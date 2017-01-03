Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 января 2017
- 10:55 Турецкие военные ликвидации 18 террористов ИГИЛ на севере Сирии.
- 10:26 Дутерте рассказал о связях с ИГИЛ.
- 08:36 Президент Франции рассказал, когда освободят Мосул от террористов.
- 08:23 12 группировок оппозиции в Сирии отказываются вести мирные переговоры с Дамаском.
- 08:20 «Леопард-2» в Сирии горит не хуже «Абрамсов» в Ираке.
- 03:00 Для победы в войне Асаду придется принципиально изменить тактику, — мнение.
- 02:30 Услуги террориста: в Германии беженец попросил у ИГИЛ €180 тысяч на теракты в Европе.
- 00:06 Погиб один из руководителей коалиции США по борьбе с ИГИЛ.
- Вчера 21:57 Как истребляют ИГИЛ: кадры авиаударов ВКС РФ и атак Армии Сирии под Пальмирой (+ФОТО, ВИДЕО).
Турецкие военные ликвидации 18 террористов ИГИЛ на севере Сирии
Турецкие военные сообщили, что в рамках операции в северной части Сирии были убиты по меньшей 18 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), еще 37 террористов получили ранения.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
По данным агентства, боевики ИГ были ликвидированы в ходе столкновений и в результате артиллерийского огня в понедельник.
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Дутерте рассказал о связях с ИГИЛ
Филиппинский лидер Родриго Дутерте оказался связан с международной террористической организацией ИГИЛ*. Это стало известно из его собственного признания во время публичного выступления – оказалось, что некоторые родственники президента контактируют с боевиками. Об этом информирует издание Manila Shimbun.
По словам Дутерте, кое-кто из его родственников находятся «по ту сторону». Их сотрудничество с «игиловцами», по мнению президента Филиппин, объясняется тем, что некоторым жителям острова Минданао «свойственно поддерживать членов группировки».
При этом сам Дутерте не собирается оказывать террористами какую-либо поддержку. Он заверил, что «служит только Республике».
Прежде филиппинский лидер сообщал, что в его стране есть организация экстремистов, которая тесно взаимодействует с «игиловцами».
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Президент Франции рассказал, когда освободят Мосул от террористов
Иракский Мосул, битва за который началась ещё в октябре, может быть освобождён от боевиков к лету. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, пишет Лайф.
«Нам было подтверждено, что мы можем достичь этой цели (освобождения Мосула. —ред.) по мере возможностей уже весной. Во всяком случае, до лета, — сказал Франсуа Олланд.
Напомним, наземная операция по освобождению Мосула началась 17 октября. В ней участвует свыше 60 тысяч человек и сотни единиц тяжёлой техники. Это и иракская армия, и курдское ополчение. C воздуха наступающих поддерживает авиация международной коалиции.
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12 группировок оппозиции в Сирии отказываются вести мирные переговоры с Дамаском
Оппозиция обвинила Дамаск в несоблюдении условий четырёхдневного перемирия и заявила, что в таких условиях переговоры невозможны, пишет Лайф.
Более десятка группировок сирийской оппозиции объявили о своём желании заморозить подготовку к мирным переговорам, которые должны пройти в Астане. Как сообщает агентство France Presse, причиной такого решения стали якобы имеющиеся нарушения четырёхдневного перемирия со стороны Дамаска.
«Поскольку эти нарушения продолжаются, группы оппозиции заявляют о заморозке всех обсуждений, связанных с переговорами в Астане», — заявили сирийские оппозиционные группы.
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«Леопард-2» в Сирии горит не хуже «Абрамсов» в Ираке
Большие потери в Ираке несут бронетанковые войска, вооруженные американскими танками «Абрамс». Боевики ИГИЛ* уничтожают их массово при помощи как американских, так и российских противотанковых ракетных комплексов. Теперь стало известно, что и немецкий танк «Леопард-2» не прошел испытания на прочность в реальных боевых условиях. По различным данным, в боях уже сожжено от пяти до десяти «Леопардов».
Этот танк считается гордостью Германии. С 1977 года были выпущены более 3 тысяч основных боевых танков «Леопард-2» различных модификаций. В Сирии в составе турецкой армии воюют танки «Леопард-2А4», стоящие примерно посередине шкалы боевых возможностей различных модификаций. Помимо армий Германии и Турции, этим танком вооружены бронетанковые дивизии еще 20 стран. Крупнейшие закупки в свое время совершили Австрия, Турция, Нидерланды, Швейцария, Испания, Греция.
С точки зрения теории, немецкий танк должен был оказаться более защищенным по отношению к ракетным атакам, чем американский «Абрамс». Поскольку его модификация 2А4, появившаяся в конце 80-х годов, была максимально защищена от любых видов нападения. Была резко увеличена бронезащита, из-за чего масса танка выросла с 50 до 55 тонн. Введены дополнительные меры по повышению выживаемости экипажа. Также увеличили огневую мощь машины.
Да, «Леопард-2» — добротный танк. Иначе и быть не могло, потому что в Германии несколько десятилетий существует собственная школа танкостроения. Её представляет машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG со штаб-квартирой в Мюнхене. Компания начинала с проектирования и производства танка «Леопард-1», который с 1965 до 1980 года был основным боевым танком Бундесвера.
После того, как были исчерпаны возможности модернизации «Леопарда-1», Krauss-Maffei создала новый основной боевой танк. Который стал существенно дороже, в связи с чем серийность производства «Леопарда-2» была снижена до 3000 против 6000 у «Леопарда-1».
Разумеется, боевые возможности новой машины существенно возросли. Так, вместо нарезной пушки калибра 105 мм начла применяться гладкоствольная пушка компании «Рейнметалл» калибра 120 мм. В линейке боеприпасов появились бронебойные оперенные подкалиберные снаряды повышенной мощности.
Однако пушка, имеющая неплохую дальность и точность стрельбы, лишена автомата заряжания. И это по нынешним временам уже почти атавизм, потому что отсутствие автомата почти напрямую влияет на боевые возможности танка. Во-первых, снижается скорострельность пушки, поскольку заряжающему приходится совершать множество однотипных повторяющихся движений. Во-вторых, накапливающаяся усталость заряжающего может приводить и к ошибкам во время стрельбы или при выполнении каких-либо действий, от которых зависит успешность работы танка на поле боя. В-третьих, при отсутствии автомата заряжания пушки часть боекомплекта находится в непосредственной близости от заряжающего. А это чревато трагичными последствиями в случае детонации или пожара.
Постараемся повнимательнее исследовать защищенность танка. Казалось бы, немецкие конструкторы, вооружившись значительным опытом создания предыдущих модификаций танка и его испытаний как в полигонных, так и в боевых условиях, должны были сделать малоуязвимую машину. К тому же с расходами на разработку и серийное производство они особо не считались. В результате «Леопард-2» продается как на внутреннем германском рынке, так и на внешнем за 6,5 млн. долларов. Примерно те же стоимостные характеристики и у основных боевых танков первой пятерки — британского, израильского, американского, французского… Что же касается российского танка Т-90А, то он стоит всего 2,5 млн. И при этом оставляет позади по целому ряду характеристик танки иностранного производства. Это одна из причин того, что на мировом рынке танков безусловными лидерами являются российские производители.
Казалось бы, бронезащита «Леопарда-2А4» сконструирована на самом высоком инженерно-техническом уровне. На долю брони приходится 52% от общей массы танка, что составляет 29 тонн. К тому же используется современная многослойная броня, способная существенно ослаблять действие боеприпасов противника.
Для уменьшения угла столкновения снаряда с броней верхний лобовой лист корпуса имеет большой угол наклона. Толщину лобовой брони башни довели до 700 мм. Поскольку прежние модификации имели слабую противоминную защиту, толщину брони днища танка довели до 30−70 мм. Позаботились о том, чтобы пробивший броню неприятельский снаряд причинял экипажу и танку минимально возможный вред. Для этого внутренние поверхности боевого отделения танка покрыли синтетическими матами из высокопрочного армидного волокна. При взаимодействии с матами осколки, пробившие броню, уменьшают свою энергию и конусный угол разлета.
Конструкторов «Леопарда-2» жареный петух до недавнего времени не клевал. Эти танки в начале века принимали участие в военной операции в Афганистане. К их качеству были нарекания, но нарекания «мирного характера», поскольку «Леопарды» тогда в сражениях практически не участвовали. И их уязвимость при обстреле не самыми современными боеприпасами определить не удалось. И вот теперь, когда наконец-то танк был опробован в реальном деле — скандал. Игиловцы настаивают на том, что уничтожили 10 «Леопардов», принадлежащих Турции.
По немецким данным, потери составили 5 танков. 2 подбитых танка турецкие экипажи просто напросто бросили, и они достались боевикам ИГИЛ в качестве трофеев. Один танк был серьезно поврежден ракетой американского противотанкового комплекса TOW-2, экипаж спасся. 2 танка были уничтожены советской противотанковой ракетой «Фагот», экипажи погибли.
Что можно сказать навскидку? Все-таки бронезащита «Леопарда-2А4» не вполне соответствует требованиям современности. У танка отсутствует динамическая защита брони, которая представляет собой навешанные на броню ячейки, играющие роль этаких взрывпакетов. При соприкосновении снаряда с ячейкой она подрывается, что приводит к нейтрализации вражеского боеприпаса. 700 мм лобовой брони — это по нынешним временам мало. Сейчас многие танки нарастили лобовую броню до метра.
По-прежнему у «Леопарда» плохая бронированность днища, в связи с чем танк может стать жертвой мин кустарного производства.
Танк, подбитый американской противотанковой ракетой TOW-2, был перед ней абсолютно бессилен. Потому что ракета, обладающая тандемной кумулятивной боеголовкой, способна пробивать 800 мм брони. У «Леопарда» же, как мы помним, толщина лобовой брони 700 мм.
Уничтожение двух «Леопардов-2» советской противотанковой ракетой «Фагот» образца 70-х годов, управляемой по проводам, это более серьезный удар по репутации танка. Дело в том, что боезаряд у «Фагота» меньше (2,5 кг против 6 кг у TOW-2), а бронепробиваемость равна 600 мм.
Несколько иная ситуация была в момент, когда такой же американской ракетой TOW-2 был подбит танк сирийской армии Т-90А. Данные о бронировании этого танка до сих пор засекречены. Но известно, что в нем широко применяется композиционная броня, включающая слои с материалами, обладающими уникальными свойствами. Также известно, что Т-90А имеет динамическую защиту брони, что существенно повышает живучесть танка. Кроме того, имеется комплекс активной защиты «Штора», который противодействует обстрелу высокоточным вооружением.
При нормальных условиях эксплуатации российского танка с ним в Сирии ничего не происходит. Известны случаи, когда до 4-х попаданий бронебойных боеприпасов на работоспособности танка практически не сказывались. Но в одном случае танк был потерян — то есть, захвачен боевиками. И это было предопределено тем, что танк использовался абсолютно безграмотно тактически. Без поддержки пехотой. Танк использовался в одиночку, а не в составе взвода. Никто не зафиксировал момента выстрела ПТРК. Танк стоял на месте, а не маневрировал. Был выключен комплекс «Штора». Открыты люки на башне. Именно через люк и вошла в танк ударная волна, образовавшаяся при подрыве 6-килограммовой боеголовки противотанковой ракеты. В связи с чем контуженный наводчик-оператор в стрессовом состоянии выскочил из танка. В результате танк перешел в руки террористов.
*Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
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Для победы в войне Асаду придется принципиально изменить тактику, — мнение
Учитывая, как сильно изменилась обстановка в Сирии за последний год, подмывает сказать, что новый — 2017-й — в плане победы в затянувшейся войне станет решающим.
Но для этого придется стать неисправимым оптимистом, а правительству в Дамаске — не повторить прежних ошибок, сменить приоритеты, не оплошать в Идлибе, найти новых союзников и разогнать часть старых.
Войну в Сирии можно условно (в таком анализе всегда много условностей) разделить на несколько крупных составляющих, или же векторов, которые в этой военно-политической геометрии пересекаются друг с другом не далеко в бесконечности, а здесь и сейчас. Кто распутает этот клубок — одержит победу. Проблема лишь в том, что сам по себе этот клубок способен раздавить кого угодно.
Идеология и хлеб
Многие сирийцы негодуют, когда причиной и главной действующей силой гражданской войны посторонние комментаторы называют конфликт между религиозными общинами.
Тем не менее противостояние значительной части суннитской общины с остальным миром вокруг для сотен тысяч сирийцев — ежедневная данность. Можно долго и академически выверенно рассуждать о том, каким образом одно из самых светских и толерантных государств Ближнего Востока оказалась на грани разрушения из-за религиозных распрей, но это случилось — и это трудно замолчать даже из соображений пропаганды.
И пока не восстановлены прежние или не созданы новые принципы взаимоотношения общин, война в том или ином виде будет продолжаться.
Конечно, религиозная рознь — не единственная причина противостояния, начавшегося шесть лет назад.
Налицо и демографические факторы, и внешнее влияние, и чисто личные причины отдельных лиц, и даже климатические условия. Но если параллельно с продолжением военных действий правительство в Дамаске не начнет искать решения ключевых проблем внутри сирийского общества — война будет продолжаться уже до бесконечности.
Даже если выбить с территории Сирии всех джихадистов, они найдут способ вернуться и проявить себя, а так называемые умеренные продолжат создавать правительства в изгнании и прочие формы давления на Дамаск.
Еще год назад казалась весьма перспективной практика примирения с небольшими населенными пунктами, которые были втянуты в гражданскую войну в силу обстоятельств («все стреляли, и я стрелял»), и переселения крупных вооруженных формирований различных оппозиционеров из безнадежно окруженных позиций на север — в провинцию Идлиб.
В первом случае тактика себя оправдала даже в отношении тех городов и местечек, которые взяли в руки оружие вполне осознанно. Но практика переселения привела к созданию «параллельной Сирии» — укрепленного и до зубов вооруженного региона практически без случайных людей, имеющего к тому же прозрачную границу с Турцией.
То, что изначально казалось методом примирения, привело к еще одному фактору раскола, причем вполне осязаемому фактору, а не религиозно-догматическому или идейно-политическому.
При этом удельный вес всех «умеренных», собравшихся в Идлибе, ничтожен по сравнению с джихадистами. А джихадисты традиционно быстро подминают под себя остальные группировки в силу разнузданной агрессивности в быту.
Активная борьба с пропагандой джихадизма, радикального ислама, откровенного сектантства на террористической базе (называйте как хотите) не ведется до сих пор. Большую отрицательную роль в этом сыграли ведшиеся еще года три назад разговоры о том, что ИГИЛ* и прочие — явление социальное, чуть ли не чисто иракское и связанное в первую очередь с протестом бывших членов партии «Баас» против американской оккупации.
Но это верно лишь отчасти, и кто там кого использовал — еще большой вопрос. Суннитские массы в ряде городов и других населенных пунктов активно поддержали тот образ жизни, который предлагали им джихадисты на занятых территориях, и благостный портрет «борцов с англосанксонской экспансией» быстро окрасился в черно-багровые тона, закончившись Мосулом, Алеппо, «Нуреддин аз-Зинки» и чудовищными сценариями казней.
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Как теперь вести себя с этими людьми — большой вопрос. Как в Мосуле, стреляя во все, что движется — это, конечно, не наш метод.
Но правительство в Дамаске должно вынести практические уроки из простого факта: бывшее деревенское население, перебравшееся в крупные сирийские города в результате экономического кризиса и изменения климата, быстро теряет тот налет цивилизации, который привила им «людоедская династия Асадов» за полвека правления.
Сейчас Дамаск пытается решить базовую задачу — накормить их и построить им новое жилье. Недавно Башар Асад подписал бюджет на 2017 год — в номинальном исчислении рекордно большой. Где он возьмет такие деньги — другой разговор, но уже понятно, что в меньшей степени они пойдут на армию, а большей — на социальные нужды и восстановление разрушенного.
Это обоснованный и по-человечески правильный шаг, но война расшатала основы сирийского общества.
Этот процесс шел давно, примерно с 80-х годов, а открытое и разрушительное противостояние его довело до логического конца. И пока еще не ясно, что у Дамаска в приоритете — «добить гадину» или же создать некую «новую идею» для населения, разделенного на множество групп множеством линий.
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Наступления ради объединения
В конце ноября три генштаба — сирийский, российский и иранский — начали консультации по планированию наступательной операции против крупного джихадистского гарнизона в провинции Идлиб.
Ситуация там к настоящему моменту такова, что рассуждения о том, какая группировка как называется, за что воюет и к кому примыкает, утратили всякую актуальность. Весь 2016 год подобные академические изыскания были распространенным развлечением в экспертной среде, но уже к осени стало понятно, что всю эту братию пора грести под одну гребенку.
А максимальная концентрация джихадистов и «умеренных» на один квадратный километр сейчас именно в Идлибе — и она должна быть сокращена. В этих рядах уже давно нужно было перестать выискивать персонажей «с хорошими лицами», демонстрируя тем самым «кухонную фронду» в отношении курса на поддержку законного правительства.
После Алеппо сирийской армией пройдена та фаза, когда военные действия в значительной степени определяются политическими обстоятельствами или тем, что за них выдавалось.
Возможно, потребовалось внешнее давление на генштаб или хотя бы попытка объяснить, что в ближневосточных уловках Дамаск почему-то заведомо проигрывает своим противникам и неизбежно получает удар в спину.
Неспособность противостоять антиасадовской пропаганде на внешнем рынке действительно приводила к потере темпа наступлений, неоправданным метаниям между различными целями и, как результат, потере в 2015–2016 годах нескольких драгоценных месяцев. Впрочем, сейчас время тратится именно на разработку операций, а не на внутренние споры.
Вторым фронтом станет направление Пальмира — Ракка. Но если с Пальмирой все более-менее понятно, удержать ее ИГИЛ объективно не сможет, то освобождение Ракки придется координировать с курдами — традиционно тяжелым партнером, и даже с американцами, новая линия поведения которых в регионе пока что не просматривается. Потребует ли это увеличения российского контингента, тоже пока нельзя спрогнозировать.
Вполне возможно, что это мера излишняя, и достаточно использовать потенциал флота и дальней авиации непосредственно с территории России.
И главное — для сирийской армии изменился базовый принцип ведения войны.
Теперь это не борьба с отдельными группировками различного этнического, религиозного или политического происхождения, а борьба за восстановление целостности страны, что уже не предусматривает списков «хороших» и «злых» оппозиционеров, а требует безусловного подчинения власти Дамаска.
Это автоматически скажется и на изменении некоторых чисто военных обстоятельств, например тактике ведения боев, использовании авиации и артиллерии. Кроме того, сирийская армия серьезно изменилась за прошедший год, и параллельно с продолжением войны будет идти процесс ее дальнейшей перестройки, в частности формирование новых «номерных» частей, подтягивание ополченцев до уровня профессионалов и улучшение морального климата.
Американцы, турки, саудиты
В 2017 году характер военных действий все еще будет зависеть от ряда внешних факторов, но некоторые векторы могут серьезно измениться.
Пока что невозможно описать, какие именно дела новая администрации США будет вершить в регионе. Мосул они рано или поздно возьмут, или, что более вероятно, сровняют с землей вместе с теми жителями, которым уходить некуда или незачем — ряд племен не склонны к миграции в пустыню.
А вот насколько Дональд Трамп готов двигать морскую пехоту или «федератов» (если пользоваться древнеримской терминологией) на аку или куда-нибудь еще — большой вопрос.
Скорее он будет стабильно поддерживать Израиль, чем начнет совершать резкие движения на неизвестных фронтах, но, еще раз оговоримся, это из области гаданий на кофейной гуще.
Но что можно сказать с высокой долей уверенности уже сейчас — США перестанут в ежедневном режиме оказывать мелочное давление на Дамаск и Москву, терроризировать ООН эмоциональными резолюциями и — что особенно важно — могут пересмотреть свою позицию по финансовой и военной поддержке некоторых частей вооруженной оппозиции.
Уже сейчас активность американского разведывательного сообщества в регионе свелась к формированию частных племенных армий и общению с вождями, а не — как прежде — к сколачиванию некой объединенной оппозиции, которая могла бы выступить крупным игроком и на фронте, и в политике.
Остановить финансово-организационную помощь боевикам можно одним движением руки, несмотря на то, что ЦРУ и прочие будут возражать и некоторое время даже саботировать такое решение (пока накопленные средства просто не закончатся).
В этом случае центр влияния на вооруженные группировки окончательно переместится в некоторые страны Персидского залива, «играть» с которыми одновременно и сложнее, и проще, чем с американцами. За тучные нефтяные десятилетия арабские монархии убедили сами себя, что они в любых обстоятельствах хитрее всех европейцев и американцев вместе взятых, а кого не обманут, того обольстят, очаруют или купят.
Эта точка зрения часто поддерживается европейскими (и рядом российских) экспертами, влюбленными в ближневосточную очаровательность во всех ее изводах — от слащавой арабской до брутальной турецкой. Но в этом же заключается и слабость наших арабских партнеров.
Они чересчур верят в свою хитрость — и одновременно в бесхитростность европейцев, в том числе русских. Так что вести с ними игру можно и нужно — они не так страшно выглядят, как их описывала английская литература.
Отдельной темой останется Турция, сотрудничество с которой на сирийском направлении давно уже приобрело характер торговли на стамбульском рыбном рынке.
Интересы Анкары только на первый взгляд кажутся очевидными — борьба с курдами, создание буферной зоны путем оккупации части сирийской территории и выцыганивание гарантий безопасности. На деле все куда сложнее, и буквально каждый пункт вызывает к жизни массу дополнительных подпунктов, даже перечисление которых потянет на диссертацию.
Кроме того, наш дорогой партнер Реджеп Тайип Эрдоган часто путает интересы Турции как государства с собственными интересами, как ту шерсть, или же помещает их в контекст внутриполитических противоречий. В такой ситуации у турок семь пятниц на неделе, и все из них порою праздничные.
Лишь ценой колоссальных усилий удалось предотвратить прямое столкновение турецких и сирийских войск у Эль-Баба, но там все только начинается. Другое дело, что турецкие войска в прямом фронтальном столкновении оказались еще хуже, чем прогнозировалось, и операция «Щит Евфрата» зависла уже на полгода.
Да и до сих пор не ясно, какие группировки турки контролируют, а каким просто позволяют использовать свою территорию как базу (самостоятельно или по просьбе ЦРУ). А ведь речь идет о небольшом даже по меркам Сирии участке фронта, где перехваленная турецкая армия не может справиться с ситуацией вокруг одного города с по большей части дружественным населением и несложным рельефом местности.
Распутывание этого клубка интересов и случайных обстоятельств на фоне наступательной операции в провинции Идлиб может станет куда более сложной проблемой, чем увлекательные беседы с заливными шейхами.
Причем сложной не из-за ее неразрешимости, а из-за огромного числа действующих лиц и непредсказуемости их поведения. Уравнения с таким количеством неизвестных способны закопать любого математика.
Шиит не нужен
В 2017 году логично было бы ожидать от Башара Асада постепенного свертывания всех программ по привлечению на свою сторону некоторых не совсем форматных союзников.
В первую очередь речь идет о «Хезболле» и паре-тройке добровольческих подразделений из числа граждан других стран. Не обязательно шиитов, но даже в пропаганде «умеренных» (то есть не совсем уж джихадистов) шииты — как пришлые, так и местные — в последние пару месяцев превратились в демонов, а риторика в их адрес приняла почти расистский характер.
Даже западные (не говоря уже о заливных) СМИ в последние дни битвы за Алеппо сменили мишень для критики — место саблезубых русских прочно заняли еще более саблезубые шииты. Договорились даже до того, что русские действительно хорошие, они хотя бы гуманитарные коридоры организовывают, кормят и согревают беженцев, а шииты гоняются за мирными гражданами, всех убивают — и вредят русским.
Правда, собственное шиитское население Сирии никто не отменял. В окружении в провинции Идлиб и даже у Ракки остаются несколько крупных шиитских населенных пунктов, которые уже не первый год выживают без какой-либо помощи правительственной армии в абсолютно враждебном окружении. И та же «Хезболла», не говоря уже о шиитских частях правительственной армии, не успокоится, пока не снимет осаду с этих городов.
Только после этого «Хезболла» вернется в Ливан, чем вызовет всплеск негодования со стороны Израиля.
Тель-Авиву выгодно удерживать «Хезболлу» на сирийских фронтах любыми средствами, и ради этого он пойдет на любые меры.
Именно поэтому российско-израильские переговоры всегда идут так странно и неоднозначно, несмотря на, казалось бы, наличие естественного общего врага. Израиль не заинтересован в распаде Сирии, но и «Хезболла» под боком — хуже некуда.
Что до Ирана, он понес очень большие потери в нескольких тяжелых операциях за последние три года, но за счет этого получил огромный опыт. Его интересы в этой войне не только практические и тем понятные, но и куда более идейны, чем может показаться на первый взгляд. Противостояние со странами Залива, с их идеологией и религиозной практикой носит внеисторический и внеполитический характер.
И надо понимать, что Иран втянут еще и в войну в Йемене с точно такими же идейно-политическими установками, и с обоих фронтов он просто так не уйдет. Эти конфликты носят для Тегерана чуть ли не цивилизационный характер, а все остальные обстоятельства — лишь элементы сиюминутной тактики.
В целом можно предположить, что война в Сирии сохранит примерно тот же характер, что и в 2016-м, но с изменением географии и деталей боев. Клубок противоречий вряд ли будет распутан, более того, некоторые его «нити» запутаются еще больше.
Другое дело, что в 2017 год Дамаск вошел победителем, а общий внешнеполитический фон стал постепенно меняться в его же пользу.
Но если от этого кому-то и станет легче, то лишь ненамного. У правительства появится новая задача — восстановление разрушенного государства и налаживание новых социальных и межэтнических связей.
Ждать же глобального внутрисирийского урегулирования пока что слишком оптимистично, даже несмотря на то, что крупные игроки уже начали задумываться о будущем обустройстве послевоенной Сирии, и то, что накануне Нового года было заключено перемирие между правительственными войсками и оппозицией.
Это далеко не первое соглашение и, к сожалению, вряд ли последнее. И то, что ряд оппозиционных группировок подчеркнули приверженность режиму прекращения огня даже в отношении террористов (в первую очередь, пресловутой «ан-Нусры»*), подтверждает обоснованность осторожной оценки: террористы останутся частью боевых действий вне знависимости от их желания или желания других игроков, таким образом, на ряде участков фронта прекращение огня является временным просто по-определению.
С другой стороны, такой подход поможет Генштабу Сирии сконцентрировать усилия на террористических направлениях, некоторое время не отвлекаясь на оппозиционные, что действительно поможет сократить дистанцию до установления прочного и всеобъемлющего мира, в рамках которого одни стороны вынужденно приняли долгосрочный компромисс, а другие попросту уничтожены, либо же ослаблены настолько, что более не могут претендовать на значимую роль.
А то, что части антиасадовских группировок перемирие нужно исключительно для того, чтобы перегруппироваться и собраться с силами, можно даже не уточнять: из этого изначально исходят абсолютно все. Наивные тут не выживают, а случайных давно нет — не первый год воюем.
Евгений Крутиков
* Запрещенные на территории РФ террористические организации.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Услуги террориста: в Германии беженец попросил у ИГИЛ €180 тысяч на теракты в Европе
Немецкие спецслужбы задержали сирийского беженца, который, по словам властей, предлагал ИГИЛ свои «услуги» по организации терактов в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах.
На покупку автомобилей и взрывчатки он запросил у боевиков €180 тыс. и собирался заминировать не менее восьми транспортных средств в местах большого скопления людей.
38-летний мужчина, уже два года имеющий временный вид на жительство в Германии, был задержан в воскресенье утром в своей квартире в городе Саарбрюккен (федеральная земля Саар), однако комментарии от властей появились только на следующий день.
Как говорится в заявлении прокуратуры, в декабре сириец связался с неким контактным лицом ИГИЛ* и попросил у террористической организации денежные средства на совершение терактов.
Отмечается, что беженец планировал приобрести восемь машин по цене €22,5 тыс. за каждую, начинить их взрывчаткой и направить в места большого скопления людей, чтобы «убить большое число не мусульман».
По его собственным словам, он намеревался разместить в каждом автомобиле от 400 до 500 кг взрывчатки.
Замкомиссара полиции федеральной земли Саар Хьюго Мюллер, в свою очередь, заявил, что злоумышленник планировал перекрасить машины, чтобы сделать их похожими на полицейские.
Обвинения в адрес мужчины, в частности, основываются на переписке, которая была обнаружена в мобильном телефона при обыске. При этом следствие не обнаружило никаких улик того, что какие-либо машины уже были им заминированы.
Также сообщается, что беженец прибыл в Германию в 2014 году, где после подачи просьбы о предоставлении ему убежища получил временный вид на жительство.
Атмосфера страха
По мнению аналитика Патрика Хэннигсена, всё это вызывает серьёзные опасения, потому что неизвестно, сколько ещё людей, проживающих в Европе, могут настолько легко выйти на связь с террористами.
Кроме того, он отметил, что ранее немецкие полиция и СМИ не торопились рассказывать о делах, связанных с беженцами. Однако огромное напряжение и страх, царящие в общесте, возможно, вынудили властей пересмотреть свою политику в этом вопросе.
«Многое случилось в Германии за последние 12 месяцев — нападения, стрельба, теракты. Немецкие власти испытывают колоссальное давление со стороны общества, которое ждёт каких-то мер», — заявил он в интервью RT.
Напомним, 19 декабря в Берлине грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. Погибли 12 человек, более 50 получили травмы различной степени тяжести. МВД Германии признало трагедию терактом, а предполагаемый исполнитель атаки Анис Амри был опознан на видео с признанием в причастности к ИГИЛ.
В своём новогоднем обращении канцлер Германии Ангела Меркель призвала немцев сохранять оптимизм и пообещала сделать всё, чтобы защитить население страны от террора.
При этом она высказалась в поддержку проводимой миграционной политики, однако назвала прискорбным тот факт, что беженцы оказались причастны к нескольким терактам в ФРГ в 2016 году.
* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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Погиб один из руководителей коалиции США по борьбе с ИГИЛ
Высокопоставленный представитель американской коалиции по борьбе с ИГИЛ* погиб в Ираке, сообщает штаб коалиции.
Имя погибшего и обстоятельства его смерти не разглашаются, и, как подчеркивается, «будут опубликованы в случае решения соответствующих властей».
Как отмечается, военный погиб в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями.
«Представитель коалиции был убит 2 января в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями», — говорится в сообщении.
В связи с инцидентом «проводится расследование».
Ранее «Русская Весна» сообщала, что коалиция США признала гибель 188 мирных жителей от авиаударов в Сирии и Ираке.
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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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Как истребляют ИГИЛ: кадры авиаударов ВКС РФ и атак Армии Сирии под Пальмирой (+ФОТО, ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», Сирийская Армия при поддержке ВКС России продолжает наносить мощные удары по позициям ИГИЛ у авиабазы Т-4 под Пальмирой.
Опубликованы кадры авиаударов российской авиации и атак сухопутных сил САА на Пальмирском направлении на востоке провинции Хомс.
На видео показаны моменты, как артиллерия Сирийских войск уничтожает пикапы бандитов в пустыне у военного аэродрома Т-4.
Напомним, ВКС РФ уничтожили ряд целей ИГИЛ* под Пальмирой перед новым годом.
Российские самолеты нанесли серию мощных авиаударов по различным целям ИГИЛ в пустыне восточного Хомса.
Летчики Воздушно-космических сил РФ разбомбили объекты террористической группировки у газовых месторождений Арак и Сухнэ, уничтожив ряд бензовозов (нефтевозов), использовавшихся для снабжения столицы ИГИЛ — Ракки.
Вслед за авиаударами у Арака и Сухнэ российские самолеты разбомбили место сосредоточения ИГИЛ в Джебель Шаер. Эта ракетно-бомбовая атака привела к ликвидации целого ряда боевиков.
Далее ВКС России продолжили наносить удары по вершинам холмов, расположенных к северу от Пальмиры.
В то же время отряды САА и «Хезболлы» отбили у террористов все высоты, возвышающиеся над селением Аш-Шарифа на юго-западе от военного аэродрома Т-4 Тияс/Тифор, а следом и весь этот поселок.
Группы штурмовой дивизии «Тигр» и бойцы правительственных войск при авиаподдержке российских летчиков почти 6 часов штурмовали вершины холмов у Шарифы, уничтожив здесь не менее 50 террористов, 3 их танка, 1 БТР и 5 пикапов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами.
Уцелевшие боевики бежали из Аш-Шарифы.
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В понедельник, 2-го января, армейцы нанесли удар по месту концентрации террористов ИГИЛ к востоку от насосной станции Т-4, западнее Пальмиры, убив и ранив десятки боевиков, а также уничтожив ряд их транспортных средств, передает минобороны САР.
Днем ранее армейские подразделения нанесли удары по позициям и линиям снабжения ИГИЛ на востоке провинции Хомс:
у н.п. Аршуна, к востоку от авиабазы Тияс (Тифор), восточнее насосной станции Т-4, у Аль-Фавера, в окрестностях замка Аль-Хир, и к востоку от Аль-Карьятейна.
По данным сирийского военного ведомства, операции САА привели к ликвидации десятков террористов и уничтожению их бронетехники, а также пикапов, оборудованных пулеметами, и бульдозеров для инженерных работ.
Кроме того, в понедельник на севере провинции Хомс в селении Умм-Шаршух армейское подразделение провело спецоперацию против террористов «Джебхат Ан-Нусры»*.
В этом поселке армия нанесла интенсивные артиллерийские удары по скоплениям боевиков «Фронта Ан-Нусра», причинив им большой урон в живой силе и технике.
Среди убитых опознаны Мустафа Галиб Аль-Ахдаб, Мухаммад Али Фара и Мухаммад Аш-Шейх Мустафа, передает агентство САНА.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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