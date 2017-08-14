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Сводки от ополчения Новороссии 14 августа 2017

09:33. 14 августа 2017 Просмотров - 179 Нет комментариев Опубликовал:

День в Зайцево: украинские обстрелы и горящие поля

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ВСУ обстреляли наблюдательный пункт СЦКК на юге ДНР 

ВСУ обстреляли наблюдательный пункт СЦКК на юге ДНР  | Русская весна

Украинские военные обстреляли наблюдательный пункт СЦКК в селе Безыменное на юге ДНР.

Об этом сегодня ДАН сообщили в оперативном командовании ДНР.

«В 17:30 с позиций ВСУ осуществлен обстрел села Безыменное на юге ДНР в результате обстрела в 200 метрах от наблюдательного пункта СЦКК зафиксирован разрыв мины калибра 82 мм. Пострадавших в результате обстрела нет», — сказали в командовании.

Там добавили, что кроме того в районе села Безыменное произошло возгорание одного из полей. 

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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