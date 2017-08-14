Сводки от ополчения Новороссии 14 августа 2017

Украинские военные обстреляли наблюдательный пункт СЦКК в селе Безыменное на юге ДНР.

Об этом сегодня ДАН сообщили в оперативном командовании ДНР.

«В 17:30 с позиций ВСУ осуществлен обстрел села Безыменное на юге ДНР в результате обстрела в 200 метрах от наблюдательного пункта СЦКК зафиксирован разрыв мины калибра 82 мм. Пострадавших в результате обстрела нет», — сказали в командовании.

Там добавили, что кроме того в районе села Безыменное произошло возгорание одного из полей.

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