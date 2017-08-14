Сводки от ополчения Новороссии 14 августа 2017
- Вчера 22:22 День в Зайцево: украинские обстрелы и горящие поля.
- Вчера 19:35 ВСУ обстреляли наблюдательный пункт СЦКК на юге ДНР .
День в Зайцево: украинские обстрелы и горящие поля
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ВСУ обстреляли наблюдательный пункт СЦКК на юге ДНР
Украинские военные обстреляли наблюдательный пункт СЦКК в селе Безыменное на юге ДНР.
Об этом сегодня ДАН сообщили в оперативном командовании ДНР.
«В 17:30 с позиций ВСУ осуществлен обстрел села Безыменное на юге ДНР в результате обстрела в 200 метрах от наблюдательного пункта СЦКК зафиксирован разрыв мины калибра 82 мм. Пострадавших в результате обстрела нет», — сказали в командовании.
Там добавили, что кроме того в районе села Безыменное произошло возгорание одного из полей.
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