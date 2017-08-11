Филиппинский вопрос, ИГИЛ и США: Враг повсюду

Радикальные исламисты в очередной раз отлично подтвердили свою репутацию «полезного паразита», которым США заражают то одну страну, то другую, пишет «Журналистская правда».

Чем более сложную и многоуровневую систему представляет собой государственный истеблишмент, тем, в конечном счёте, более разнонаправленно начинают действовать его отдельные части. Готовящаяся военная операция США против филиппинских исламистов — яркое тому подтверждение. Ибо — такое впечатление — готовили её одни американские люди, а отдуваться будут совсем другие.

Радикальные исламисты в очередной раз отлично подтвердили свою репутацию «полезного паразита», которым США заражают то одну страну, то другую, а потом навязываются как безальтернативный доктор.

Филиппины не стали исключением. Президент Родриго Дутерте, отпустивший множество, я бы сказал, чрезвычайно смачных вербальных пинков в сторону «Большого Брата», да ещё и начавший бескомпромиссную борьбу с крышевавшейся ЦРУ наркомафией, явно был ближайшим кандидатом на усмирение.

И вот — ну кто бы мог подумать, бывают же такие совпадения! — в день его запланированного визита в Москву боевики местного ИГИЛ* захватывают город Марави на острове Минданао. И — понеслась…

Несётся до сих пор, да во весь опор. Я, честно говоря, в серьёзном недоумении: филиппинские правительственные силы существенно превосходят джихадистов числом, выучкой и матчастью, Марави — типичный экваториальный городок на 200 тыщ населения, не сильно бетонного типа, в методах никто не церемонится, а вот поди ж ты — уже как минимум 500 убитых (большинство — военнослужащие), и до победы, несмотря на введённое военное положение, явно не близко.

Это кто же филиппинским исламистам так хорошо помогает? Думаю, не «чёрные братья» из Сирии, а другие братцы, звёздно-полосатые, в орбите влияния которых Филиппины последние сто с лишним лет плотно засели.

И вот, стало быть, «пробил час» — «Пентагон рассматривает план, который позволит американским военным наносить авиаудары по позициям террористической организации ИГИЛ на Филиппинах. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на два источника в военных кругах США.

Полномочия на обстрел позиций боевиков на островном государстве в Юго-Восточной Азии могут быть получены уже во вторник в рамках коллективной самообороны, отмечает телеканал. Вероятно, удары будут наноситься с применением беспилотников по южным островам государства, где активно действует ИГИЛ.

В случае утверждения плана США смогут поучаствовать в ликвидации угрозы для своих союзников в регионе, отмечает телеканал. Совместно с американской авиацией в операции на земле будут участвовать филиппинские войска».

Ну да, конечно, тыкались-мыкались филиппинские войска, тыжились-пыжились, да куда им без американских-то беспилотников пару городских кварталов взять? Взять квартал фавельных халуп — это, знаете ли, без поддержки с воздуха дело невозможное.

«Вот как только мы прилетим — и у вас сразу всё начнёт получаться».

Ладно, это всё лирика, и так, в общем, ясно, что если не хочешь появления у тебя в стране местного ИГИЛ, то с Америкой лучше не ссориться, а если ссоришься, то надо обязательно иметь ядерное оружие, ибо иначе глубоко обеспокоенные американские антитеррористы вопрутся в грязной обуви в твой дом и станут фигачить всё вокруг с пилотируемой и беспилотной авиации. Вопрос, возвращаясь к началу статьи, в другом.

А именно — «А зачем, сэр?». Ну да, понятно, проучить Дутерте, то-сё. Но это субъективные причины, эмоциональные, а объективно США ввязываются в очередной локальный конфликт, который, несмотря на всю долю американской инспирации, весьма легко может сбежать из-под контроля (как Усама Бен-Ладен) и тогда полыхнут не только Филиппины, там-то мусульман немного, а и Индонезия (260 миллионов мусульман), Малайзия и так далее.

Из-за того, что какие-то поцы среднего уровня из Лэнгли решили «вздуть» филиппинские власти из-за порушенного гешефта на наркобизнесе или некие чрезмерно озабоченные группки в элите не смогли простить ему антиамериканских высказываний. То есть, подводя итоги, причины — локальные, а последствия могут быть глобальные.

И вот США, «экспортируя революции», сейчас собираются бороться с внезапно возникшим радикальным исламизмом в тихоокеанском регионе. А регион этот, в отличие от той же Сирии, куда ближе к кровным геополитическим интересам Белого Дома.

Тихий океан после Второй мировой превратился во «внутренний американский океан»: от Японии и Филиппин до Западного побережья — всё это де-факто американская территория, кстати, со штатом Гавайи. И вот у американских берегов могут возникнуть кровавые многолетние войны антизападной вообще и антиамериканской, в частности, направленности. Это соответствует национальным интересам США? Им нужен «Индонезийский Халифат» или «Брунейский вилайят»? И потом гасить, гасить эти последствия игр со спичками годы и десятилетия — ибо экваториальные джунгли это не сирийско-иракские пустыни, где легко мотаются танчики туда-сюда и всё видит авиация.

Это же, кхм, будет второй Вьетнам против ещё более фанатичного противника… А силушка-то богатырская — уже не та, что в годы Холодной войны.

Я убеждён, что никакого особого стратегического плана с далекоидущими выгодами от «филиппинского ИГИЛ и его разоблачения» в Пентагоне нет. Там сейчас просто проводят чисто реактивную политику: ой, опять где-то что-то бахнуло-вспыхнуло, готовьте «пожарную команду». А те, кто сам пожар запалил, сидят в ведомстве по соседству, но как будто на другой планете.

В итоге эти деятельные раки и игривые щуки просто могут разорвать американскую бричку.

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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация