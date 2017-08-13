Сводки от ополчения Новороссии 13 августа 2017

Годовщина освобождения Новосветловки от украинских оккупантов 13.08.2014

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Ночные обстрелы ВСУ: под огнем юг ДНР, сгорел дом, поврежден газопровод и ЛЭП

Ночью 13 августа украинская сторона вела обстрел населенных пунктов на юге ДНР. В результате в селе Коминтерново сгорел жилой дом, жители пяти сел остались без света. «Приблизительно после 23:00 начался обстрел, стреляли практически всю ночь. В результате обстрела загорелся жилой дом в селе Коминтерново по улице Кирова. К сожалению, потушить его не смогли, поэтому здание было уничтожено огнем полностью. Кроме того, была повреждена линия электропередачи. Обесточены села Коминтерново, Заиченко, Ленинское, Дзержинское», — рассказали ДАН в администрации Новоазовского района, уточнив, что информации о пострадавших пока не поступало. В свою очередь глава городской администрации села Саханка Игорь Подгорный также сообщил об обстрелах со стороны ВСУ. «Ночью по селу стреляли. Были слышны как взрывы, так и выстрелы из стрелкового оружия. Разрывной пулей был пробит газопровод. Повреждение ликвидировано оперативно без отключения газоснабжения. Также повреждены линии электропередачи, часть Саханки без света», — сказал он. Всего за прошедшие сутки подразделения ВСУ выпустили по территории ДНР свыше 200 снарядов и мин. Читайте также: Офицер ВСУ рассказал, как Россия будет громить украинскую армию

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«Мертвые души» украинской армии

Фото: Михаил Палинчак/ТАСС

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении денежных выплат военнослужащим, которые проходят службу в т.н. зоне «АТО». Об этом, как сообщило в пятницу, 11 августа, украинское издание «Апостроф», рассказал пресс-секретарь военного ведомства Максим Праута.

Личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находится на первой линии обороны, выплаты увеличены до 10 тысяч гривен (около 23 тысяч рублей) в месяц, на второй линии — до 4,5 тысячи гривен (10,5 тысячи рублей).

Напомним, еще будучи кандидатом в президенты Украины Петр Порошенко весной 2014 пообещал оставить в зоне «АТО» только добровольцев, которым будут платить 1000 гривен в день. Разумеется, это осталось невыполненным. В конце января 2015-го года Порошенко вновь пообещал увеличить зарплату за «боевой день» до тысячи гривен.

В конце марта 2017-го года сумма вознаграждения для военнослужащих, выполняющих задачи непосредственно на линии соприкосновения, была увеличена до 7,5 тысячи гривен (около 15,5 тысячи рублей).

Отметим, что по данным Минфина, средняя зарплата по Украине за июнь текущего года составляла 7360 гривен в месяц. Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве — 11091 гривен. На этом фоне повышенная зарплата военнослужащего остается весьма привлекательной, особенно на фоне роста безработицы. Станет ли финансовое стимулирование привлекательным для украинцев, с учетом того, что идейная мотивация на войну с 2014-го года заметно упала?

Главный редактор ФОРУМ. мск Анатолий Баранов считает, что повышение денежных выплат в первую очередь связано с протестами «ветеранов АТО».

— Люди возвращаются с карательной операции на Донбассе, которую они называют «войной», и требуют определенного статуса, в том числе и материального, социального — где-то наравне с ветеранами Отечественной войны или даже выше. А государство дать им ничего не может, да и не особенно стремится. Но все же какую-то «заботу о ветеранах» демонстрирует. Реально деньги, конечно, мизерные даже с учетом повышения.

«СП»: — Откуда деньги на повышение зарплат? В стране случился экономический прорыв?

— Деньги небольшие, если учесть, что на Донбассе находится примерно 90 тысяч украинских военнослужащих. Компенсируется, ясное дело, за счет печатного станка, то есть за счет всего населения страны, на которое перекладывается «инфляционный оброк». Я уже не раз говорил, что на Украине война — это бизнес. Соглашение о так называемой «евроинтеграции» ставит перед Украиной весьма жесткие условия, в том числе и по контролю за кредитно-денежной политикой. Но, как говорится, «война все спишет» — надо понимать, что на военные цели Европа позволит включать станок, чего не разрешит ни на какие экономические потребности. Так что на подъеме зарплат военным кто-то обязательно наживется, в первую очередь экспортеры — такие как Порошенко с его дешевой «кондитеркой», которая за счет инфляции станет еще дешевле и получит дополнительное конкурентное преимущество на внешнем рынке.

«СП»: — Поможет ли это загнать в окопы «новую кровь»?

— Нет, конечно. Делается все это не для того. Если человек не хочет умирать за десять тысяч, то за двадцать он отдаст жизнь с радостью, что ли? Я думаю, большинство украинцев призывного возраста предпочтут роль бомжа в Европе роли «героя АТО». К тому же не надо забывать, что на войне чаще не погибают «насовсем», а становятся инвалидами, калеками. Этим людям государство вообще ничего не гарантирует, кроме почетного места на паперти. Кому такое надо?

«СП»: — Насколько в этом плане менялась ситуация с 2014-го года? Как это повлияло на качественный состав ВСУ?

— Я так понимаю, в 2014-м году те, кто прибывал воевать на Донбасс, в основном шли добровольцами. Не слишком большой патриотический ресурс Украины с тех пор сильно поистратился. Три года гражданской войны, конечно, сильно добавили украинской армии выучки и боевого опыта, но вот мотивации — навряд ли. На передовой украинцы не видят «агрессора», а видят таких же украинцев, которые защищают свою землю от них, от «героев АТО». Промывать мозги легко в тылу, а в реальной ситуации глаза у людей открываются. Полагаю, настроения в войсках сегодня очень не нравятся официальному Киеву. Сейчас перед режимом Порошенко стоит вопрос, что делать с теми, кто все-таки вернулся живым с Донбасса.

«СП»: — Насколько сегодня армейская служба на Украине привлекательна в сравнении с другими способами заработка?

— При отсутствии каких-либо заработков вообще, наверное, привлекательна. Однако молодые люди на Украине на самом деле много учатся — это такая форма скрытой безработицы, загнать людей учиться лет до 30-ти, чтобы потом сообщить, что работы по специальности для них нет. Но образование, каким бы слабеньким оно не было, все же учит человека думать, расширяет его запросы. И когда дипломированному юристу-экономисту-дипломату предлагают «должность» рядового с перспективой годам к сорока вырасти до сержанта, думаю, это вряд ли удовлетворит его амбиции. А неудовлетворенные амбиции образованной молодежи — это просто порох для революции…

— Я думаю, любые заявления об очередных зарплатах и пенсиях на Украине связаны исключительно с подготовкой к досрочным выборам, — комментирует инициативу Порошенко директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов Владимир Корнилов.

— При этом обратите внимание: Порошенко обещал, что военные на передовой будут получать зарплату в 1000 гривен в день, еще в мае 2014 г. Затем как-то суммы начали падать. В апреле этого года он обещал зарплату на передовой 14500 грн. (правда, в месяц). Теперь, как видим, уже речь идет о 10 тыс. грн. в месяц. Так что заявлять они могут что угодно под выборы.

«СП»: — Совсем недавно сообщалось, что Киев вынужден перебрасывать на линию фронта необученных контрактников, которые даже с оружием обращаться не умеют… Повышение зарплат отразится га боеспособности ВСУ?

— Я сомневаюсь, что произойдет реальное повышение зарплат. Но даже та зарплата, которую сейчас обещают военным на фронте — это 390 долларов. Да эти деньги галичанин сможет заработать в полях где-нибудь в Польше. Зачем ему ради них рисковать жизнью? Надо понимать, всевозможные добровольцы с удовольствием ехали в Донбасс ради мародерства — уж там добра они набирали побольше 390 долларов в месяц. Наверное, еще и удивлялись, что им зарплату доплачивают. Но сейчас, когда идет «странная война» и украинские мародеры постоянно находятся в зоне, давно ими разграбленной, сдержать их там довольно сложно обещаниями такого рода.

«СП»: — Как долго Порошенко сможет еще увеличивать зарплату военным? Откуда берутся деньги?

— Я бы тут сформулировал вопрос по-иному: как много еще Порошенко может обещать увеличение зарплат военным? Где та планка, за которой он сам поймет, что это перебор? Ну, ведь пообещал тысячу гривен в день — никто ведь не спросил с него за это обещание. На следующих выборах придется обещать тысячу долларов в день — и опять никто не спросит…

— ВСУ испытывает огромный некомплект личного состава, — поясняет украинский политолог Юрий Городненко.

— Уже нет притока (как в 2014 году) добровольцев, одурманенных пропагандой. Пытаются завлечь хоть кого-то с помощью увеличения денежного содержания. Правда, даже за деньги желающих воевать все меньше и меньше.

Впрочем, я предполагаю больше коррупционную составляющую. «Мертвые души», которые формально числятся в украинских частях, а фактически не существуют, давно уже стали источником заработка для генералов. Числящимся только на бумаге солдатам и офицерам исправно выплачиваются деньги, которые идут в карманы высшего командования. На них списывается часть амуниции, продукты питания и т. д. С этой точки зрения, чем больше денежные выплаты солдатам и офицерам, тем больше можно будет списать на «мертвые души».

Что же касается связи повышения денежных выплат с предполагаемым наступлением ВСУ на Донбасс, то тут скорее может быть обратная связь. Вначале разворуют деньги, спишут на «мертвые души», а потом проведут пару-тройки демонстративных операций и завысят численность потерь. То есть покажут эти «мертвые души» в списках погибших. Такие вот поручики Киже.

«СП»: — Гипотетически повышение зарплат отразится на боеспособности ВСУ?

— Никакие деньги не убедят человека отдавать ради них свою жизнь. Если, конечно, это не психический больной или страдающий смертельным недугом. Поэтому повышение денежных выплат и поведение в реальной боевой обстановке — это очень мало связанные между собой факторы.

Дмитрий Родионов

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ДНР ликвидирован хорватский наёмник, осуждённый за военные преступления в Югославии

В Авдеевской промзоне ликвидирован хорватский наёмник, воевавший на стороне украинских националистов, в своё время осуждённый Международным трибуналом по бывшей Югославии.

Об этом написал в своем блоге представитель пресс-службы оборонного ведомства ДНР Михаил Андроник.

Уничтоженный наёмник в своё время «прославился» убийствами, пытками, изнасилованиями мирного сербского населения в Боснии и Сербской Краине. За это он был приговорён к 25 годам тюремного заключения, но вскоре вышел на свободу по амнистии.

Совершать подрывную деятельность против Донбасса на стороне украинских карателей наёмник прибыл с личным пистолет-пулемётом хорватского производства AGRAM 2000, который в своё время использовал для расправ с сербами.

Именно благодаря этому оружию и были опознаны обезображенные взрывом останки его владельца.

“Достаточно известный в т.ч. и в криминальных кругах пистолет-пулемет AGRAM 2000. По словам обладателя этого оружия – затрофеен был в районе промзоны Авдеевки. При ликвидации хорватского наемника с позывным “Профессор”, – пишет Михаил Андроник.

Николай Кузнецов

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Печальная история бабушки из прифронтовой Старомихайловки

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