтверждали или дополняли мои наблюдения и выводы. О многих из них я потом упоминал в следующих частях или в других своих работах. Но были и такие факты, которые говорили о том, что наша история искажена намного сильнее, чем мне казалось в момент написания работы «Как погибла Тартария?». В какой-то момент я даже столкнулся с очередным кризисом мировоззрения, поскольку наблюдаемые факты не вписывались в ту модель мира, которая на тот момент была у меня сформирована в течение предыдущей жизни. С одной стороны, для меня стало совершенно очевидно, что множество из тех событий, о которых рассказывает официальная история, либо не было вовсе, либо они происходили совсем иначе, в другое время и по иным причинам. А с другой стороны, возникал принципиальный вопрос, а что же тогда на самом деле происходило? Какова иная история Земли, которая бы соответствовала как наблюдаемым фактам, так и хотя бы некоторой части дошедших до нас сведений? Ведь не может быть так, чтобы какие-то события происходили, но никаких сведений о них вообще не осталось. Другая, фальшивая история не может быть написана вообще с чистого листа, особенно когда речь идёт о глобальных событиях, которые затрагивают всех жителей Земли. Она должна опираться хотя бы на часть фактов, чтобы выглядеть правдоподобной, внося искажения постепенно. А если учесть, что нет никаких гарантий, что удастся уничтожить все письменные и устные свидетельства о настоящей истории и реально происходивших событиях, их следует объявить мифами, выдумкой суеверного первобытного населения, а не пытаться уничтожать совсем. В таком случае, если где-то и будет обнаружен какой-то древний текст, то всем будет сразу понятно, что это просто очередная версия якобы мифа, а не описание реальных событий.В конечном итоге я в какой-то момент понял, что мне не хватает информации, чтобы выстроить хотя бы какую-то новую цельную основу, которую в дальнейшем можно было бы дополнять и развивать, укладывая в неё как уже имеющиеся, так и вновь открываемые факты и сведения, попутно отделяя «зёрна от плевел». При этом получаемая новая модель прошлого должна быть, с одной стороны, логичной и внутренне непротиворечивой, а с другой стороны, увязывать все наблюдаемые факты в единое целое. И это один из принципиальных моментов, поскольку множество из тех фактов, которые я буду приводить ниже, современная официальная наука объясняет каждый по отдельности. И если каждый их этих кусочков рассматривать отдельно, то официальное объяснение выглядит вполне логичным и правильным. Вот только в цельную картину все эти отдельные кусочки мозаики у них ну никак не складываются.Публикуемая работа, это результат сбора и анализа информации, которую я проводил в последние полтора года, с целью выстроить хотя бы какую-то общую картину прошлого лично для себя. При этом в этой картине ещё есть много белых пятен, но, как мне кажется, общая основа уже начинает вырисовываться, поэтому я и решил поделиться ей с вами. Само собой, что я не претендую на «истину в последней инстанции» и готов выслушать и обсудить все конструктивные замечания, возражения и предложения.Сегодня в так называемой «альтернативной истории» имеется множество различных направлений и течений, но практически все сходятся в том, что в недавнем прошлом на Земле произошла глобальная катастрофа, которую официальная история пытается по тем или иным причинам скрыть. В мифологии разных народов данная катастрофа обычно отражена как «всемирный потоп», который официальной историей либо не признаётся вовсе, либо относится в очень далёкое прошлое, так называемое «внеисторическое время», либо низводится до какого-то сильного, но локального события, которое местные жители преувеличили до масштабов «всемирного». На тему упоминания всемирного потопа в мифах имеется множество исследований, которые легко можно найти в интернете, поэтому я не вижу смысла особо останавливаться на этом вопросе. Я хочу подойти к рассмотрению вопроса о недавней глобальной катастрофе с другой стороны.Если катастрофа действительно была глобальной, да ещё и произошла в недавнем прошлом, то от этой катастрофы должны были остаться хорошо читаемые следы на поверхности планеты. При этом, благодаря современным технологиям, таким как интернет и различные сетевые картографические сервисы, которые позволяют получить доступ не только к обычным топографическим картам, но и к спутниковым снимкам, а также модели рельефа поверхности Земли, найти подобные следы становится намного проще и быстрее.На часть из подобных следов мне указали читатели первых моих работ, за что я хочу высказать им всем отдельную благодарность. Другую часть я позже обнаружил уже самостоятельно, в том числе в работах других исследователей реальной истории Земли. При этом подобных следов обнаружилось очень много, из чего я пришёл к выводу, что скорее всего было несколько катастроф разной силы. Свой рассказ я начну с самой крупной, по моему мнению, катастрофы, которая изменила облик Земли весьма значительным образом. В моём списке катастроф она стоит первой. Это не означает, что до неё никаких подобных событий не происходило, но на данный момент я исхожу из того, что последствия данной катастрофы были столь значительны, что следы предыдущих более мелких катастроф, даже если они и происходили, должны были быть стёрты или искажены до такой степени, что распознать их без специальной подготовки и дополнительных исследований достаточно сложно. А вот следы данной катастрофы и тех, что произошли после неё, читаются на космических снимках и картах очень хорошо.Судя по наблюдаемым следам, некоторое время назад наша планета столкнулась с крупным космическим объектом, размер которого на входе составлял около 500 км в диаметре, на выходе около 350 км. Когда именно это произошло, это отдельный вопрос, который мы обсудим позже. Сейчас наша задача установить сам факт такого столкновения.Для этого нам необходимо найти собственно место столкновения, а также оценить, соответствуют ли наблюдаемые на поверхности Земли следы тем, которые должны были образоваться от подобного столкновения.Первый след я нашёл примерно в тоже время, когда писал работу «Как погибла Тартария?», но тогда я решил, что это было местом падения какого-то крупного объекта. Тогда я написал небольшую заметку под названием «Как возникла пустыня Сахара. Рабочая гипотеза»

Источник: mylnikovdm.livejournal.com